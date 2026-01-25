EXILE・FANTASTICSの佐藤大樹（31）が25日、都内で行われた絵本「おいでよ うぱごろう」（双葉社）の発売記念＆誕生日イベントに登場した。

佐藤がプロデュースするキャラクター・うぱごろうは、自身が飼っているウーパールーパーがモデルで、「ヒロイン失格」などで知られる漫画家の幸田もも子さんがデザイン。グッズはファンに大人気で、昨年末のハンギョドンとのコラボは大盛況となった。

「うぱごろうに友達をつくりたい」という思いから、新キャラクター・おにごろうが誕生。21日に発売された絵本は、2人の出会いを軸にした心温まる物語となっている。佐藤は「自信が持てないとか、一歩踏み出せない人が世の中にたくさんいると思います。そういう人たちに勇気を与えたいと思ってメッセージ絵本をつくりました」と明かした。

会見には等身大のうぱごろうの着ぐるみが登場。この日が誕生日の佐藤はサプライズの祝福に「今年LDH PERFECT YEARとかかげているんですけど、佐藤大樹PERFECT YEARにしたい。EXILE・FANTASTICSとしての活動もそうなんですけど、個人としても俳優としても1年目まぐるしく動き回りたい」と語った。イベントには約1000人のファンがうぱごろうグッズを手に参加した。