¡Ú¥Ö¥ó¥Ç¥¹¥ê¡¼¥¬¡Û¥Ð¥¤¥¨¥ë¥ó 1¡Ý2 ¥¢¥¦¥¯¥¹¥Ö¥ë¥¯¡ÊÆüËÜ»þ´Ö1·î24Æü¡¿¥¢¥ê¥¢¥ó¥Ä¡¦¥¢¥ì¡¼¥Ê¡Ë
¡Ú±ÇÁü¡Û°ËÆ£ÍÎµ±¡¢Èþ¤·¤¹¤®¤ë¡È¥Ô¥ó¥Ý¥¤¥ó¥È¥í¥ó¥°¥Õ¥£¡¼¥É¡É
¥Ð¥¤¥¨¥ë¥ó¤Ë½êÂ°¤¹¤ëÆüËÜÂåÉ½DF¤Î°ËÆ£ÍÎµ±¤¬¡¢Èþ¤·¤¤¥µ¥¤¥É¥Á¥§¥ó¥¸¤Ç¥Õ¥¡¥ó¤òÌ¥Î»¤·¤¿¡£²òÀâ¤òÌ³¤á¤¿¸µÆüËÜÂåÉ½MF¤ÎºÙ³Ë¨»á¤âÀä»¿¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¥Ð¥¤¥¨¥ë¥ó¤ÏÆüËÜ»þ´Ö1·î24Æü¡¢¥Ö¥ó¥Ç¥¹¥ê¡¼¥¬Âè19Àá¤Ç¥¢¥¦¥¯¥¹¥Ö¥ë¥¯¤È¥Û¡¼¥à¤ÇÂÐÀï¡£°ËÆ£¤Ïº¸¥µ¥¤¥É¥Ð¥Ã¥¯¤È¤·¤Æ¥ê¡¼¥°Àï¤Ç¤Ï3»î¹çÏ¢Â³¤È¤Ê¤ë¥¹¥¿¥á¥ó½Ð¾ì¤ò²Ì¤¿¤·¤¿¡£
»î¹ç½øÈ×¤Î5Ê¬¡¢°ËÆ£¤Îº¸Â¤«¤é¹âÀºÅÙ¤Î¥Ü¡¼¥ë¤¬·«¤ê½Ð¤µ¤ì¤ë¡£Áê¼ê¿ØÆâ¤Ë²¡¤·¹þ¤ó¤Ç»î¹ç¤ò¿Ê¤á¤ë¥Ð¥¤¥¨¥ë¥ó¤Ï¡¢º¸¥µ¥¤¥É¤«¤é¹¶·â¤òÅ¸³«¡£DF¥¥à¡¦¥ß¥ó¥¸¥§¤«¤é¤Î¥Ü¡¼¥ë¤ò¼õ¤±¤¿°ËÆ£¤Ï¡¢¤¹¤°¤ËµÕ¥µ¥¤¥É¤Î¾õ¶·¤ò³ÎÇ§¤¹¤ë¡£±¦¥µ¥¤¥É¤Ë³«¤¤¤Æ¥Õ¥ê¡¼¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿FW¥ß¥«¥¨¥ë¡¦¥ª¥ê¡¼¥»¤ò¸«¤Ä¤±¤ë¤È¡¢º¸Â¤ÇµÕ¥µ¥¤¥É¤ËÈô¤Ð¤¹¥í¥ó¥°¥Õ¥£¡¼¥É¤ò½³¤ê¹þ¤ó¤À¡£¥Ô¥Ã¥ÁÉý¤ò¹¤¯»È¤Ã¤¿¥À¥¤¥Ê¥ß¥Ã¥¯¤Ê¥Ü¡¼¥ë¤Ï¡¢¥ª¥ê¡¼¥»¤Î²¼¤ËÆÏ¤±¤é¤ì¤¿¡£
¤³¤Î¥×¥ì¡¼¤ËºÙ³»á¤Ï¡Ö¤Ê¤ó¤Ç¤â¤Ê¤¤¥µ¥¤¥É¥Á¥§¥ó¥¸¤Ç¤¹¤¬¡¢¤ä¤Ã¤Ñ¤êÀºÅÙ¤¬¹â¤¤¡£¤¢¤¢¤¤¤¦¤Î¤¬½³¤ì¤ë¤Î¤¬¡¢¥Ð¥¤¥¨¥ë¥ó¤Ë¤¤¤ë¾Úµò¡×¤ÈÀä»¿¤·¤¿¡£¤¹¤ë¤ÈABEMA¤Î¥³¥á¥ó¥ÈÍó¤äSNS¤Î¥Õ¥¡¥ó¤¿¤Á¤«¤é¤Ï¡ÖÈþ¤·¤¤¥Õ¥£¡¼¥É¡×¡Ö¤á¤Á¤ã¤¯¤Á¤ã¤¤¤¤¥¥Ã¥¯¤ä¤Ê¡×¡Ö¥Ð¥¤¥¨¥ë¥ó¤Î¼çÎÏ¤Ê¤Î¤¹¤´¤¤¡×¡ÖÉáÄÌ¤Ë¥Ð¥¤¥¨¥ë¥ó¤Ç¥¹¥¿¥á¥ó¤Æ¡×¡Ö¥Ð¥±¥â¥Î¤ä¤ó¡×¡ÖÉüµ¢¤·¤¿¤éÅö¤¿¤êÁ°¤Ë»î¹ç¤Ë½ÐÂ³¤±¤Æ¤ë»ö¤Ë¾×·â¡×¡ÖÁ´¤Æ¤¬¹â¤¤¥ì¥Ù¥ë¡×¤Ê¤É¾Î»¿¤ÎÀ¼¤¬¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¤Ê¤ª°ËÆ£¤Ï23Ê¬¤Ë¥Ø¥Ç¥£¥ó¥°¤«¤éº£µ¨½é¥´¡¼¥ë¤òµó¤²¤Æ¡¢¥Ð¥¤¥¨¥ë¥ó¤¬ÀèÀ©¤¹¤ë¡£¤·¤«¤·¥Á¡¼¥à¤Ï»î¹ç½ªÈ×¤Ë2¼ºÅÀ¤òµÊ¤·¤Æ¡¢¥ê¡¼¥°Àï19»î¹çÌÜ¤Çº£µ¨½é¹õÀ±¤òµÊ¤·¤¿¡£°ËÆ£¤Ï80Ê¬¤ËMF¥È¥à¡¦¥Ó¥·¥ç¥Õ¤È¤Î¸òÂå¤Ç¥Ù¥ó¥Á¤Ø¤È²¼¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¡ÊABEMA¡¿¥Ö¥ó¥Ç¥¹¥ê¡¼¥¬¡Ë