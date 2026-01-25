¤³¤Î¼ê¤¬¤¢¤Ã¤¿¤«¡ª¥¥ã¥Ç¥é¥Ã¥¯½é¤ÎEV¡Ø¥ê¥ê¥Ã¥¯¡Ù¤Ï¡¢¥É¥¤¥Ä¼ÖÀª¤È¤â¥ì¥¯¥µ¥¹¤È¤â°ã¤¦À¤³¦´Ñ¡ÚÆüËÜÈÇÊÔ½¸Ä¹¥³¥é¥à#66¡Û
¥·¥å¡¼¥Æ¥£¥ó¥°¥Ö¥ì¡¼¥¯¤ò»×¤ï¤»¤ë
¡Ø¥¥ã¥Ç¥é¥Ã¥¯¡¦¥ê¥ê¥Ã¥¯¡Ù¤Ë¶½Ì£¤¬Ê¨¤¤¤¿¤Î¤Ï¡¢ºòÇ¯10·î¤Ë¡Ø¥¥ã¥Ç¥é¥Ã¥¯ËÌÂçºå/¥·¥Ü¥ì¡¼ËÌÂçºå¥ê¥Ë¥å¡¼¥¢¥ë¡Ù¤Î¥ª¡¼¥×¥Ë¥ó¥°¤Ë½ÐÀÊ¤·¤¿»þ¡£¤½¤Î¥·¥ç¡¼¥ë¡¼¥à¤Ë¡¢¥¯¥ê¥¹¥¿¥ë¥Û¥ï¥¤¥È¡¦¥È¥é¥¤¥³¡¼¥È¤Î¥ê¥ê¥Ã¥¯¤¬Å¸¼¨¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£
¡Ú²èÁü¡Û¤³¤Î¼ê¤¬¤¢¤Ã¤¿¤«¡ª¥É¥¤¥Ä¼ÖÀª¤È¤â¥ì¥¯¥µ¥¹¤È¤â°ã¤¦À¤³¦´Ñ¤ò»ý¤Ä¥¥ã¥Ç¥é¥Ã¥¯½é¤ÎEV¡Ø¥ê¥ê¥Ã¥¯¡Ù¡¡Á´85Ëç
¥á¥Ç¥£¥¢¸þ¤±È¯É½²ñ¤ò¥¹¥±¥¸¥å¡¼¥ë¤Î´Ø·¸¤Ç·çÀÊ¤·¤¿¤Î¤Ç¡¢¼Â¼Ö¤ò¸«¤¿¤Î¤Ï¤³¤ì¤¬½é¤á¤Æ¡£¤½¤³¤Ç¡¢¤Þ¤ë¤Ç¥·¥å¡¼¥Æ¥£¥ó¥°¥Ö¥ì¡¼¥¯¤ò»×¤ï¤»¤ë¿¤Ó¤ä¤«¤Ê¥é¥¤¥ó¤Ë´¶¿´¤·¡¢¤³¤ì¤Ï°ìÅÙ¾è¤Ã¤Æ¤ß¤¿¤¤¡ª¡¡¤È¡¢¿ôÆü´Ö¤ª¼Ú¤ê¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¼¡Âè¤À¡£
¥¥ã¥Ç¥é¥Ã¥¯½é¤ÎEV¡Ø¥ê¥ê¥Ã¥¯¡Ù¤Ë¿ôÆü´Ö»î¾è¡£ »³ÅÄ¿¿¿Í
¥ê¥ê¥Ã¥¯¤Ï¥¥ã¥Ç¥é¥Ã¥¯½é¤ÎEV¤È¤·¤Æ¡¢2021Ç¯4·î¤Ë¥¢¥á¥ê¥«ËÜ¹ñ¤Ç¥Ç¥Ó¥å¡¼¡£2022Ç¯¤«¤éÈÎÇä¤ò³«»Ï¤·¤¿¡£ÆüËÜ¤Ç¤ÏºòÇ¯3·î¤«¤é¡¢±¦¥Ï¥ó¥É¥ë¤Î¡Ø¥ê¥ê¥Ã¥¯¡¦¥¹¥Ý¡¼¥Ä¡Ù1¥°¥ì¡¼¥É¤ÇÈ¯Çä¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¥Ü¥Ç¥£¥µ¥¤¥º¤ÏÁ´Ä¹4995mm¡¢Á´Éý1985mm¡¢Á´¹â1640mm¡¢¥Û¥¤¡¼¥ë¥Ù¡¼¥¹3085mm¤È¡¢ÆüËÜ¤ÎÏ©¾å¤Ç¤Ï¤Ê¤«¤Ê¤«¤ÎÂç¤¤µ¤À¤¬¡¢¶²¤é¤¯¥¢¥á¥ê¥«¤ÎÏ©¾å¤Ç¤Ï¤Á¤ç¤¦¤É¤¤¤¤¥µ¥¤¥º¡£¡ØÅÅÆ°¥é¥°¥¸¥å¥¢¥ê¡¼SUV¡Ù¤òÌ¾¾è¤ë¤â¤Î¤Î¡¢Á´¹â¤Ï¤½¤ì¤Û¤É¹â¤¯¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡¢¾²²¼¤Î¥Ð¥Ã¥Æ¥ê¡¼¤¬¤Ê¤±¤ì¤Ð¡¢¤½¤Î¤Þ¤Þ¥·¥å¡¼¥Æ¥£¥ó¥°¥Ö¥ì¡¼¥¯¤Ë¤Ê¤ê¤½¤¦¤Ê¥×¥í¥Ý¡¼¥·¥ç¥ó¤À¡£
¥Ñ¥ï¡¼¥È¥ì¥¤¥ó¤ÏÁ°¸å¤Ë¥â¡¼¥¿¡¼¤ò1´ð¤º¤ÄÅëºÜ¤¹¤ëAWD¤Ç¡¢¥Õ¥í¥ó¥È¤¬170kW/309Nm¡¢¥ê¥¢¤¬241kW/415Nm¤È¤¤¤¦¥¹¥Ú¥Ã¥¯¡£¼Ö½Å¤Ï2650kg¤Ç¡¢¹ÒÂ³µ÷Î¥¤ÏWLTC¥â¡¼¥É¤Ç510km¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¼èºà¼Ö¤Î¥Ü¥Ç¥£¥«¥é¡¼¤Ï¥¢¡¼¥¸¥§¥ó¥È¥·¥ë¥Ð¡¼¡¦¥á¥¿¥ê¥Ã¥¯¤Ç¡¢¥·¥ç¡¼¥ë¡¼¥à¤Ç¸«¤¿¥Û¥ï¥¤¥È¤È¥¹¥Æ¥é¡¼¥Ö¥é¥Ã¥¯¡¦¥á¥¿¥ê¥Ã¥¯¤ò¹ç¤ï¤»¤¿3¿§¤Ç¤ÎÅ¸³«¡£¥¤¥ó¥Æ¥ê¥¢¤Ï¥ª¥×¥·¥ç¥ó¤Î¥Õ¥ë¥ì¥¶¡¼¡¢¡Ø¥¸¥å¥Ë¥Ñ¡¼¥¦¥£¥º¥¹¥«¥¤¥¯¡¼¥ë¥°¥ì¡¼¥¢¥¯¥»¥ó¥È¡Ù¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
¥¢¥á¥ê¥«¼Ö¤È²¤½£¼Ö¤ÎÃæ´ÖÁÀ¤¤
¥×¥ì¥¹¥ê¥ê¡¼¥¹¤Ë¤è¤ì¤Ð¡¢¥¥ã¥Ç¥é¥Ã¥¯¤È¤Ò¤ÈÌÜ¤Ç¤ï¤«¤ë½ÄÄ¹¤ÎLED¥Ø¥Ã¥É¥é¥¤¥È¤ä1967Ç¯·¿¡Ø¥¨¥ë¥É¥é¥É¡Ù¤Î¥ª¥Þ¡¼¥¸¥å¤È¤Ê¤ë¥Æ¡¼¥ë¥é¥ó¥×¤¬ÆÃÄ§¤È¤Î¤³¤È¤À¤¬¡¢¤½¤¦¸À¤ï¤ì¤Ê¤¯¤Æ¤â¡¢¥ê¥ê¥Ã¥¯¤Ï¤¤¤«¤Ë¤â¥¥ã¥Ç¥é¥Ã¥¯¤È»×¤ï¤»¤ëÐÊ¤Þ¤¤¤À¡£
¸Ä¿ÍÅª¤Ë¥¥ã¥Ç¥é¥Ã¥¯¤Ï¡¢¿·¼ÖÅö»þ¤«¤Ê¤ê¼èºà¤µ¤»¤ÆÄº¤¤¤¿2ÂåÌÜCTS¤¬°õ¾Ý¿¼¤¤¡£¤½¤³¤Ë¤Ï¥¦¥©¡¼¥ë³¹¤Ç³èÌö¤¹¤ë¥Ó¥¸¥Í¥¹¥Þ¥ó¤¬»÷¹ç¤¤¤½¤¦¤Ê¡¢¤¤¤¤°ÕÌ£¤Ç¥®¥é¥®¥é¤·¤¿Âç¿Í¤ÎÊ·°Ïµ¤¤¬¤¢¤ê¡¢CTS¤ò»Ï¤á¡¢ATS¡¢STS¤Ê¤É¤ÇÉÁ¤«¤ì¤¿¥¨¥Ã¥¸¤Î¸ú¤¤¤¿¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Î±äÄ¹¤Ë¥ê¥ê¥Ã¥¯¤â¤¢¤ë¡£
¾²²¼¤Ë¥Ð¥Ã¥Æ¥ê¡¼¤òÅëºÜ¤·¡¢Á°¸å¤Ë1´ð¤º¤Ä¥â¡¼¥¿¡¼¤¬¤¢¤ëAWD¤È¤Ê¤ë¡£ ¥¼¥Í¥é¥ë¥â¡¼¥¿¡¼¥º¡¦¥¸¥ã¥Ñ¥ó
¤Þ¤¿¡¢CTS¤Ï¥¢¥á¥ê¥«¼Ö¤Ç¤Ï¤¢¤ë¤â¤Î¤Î¡¢¾è¤êÌ£¤ÏÂ¤Þ¤ï¤ê¤¬¤·¤Ã¤«¤ê¤·¤¿²¤½£¼Ö¤Î¥¤¥á¡¼¥¸¤â¤¢¤ê¡¢¥¥ã¥Ç¥é¥Ã¥¯¤Ï¥¢¥á¥ê¥«¼Ö¤È²¤½£¼Ö¤ÎÃæ´Ö¤òÁÀ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È´¶¤¸¤Æ¤¤¤¿¡£¤½¤·¤Æ·ëÏÀ¤«¤é½ñ¤±¤Ð¡¢¥ê¥ê¥Ã¥¯¤ÎÁÀ¤¤¤âÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤è¤¦¤À¡£
¥¢¥á¥ê¥«¼Ö¤È¸À¤¨¤Ð¡¢¤Õ¤ï¤Ã¤È¤·¤¿½À¤é¤«¤¤¾è¤ê¿´ÃÏ¤Î¥¤¥á¡¼¥¸¤¬¶¯¤¤¤¬¡¢¥ê¥ê¥Ã¥¯¤Î½ÐÂ¤â¤½¤¦¤¤¤Ã¤¿´¶¿¨¤Ï¤¢¤ê¤Ä¤Ä¡¢¤½¤³¤«¤é¤ÎÎÏ¶¯¤¤²ÃÂ®¤Ï°ú¤Äù¤Þ¤Ã¤¿Â¤Þ¤ï¤ê¤Ë»Ù¤¨¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£Â¤Þ¤ï¤ê¼«ÂÎ¤Ï½Å¤¤¼Ö½Å¤ËÂÐ±þ¤·¤Æ¹Å¤á¤Ç¤Ï¤¢¤ë¤â¤Î¤Î¡¢ÉÔ²÷¤Ê´¶¿¨¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£
¤Þ¤¿¡¢EV¤Ê¤Î¤Ë²ÃÂ®´¶¤ÏÂçÇÓµ¤ÎÌ¼«Á³µÛµ¤¥¨¥ó¥¸¥ó¤ò»×¤ï¤»¤ë¤«¤éÉÔ»×µÄ¤À¡£AWDÆÃÍ¤Î¥Õ¥í¥ó¥È¤Ç°ú¤ÃÄ¥¤ê¤Ä¤Ä¥ê¥¢¤«¤é²¡¤·½Ð¤¹´¶¿¨¤â¤·¤Ã¤«¤ê¤È¤¢¤ê¡¢¥¹¥Ý¡¼¥Ä¥â¡¼¥É¤Ç¤Ï¤½¤ì¤¬¸²Ãø¤È¤Ê¤ë¡£
º£²ó¤ÏÅÔÆâ¤«¤é·²ÇÏ¸©¤Ø¤Î±ýÉü¥É¥é¥¤¥Ö¤Ç¤Î»î¾è¤È¤Ê¤Ã¤¿¤¬¡¢¤½¤ó¤Ê´¶³Ð¤ò¤è¤¯Ì£¤ï¤¨¤ë¹âÂ®¤Î¾è¤êÌ£¤ÏÁÇÀ²¤é¤·¤¤¤â¤Î¤À¤Ã¤¿¡£
¥¢¥á¥ê¥«¿Í¤Î´ð½à¤Ç¹Í¤¨¤¿¾å¼Á¤µ¤Î±é½Ð
¥ê¥ê¥Ã¥¯¤Îµ¤¤ËÆþ¤Ã¤¿¤È¤³¤í¤Ï¤½¤¦¤¤¤Ã¤¿¾è¤êÌ£¤È¡¢¥¤¥ó¥Æ¥ê¥¢¤ÎÀ¤³¦´Ñ¤À¡£¤½¤³¤Ë¤Ï¡Ø¥¢¥á¥ê¥«¿Í¤Î´ð½à¤Ç¹Í¤¨¤¿¾å¼Á¤µ¤Î±é½Ð¡Ù¤¬¤¢¤ê¡¢¥¢¥á¥ê¥«¤Î¥é¥°¥¸¥å¥¢¥ê¡¼¥é¥¤¥Õ¤ò³À´Ö¸«¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¡£
ÀµÄ¾¤Ë½ñ¤±¤Ð¡¢¤¿¤Þ¤ËÁàºî¥í¥¸¥Ã¥¯¤¬¹¥¤ß¤Ë¹ç¤ï¤Ê¤¤¤³¤È¤¬¤¢¤ê¡¢¥Ê¥Ó¥²¡¼¥·¥ç¥ó¤¬ÁõÈ÷¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤Ê¤É¡Ê¥¢¥Ã¥×¥ë¡¦¥«¡¼¥×¥ì¥¤¤Ï»ÈÍÑ¤Ç¤¤ë¤â¤Î¤Î¡Ë¡¢ÆüËÜ¿ÍÅª¤ÊºÙ¤ä¤«¤Ê»ëÅÀ¤Ç¸«¤ë¤Èµ¤¤Ë¤Ê¤ë¤³¤È¤¬¤¤¤¯¤Ä¤«¤¢¤Ã¤¿¡£
¤½¤³¤Ë¤Ï¡Ø¥¢¥á¥ê¥«¿Í¤Î´ð½à¤Ç¹Í¤¨¤¿¾å¼Á¤µ¤Î±é½Ð¡Ù¤¬¤¢¤ë¡£ Ê¿°æÂç²ð
¤·¤«¤·¡¢¥ê¥ê¥Ã¥¯¤Ë¤Ï¤½¤ì¤é¤òÊ¤¤¤±£¤¹¥Ç¥¶¥¤¥óÀ¤Î¹â¤µ¡¢¾å¼Á¤µ¤¬¤¢¤ê¡¢²¤½£¼Ö¤È¤ÏÌÀ¤é¤«¤Ë°ã¤¦¡¢¥¥ã¥Ç¥é¥Ã¥¯¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤ÎÀ¤³¦´Ñ¡¢¸ÄÀ¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£Îã¤¨¤Ð¥»¥ó¥¿¡¼¥³¥ó¥½¡¼¥ë¤Ë¼ê¤ò¶á¤Å¤±¤ë¤È¥é¥ó¥×¤Ç¼ê¸µ¤ò¾È¤é¤¹µ¡Ç½¤òÈ¯¸«¤·¤¿»þ¡¢²¿¤òÂç»ö¤Ë¥¯¥ë¥Þ¤òºî¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤«¡¢¤½¤â¤½¤â¤ÎÅ¯³Ø¤¬°ã¤¦¤ó¤À¤í¤¦¤Ê¤¡¤È»×¤Ã¤¿¤Î¤À¡£
¤Þ¤¿¡¢¥¥ã¥Ç¥é¥Ã¥¯½é¤ÎEV¤Ç¤Ï¤¢¤ë¤â¤Î¤Î¡¢EV¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤Î¿·¤·¤µ¤òÇä¤ê¤Ë¤¹¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¤½¤Î¥á¥ê¥Ã¥È¤ò³è¤«¤·¤¿¤¦¤¨¤Ç¡¢¥¥ã¥Ç¥é¥Ã¥¯¤é¤·¤¤¿·¤¿¤Ê¥é¥°¥¸¥å¥¢¥ê¡¼¥«¡¼¤òºî¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Êµ¤¤¬¤·¤Æ¤Ê¤é¤Ê¤¤¡£
¥¨¥ó¥¸¥ó²»¤Î¤Ê¤¤ÀÅ¤«¤ÊÀ¤³¦¤¬¤·¤Ã¤«¤ê¹âµé´¶¤Ë·Ò¤¬¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢ÀÅ½Í¤Ê¼¼Æâ¤Ç¥ê¥ê¥Ã¥¯¤È¸þ¤«¤¤¹ç¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¡Ø¤³¤ì¤Ê¤éEV¤Ç¤â¤¤¤¤¡Ù¡¢¤â¤Ã¤È¥¹¥È¥ì¡¼¥È¤Ë½ñ¤±¤Ð¡¢¡Ø¥¨¥ó¥¸¥ó¤Ï¤Ê¤¯¤Æ¤â¤¤¤¤¡Ù¤È»×¤¦¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¯¤ë¡£
¤³¤¦¤·¤¿¹Í¤¨Êý¤Ï¡¢¥Ü¥ë¥ÜEX30¤ä¥¢¥¦¥Ç¥£A6 e¥È¥í¥ó¤¢¤¿¤ê¤Ç¤â´¶¤¸¤¿¤³¤È¤Ç¡¢¤É¤¦¤ä¤éEV¤ÎÀ¤³¦¤Ï¼¡¤Î¥¹¥Æ¡¼¥¸¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤À¡£
²Á³Ê¤ÏÁÛÁü¤·¤Æ¤¤¤ë¤è¤ê¥ê¡¼¥º¥Ê¥Ö¥ë
²Á³Ê¤Ï1100Ëü±ß¤È¡¢ÁÛÁü¤·¤Æ¤¤¤ë¤è¤ê¤Ï¥ê¡¼¥º¥Ê¥Ö¥ë¤À¡£¥ê¥ê¥Ã¥¯¤ÎÀ¤³¦´Ñ¤òÂÎ´¶¤·¤¿¤¢¤È¤Ç¤Ï¡¢°ÙÂØ¥ì¡¼¥È¤¬¸·¤·¤¤ºòº£¡¢¤â¤Ã¤È¹â¤¤ÃÍÉÕ¤±¤Ç¤â¤¤¤¤¤è¤¦¤Ë»×¤Ã¤¿¤Û¤É¡£
¥é¥²¥Ã¥¸¥¹¥Ú¡¼¥¹¤Ï793¡Á1722L¤È¹Âç¤Ç¡¢¥Ü¥Ç¥£¥µ¥¤¥º¤â¾è¤êÌ£¤âÄ¹µ÷Î¥¤Ë¸þ¤¤¤¿¥ê¥ê¥Ã¥¯¤Î¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤ò¹Í¤¨¤ë¤È¡¢¤â¤Ã¤È¥í¥ó¥°¥ì¥ó¥¸¤Î¥â¥Ç¥ë¤¬¤¢¤Ã¤Æ¤â¤¤¤¤¤è¤¦¤Ë»×¤¦¡£SUV¤ä¥ß¥Ë¥Ð¥ó¤¬Çä¤ì¤¹¤®¤Æ¤¤¤ëÃæ¤Ç¡¢Â¾¤È¤Ï°ã¤¦ÁªÂò»è¤È¤·¤Æ¡¢¥ê¥ê¥Ã¥¯¤Ï¤â¤Ã¤ÈÃíÌÜ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¤¡£
°ÙÂØ¥ì¡¼¥È¤¬¸·¤·¤¤ºòº£¡¢²Á³Ê¤Ï¤â¤Ã¤È¹â¤¤ÃÍÉÕ¤±¤Ç¤â¤¤¤¤¤è¤¦¤Ë»×¤Ã¤¿¡£ Ê¿°æÂç²ð
¤Á¤ç¤¦¤É1Ç¯Á°¤ËËÜ¹ñ¤Ç¤Ï¡Ø¥ê¥ê¥Ã¥¯V¡Ù¤È¸Æ¤Ð¤ì¤ë¥Ï¥¤¥¹¥Ú¥Ã¥¯¥â¥Ç¥ë¤â¥Ç¥Ó¥å¡¼¤·¡¢¤³¤ì¤âµ¤¤Ë¤Ê¤ëÂ¸ºß¤À¡£
¥É¥¤¥Ä¼Ö¤Ç¤â¡¢¥¤¥¿¥ê¥¢¼Ö¤Ç¤â¡¢¥¤¥®¥ê¥¹¼Ö¤Ç¤â¤Ê¤¤¡£¤½¤·¤Æ¥ì¥¯¥µ¥¹¤òÉ®Æ¬¤È¤·¤¿ÆüËÜ¼Ö¤Ç¤â¤Ê¤¤¡£¥¥ã¥Ç¥é¥Ã¥¯¡¦¥ê¥ê¥Ã¥¯¤Ï¡Ö¤³¤Î¼ê¤¬¤¢¤Ã¤¿¤«¡ª¡×¤È»×¤ï¤ºÉ¨¤òÃ¡¤¯¡¢¿·¤¿¤Ê»þÂå¤ò´¶¤¸¤µ¤»¤ë1Âæ¤À¤Ã¤¿¡£