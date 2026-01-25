FANTASTICSº´Æ£Âç¼ù¡¢ß·ËÜ²Æµ±¤Î°ÍÍê¤Ë¡Ö²ò¼á¤ò¤Á¤ç¤Ã¤È´Ö°ã¤¨¤Æ¤¤¤ë¡×
EXILE¡¿FANTASTICSº´Æ£Âç¼ù¡Ê31¡Ë¤¬25Æü¡¢ÅÔÆâ¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿¡¢³¨ËÜ¡Ö¤ª¤¤¤Ç¤è¡¡¤¦¤Ñ¤´¤í¤¦¡×¡ÊÁÐÍÕ¼Ò¡ËÈ¯ÇäµÇ°¡õÃÂÀ¸Æü¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ë½ÐÀÊ¤·¤¿¡£
¡Ö¤¦¤Ñ¤´¤í¤¦¡×¤Ïº´Æ£¤¬ÂçÀÚ¤Ë°é¤Æ¤Æ¤¤¤¿4É¤¤Î¥¦¡¼¥Ñ¡¼¥ë¡¼¥Ñ¡¼¡£Å·¹ñ¤Ø¤ÈÎ¹Î©¤Ã¤¿¤¬¡¢¼«¤é¤Î¤½¤Ð¤ËµïÂ³¤±¤ëÂ¸ºß¤È¤·¤Æ¤Î»×¤¤¤«¤éº´Æ£¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥¹¡¢Ì¡²è²È¹¬ÅÄ¤â¤â»Ò»á¥Ç¥¶¥¤¥ó¤ÇÃÂÀ¸¤·¤¿¡£
³¨ËÜ¤òÆÉ¤ó¤ÀFANTASTICS¥á¥ó¥Ð¡¼ß·ËÜ²Æµ±¡Ê32¡Ë¤ÎÈ¿±þ¤ò¾Ò²ð¤·¤¿¡£ß·ËÜ¤Ïµ´¤Î¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¡È¥ª¥Ë¥Ë¡É¤ò¼«¤é¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥¹¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¡Ö¡È¤ª¤Ë¤´¤í¤¦¡É¤Ë»÷¤Æ¤¤¤Æ¡¢³¨ËÜ¤Ë¡È¥ª¥Ë¥Ë¡É¤â½Ð¤·¤ÆÍß¤·¤¤¤È¸À¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤¿¡×¤È¤¤¤¦¡£
¤À¤¬¡¢¤½¤ÎÍýÍ³¤ò¡Ö¥ª¥Ë¥Ë¤ÏÅÅµ¤¤ò»È¤¨¤ë¤«¤é¤ª¤Ë¤´¤í¤¦¤òÂà¼£¤·¤¿¤¤¡×¤ÈÀâÌÀ¤·¤¿¤È¤¤¤¦¡£¡Ö¤ª¤Ë¤´¤í¤¦¤Ï°¼Ô¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Î¤Ë¤Ê¡×¤È¶ì¾Ð¤¤¡£¡Ö³¨ËÜ¤Î²ò¼á¤ò¤Á¤ç¤Ã¤È´Ö°ã¤¨¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¤·¤Ä¤Ä¤â¡¢¡Ö¤¦¤ì¤·¤¤´¶ÁÛ¤Ç¤·¤¿¡×¤È¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤ò¾Ò²ð¤·¤¿¡£