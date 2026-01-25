声が魅力的だと思う「Snow Manのメンバー」ランキング！ 2位「佐久間大介」を大差で抑えた1位は？
歌やトーク、声優まで幅広く活躍する9人組アイドルグループ「Snow Man」。聴き心地のよさや特徴的な話し方に、魅力を感じるファンも多いようです。
All About ニュース編集部は12月18日の期間、全国10〜60代の男女300人を対象に「パーツ別×Snow Man」に関するアンケート調査を実施しました。今回はその中から「声が魅力的だと思うSnow Manのメンバー」ランキングを紹介します！
【9位までの全ランキング結果を見る】
2位にランクインしたのは、佐久間大介さんです。グループのムードメーカーを担い、ダンスとアクロバットの実力は随一。
大のアニメ好きでオタクを公言しており、ニコニコ生放送で配信された『Animelo Summer Live 2017』（通称：アニサマ）の副音声を務めた際には知識の豊富さにアニメファンが驚いたほど。『キミとアイドルプリキュア♪』（テレビ朝日系）の響カイト役を務めるなど、声優としても活躍しています。
回答者からは「元気になるような明るい声だから」（30代女性／栃木県）、「性格が滲み出る優しい声」（40代女性／東京都）、「舞台などでも声がよく通っていて、心地よい声だなと思った為」（30代女性／東京都）といったコメントが寄せられています。
1位にランクインしたのは、目黒蓮さんです。歌唱力に定評があり、低音のハモリや繊細な高音も印象的。2025年の冬ドラマ『ザ・ロイヤルファミリー』（TBS系）では、落ち着いたナレーションも披露しています。
『ほどなく、お別れです』（2月6日公開）や『SAKAMOTO DAYS』（4月29日公開）など主演映画の公開ラッシュが控えており、俳優業も好調。『SHOGUN 将軍』シーズン2（Disney+）の出演も決定し、1月からカナダでの撮影に参加しています。
回答コメントでは「頭の中にあのローボイスがはいると心地よい」（50代女性／和歌山県）、「見た目の感じより低めで素敵」（30代女性／愛知県）、「優しさとカッコよさが混在した良い声だ」（40代男性／兵庫県）などの声が集まりました。
※回答コメントは原文ママです
この記事の執筆者：
くま なかこ
編プロ出身のフリーランスエディター。編集・執筆・校閲・SNS運用担当として月間120本以上のコンテンツ制作に携わっています。得意なジャンルはライフスタイル・金融・育児・エンタメ関連。
(文:くま なかこ)
