声優野沢雅子（89）が25日、千葉・幕張メッセで開催された「ゲンキダマツリ」のゲンキダステージに登場した。

新作アニメ「ドラゴンボール超（スーパー） 銀河パトロール」の制作が発表。主役の悟空の声を演じる野沢は「初めて聞きました。びっくりさせようと思ってたのね」。悟空とライバルのベジータの新しい映像を見た野沢は「すごいですね、悟空とベジータ。こんなすごい頭（の髪の毛）しちゃって。ベジータさんはわがままなんですよ。いなきゃ困るんですけどね。でも、わがまま」と笑った。

作者の鳥山明氏が描いたイラストを最新技術で動かした映像を見ると「私の中では（自然に）動いちゃうんですよ。それが（思っていたのと）違う動きだと、ウッと思っちゃう」。

音楽は映画「ブラック・レイン」「パイレーツ・オブ・カリビアン」「ハンニバル」の音楽の作曲家ハンス・ジマー（58）が担当。野沢は「すごいですね。早く聞きたい」と笑顔を見せた。

会場では過去40年に及ぶ「ドラゴンボール」の台本も展示。野沢は「私の家にもありますよ。囲まれて暮らしていますからね。いろいろ書き込んでいますから」と話した。