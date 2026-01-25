Ãæ¹ñµ®½£¾ÊÉÀá¤Ç¥Ð¡¼¥É¥¦¥ª¥Ã¥Á¥ó¥°Âç²ñ¡¢Ä»Îà152¼ï¤ò³ÎÇ§
¡¡¡Ú¿·²Ú¼ÒÉÀá1·î25Æü¡ÛÃæ¹ñµ®½£¾ÊÉÀá¡Ê¤Ò¤Ã¤»¤Ä¡Ë»Ô°ÒÇ«¥¤Â²²óÂ²¥ß¥ã¥ªÂ²¼«¼£¸©¤ÎÁð³¤¹ñ²Èµé¼«Á³ÊÝ¸î¶è¤Ç¤³¤Î¤Û¤É¡¢¥Ð¡¼¥É¥¦¥ª¥Ã¥Á¥ó¥°Âç²ñ¤¬³«ºÅ¤µ¤ì¤¿¡£¹ñÆâ³ÆÃÏ¤«¤é12¤ÎÀìÌç¥Á¡¼¥à¤¬»²²Ã¤·¡¢À¸ÊªÂ¿ÍÍÀ¤äÀ¸ÂÖÊÝ¸î¤ÎÀ®²Ì¤òÂ¿³ÑÅª¤ËµÏ¿¤·¤¿¡£
¡¡Âç²ñ¤Ï3Æü´Ö¤Ë¤ï¤¿¤Ã¤Æ¹Ô¤ï¤ì¡¢46»þ´Ö¤ÎÀ©¸Â»þ´ÖÆâ¤Ë²¿¼ïÎà¤ÎÌîÄ»¤ò¸«¤Ä¤±¤é¤ì¤ë¤«¤ò¶¥¤Ã¤¿¡£»²²Ã¥Á¡¼¥à¤ÏÃÄÂÎ¤ÇÊÝ¸î¶è¤Ë¤¢¤ë¸Þ¤Ä¤Î¼Â¸³¶è¤ËÆþ¤ê¡¢¥ë¡¼¥È¤ä´Ñ»¡¥¹¥±¥¸¥å¡¼¥ë¤Ï¼«Ê¬¤¿¤Á¤ÇÀßÄê¤·¤¿¡£´Ñ»¡ÂÐ¾Ý¥¨¥ê¥¢¤Ï¸ÐÌÌ¡¢¾ÂÂô¤ä¼¾ÃÏ¡¢¿¹ÎÓ¤Î¶³¦Àþ¤Ê¤É¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤ÊÀ¸Â©´Ä¶¤òÌÖÍå¡¢Ä»Îà¤ÎÂ¿ÍÍÀ¤òÂÎ·ÏÅª¤Ë´Ñ»¡¤¹¤ë¤¿¤á¤ÎÃÏÍýÅª¡¢´Ä¶Åª¾ò·ï¤òÈ÷¤¨¤¿¡£
¡¡º£²ó¤ÎÂç²ñ¤Ç³ÎÇ§¤µ¤ì¤¿Ä»Îà¤Ï·×152¼ïÎà¤Ç¡¢¹ñ²È1µéÊÝ¸îÆ°Êª¤¬6¼ï¡¢¿·¤¿¤Ë³ÎÇ§¤µ¤ì¤¿2µéÊÝ¸îÆ°Êª¤¬1¼ï¤Î¤Û¤«¡¢Áð³¤¤Ç½é¤á¤ÆµÏ¿¤µ¤ì¤¿6¼ï¤â´Þ¤Þ¤ì¤ë¡£¡Êµ¼Ô/ÖÃ¶Ç¶¯¡Ë