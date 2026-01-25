唇が魅力的だと思う「30代男性俳優」ランキング！ 3位「瀬戸康史」、同率1位の2人は？
All About ニュース編集部は12月8〜9日、全国の10〜60代の男女300人を対象に「パーツ別×30代俳優」に関するアンケート調査を実施しました。今回はその調査結果の中から、「唇が魅力的だと思う30代男性俳優」ランキングを紹介します。
【10位までのランキング結果を見る】
3位は、瀬戸康史さんです。
1988年生まれの瀬戸さんは、2005年の「第2回D-BOYSオーディション」で準グランプリを受賞。その後は俳優として活躍の場を広げ、2025年12月スタートのFODオリジナルドラマ『にこたま』では主演の岩城晃平役を務めます。柔らかな雰囲気と優しい笑顔が魅力的で、アヒル口のような唇もファンの心をくすぐります。
回答者からは、「30代で女性顔負けのポテっと唇がずるいなと感じる」（20代女性／大阪府）、「アヒル口とも思われるような唇がぷっくりとして印象的なイメージがあるからです」（20代女性／京都府）、「アヒル口でかわいいし、形も綺麗」（30代女性／沖縄県）といったコメントが寄せられました。
1位には同率で2人がランクイン。1人目は佐藤健さんでした。
1989年生まれの佐藤さんは、2006年に俳優デビュー。代表作に挙げられる映画『るろうに剣心』シリーズのほか、2024年には映画『四月になれば彼女は』で主人公の藤代俊役を熱演しました。少し薄めで整った唇が特徴的で、クールな色気が漂います。
アンケート回答では、「上唇と下唇のバランスが非常に良く、自然な立体感があり魅力的」（50代男性／東京都）、「形が整っていて程よい厚みがあり、無表情でも感情がにじむような色気と柔らかさを感じさせるから」（20代女性／大阪府）、「ドラマの拝見時の印象から唇が美しいと思いました」（40代男性／埼玉県）、「セクシーな感じもして素敵だから」（20代女性／福岡県）などの声が集まりました。
もう1人の1位は、志尊淳さんです。
現在30歳の志尊さんは、2011年にミュージカル「テニスの王子様」で俳優デビュー。これまでにはNHKの連続テレビ小説『半分、青い。』や大河ドラマ『青天を衝け』などにも出演を果たしています。ふっくらとした厚みのある唇が印象的で、優しさと色気を兼ね備えた魅力を引き立てています。
回答者からは、「ぽってりした唇が可愛らしくとても魅力的だと思います」（50代女性／埼玉県）、「ふっくらとしていて、ぷるぷるしていて、とてもセクシーな唇だから」（40代男性／神奈川県）、「少し中性的な唇、厚みがありふっくらしていて綺麗」（20代女性／大阪府）、「女性みたいなぷっくり綺麗な唇。顔のパーツで１番、目がいく」（30代女性／沖縄県）といったコメントが寄せられました。
※回答者からのコメントは原文ママです
この記事の執筆者：
友野 カイ
フリーライター及び編集補佐。スポーツの現場を取材する傍ら、テレビ好きが高じて複数のエンタメメディアでも執筆。中でもお笑い・バラエティ番組を網羅的に視聴し、エンタメ関連の情報収集源も大半がテレビから。宣伝会議「編集･ライター養成講座 総合コース」修了。
(文:友野 カイ)
【10位までのランキング結果を見る】
3位：瀬戸康史／31票
3位は、瀬戸康史さんです。
1988年生まれの瀬戸さんは、2005年の「第2回D-BOYSオーディション」で準グランプリを受賞。その後は俳優として活躍の場を広げ、2025年12月スタートのFODオリジナルドラマ『にこたま』では主演の岩城晃平役を務めます。柔らかな雰囲気と優しい笑顔が魅力的で、アヒル口のような唇もファンの心をくすぐります。
同率1位：佐藤健／35票
1位には同率で2人がランクイン。1人目は佐藤健さんでした。
1989年生まれの佐藤さんは、2006年に俳優デビュー。代表作に挙げられる映画『るろうに剣心』シリーズのほか、2024年には映画『四月になれば彼女は』で主人公の藤代俊役を熱演しました。少し薄めで整った唇が特徴的で、クールな色気が漂います。
アンケート回答では、「上唇と下唇のバランスが非常に良く、自然な立体感があり魅力的」（50代男性／東京都）、「形が整っていて程よい厚みがあり、無表情でも感情がにじむような色気と柔らかさを感じさせるから」（20代女性／大阪府）、「ドラマの拝見時の印象から唇が美しいと思いました」（40代男性／埼玉県）、「セクシーな感じもして素敵だから」（20代女性／福岡県）などの声が集まりました。
同率1位：志尊淳／35票
もう1人の1位は、志尊淳さんです。
現在30歳の志尊さんは、2011年にミュージカル「テニスの王子様」で俳優デビュー。これまでにはNHKの連続テレビ小説『半分、青い。』や大河ドラマ『青天を衝け』などにも出演を果たしています。ふっくらとした厚みのある唇が印象的で、優しさと色気を兼ね備えた魅力を引き立てています。
回答者からは、「ぽってりした唇が可愛らしくとても魅力的だと思います」（50代女性／埼玉県）、「ふっくらとしていて、ぷるぷるしていて、とてもセクシーな唇だから」（40代男性／神奈川県）、「少し中性的な唇、厚みがありふっくらしていて綺麗」（20代女性／大阪府）、「女性みたいなぷっくり綺麗な唇。顔のパーツで１番、目がいく」（30代女性／沖縄県）といったコメントが寄せられました。
※回答者からのコメントは原文ママです
この記事の執筆者：
友野 カイ
フリーライター及び編集補佐。スポーツの現場を取材する傍ら、テレビ好きが高じて複数のエンタメメディアでも執筆。中でもお笑い・バラエティ番組を網羅的に視聴し、エンタメ関連の情報収集源も大半がテレビから。宣伝会議「編集･ライター養成講座 総合コース」修了。
(文:友野 カイ)