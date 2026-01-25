イングランド・プレミアリーグのリバプールに所属する日本代表ＭＦ遠藤航（３２）が２４日、アウェー・ボーンマス戦で約１か月半ぶりに復帰を果たした。

０―２の前半３５分、負傷したＤＦジョー・ゴメスに代わって投入され、センターバックとしてプレー。その後、チームは一時は２―２に追いついたが、後半アディショナルタイムに勝ち越され、遠藤は復帰戦を白星で飾れなかった。

現地メディア「リバプール・エコー」は、遠藤に６点をつけ「センターバックでの起用は大きな負担で、最初は非常にさびついていたが、経験豊富なプレーで徐々に試合になじんでいった」とまずまずの評価。同「ＴＨＩＳ ＩＳ ＡＮＦＩＥＬＤ」も６点で「いつものように粘り強かったが、今季ほとんど出場機会がなかったため、センターバックとして苦戦したのは当然だった」と指摘した。

一方、同「ＲＯＵＳＩＮＧ ＴＨＥ ＫＯＰ」は同じ６点ながらもマン・オブ・ザ・マッチに選び「前半途中から出場し、間違いなくリバプールで最も優れた選手だった。ファンダイクとのコンビネーションも良く、後半早々にガクポを抜け出させる絶妙なスルーパスを供給。ゴメスの負傷により、今後さらに必要とされる可能性が高い」と高評価を与えた。