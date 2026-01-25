ÅÅµ¤ÂåÀáÌó¤Î¤¿¤á¤Ë¡¢²ÈÂ²¤¬½Ð¤«¤±¤Æ¤¤¤ëÃë´Ö¤Ï¡ÖÎäÂ¢¸Ë°Ê³°¤Î²ÈÅÅ¤Î¥³¥ó¥»¥ó¥È¡×¤òÈ´¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤É¤ì¤¯¤é¤¤¤ÎÀáÌó¸ú²Ì¤¬´üÂÔ¤Ç¤¤ë¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡©
¤½¤â¤½¤â¡Ö¥³¥ó¥»¥ó¥È¤òÈ´¤¯ÀáÌó¡×¤ÎÀµÂÎ¤ÏÂÔµ¡ÅÅÎÏ¥«¥Ã¥È
¥³¥ó¥»¥ó¥È¤òÈ´¤¯ÀáÌó¤ÎÃæ¿´¤Ï¡¢²ÈÅÅ¤Î¡ÖÂÔµ¡ÅÅÎÏ¡×¤ò¸º¤é¤¹¤³¤È¤Ç¤¹¡£ÂÔµ¡ÅÅÎÏ¤Ï¡¢ÅÅ¸»¤òÀÚ¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¤â¥ê¥â¥³¥óÂÔ¤Á¼õ¤±¤ä»þ·×É½¼¨¡¢ÄÌ¿®µ¡Ç½¤Ê¤É¤ÇÅÅÎÏ¤ò»È¤¦¾õÂÖ¤ò»Ø¤·¤Þ¤¹¡£´Ä¶¾Ê¤Î¾ðÊó¤Ë¤è¤ë¤È¡¢²ÈÄí¤Ç¾ÃÈñ¤µ¤ì¤ëÅÅÎÏÎÌ¤Î¤¦¤ÁÂÔµ¡»þ¾ÃÈñÅÅÎÏ¤ÏÌó6¡ó¤òÀê¤á¤ë¤È¤µ¤ì¡¢°Õ³°¤ÈÉî¤ì¤Þ¤»¤ó¡£
¤¿¤À¤·¡¢¤¹¤Ù¤Æ¤Î²ÈÅÅ¤¬Âç¤¤¯ÂÔµ¡ÅÅÎÏ¤ò»È¤¦¤ï¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢µ¡¼ï¤äÇ¯¼°¤Çº¹¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£ºÇ¶á¤Î²ÈÅÅ¤Ï¾Ê¥¨¥Í²½¤¬¿Ê¤ó¤Ç¤ª¤ê¡ÖÈ´¤¤¤Æ¤â¿ô±ßÄøÅÙ¡×¤Î¥±ー¥¹¤â¤¢¤ë¤¿¤á¡¢¤ä¤ß¤¯¤â¤ËÈ´¤¯¤è¤ê¡ÈÁÀ¤¤·â¤Á¡É¤¬ÀáÌó¸úÎ¨¤ò¹â¤á¤Þ¤¹¡£
Ãë´Ö¤À¤±È´¤¤¤¿¾ì¹ç¡¢¤É¤ì¤¯¤é¤¤ÀáÌó¤Ç¤¤ë¡© ÌÜ°Â¤ò¥·¥ß¥å¥ìー¥·¥ç¥ó
·ëÏÀ¤«¤é¸À¤¦¤È¡¢Ãë´Ö¤ËÎäÂ¢¸Ë°Ê³°¤Î¥³¥ó¥»¥ó¥È¤òÈ´¤¯ÀáÌó¸ú²Ì¤Ï¡Ö·î¿ô½½±ß～¿ôÉ´±ß¡×¤¬¤Ò¤È¤Ä¤ÎÌÜ°Â¤Ç¤¹¡£ÍýÍ³¤Ï¡¢ÂÔµ¡ÅÅÎÏ¤ÎÂ¿¤¯¤¬24»þ´Ö¤º¤Ã¤ÈÈ¯À¸¤·¤Æ¤¤¤ë°ìÊý¤Ç¡¢Ãë´Ö¤À¤±È´¤¯¤Èºï¸º¤Ç¤¤ë»þ´Ö¤¬¸ÂÄê¤µ¤ì¤ë¤«¤é¤Ç¤¹¡£
¤¿¤È¤¨¤ÐÂÔµ¡ÅÅÎÏ¤¬¹ç·×10W¤Î²ÈÄí¤Ç¡¢³°½ÐÃæ¤Î8»þ´Ö¤À¤±¥ª¥Õ¤Ë¤Ç¤¤¿¾ì¹ç¡¢ºï¸º¤Ç¤¤ëÅÅÎÏÎÌ¤Ï¡Ö10W¡ß8»þ´Ö¡á80Wh¡Ê0.08kWh¡Ë¡×ÄøÅÙ¤Ç¤¹¡£Á´¹ñ²ÈÄíÅÅµ¤À½ÉÊ¸øÀµ¼è°ú¶¨µÄ²ñ¤¬¹¥É¾¤·¤Æ¤¤¤ëÅÅµ¤ÎÁ¶âÃ±²Á¤Î31±ß/kWh¤Ç·×»»¤¹¤ë¤È¡¢1ÆüÌó2.5±ß¡¢·î¤Ë75±ß¤Û¤É¤Î¥¤¥áー¥¸¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
°ìÊý¤Ç¡¢ÂÔµ¡ÅÅÎÏ¤¬Âç¤¤¤µ¡´ï¡Ê¸Å¤¤¥Æ¥ì¥Ó¼þ¤ê¡¢¥ì¥³ー¥Àー¡¢¥×¥ê¥ó¥¿ー¤Ê¤É¡Ë¤¬Â¿¤¤¾ì¹ç¤Ï¡¢¹ç·×30W～50W¤Ë¤Ê¤ë¤³¤È¤â¤¢¤ê¡¢Æ±¾ò·ï¤Ê¤é·î200～400±ßÄøÅÙ¤Ë¿¤Ó¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£ÂÔµ¡ÅÅÎÏ¤Ï²ÈÄí¤ÎÅÅµ¤»ÈÍÑÎÌ¤ÎÌó6¡ó¤È¤â¤¤¤ï¤ì¤ë¤¿¤á¡¢¾ò·ï¤¬¤½¤í¤¨¤ÐÇ¯´Ö¤Ç¿ôÀé±ß¤Îºï¸º¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ë¤³¤È¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
È´¤¯¤È¸ú²Ì¤¬½Ð¤ä¤¹¤¤²ÈÅÅ¡¦½Ð¤Ë¤¯¤¤²ÈÅÅ¤Î¸«Ê¬¤±Êý
¥³¥ó¥»¥ó¥È¤òÈ´¤¤¤Æ¸ú²Ì¤¬½Ð¤ä¤¹¤¤¤Î¤Ï¡ÖÂÔµ¡ÅÅÎÏ¤¬Èæ³ÓÅªÂç¤¤¤¡×¡ÖÃë´Ö¤Ë»È¤ï¤Ê¤¤¡×¡ÖÉüµ¢¤Î¼ê´Ö¤¬¾¯¤Ê¤¤¡×²ÈÅÅ¤Ç¤¹¡£
ÂåÉ½Îã¤Ï¡¢¥Æ¥ì¥Ó¡¦¥ì¥³ー¥Àー¡¦¥ªー¥Ç¥£¥ª¼þÊÕ¡¢¥×¥ê¥ó¥¿ー¡¢ÅÅ»Ò¥ì¥ó¥¸¤Î»þ·×É½¼¨¤Ê¤É¤Ç¡¢¤Þ¤È¤Þ¤ë¤ÈÀáÌó¤Ë¤Ê¤ê¤ä¤¹¤¤·¹¸þ¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£ÂÔµ¡ÅÅÎÏ¤Ï²ÈÄíÁ´ÂÎ¤Ç¸«¤ë¤È¿ô¡ó¤òÀê¤á¤ë¤¿¤á¡¢¡È²ô¡É¤Ç¸º¤é¤¹¤Û¤ÉÀ®²Ì¤¬¸«¤¨¤Þ¤¹¡£
µÕ¤Ë¡¢¥ëー¥¿ー¤äÅÅÏÃµ¡¡¢Ï¿²èÍ½Ìó¤ò»È¤¦µ¡´ï¤Ê¤É¤Ï¡¢È´¤¯¤³¤È¤ÇÉÔÊØ¤ä¥È¥é¥Ö¥ë¤¬µ¯¤¤ä¤¹¤¯¡¢ÀáÌó°Ê¾å¤Î¥¹¥È¥ì¥¹¤Ë¤Ê¤ê¤¬¤Á¤Ç¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢¶áÇ¯¤Î²ÈÅÅ¤ÏÂÔµ¡ÅÅÎÏ¤¬¾®¤µ¤¤µ¡¼ï¤âÂ¿¤¯¡¢È´¤º¹¤·¤Î¼ê´Ö¤Ë¸«¹ç¤ï¤Ê¤¤¾ì¹ç¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¸ú²Ì¤òºÇÂç²½¤¹¤ë¤Ê¤é¡ÖÂÔµ¡ÅÅÎÏ¤ÎÂç¤¤¤¤â¤Î¤«¤éÍ¥Àè¤·¤ÆÈ´¤¯¡×¤Î¤¬´ðËÜ¤Ç¤¹¡£
È´¤º¹¤·¤è¤ê°ÂÁ´¤Ç¥é¥¯¤ÊÀáÌó½Ñ¡ª ¥¹¥¤¥Ã¥ÁÉÕ¤¥¿¥Ã¥×¤¬ºÇÅ¬²ò
¼Â¤Ï¡Ö¥³¥ó¥»¥ó¥È¤òÈ´¤¯¡×¤è¤ê¸½¼ÂÅª¤ÇÂ³¤±¤ä¤¹¤¤¤Î¤¬¡¢¥¹¥¤¥Ã¥ÁÉÕ¤ÅÅ¸»¥¿¥Ã¥×¤ò»È¤Ã¤ÆÂÔµ¡ÅÅÎÏ¤ò¤Þ¤È¤á¤Æ¥«¥Ã¥È¤¹¤ëÊýË¡¤Ç¤¹¡£¥Æ¥ì¥Ó¼þ¤ê¤ä¥Ñ¥½¥³¥ó¼þÊÕ¤Ê¤É¡¢Ê£¿ôµ¡´ï¤¬½¸¤Þ¤ë¾ì½ê¤Û¤É°ì³ç¥ª¥Õ¤¬¸ú¤¤Þ¤¹¡£È´¤º¹¤·¤ò·«¤êÊÖ¤µ¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡¢¥³ー¥É¤ä¥³¥ó¥»¥ó¥È¤ÎÎô²½¥ê¥¹¥¯¤â¸º¤é¤»¤ë¤Î¤¬¥á¥ê¥Ã¥È¤Ç¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢ÂÔµ¡ÅÅÎÏ¤Ï²ÈÄí¤ÎÅÅµ¤»ÈÍÑÎÌ¤Î6¡óÄøÅÙ¤È¤µ¤ì¤ë¤¿¤á¡¢¥³¥Ä¥³¥Äºï¤ë¤À¤±¤Ç¤âÇ¯´Ö¤Ç¸«¤ë¤Èº¹¤¬½Ð¤Þ¤¹¡£
¤µ¤é¤ËÀáÌó¤òÁÀ¤¦¤Ê¤é¡¢¾ÃÈñÅÅÎÏ¤ÎÂç¤¤¤²ÈÅÅ¡Ê¥¨¥¢¥³¥ó¡¦¾ÈÌÀ¡¦µëÅò¤Ê¤É¡Ë¤Î»È¤¤Êý¸«Ä¾¤·¤ÈÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤ë¤Î¤¬¸ú²ÌÅª¤Ç¤¹¡£¡ÖÂÔµ¡ÅÅÎÏ¤Ï¾®¤µ¤¯¤Æ¤â³Î¼Â¤Ëºï¤ì¤ë¸ÇÄêÈñ¡×¤Ê¤Î¤Ç¡¢ÌµÍý¤Ê¤¯·ÑÂ³¤Ç¤¤ë»ÅÁÈ¤ß¤òºî¤ë¤³¤È¤¬ÂçÀÚ¤Ç¤¹¡£
¥³¥ó¥»¥ó¥È¤òÈ´¤¯ÀáÌó¤Ï¡ÖÁÀ¤¤·â¤Á¡×¤Ç·î¿ô½½～¿ôÉ´±ß¤¬ÌÜ°Â
Ãë´Ö¤ËÎäÂ¢¸Ë°Ê³°¤Î²ÈÅÅ¤Î¥³¥ó¥»¥ó¥È¤òÈ´¤¯¤È¡¢ÂÔµ¡ÅÅÎÏ¤ò¸º¤é¤»¤ë¤¿¤áÀáÌó¸ú²Ì¤Ï´üÂÔ¤Ç¤¤Þ¤¹¡£¤¿¤À¤·³°½ÐÃæ¤Î¿ô»þ´Ö¤À¤±¤À¤Èºï¸ºÎÌ¤Ï¸Â¤é¤ì¡¢ÌÜ°Â¤Ï·î¿ô½½±ß～¿ôÉ´±ßÄøÅÙ¤¬Â¿¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¸ú²Ì¤ò¹â¤á¤ë¤Ê¤é¡¢ÂÔµ¡ÅÅÎÏ¤¬Âç¤¤¤¥Æ¥ì¥Ó¼þ¤ê¤Ê¤É¤òÍ¥Àè¤·¡¢¥¹¥¤¥Ã¥ÁÉÕ¤¥¿¥Ã¥×¤Ç¤Þ¤È¤á¤Æ¥ª¥Õ¤Ë¤¹¤ë¤Î¤¬¸½¼ÂÅª¤Ç¤¹¡£ÌµÍý¤Ê¤¯Â³¤¯ÊýË¡¤ËÃÖ¤´¹¤¨¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¥¹¥È¥ì¥¹¤Ê¤¯ÅÅµ¤ÂåÂÐºö¤ò¿Ê¤á¤é¤ì¤Þ¤¹¡£
