¡ÚºÇ½ª²ó¡Û´Ú¹ñ¥É¥é¥Þ¡Ö²ÚÀ¯¡×Âè59ÏÃ¡ÁÂè64ÏÃ¡Ú¤¢¤é¤¹¤¸¡Û
£Â£Ó¥Æ¥ìÅì¤Ç¤Ï¡¢Ëè½µ·îÍË¡Á¶âÍË Ä«10»þ55Ê¬¤«¤é¡¢´Ú¥É¥é¡ù¡Ö²ÚÀ¯¡×¡Ê¼ç±é¡§¥¤¡¦¥è¥Ë Á´64ÏÃ¡Ë¤òÊüÁ÷Ãæ¡ª
¡Ö¥Æ¥ìÅì¥×¥é¥¹¡×¤Ç¤Ï¡¢1·î26Æü¡Ê·î¡Ë¡Á2·î2Æü¡Ê·î¡ËÊüÁ÷¡¢Âè59ÏÃ¡ÁÂè64ÏÃ¡ÊºÇ½ª²ó¡Ë¤Î¤¢¤é¤¹¤¸¤ò¾Ò²ð¤¹¤ë¡£
¡ÚÆ°²è¡Û´Ú¹ñ¥É¥é¥Þ¡ÖÈþ½÷¤È½ã¾ðÃË¡×ºÇ¿·²ó
¡Ú1·î26Æü¡Ê·î¡ËÊüÁ÷ Âè59ÏÃ¡Û
À¤»Ò¤È¤Ê¤Ã¤¿Ë±ÎÓÂç·¯¤Ï¡¢ÁáÂ®¡¢¸ÕÍð¤Î»þ¤Ëºá¤òÈÈ¤·¤¿¼Ô¤òÃÇºá¤¹¤ë¤È¤¤¤¦¸ý¼Â¤Ç¥¸¥å¥½¥ó¤È¥¸¥ã¥¸¥ç¥à¤òÄÉ¤¤µÍ¤á¤Ë¤«¤«¤ë¡£¾Ç¤Ã¤¿¥¸¥ã¥¸¥ç¥à¤È¥è¥¸¥ç¥ó¤Ï¡¢ÄçÌÀ¸ø¼ç¤ò´Ù¤ì¤ÆË±ÎÓÂç·¯¤â¤í¤È¤âÅÝ¤½¤¦¤È·×²è¤¹¤ë¤¬¡¢ÄçÌÀ¸ø¼ç¤¿¤Á¤Ï¡¢¥¸¥å¥½¥ó¤È¥¸¥ã¥¸¥ç¥à¤ò¸ß¤¤¤ËÀï¤ï¤»¤ëºîÀï¤ò¹Í¤¨¤Æ¤¤¤¿¡£
°ìÊý¡¢²¿¤âÃÎ¤é¤Ê¤¤¥¸¥ã¥¸¥ç¥à¤Ï¡¢¥¸¥å¥½¥ó¤È¼ê¤òÁÈ¤ßÄçÌÀ¸ø¼ç¤ò´Ù¤ì¤ë·×²è¤ËÃå¼ê¤¹¤ë¡£
ÍâÆü¡¢²¦µÜ¤«¤éÄçÌÀ¸ø¼ç¤¬ËÅÈ¿¤ò´ë¤ó¤À¾Úµò¤¬½Ð¤¿¤È¤¤¤¦ÃÎ¤é¤»¤¬Æþ¤ê¡¢¥¸¥ã¥¸¥ç¥à¤ÏÄçÌÀ¸ø¼ç¤òÊá¤¨¤è¤¦¤È¤¹¤ë¤¬¡¢¤½¤Î¾Úµò¤È¤Ê¤ë½ñÌÌ¤ÎÆâÍÆ¤ÏÍ½ÁÛ¤À¤Ë¤·¤Ê¤¤¤â¤Î¤À¤Ã¤¿¡Ä¡£
¡Ú1·î27Æü¡Ê²Ð¡ËÊüÁ÷ Âè60ÏÃ¡Û
¤ª¸ß¤¤¤ËÎ¢ÀÚ¤ê¹ç¤¤¡¢¶¦ÅÝ¤ì¤·¤¿¥¸¥å¥½¥ó¤È¥¸¥ã¥¸¥ç¥à¡£¿ÎÁÄ¤ËÌµ¼Â¤òÁÊ¤¨¤¿¥è¥¸¥ç¥ó¤âµÁ¶ØÉÜ¤ËÊá¤é¤ï¤ì¤ë¡£
¤ä¤¬¤Æ¼è¤êÄ´¤Ù¤¬»Ï¤Þ¤ë¤¬¡¢¥¸¥ã¥¸¥ç¥à¤Ï¸ý¤ò³ä¤é¤º¡¢¥¸¥å¥½¥ó¤Ï¡Ö»þ¤¬Ì£Êý¤¹¤ë¡×¤È¤¤¤¦°ÕÌ£¿¼Ä¹¤Ê¸ÀÍÕ¤ò»Ä¤¹¡£ÄçÌÀ¸ø¼ç¤Ï¡¢¥¸¥å¥½¥ó¤¬À¶¤òÍøÍÑ¤·¤ÆÀ¤»Ò¤ÎÃÏ°Ì¤ò¶¼¤«¤¹¶²¤ì¤¬¤¢¤ë¤ÈË±ÎÓÂç·¯¤ËÅÁ¤¨¤ë¡£
°ìÊý¡¢¿ÎÁÄ¤Ï¼«Ê¬¤ÎÍ¾Ì¿¤¬Ä¹¤¯¤Ê¤¤¤³¤È¤ò¸ç¤ê¡¢²¦¤È¤·¤ÆºÇ¸å¤ÎÁªÂò¤ò¤¹¤ë¡Ä¥·¥Ù¥¯¤ËÌ¿Îá½ñ¤òÂ÷¤·¡¢»Ø¼¨¤·¤¿Æü¤ËÉÛ¹ð¤¹¤ë¤è¤¦Ì¿¤¸¤ë¡£¤Þ¤¿¥¥àŽ¥¥ê¥å¤ò¸ÜÌ¿Âç¿Ã¤ËÇ¤Ì¿¤·¡¢¸å·Ñ¼Ô¤ÎºÆÏÀ¤òÌ¿¤¸¤ë¡£
¡Ú1·î28Æü¡Ê¿å¡ËÊüÁ÷ Âè61ÏÃ¡Û
ÄçÌÀ¸ø¼ç¤Ï¡¢¿ÎÁÄ¤Ë¤è¤ë²¦¤È¤·¤Æ¤ÎºÇ¸å¤ÎÁªÂò¤ËÉÔ°Â¤ò³Ð¤¨¤ë¤¬¡¢¥¸¥ã¥¸¥ç¥à¤È¾°Á·¤«¤é¿ÎÁÄ¤ÎËÜ¿´¤òÊ¹¤«¤µ¤ì¤Æ¶Ã¤¯¡£
ÊÒ¤ä¥¥àŽ¥¥ê¥å¤Ï¡¢¸ÜÌ¿Âç¿Ã¤Î¸¢¸Â¤òÍøÍÑ¤·¤Æ¥¸¥å¥½¥ó¤Î»Ø¼¨¤É¤ª¤ê¿òÁ±·¯¤ò²¦°Ì¤Ë½¢¤±¤ë¤³¤È¤Ë¤¹¤ë¡£¤½¤Î¸å¡¢ÊØÅÂ²ñµÄ¤Î¾ì¤ÇÌ¿Îá½ñ¤¬³«Éõ¤µ¤ì¤ë¤¬¡¢¤½¤³¤Ë¤Ï²¿¤â½ñ¤«¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£Æ°ÍÉ¤¹¤ë½Å¿Ã¤¿¤Á¤ÎÁ°¤Ë¡¢Éú¤»¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Ï¤º¤Î¿ÎÁÄ¤¬¸½¤ì¤ë¤Î¤À¤Ã¤¿¡Ä¡£
¿ÎÁÄ¤ÎÌ¿Îá¤Ë¤è¤ê¥¥à¡¦¥ê¥å¤ä¥è¥¸¥ç¥ó¤¬Êá¤Þ¤ë¤Ê¤«¡¢²¦µÜ¤òÈ´¤±½Ð¤·¤¿¥¸¥å¥½¥ó¤Ï¡¢À¶¤Î½õ¤±¤òÆÀ¤Æ¸¢ÎÏ¤òÃ¥´Ô¤·¤è¤¦¤È¤·¤Æ¤¤¤¿¡£²¦¤È¤·¤Æ¡¢Éã¤È¤·¤Æ¤Î´ê¤¤¤òË±ÎÓÂç·¯¤ËÅÁ¤¨¤Ê¤¬¤éÅÝ¤ì¤¿¿ÎÁÄ¤Ï¡¢»à¤Î´ÖºÝ¤ËÄçÌÀ¸ø¼ç¤ò¸Æ¤Ó¡¢¼«Ê¬¤Î»×¤¤¤òÊñ¤ß±£¤µ¤º¸ì¤ë¤Î¤À¤Ã¤¿¡£
¡Ú1·î29Æü¡ÊÌÚ¡ËÊüÁ÷ Âè62ÏÃ¡Û
Ë±ÎÓÂç·¯¤¬17Âå²¦¤È¤·¤ÆÂ¨°Ì¤¹¤ë¤ä¤¤¤Ê¤ä¡¢Ä«Á¯¤ÏºÆ¤Ó´íµ¡¤ËÄ¾ÌÌ¤¹¤ë¡Ä¡£
¥¸¥å¥½¥ó¤«¤é¡¢¿·¤¿¤Ë²¦ºÂ¤Ë¤Ä¤¤¤¿¹§½¡¤¬ËÌÈ²¤ò·×²è¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤ÎÊó¹ð¤ò¼õ¤±¤¿À¶¤Î¹ÄÄë¤ÎÄï¥É¥ë¥´¥ó¤Ï¡¢Ê¼¤òÎ¨¤¤¤ÆÄ«Á¯¤Î¹ñ¶¤Þ¤ÇÇ÷¤ë¡£¥É¥ë¥´¥ó¤ÎÍ×µá¤Ï¹§½¡¤¬²¦ºÂ¤«¤éÂà¤¯¤³¤È¤Ç¡¢´ü¸Â¤Þ¤Ç¤ËÍ×µá¤ò¤Î¤Þ¤Ê¤¤¤È¹ñ¶¤ò±Û¤¨¤ë¤È¤¤¤¦¤â¤Î¤À¤Ã¤¿¡£
ÄçÌÀ¸ø¼ç¤é¤Ï¡¢À¶¤È¤Î¾×ÆÍ¤òÈò¤±¤ë¤¿¤á²¿¤È¤·¤Æ¤â¥¸¥å¥½¥ó¤òÁÜ¤½¤¦¤ÈÌöµ¯¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£¤½¤ó¤ÊÃæ¡¢ÄçÌÀ¸ø¼ç¤òµÁ¶ØÉÜ¤Ë¸Æ¤Ó½Ð¤·¤¿¥¸¥ã¥¸¥ç¥à¤Ï¡Ö¶¨ÎÏ¤¹¤ë¡×¤È¸À¤¤½Ð¤¹¡£
°ìÊý¡¢¼«Ê¬¤òÄÉ¤¦»ÉµÒ¤¬¥¸¥å¥½¥ó¤ÎºÊ¥æ¥ó»á¤Î¼êÇÛ¤À¤Èµ¤¤Å¤¤¤¿¥¤¥Ì¤Ï¡¢»ÉµÒ¤òÀ¸¤±Êá¤ê¤Ë¤·¡¢¥¸¥å¥½¥ó¤Îµï¾ì½ê¤òÊ¹¤½Ð¤½¤¦¤È»î¤ß¤ë¤¬¡Ä¡£
¡Ú1·î30Æü¡Ê¶â¡ËÊüÁ÷ Âè63ÏÃ¡Û
À¶¤ÎÌäÀÕÃÄ¤¬Ä«Á¯¤Ø¤ä¤Ã¤Æ¤¯¤ë¤¬¡¢¹§½¡¤ÎËÌÈ²·×²è¤¬»ö¼Â¤«Ä´ºº¤¹¤ë¤¿¤á¤Ç¤¢¤Ã¤¿¡£
¤Þ¤¿ÌäÀÕÃÄ¤Ë¤Ï¡¢¹ÄÄë¤ÎÃéËÍ¥ª¥Ü¥¤¤¬Æ±¹Ô¤·¤Æ¤¤¤¿¡£ÄçÌÀ¸ø¼ç¤Ï¡¢ÌäÀÕÃÄ¤È¤Î¸ò¾ÄÌò¤ò¥¸¥ã¥¸¥ç¥à¤ËÇ¤¤»¡¢»þ¤ò²Ô¤´¤¦¤È¤¹¤ë¡£
¸ò¾Ä¤ÎºÂ¤ËÃå¤¤¤¿¥¸¥ã¥¸¥ç¥à¤Ï¡¢¹ÄÄë¤ÎÄï¥É¥ë¥´¥ó¤¬µÕ¿´¤òÊú¤¤¤Æ¤¤¤Æ¹ÄÄë¤ÎºÂ¤òÁÀ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¹ð¤²¤ë¡£¥¸¥ã¥¸¥ç¥à¤Î¸ÀÍÕ¤ËÆ°¤«¤µ¤ì¤¿¥ª¥Ü¥¤¤Ï¡¢¹ñ¶¤ØÌá¤ë·×²è¤òÃæ»ß¤¹¤ë¡£
ºöÎ¬¤¬Ë½¤«¤ìµçÃÏ¤ËÄÉ¤¤¹þ¤Þ¤ì¤¿¥¸¥å¥½¥ó¤Ï¡¢¹§½¡¤Î¼ó¤òÆ¤¤Á¼è¤ë¤¿¤á¡¢»äÊ¼¤òÎ¨¤¤¤Æ¥ª¥Ü¥¤¤È¤ÎÏÃ¤·¹ç¤¤¤Î¾ì¤ò½±·â¤¹¤ë¡£
¤·¤«¤·¡¢¤¹¤°¤Ë¶î¤±¤Ä¤±¤¿´±·³¤Ë¤è¤Ã¤ÆÆ¨¤²Æ»¤òÃÇ¤¿¤ì¡¢ÌÜ¤ÎÁ°¤Ë¤¤¤ë¥¸¥å¥¦¥©¥ó¤Ë½Æ¸ý¤ò¸þ¤±¤ë¤¬¡Ä¡£
¡Ú2·î2Æü¡Ê·î¡ËÊüÁ÷ Âè64ÏÃ¡ÊºÇ½ª²ó¡Ë¡Û
·º¤Î¼¹¹ÔÁ°Æü¡¢Ï´¤òË¬¤Í¤¿ÄçÌÀ¸ø¼ç¤Ë¡¢¥¸¥ã¥¸¥ç¥à¤Ï¡Ö²æ¡¹¤¬»à¤ó¤Ç¤â¤Þ¤¿Æ±¤¸¤è¤¦¤Ê¿Í´Ö¤¬¸½¤ì¤ë¡×¤ÈÃé¹ð¤¹¤ë¤¬¡¢ÄçÌÀ¸ø¼ç¤Ï»Ö¤ò¶¦¤Ë¤¹¤ë¼Ô¤È¡¢´õË¾¤ò¼Î¤Æ¤ºÀï¤¤Â³¤±¤ë¤ÈÅú¤¨¤ë¡£
Ä¹¤¤Àï¤¤¤Ë·èÃå¤¬¤Ä¤¡¢¹§½¡¤Ï¥Û¥óŽ¥¥è¥ó¤È¥¸¥å¥¦¥©¥ó¤ò±ÉÅ¾¤µ¤»¡¢ÄçÌÀ¸ø¼ç¤Ë¤â¤½¤Ð¤ÇÃé¸À¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë¤è¤¦Íê¤à¡£¤·¤«¤·¡¢ÄçÌÀ¸ø¼ç¤Ï¡Ö¸¢ÎÏ¤ÏÌ±¤Î¤¿¤á¤Ë¤¢¤ë¤â¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£²¦¤Ïº£Æü¤ÎÀÀ¤¤¤òËº¤ì¡¢Ë½À¯¤òÉß¤¯¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£¼«Ê¬¤Ï¤¤¤Ä¤Ç¤â¤½¤ó¤Ê²¦¤ÈÀï¤¨¤ëÅ¨¤Ç¤¤¤¿¤¤¡×¤È¸À¤Ã¤Æ¼Âà¤Î°Õ¤ò¼¨¤·¡¢¡Ö²ÚÀ¯¡×¤È½ñ¤«¤ì¤¿½ñ¤ò»Ä¤·¤Æ¡¢¼¹Ì³¼¼¤òµî¤ë¤Î¤À¤Ã¤¿¡£
½Ð±é
ÄçÌÀ¸ø¼ç¡¿¥Õ¥¡¥¤¡Ä¥¤¡¦¥è¥Ë
¸÷³¤·¯¡Ä¥Á¥ã¡¦¥¹¥ó¥¦¥©¥ó
°½ÍÛ·¯¡Ê¿ÎÁÄ¡Ë¡Ä¥¥à¡¦¥¸¥§¥¦¥©¥ó
¥Û¥ó¡¦¥¸¥å¥¦¥©¥ó¡Ä¥½¡¦¥¬¥ó¥¸¥å¥ó
¥«¥ó¡¦¥¤¥Ì¡Ä¥Ï¥ó¡¦¥¸¥å¥ï¥ó
¡Ú±é½Ð¡Û
¥¥à¡¦¥µ¥ó¥Û¡¢¥Á¥§¡¦¥¸¥ç¥ó¥®¥å
¡ÚµÓËÜ¡Û
¥¥à¡¦¥¤¥è¥ó
