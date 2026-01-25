´¶À÷À°ßÄ²±ê¤ÇÆþ±¡¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¡¢°å»Õ¤«¤é¡Ö¸Ä¼¼¤Ç¤ÎÆþ±¡¤¬É¬Í×¡×¤È¸À¤ï¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤Î¾ì¹ç¤Îº¹³Û¥Ù¥Ã¥ÉÂå¤Ï¡¢°åÎÅÈñ¹µ½ü¤ÎÂÐ¾Ý¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤«¡©
º¹³Û¥Ù¥Ã¥ÉÂå¤¬°åÎÅÈñ¹µ½ü¤ÎÂÐ¾Ý¤Ë¤Ê¤ë´ðËÜ¥ëー¥ë
°åÎÅÈñ¹µ½ü¤ÇÇ§¤á¤é¤ì¤ë¤Î¤Ï¡¢°å»Õ¤Î¿ÇÎÅ¡¦¼£ÎÅ¤ò¼õ¤±¤ë¤¿¤á¤ËÄ¾ÀÜÉ¬Í×¤ÊÈñÍÑ¤Ç¡¢¤«¤ÄÄÌ¾ïÉ¬Í×¤È¤¤¤¨¤ë¤â¤Î¤Ç¤¹¡£º¹³Û¥Ù¥Ã¥ÉÂå¡Ê¸Ä¼¼ÎÁ¶â¡Ë¤Ï¡ÖÆþ±¡¤ËÈ¼¤¦Éô²°Âå¡×¤Ç¤¹¤¬¡¢Ã¯¤Ç¤âÉ¬¤ºÉ¬Í×¤Ë¤Ê¤ëÈñÍÑ¤È¤Ï¸Â¤é¤Ê¤¤¤¿¤á¡¢¸¶Â§¤È¤·¤ÆÈ½ÃÇ¤¬Ê¬¤«¤ì¤Þ¤¹¡£
¹ñÀÇÄ£¤Ë¤è¤ë¤È¡¢ËÜ¿Í¤Î´õË¾¤Ç¸Ä¼¼¤ËÆþ¤Ã¤¿¾ì¹ç¤Ï¡¢¼£ÎÅ¾å¤ÎÉ¬Í×À¤¬Çö¤¤¤È¤·¤Æ°åÎÅÈñ¹µ½ü¤ÎÂÐ¾Ý¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¤¿¤È¤¨¤Ð¡ÖÀÅ¤«¤Ë²á¤´¤·¤¿¤¤¡×¡Ö²ÈÂ²¤¬ÉÕ¤Åº¤¤¤ä¤¹¤¤¡×¤Ê¤É¤ÎÍýÍ³¤Ï¡¢²÷Å¬À¡¦ÍøÊØÀ¤ÎÈÏ°Ï¤È¤ß¤Ê¤µ¤ì¤ä¤¹¤¤¤Ç¤¹¡£
°ìÊý¤Ç¡¢¼£ÎÅ¾å¤ÎÍýÍ³¤¬¤¢¤ê¡¢¸Ä¼¼¤¬É¬Í×¤À¤Ã¤¿¤ÈÀâÌÀ¤Ç¤¤ë¾ì¹ç¤Ë¤Ï¡¢°åÎÅÈñ¹µ½ü¤ÎÂÐ¾Ý¤Ë¤Ê¤ëÍ¾ÃÏ¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
°å»Õ¤«¤é¡Ö¸Ä¼¼¤¬É¬Í×¡×¤È¸À¤ï¤ì¤¿¾ì¹ç¤Ï¹µ½üÂÐ¾Ý¤Ë¤Ê¤ê¤ä¤¹¤¤
´¶À÷À°ßÄ²±ê¤Î¤è¤¦¤Ë¡¢¼þ°Ï¤Ø¤Î´¶À÷¤òËÉ¤°ÌÜÅª¤Ç³ÖÎ¥¤¬É¬Í×¤ÈÈ½ÃÇ¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤³¤Î¾ì¹ç¡¢¸Ä¼¼ÍøÍÑ¤Ï²÷Å¬¤µ¤Î¤¿¤á¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¼£ÎÅ¡¦´ÉÍý¾å¤ÎÉ¬Í×À¤¬¤¢¤ë¤¿¤á¡¢º¹³Û¥Ù¥Ã¥ÉÂå¤¬°åÎÅÈñ¹µ½ü¤ÎÂÐ¾Ý¤È¤·¤Æ°·¤ï¤ì¤ä¤¹¤¤¤Ç¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢½Å¾É¤Ç°ÂÀÅ¤¬É¬Í×¡¢°åÎÅµ¡´ï¤Î´ÉÍý¤¬É¬Í×¤Ê¤É¡¢¸Ä¼¼¤Ç¤ÎÎÅÍÜ¤¬ÉÔ²Ä·ç¤Ê¥±ー¥¹¤âÆ±ÍÍ¤Ë¡Ö¼£ÎÅ¤Î¤¿¤á¤ËÄ¾ÀÜÉ¬Í×¡×¤ÈÀ°Íý¤Ç¤¤Þ¤¹¡£¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ï¡¢´µ¼ÔÂ¦¤Î´õË¾¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢°å»Õ¤äÉÂ±¡¤ÎÈ½ÃÇ¤Ç¸Ä¼¼¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤«¤È¤¤¤¦ÅÀ¤Ç¤¹¡£
°å»Õ¤«¤éÌÀ³Î¤Ë¡Ö¸Ä¼¼¤¬É¬Í×¡×¤ÈÀâÌÀ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Ê¤é¡¢ÎÎ¼ý½ñ¤äÌÀºÙ½ñ¤òÊÝ´É¤·¤Ä¤Ä¡¢³ÎÄê¿½¹ð¤Ç¤Ï°åÎÅÈñ¤È¤·¤Æ·×¾å¤¹¤ëÊý¸þ¤Ç¸¡Æ¤¤¹¤ë¤È¤è¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¼«¸ÊÅÔ¹ç¡¦²÷Å¬ÌÜÅª¤Î¸Ä¼¼¤Ï°åÎÅÈñ¹µ½ü¤ÎÂÐ¾Ý³°
º¹³Û¥Ù¥Ã¥ÉÂå¤¬°åÎÅÈñ¹µ½ü¤ÎÂÐ¾Ý¤Ë¤Ê¤é¤Ê¤¤Åµ·¿Îã¤Ï¡¢ËÜ¿Í¤Þ¤¿¤Ï²ÈÂ²¤¬´õË¾¤·¤Æ¸Ä¼¼¤òÁª¤ó¤À¾ì¹ç¤Ç¤¹¡£¹ñÀÇÄ£¤â¡Ö¼«¸Ê¤ÎÅÔ¹ç¤Ë¤è¤ê¸Ä¼¼¤ò»ÈÍÑ¤¹¤ë¾ì¹ç¤Ë»ÙÊ§¤¦º¹³Û¥Ù¥Ã¥ÉÎÁ¤ÏÂÐ¾Ý³°¡×¤È¼¨¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤¿¤È¤¨¤Ð¡ÖÂçÉô²°¤¬Íî¤ÁÃå¤«¤Ê¤¤¡×¡Ö»Å»ö¤ÎÅÅÏÃ¤ò¤·¤¿¤¤¡×¡ÖÌÌ²ñ¤òÁý¤ä¤·¤¿¤¤¡×¡Ö¥×¥é¥¤¥Ð¥·ー½Å»ë¡×¤Ê¤É¤Ï¡¢¼£ÎÅ¤½¤Î¤â¤Î¤ËÄ¾ÀÜÉ¬Í×¤È¤Ï¸À¤¤¤Ë¤¯¤¯¡¢¹µ½üÂÐ¾Ý³°¤Ë¤Ê¤ê¤ä¤¹¤¤¤Ç¤¹¡£
Æ±¤¸¸Ä¼¼ÎÁ¶â¤Ç¤â¡¢°åÎÅ¾å¤ÎÉ¬Í×À¤¬¤¢¤ë¤«¤É¤¦¤«¤ÇÀÇÌ³¾å¤Î°·¤¤¤¬ÊÑ¤ï¤ë¤¿¤á¡¢Æþ±¡»þ¤Î·Ð°Þ¤ò¿¶¤êÊÖ¤Ã¤ÆÈ½ÃÇ¤¹¤ë¤³¤È¤¬ÂçÀÚ¤Ç¤¹¡£
¿½¹ð»þ¤Ëº¤¤é¤Ê¤¤¤¿¤á¤Î³ÎÇ§¥Ý¥¤¥ó¥È¤È½àÈ÷
³ÎÄê¿½¹ð¤Ç¤Ï¡¢°åÎÅÈñ¹µ½ü¤Î¤¿¤á¤ËÎÎ¼ý½ñ¤òÄó½Ð¤¹¤ëÉ¬Í×¤Ï¸¶Â§¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢°åÎÅÈñ¹µ½ü¤ÎÌÀºÙ½ñºîÀ®¤Î¤¿¤á¤ËÎÎ¼ý½ñ¤äÌÀºÙ½ñ¤ÎÊÝ´É¤ÏÉ¬¿Ü¤Ç¤¹¡£ÆÃ¤Ëº¹³Û¥Ù¥Ã¥ÉÂå¤ÏÈ½ÃÇ¤¬Ê¬¤«¤ì¤ä¤¹¤¤¤Î¤Ç¡¢Æþ±¡»þ¤ÎÀâÌÀÆâÍÆ¤¬¤ï¤«¤ë»ñÎÁ¤¬¤¢¤ë¤È°Â¿´¤Ç¤¹¡£
¶ñÂÎÅª¤Ë¤Ï¡¢¿ÇÎÅÌÀºÙ½ñ¡¦Æþ±¡·×²è½ñ¡¦°å»Õ¤ä´Ç¸î»Õ¤«¤é¤ÎÀâÌÀ¥á¥â¤Ê¤É¡¢¡Ö´¶À÷ÂÐºö¤Ç¸Ä¼¼¤¬É¬Í×¤À¤Ã¤¿¡×¤³¤È¤¬ÆÉ¤ß¼è¤ì¤ë¤â¤Î¤ò»Ä¤·¤Æ¤ª¤¯¤È¡¢Ëü°ì³ÎÇ§¤µ¤ì¤¿ºÝ¤Ë¤âÀâÌÀ¤·¤ä¤¹¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢ÉÂ±¡¤«¤é¡Öº¹³Û¥Ù¥Ã¥ÉÂå¡×¤È¤·¤Æ¶èÊ¬¤µ¤ì¤¿ÎÎ¼ý½ñ¤¬½Ð¤ë¤³¤È¤¬Â¿¤¤¤¿¤á¡¢°åÎÅÈñ¹µ½ü¤Î½¸·×¤Ç¤ÏÂ¾¤ÎÆþ±¡Èñ¤äÌôÂå¤Èº®¤¶¤é¤Ê¤¤¤è¤¦¡¢»ÙÊ§ÆâÍÆ¤´¤È¤ËÀ°Íý¤·¤Æ¤ª¤¯¤È¥¹¥àー¥º¤Ç¤¹¡£
°å»Õ¤Î»Ø¼¨¤Ë¤è¤ë¸Ä¼¼¤Ê¤é°åÎÅÈñ¹µ½ü¤Î²ÄÇ½À¤¬¹â¤¤
´¶À÷À°ßÄ²±ê¤ÇÆþ±¡¤·¡¢°å»Õ¤«¤é¡Ö¸Ä¼¼¤¬É¬Í×¡×¤È¸À¤ï¤ì¤¿¾ì¹ç¡¢º¹³Û¥Ù¥Ã¥ÉÂå¤Ï¼£ÎÅ¡¦´¶À÷ÂÐºö¤Î¤¿¤á¤ËÄ¾ÀÜÉ¬Í×¤ÊÈñÍÑ¤È¤·¤Æ¡¢°åÎÅÈñ¹µ½ü¤ÎÂÐ¾Ý¤Ë¤Ê¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£°ìÊý¤Ç¡¢ËÜ¿Í¤Î´õË¾¤Ç¸Ä¼¼¤òÁª¤ó¤À¾ì¹ç¤ÏÂÐ¾Ý³°¤È¤Ê¤ëÅÀ¤ËÃí°Õ¤¬É¬Í×¤Ç¤¹¡£¿½¹ð¤ËÈ÷¤¨¤Æ¡¢ÎÎ¼ý½ñ¡¦ÌÀºÙ½ñ¤Ë²Ã¤¨¡¢¸Ä¼¼ÍøÍÑ¤ÎÍýÍ³¤¬¤ï¤«¤ë»ñÎÁ¤âÊÝ´É¤·¤Æ¤ª¤¯¤È°Â¿´¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
½ÐÅµ
¹ñÀÇÄ£¡¡º¹³Û¥Ù¥Ã¥ÉÎÁ
¼¹É®¼Ô¡§FINANCIAL FIELDÊÔ½¸Éô
¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ó¥·¥ã¥ë¥×¥é¥ó¥Êー