´Ú¹ñ¥É¥é¥Þ¡ÖÈþ½÷¤È½ã¾ðÃË¡×Âè40ÏÃ¡ÁÂè44ÏÃ¡Ú¤¢¤é¤¹¤¸¡Û
Ëè½µ·îÍË¡Á¶âÍË¤¢¤µ8»þ15Ê¬¤«¤é¡¢´ÚÎ®¥×¥ì¥ß¥¢¡ÖÈþ½÷¤È½ã¾ðÃË¡×¡Ê¼ç±é¡§¥Á¡¦¥Ò¥ç¥Ì¡¢¥¤¥à¡¦¥¹¥Ò¥ã¥ó Á´65ÏÃ¡Ë¤òÊüÁ÷Ãæ¡ª
¡Ö¥Æ¥ìÅì¥×¥é¥¹¡×¤Ç¤Ï¡¢1·î26Æü¡Ê·î¡Ë¡Á1·î30Æü¡Ê¶â¡ËÊüÁ÷¡¢Âè40ÏÃ¡ÁÂè44ÏÃ¤Î¤¢¤é¤¹¤¸¤ò¾Ò²ð¤¹¤ë¡£
¡Ú1·î26Æü¡Ê·î¡ËÊüÁ÷ Âè40ÏÃ¡Û
¥¸¥è¥ó¤Ï¡¢²ñ¤¤¤ËÍè¤¿¥¹¥ó¥¸¥ç¥ó¤¬¿´ÇÛ¤À¤«¤é1¿Í¤ÇÃÏÊý¤Ë½»¤Þ¤»¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Ê¤¤¤È¸À¤¤¡¢¥ß¥¸¥ã¤Î²È¤ËÆ±µï¤µ¤»¤ë¡£
°ìÊý¡¢¥Ô¥ë¥¹¥ó¤Ï¥¹¥è¥ó¤ò¸Æ¤Ó½Ð¤·¡¢¤³¤ÎºîÉÊ¤¬½ª¤ï¤Ã¤¿¤é·ÀÌó¤ò²ò½ü¤·¤Æ¤¯¤ì¤ÈÏÃ¤¹¡£¤µ¤é¤Ë¥Ô¥ë¥¹¥ó¤Ï¡¢¼Õ¤ë¥¹¥è¥ó¤ËÂÐ¤·¤Æ¸·¤·¤¤¸ÀÍÕ¤òÊü¤Á¡¢Îä¤¿¤¤ÂÖÅÙ¤ò¼è¤ë¡£
¤Þ¤¿¡¢¥¹¥è¥ó¤ÎÍÍ»Ò¤Ë¶»¤òÄË¤á¤ë¥Þ¥ê¤Ïµö¤·¤Æ¤â¤é¤ª¤¦¤È¥½¥Ë¥ç¥ó¤Î¤â¤È¤òË¬¤ì¤ë¤¬¡¢¥Ò¥ç¥ó¥Á¥ç¥ë¤ËÄÉ¤¤½Ð¤µ¤ì¡¢¥¯¥à¥¸¥ã¤Ë¤Ï¤â¤¦¤³¤³¤ËÍè¤Æ¤Ï¤¤¤±¤Ê¤¤¤È¸À¤ï¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¤¡Ä¡£
¡Ú1·î27Æü¡Ê²Ð¡ËÊüÁ÷ Âè41ÏÃ¡Û
¥¨¥®¥ç¤Ï¥¹¥è¥ó¤¬Î¥º§¤·¤¿¤¬¤ëÍýÍ³¤¬Ê¬¤«¤é¤º¡¢¥½¥Ë¥ç¥ó¤òË¬¤Í¤ë¡£
°ìÊý¡¢¥¹¥è¥ó¤Ï¤³¤ì°Ê¾åÈëÌ©¤ò±£¤·ÄÌ¤»¤Ê¤¤¤È´¶¤¸¡¢¥¸¥ó¥Æ¥¯¤ËÎ¥º§¤òÀÚ¤ê½Ð¤·¤Æ¥Û¥Æ¥ë¤ËÆ¨¤²¹þ¤ó¤Ç¤¤¤¿¤¬¡¢¥Û¥Æ¥ë¤òÆÍ¤»ß¤á¤é¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¦¡£
¤½¤ó¤ÊÃæ¡¢¥Þ¥ê¤¬¥á¥â¤ò»Ä¤·¤Æ²È½Ð¤·¤¿¤ÈÃÎ¤é¤µ¤ì¤¿¥Ô¥ë¥¹¥ó¤Ï¥¯¥é¥Ö¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤¤¤¯»Ñ¤ò¸«¤«¤±¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤ò»×¤¤½Ð¤·¡¢µÞ¤¤¤Ç·Þ¤¨¤Ë¹Ô¤¯¡£¿´ÇÛ¤·¤Æ¤¤¤¿¥É¥¸¥å¥ó¤Ï¡¢¥Þ¥ê¤«¤éÏ¢Íí¤¬¤Ê¤«¤Ã¤¿¤³¤È¤ËÊ¢¤òÎ©¤Æ¤ë¡£
¡Ú1·î28Æü¡Ê¿å¡ËÊüÁ÷ Âè42ÏÃ¡Û
¼Ú¶â¼è¤ê¤«¤é5²¯¥¦¥©¥ó¤ÎÊÖºÑ¤òÇ÷¤é¤ì¤¿¥ß¥¸¥ã¤Ï¥¸¥ó¥À¥ó¤Ëµã¤¤Ä¤¡¢¼Ú¶â¤òÍê¤ß¹þ¤à¡£¥¸¥ó¥À¥ó¤Ï¤¤¤Þ¤À¤Ë¥É¥é¤ò°ú¤¹ç¤¤¤Ë½Ð¤¹¥ß¥¸¥ã¤ò¼¸ÀÕ¤¹¤ë¤¬¡¢¥ß¥¸¥ã¤Ï¥Ô¥ë¥¹¥ó¤È¥É¥é¤ÎÀ¸¤¤Î©¤Á¤òÏÃ¤·¡¢¤¹¤Ù¤Æ¤Ï¥Ô¥ë¥¹¥ó¤Î¤»¤¤¤À¤ÈÀÕÇ¤Å¾²Ç¤¹¤ë¡£
°ìÊý¡¢¥¹¥ó¥¸¥ç¥ó¤Î´õË¾¤ÇÆî»³¥¿¥ï¡¼¤òË¬¤ì¤¿¥Ô¥ë¥¹¥ó¤È¥¸¥è¥ó¡£¼«Ê¬¤¿¤Á¤ÎÆîµþ¾û¤ò¸«¤¿¥¸¥è¥ó¤Ï»×¤ï¤ºÎÞ¤òÎ®¤·¡¢¤½¤Î¾ì¤òÎ©¤Áµî¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¡£ÄÉ¤¤¤«¤±¤¿¥Ô¥ë¥¹¥ó¤Ï¡¢¡Èº£¤âËÍ¤¬¹¥¤¤Ç¤·¤ç¡©¡É¤È¿Ò¤Í¤ë¤¬¡¢¥¸¥è¥ó¤Ï´è¤Ê¤ËÈÝÄê¤·¡Ä¡£
¡Ú1·î29Æü¡ÊÌÚ¡ËÊüÁ÷ Âè43ÏÃ¡Û
¥ß¥¸¥ã¤òÄÉ¤¤²ó¤¹¼Ú¶â¼è¤ê¤ËÂÔ¤ÁÉú¤»¤µ¤ìÊÖºÑ¤òÇ÷¤é¤ì¤¿¥¸¥è¥ó¤Ï¡¢¥¸¥ó¥À¥ó¤¬¸òºÝ¤ò¾ò·ï¤Ë¼Ú¶âÁ´³Û¤òÊÖºÑ¤¹¤ë¤È¸À¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤ÈÃÎ¤ê¡¢¤½¤Î¾ò·ï¤ò¤Î¤à¤³¤È¤Ë¡£
°ìÊý¡¢¥¹¥è¥ó¤È¥Ô¥ë¥¹¥ó¤ÎDNA´ÕÄê¤ò¤³¤Ã¤½¤ê°ÍÍê¤·¤¿¥¨¥®¥ç¤Ï¡¢2¿Í¤ÎÊì»Ò´Ø·¸¤¬À®Î©¤·¤¿¤È¤¤¤¦·ë²Ì¤Ë¶Ã¤¬¤¯¤·¡¢µÞ¤¤¤Ç¥Ç¥¹¥¯¤ËÊó¹ð¤¹¤ë¡£
¤½¤·¤Æ¡¢¿¿¼Â¤ò¤¹¤Ù¤ÆÃÎ¤ê¡¢·ãÅÜ¤·¤¿¥¸¥ó¥Æ¥¯¤Ï¥¹¥è¥ó¤ò²È¤«¤éÄÉ¤¤½Ð¤·¡¢¥Þ¥ê¤òÉô²°¤ËÊÄ¤¸¹þ¤á¤ë¡£
¡Ú1·î30Æü¡Ê¶â¡ËÊüÁ÷ Âè44ÏÃ¡Û
¥¹¥è¥ó¤¬²ñ¼Ò¤ÇÅÝ¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¤¡¢¶öÁ³µï¹ç¤ï¤»¤¿¥Ô¥ë¥¹¥ó¤¬ÉÂ±¡¤Þ¤ÇÉÕ¤Åº¤¦¡£
¤½¤ó¤ÊÃæ¡¢ÊüÁ÷ÌÜÁ°¤Î¡Ö¥Ð¥é¤Î²È¡×¤Î»£±Æ¥¹¥¿¥¸¥ª¤¬ÆÍÁ³ÊÄº¿¤µ¤ì¤ë¤ÈÆ±»þ¤Ë¡¢¥Ô¥ë¥¹¥ó¤¬²ò¸ÛÀë¹ð¤ò¼õ¤±¤ë¡£ÀµÅö¤ÊÍýÍ³¤¬¤Ê¤¤¤È¸À¤¦¥Ô¥ë¥¹¥ó¤À¤¬¡¢¥¹¥è¥ó¤Î±£¤·»Ò¤Ç¤¢¤ê¡¢¥³¥Í¤ÇÆþ¼Ò¤·¤¿»ö¼Â¤À¤±¤Ç½½Ê¬¤À¤È¥¸¥ó¥À¥ó¤Ï¼çÄ¥¤¹¤ë¡£
°ìÊý¡¢¤½¤ì¤òÃÎ¤Ã¤¿¥¹¥è¥ó¤Ï¥¸¥ó¥Æ¥¯¤Ëµã¤¤Ä¤¡¢¥Ô¥ë¥¹¥ó¤Ï°¤¯¤Ê¤¤¤«¤é²¿¤â¤·¤Ê¤¤¤Ç¤ÈÍê¤ß¹þ¤à¤¬¡Ä¡£
½Ð±é¼Ô
¥³¡¦¥Ô¥ë¥¹¥ó¡¿¥³¡¦¥Ç¥Á¥å¥ó¡§¥Á¡¦¥Ò¥ç¥Ì
¥Ñ¥¯¡¦¥É¥é¡¿¥¥à¡¦¥¸¥è¥ó¡§¥¤¥à¡¦¥¹¥Ò¥ã¥ó
¥Ú¥¯¡¦¥ß¥¸¥ã¡§¥Á¥ã¡¦¥Õ¥¡¥è¥ó
¥³¥ó¡¦¥¸¥ó¥À¥ó¡§¥³¡¦¥æ¥ó
µÓËÜ¡¦±é½Ð
¡ÚµÓËÜ¡Û
¥¥à¡¦¥µ¥®¥ç¥ó¡Ö¿Â»Î¤È¤ª¾î¤µ¤ó¡×¡Ö¤¿¤Ã¤¿°ì¿Í¤Î»ä¤ÎÌ£Êý¡×
¡Ú±é½Ð¡Û
¥Û¥ó¡¦¥½¥Ã¥¯¡Ö¤¿¤Ã¤¿°ì¿Í¤Î»ä¤ÎÌ£Êý¡×
