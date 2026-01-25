¡Ö´õË¾¤Ï¤Ê¤¤¡×ÆâÀïÂ³¤¯¥ß¥ã¥ó¥Þ¡¼¤Ç·³¼çÆ³¤ÎÁíÁªµó¡¡¹ñºÝ¼Ò²ñ¤Ï¡È¸«¤»¤«¤±¤ÎÁªµó¡É¤ÈÈãÈ½
·³¤ÈÄñ¹³ÀªÎÏ¤Ë¤è¤ëÆâÀï¤¬Â³¤¯¥ß¥ã¥ó¥Þ¡¼¤Ç¡¢·³¤¬¼çÆ³¤¹¤ëÁíÁªµó¤ÎºÇ¸å¤ÎÅêÉ¼¤¬¹Ô¤ï¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥ä¥ó¥´¥ó¤«¤éÉÙ±ÊÂç²ðµ¼Ô¤¬Ãæ·Ñ¤ÇÅÁ¤¨¤Þ¤¹¡£
ºÇÂçÅÔ»Ô¡¦¥ä¥ó¥´¥ó¤ÎÅêÉ¼½ê¤Ë¤Ï¡¢Ä«¤«¤éÍ¸¢¼Ô¤¬Ë¬¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¤½¤Î¿ô¤Ï¤Þ¤Ð¤é¤Ç¡¢À¹¤ê¾å¤¬¤ê¤Ë¤Ï·ç¤±¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¹ñÌ±¤Î´Ö¤Ç¤Ï¡ØÁªµó¤ò¤ä¤Ã¤Æ¤â²¿¤âÊÑ¤ï¤é¤Ê¤¤¡Ù¤È¤¤¤¦¤¢¤¤é¤á¤Ë¶á¤¤Ê·°Ïµ¤¤¬¹¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ÆâÀï¤¬Â³¤¯¥ß¥ã¥ó¥Þ¡¼¤Ç¤Ï¡¢Àè·î²¼½Ü¤«¤é·³¤¬¼çÆ³¤¹¤ëÁíÁªµó¤¬ÃÏ°è¤´¤È¤Ë3²ó¤ËÊ¬¤±¤Æ¹Ô¤ï¤ì¡¢25Æü¤ÏºÇ¸å¤ÎÅêÉ¼¤¬¹Ô¤ï¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
2021Ç¯¤Î¥¯¡¼¥Ç¥¿¡¼¤Ç¼Â¸¢¤ò°®¤Ã¤¿·³¤Ï¡¢ÁíÁªµó¤ò¼Â»Ü¤¹¤ë¤³¤È¤ÇÌ±¼çÅª¤ÊÀ¯¼£ÂÎÀ©¤Ë°Ü¹Ô¤¹¤ë¤³¤È¤ò¥¢¥Ô¡¼¥ë¤¹¤ëÁÀ¤¤¤¬¤¢¤ë¤È¤ß¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤¿¤À¡¢Ì±¼ç²½±¿Æ°¤Î¾ÝÄ§¤Ç¤¢¤ë¥¢¥¦¥ó¡¦¥µ¥ó¡¦¥¹¡¼¡¦¥Á¡¼»á¤Ï¹´Â«¤µ¤ì¤¿¤Þ¤Þ¤Ç¡¢¹ñºÝ¼Ò²ñ¤«¤é¤Ï¡È¸«¤»¤«¤±¤ÎÁªµó¡É¤ÈÈãÈ½¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥ä¥ó¥´¥ó»ÔÌ±¡Ö´õË¾¤Ï¤Ê¤¤¡£ËÜÅö¤Ë·ù¤À¡£¿Æ·³À¯ÅÞ¤¬¾¡¤Ã¤¿¤éÎÉ¤¯¤Ê¤ë¤³¤È¤Ï¤Ê¤¤¡£Á´¤Æ¤¬°¤¤Êý¸þ¤Ë¸þ¤«¤¦¡×ÁªµóÀï¤Ï¡¢¿Æ·³À¯ÅÞ¤Î¾¡Íø¤¬³Î¼Â»ë¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Æ¡¢Áªµó¤Ë¤è¤Ã¤Æ·³¤ÎÅý¼£¤¬¶¯²½¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤ÇÆâÀï¤¬·ã²½¤·¡¢»ÔÌ±¤Ø¤ÎÃÆ°µ¤¬¶¯¤Þ¤é¤Ê¤¤¤«·üÇ°¤¬¹¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£