¥ê¡¼¥°Àï8»î¹ç¤Ö¤ê½Ð¾ì¡Ä¶ÛµÞÅêÆþ¤Î±óÆ£¹Ò¤ÎÉ¾²Á¤Ï¡©¡¡¡ÖCB¤Ç½Ð¾ì¤·¤¿¤¬¡Ä¡×
¡¡¥ê¥ô¥¡¥×¡¼¥ë¤Ë½êÂ°¤¹¤ëÆüËÜÂåÉ½MF±óÆ£¹Ò¤Î¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤Ë¤ÏµÚÂèÅÀ¤¬Í¿¤¨¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¥×¥ì¥ß¥¢¥ê¡¼¥°Âè23Àá¤¬24Æü¤Ë¹Ô¤ï¤ì¡¢¥ê¥ô¥¡¥×¡¼¥ë¤Ï¥Ü¡¼¥ó¥Þ¥¹¤ÈÂÐÀï¡£26Ê¬¤ËÀèÀ©ÅÀ¤òµö¤¹¤È¡¢33Ê¬¤Ë¤âÄÉ²ÃÅÀ¤òÃ¥¤ï¤ì2ÅÀº¹¤Ë¡£¤½¤Î¸å¡¢45Ê¬¤Ë¥Õ¥£¥ë¥¸¥ë¡¦¥Õ¥¡¥ó¡¦¥À¥¤¥¯¤¬Æ¬¤Ç1ÅÀ¤òÊÖ¤¹¤È¡¢80Ê¬¤Ë¤Ï¥Ç¥¶¥¤¥ó¤µ¤ì¤¿¥Õ¥ê¡¼¥¥Ã¥¯¤«¤é¥É¥ß¥Ë¥¯¡¦¥½¥Ü¥¹¥é¥¤¤¬Æ±ÅÀ¥´¡¼¥ë¤òµó¤²¤¿¡£¤·¤«¤·¡¢90¡Ü5Ê¬¤Ë¥í¥ó¥°¥¹¥í¡¼¤ÎÎ®¤ì¤«¤é·è¾¡ÅÀ¤òµö¤·¤Æ¡¢2¡Ý3¤ÇÇÔ¤ì¤¿¡£¤³¤Î·ë²Ì¡¢¥ê¥ô¥¡¥×¡¼¥ë¤Ï¥ê¡¼¥°Àï5»î¹çÌ¤¾¡Íø¡Ê4Ê¬¤±1ÇÔ¡Ë¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡Éé½ý¤«¤éÉüµ¢¤·¤Æ¤¤¤¿±óÆ£¤Ï¸ø¼°Àï3»î¹çÏ¢Â³¤Ç¥Ù¥ó¥Á¥¹¥¿¡¼¥È¤È¤Ê¤Ã¤¿¤¬¡¢¥¸¥ç¡¼¡¦¥´¥á¥¹¤¬Éé½ý¤·¤¿¤³¤È¤Ë¤è¤ê¡¢35Ê¬¤«¤é¥»¥ó¥¿¡¼¥Ð¥Ã¥¯¡ÊCB¡Ë¤ÇÅÓÃæ½Ð¾ì¤·¡¢¥ê¡¼¥°Àï¤Ç¤Ï8»î¹ç¤Ö¤ê¤Î½Ð¾ì¤ò²Ì¤¿¤·¤¿¡£
¡¡»î¹ç¸å¡¢Áª¼êºÎÅÀ¤òÈ¯É½¤·¤¿ÃÏ¸µ»æ¡Ø¥ê¥ô¥¡¥×¡¼¥ë¡¦¥¨¥³¡¼¡Ù¤Ï±óÆ£¤Ë¡Ö6¡×ÅÀ¤ò¤Ä¤±¡¢¡Ö¥»¥ó¥¿¡¼¥Ð¥Ã¥¯¤È¤·¤Æ½Ð¾ì¤·¤¿¤¬¡¢ºÇ½é¤Ï¤«¤Ê¤êÄ´»Ò¤¬°¤«¤Ã¤¿¡£¤½¤ì¤Ç¤â¡¢·Ð¸³ËÉÙ¤Ê¥×¥ì¡¼¤Ç»î¹ç¤ËÆëÀ÷¤ó¤Ç¤¤¤Ã¤¿¡×¤ÈÉ¾²Á¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢ÃÏ¸µ¥á¥Ç¥£¥¢¡ØTHIS IS ANFIELD¡Ù¤Ç¤â±óÆ£¤Ï¡Ö6¡×ÅÀ¤ò¤Ä¤±¤é¤ì¡¢¡Ö¤¤¤Ä¤â¤Î¤è¤¦¤ËÇ´¤ê¶¯¤¤¥×¥ì¡¼¤ò¸«¤»¤¿¤¬¡¢º£¥·¡¼¥º¥ó¤Ï¤Û¤È¤ó¤É½Ð¾ì»þ´Ö¤¬¤Ê¤«¤Ã¤¿¤¿¤á¡¢¥»¥ó¥¿¡¼¥Ð¥Ã¥¯¤Ç¤Î½Ð¾ì¤ÏÆñ¤·¤«¤Ã¤¿¤è¤¦¤À¡×¤ÈÄÖ¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¥×¥ì¥ß¥¢¥ê¡¼¥°Âè23Àá¤¬24Æü¤Ë¹Ô¤ï¤ì¡¢¥ê¥ô¥¡¥×¡¼¥ë¤Ï¥Ü¡¼¥ó¥Þ¥¹¤ÈÂÐÀï¡£26Ê¬¤ËÀèÀ©ÅÀ¤òµö¤¹¤È¡¢33Ê¬¤Ë¤âÄÉ²ÃÅÀ¤òÃ¥¤ï¤ì2ÅÀº¹¤Ë¡£¤½¤Î¸å¡¢45Ê¬¤Ë¥Õ¥£¥ë¥¸¥ë¡¦¥Õ¥¡¥ó¡¦¥À¥¤¥¯¤¬Æ¬¤Ç1ÅÀ¤òÊÖ¤¹¤È¡¢80Ê¬¤Ë¤Ï¥Ç¥¶¥¤¥ó¤µ¤ì¤¿¥Õ¥ê¡¼¥¥Ã¥¯¤«¤é¥É¥ß¥Ë¥¯¡¦¥½¥Ü¥¹¥é¥¤¤¬Æ±ÅÀ¥´¡¼¥ë¤òµó¤²¤¿¡£¤·¤«¤·¡¢90¡Ü5Ê¬¤Ë¥í¥ó¥°¥¹¥í¡¼¤ÎÎ®¤ì¤«¤é·è¾¡ÅÀ¤òµö¤·¤Æ¡¢2¡Ý3¤ÇÇÔ¤ì¤¿¡£¤³¤Î·ë²Ì¡¢¥ê¥ô¥¡¥×¡¼¥ë¤Ï¥ê¡¼¥°Àï5»î¹çÌ¤¾¡Íø¡Ê4Ê¬¤±1ÇÔ¡Ë¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡»î¹ç¸å¡¢Áª¼êºÎÅÀ¤òÈ¯É½¤·¤¿ÃÏ¸µ»æ¡Ø¥ê¥ô¥¡¥×¡¼¥ë¡¦¥¨¥³¡¼¡Ù¤Ï±óÆ£¤Ë¡Ö6¡×ÅÀ¤ò¤Ä¤±¡¢¡Ö¥»¥ó¥¿¡¼¥Ð¥Ã¥¯¤È¤·¤Æ½Ð¾ì¤·¤¿¤¬¡¢ºÇ½é¤Ï¤«¤Ê¤êÄ´»Ò¤¬°¤«¤Ã¤¿¡£¤½¤ì¤Ç¤â¡¢·Ð¸³ËÉÙ¤Ê¥×¥ì¡¼¤Ç»î¹ç¤ËÆëÀ÷¤ó¤Ç¤¤¤Ã¤¿¡×¤ÈÉ¾²Á¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢ÃÏ¸µ¥á¥Ç¥£¥¢¡ØTHIS IS ANFIELD¡Ù¤Ç¤â±óÆ£¤Ï¡Ö6¡×ÅÀ¤ò¤Ä¤±¤é¤ì¡¢¡Ö¤¤¤Ä¤â¤Î¤è¤¦¤ËÇ´¤ê¶¯¤¤¥×¥ì¡¼¤ò¸«¤»¤¿¤¬¡¢º£¥·¡¼¥º¥ó¤Ï¤Û¤È¤ó¤É½Ð¾ì»þ´Ö¤¬¤Ê¤«¤Ã¤¿¤¿¤á¡¢¥»¥ó¥¿¡¼¥Ð¥Ã¥¯¤Ç¤Î½Ð¾ì¤ÏÆñ¤·¤«¤Ã¤¿¤è¤¦¤À¡×¤ÈÄÖ¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£