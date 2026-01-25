姫路名物の極上「アーモンドトースト」と看板メニュー「鉄板フレンチトースト」が至福の味だった　築100年超の町家を改修したベーカリーカフェが姫路で話題

兵庫県の文化財と言えば、真っ先に思い浮かぶのは白亜の名城「姫路城」という人も少なくないだろう。城周辺は多くの人でにぎわうが、近辺にありながら喧騒から離れ、静かなひとときが過ごせるのが材木町だ。この一帯は江戸時代、建築資材を扱う町人が集まっていたといわれ、今もなお城下町の面影が静かに残る。今回はそんな材木町の築100年以上の町家を改修し、一躍人気となったベーカリーカフェ『パンとエスプレッソと 姫路城』をご紹介したい。

※トップ画像は、「鉄板フレンチトースト＋自家製ジェラート大福のせ」（1500円）

世界遺産『姫路城』からほど近い、喧騒を忘れる町家カフェへ

『パンとエスプレッソと』は、2009（平成21）年に東京・表参道に誕生した人気ベーカリーカフェ。最近では、その土地の風土に根差した形で日本のさまざまなエリアに出店を続けている。そのひとつが『パンとエスプレッソと 姫路城』だ。

「姫路城」をはじめとする観光スポットから徒歩で足を運べる距離にあるのがうれしい

世界遺産「姫路城」からは、歩いて15分程度。城の大手口に架かる石橋「桜門橋」や、庭園美を楽しめる「好古園（こうこえん）」、石畳の「千姫の小道」を通り過ぎ、大通りから1本入った閑静なエリアにカフェは位置している。

『パンとエスプレッソと 姫路城』は、姫路に残された町家の価値を次世代に引き継ぐため、材木商の住んでいた築100年以上の住宅をリノベーション。2024年10月にベーカリーカフェとしてスタートさせた。木造建築は老化が進んでいたが、既存の建築に補強を行いながら、日本建築の特徴を生かした開放的な空間へとアップデートした。店に到着すると、さまざまな形の石が点在する、趣のある庭が出迎えてくれる。

建築には、間口50mにも及ぶ町家を活用

古くからそこにある風景と時の流れを感じる、ノスタルジックな空間

内装は、もともとあった仕切りを撤去し、余白を感じさせる空間に。経年変化を蓄えた木材を使用しているので、時間の奥行きを感じるノスタルジックな雰囲気も魅力的だ。

「狭間」のデザインを引用した窓

特筆すべきは、姫路城の城壁にある「狭間（さま）」のデザインを引用した、新しい窓。狭間とは、壁の向こうをのぞき込みやすくするために設けられた小さな開口部のことだ。その形状をカフェの窓に取り入れることで、店内外をつなぐ視線に城郭の視点と気配が宿る仕上がりになっている。

城下町の記憶を引き継ぐ店内

ここでしか味わえない、進化した「鉄板フレンチトースト」

「鉄板フレンチトースト＋自家製ジェラート大福のせ」（1500円）

『パンとエスプレッソと』といえば、看板メニューは「鉄板フレンチトースト」。オリーブオイルでカリッと焼き上げた表面と、とろりとした内側の食感の対比が楽しめる人気メニューに、姫路城店では「自家製ジェラート大福」をトッピングできるところが最大の魅力！

パンは、バターと生クリームを贅沢に使用することでなめらかな口当たりを実現した厚切り食パン、「ムー」を採用。鉄板でフレンチトーストを焼いた後に蒸し焼きにすることで、内側のもちもち感をキープできるのだとか。アツアツのトーストとひんやりおいしい「ジェラート大福」の組み合わせは、一度ハマったら病みつきになるはず。

「フレンチトーストは、特製のフレンチ液に浸してひと晩寝かせ、時間をかけて焼き上げることで、柔らかな食感に仕上げています。トッピングの大福は、ジェラートも求肥（ぎゅうひ、もち米を材料に水あめなど入れて練り上げた弾力のある和菓子）もすべて自家製です。毎日心を込めてキッチンで仕上げています」と、スタッフ。

姫路の名物といえば、喫茶店文化とともに根づいた「アーモンドトースト」だが、ここでも極上の「アーモンドトースト」（1600円）が味わえる。生のアーモンドを香ばしくローストして刻み、きび糖や国産バターを合わせた、やさしい味わいの一皿だ。ラぺ（野菜の細切り）2種やヨーグルト、グラノーラ（シリアルの一種）がセットになっているところもうれしい。

姫路名物「アーモンドトースト」 画像提供：『パンとエスプレッソと 姫路城』

特別な日は「姫路城お重セット」がおすすめ！

特別な日は、姫路城店限定の華やかな「姫路城お重セット」（2800円）をオーダーするのもおすすめ！ 色鮮やかなお惣菜3種とサラダ、フルーツ、パンと、贅沢なラインナップが楽しめるこちら。ミニドリンクも付いて、満足感抜群！ ハレの日にも合う予約限定メニューだ。

目でも舌でも楽しめる、色鮮やかな「姫路城お重セット」 画像提供『パンとエスプレッソと 姫路城』

「姫路城近辺であるにも関わらず、カフェができる前、この通りは住民以外ほとんど人が通らないエリアだったそうです。『パンとエスプレッソと 姫路城』が誕生したことで、人の流れが生まれたと言っていただけるのが、何よりうれしいことですね。料理はひとりひとりの店長に任されているので、これからもこの場所でしか味わえないメニューを開発し続け、もっとお客様に楽しんでもらえたらと思っています」と、スタッフ。

歴史の余韻が漂う空間で味わうパンは、いつもより特別なものに感じられること間違いなし。姫路観光の後は、懐かしさと心地よさが同居するカフェで、ほっと一息ついてみては。

パンとエスプレッソと 姫路城

［店名］『パンとエスプレッソと 姫路城』

［住所］兵庫県姫路市材木町65

［電話］079-290-9250

［営業時間］8時〜18時

［休日］不定休

［交通］姫路駅から徒歩20分

文・写真／中村友美

フード＆トラベルライター。東京都生まれ。美術大学を卒業後、出版社で編集者・ディレクターを経験し、現在に至 る。15歳からカフェ・喫茶店巡りを始め、食の魅力に取り憑かれて以来、飲食にまつわる人々のストーリーに関心あり。古きよき喫茶店や居酒屋からミシュラン星付きレストランまで幅広く足を運ぶ。休日は毎週末サウナと温泉で1週間の疲れを癒している。

