¡¡ÇÐÍ¥¤ÎµÈÀ¥ÈþÃÒ»Ò¡Ê50¡Ë¤¬24Æü¡¢¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£¸¼´Ø¤Ë¾þ¤é¤ì¤¿À¸¤±²Ö¤ò¾Ò²ð¤·¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¡Ö¥»¥ó¥¹¤µ¤¹¤¬¡×¸¼´Ø¤Ë¾þ¤Ã¤¿À¸¤±²Ö¤òÈäÏª¤·¤¿µÈÀ¥ÈþÃÒ»Ò
¡¡¡Ö¸¼´Ø¤Î¤ª²Ö¤òFUGA¤Ç¹ØÆþ¡¡ÎÐ¤Î»ÞÊª¤ò²¼¤¬¤ë¤è¤¦¤Ë¤¤¤±¤¿¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢º£²ó¤Ï½Ð²ñ¤¨¤º¡×¤È¤Ä¤Å¤ê¡¢1Ëç¤Î¼Ì¿¿¤ò¥¢¥Ã¥×¡£Æ©ÌÀ¤Ê²Ö´ï¤ËÀ¸¤±¤é¤ì¤¿¥°¥ê¡¼¥ó¤ÈÇò¤¤¾®²Ö¤¬¥Ð¥é¥ó¥¹¤è¤¯ÇÛÃÖ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£ÊÉ¤Ë¤ÏÈþ½ÑºîÉÊ¤â¾þ¤é¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢¥»¥ó¥¹¸÷¤ë¶õ´Ö¤¬ÌÜ¤ò°ú¤¯¡£
¡¡¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤Ï¡¢¡Ö¤á¤Á¤ã¥ª¥·¥ã¥ì¡×¡ÖÁÇÅ¨¤Ç¤¹¡×¡ÖÊë¤é¤·¤â¥¹¥Æ¥ Âç¹¥¤¡×¡Ö¥»¥ó¥¹¤¬ÎÉ¤¯¸«¤¨¤Þ¤¹ ÁÇÀ²¤é¤·¤¤¡×¡Ö¥»¥ó¥¹¤µ¤¹¤¬¤Ç¤¹¡×¤Ê¤É¤ÎÀ¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
