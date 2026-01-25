¥³¥Ð¥ë¥ÈÃ»ÊÔ¾®Àâ¿·¿Í¾Þ¤ËÇØÃæ¤ò²¡¤·¤Æ¤â¤é¤¤¤Þ¤·¤¿¡ª¡ØÃ»ÊÔ¾®Àâ¿·¿Í¾Þ¥¢¥ó¥½¥í¥¸ー¡Ù´©¹ÔµÇ°ÂÐÃÌ¡¡°¤Éô¶Ç»Ò¡ßµÜÅçÌ¤Æà
Æó¡»Æó»ÍÇ¯¤ÎËÜ²°Âç¾Þ¼õ¾Þ¼Ô¡¢µÜÅçÌ¤Æà¤µ¤ó¤È¡¢Æó¡»Æó¸ÞÇ¯¤ÎÆ±¾Þ¼õ¾Þ¼Ô¡¢°¤Éô¶Ç»Ò¤µ¤ó¡£¼Â¤Ï¤ªÆó¿Í¤Ë¤Ï¡¢¥Ç¥Ó¥åーÁ°¤Ë¥³¥Ð¥ë¥ÈÃ»ÊÔ¾®Àâ¿·¿Í¾Þ¤ËÆþÁª¤·¤Æ¤¤¤¿¡¢¤È¤¤¤¦¶¦ÄÌÅÀ¤¬¡£¤½¤ÎÆþÁªºî¤¬¼ýÏ¿¤µ¤ì¤¿¡ØÃ»ÊÔ¾®Àâ¿·¿Í¾Þ¥¢¥ó¥½¥í¥¸ー¡Ù¤Î´©¹Ô¤òµÇ°¤·¤Æ¡¢¤ªÆó¿Í¤Ë¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Î¤³¤È¡¢¤³¤ì¤«¤é¤Î¤³¤È¡¢¤ª¸ß¤¤¤Î¤³¤È¤ò¼«Í³¤Ë¸ì¤ê¹ç¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤·¤¿¡£
構成●馬渕朝世
»°±º¤·¤ò¤ó¤µ¤ó¤Ë±Æ¶Á¤ò¼õ¤±¤¿Æó¿Í
¨¡¨¡¤ªÆó¿Í¤Ï¤½¤ì¤¾¤ì¥Ç¥Ó¥åーÁ°¤Ë¥³¥Ð¥ë¥ÈÃ»ÊÔ¾®Àâ¿·¿Í¾Þ¤ËÆþÁª¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤Í¡£¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Ë´é¤ò¤¢¤ï¤»¤¿¤³¤È¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¤«¡£
µÜÅç¡¡°¤Éô¤µ¤ó¤Ë¤Ï¤¸¤á¤Æ¤ª²ñ¤¤¤·¤¿¤Î¤Ïº£Ç¯¡ÊÆó¡»Æó¸ÞÇ¯¡Ë¤Î»Í·î¡¢°¤Éô¤µ¤ó¤¬¡Ø¥«¥Õ¥Í¡Ù¤ÇËÜ²°Âç¾Þ¤ò¼õ¾Þ¤µ¤ì¤¿»þ¤ÎÈ¯É½²ñ¤Ç¤·¤¿¤Í¡£
°¤Éô¡¡¤Ï¤¤¡£¥¹¥Æー¥¸¾å¤Ç¡¢Á°Ç¯¤Î¼õ¾Þ¼Ô¤Ç¤¢¤ëµÜÅç¤µ¤ó¤«¤é²ÖÂ«¤ò¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤·¤¿¡£
µÜÅç¡¡¹µ¼¼¤Ç¤´°§»¢¤Ï¤·¤¿¤±¤É¼çÌò¤Î°¤Éô¤µ¤ó¤ÏË»¤·¤¤¤«¤é¡¢¤æ¤Ã¤¯¤êÃý¤ë²Ë¤¬¤Ê¤¯¤Æ¡£¤Ê¤Î¤Çº£²ó¡¢¤ªÏÃ¤·¤Ç¤¤Æ¸÷±É¤Ç¤¹¡£
°¤Éô¡¡»ä¤â¤¢¤ÎÆü¡¢µÜÅç¤µ¤ó¤À¡ª¡¡¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ë¡¢¤¤¤í¤¤¤íÌÜ¤Þ¤°¤ë¤·¤¯¤Æ¡¢µ¤¤Å¤¤¤¿¤éÍ¼Êý¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
µÜÅç¡¡»ä¤âµîÇ¯¤ÏÍ¾Íµ¤¬¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢º£Ç¯¤Î¤Û¤¦¤¬³Ú¤·¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡Ê¾Ð¡Ë¡£²ñ¾ì¤òÄ¯¤á¤Æ¡Ö»°±º¤·¤ò¤ó¤µ¤ó¤¬¤¤¤ë¡ª¡×¤È¤«¸À¤Ã¤Æ¡£
°¤Éô¡¡¥¹¥Æー¥¸¤Î¾å¤«¤é»°±º¤µ¤ó¤Ë»÷¤¿ÁÇÅ¨¤Ê¿Í¤¬¤¤¤ë¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤é¡¢¸å¤«¤é¤´ËÜ¿Í¤À¤ÈÊ¹¤¤Þ¤·¤¿¡£¥µ¥¤¥óÍß¤·¤«¤Ã¤¿¡Ä¡Ä¡ª
µÜÅç¡¡»ä¤Ï¼Ì¿¿»£¤Ã¤Æ¤â¤é¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
°¤Éô¡¡¤¤¤¤¤Êー¡£Á¢¤Þ¤·¤¤¤Êー¡£»ä¡¢»°±º¤·¤ò¤ó¤µ¤ó¤¬¹¥¤¤¹¤®¤Æ¡¢»°±º¤µ¤ó¤¬Áª¹Í°Ñ°÷¤Î¾Þ¤Ë°ìÀ¸·üÌ¿±þÊç¤·¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£»°±º¤µ¤ó¤¬¤»¤ó¤À¤¤Ê¸³Ø½Î¤Ë¥²¥¹¥È¤Ç¤¤¤é¤·¤¿»þ¤Ï´ä¼ê¤«¤é¿·´´Àþ¤Ç¹Ô¤Ã¤Æ¡¢ºÇÁ°Îó¤ËºÂ¤Ã¤Æ¤Þ¤·¤¿¡£
µÜÅç¡¡°¤Éô¤µ¤ó¤Ï¡¢¾®Àâ¤Ï¤¤¤Ä¤«¤é½ñ¤»Ï¤á¤¿¤Î¤Ç¤¹¤«¡£
°¤Éô¡¡¹â¹»°ìÇ¯À¸¤Î»þ¤Ç¤¹¡£¹â¹»¼õ¸³¤Î»þ¤ËÎò»Ë¤Î»²¹Í½ñ¤òÆÉ¤ó¤Ç¤¤¤Æ¡¢¸»µÁ·Ð¤È¸»ÍêÄ«¤Î·»Äï¤Ã¤Æ¥¨¥â¤¤¤Ê¤Ã¤Æ»×¤Ã¤Æ¡£¤½¤ì¤ÇµÁ·Ð¤ÎÏÃ¤ò½ñ¤¤¤ÆÁ´¹ñ¹âÅù³Ø¹»Áí¹çÊ¸²½º×¤ÎÊ¸·ÝÉôÌç¤Ë±þÊç¤·¤¿¤éÆþÁª¤Î¤¤¤Á¤Ð¤ó²¼¤Ë¤Ò¤Ã¤«¤«¤Ã¤Æ¡¢»Í¹Ô¤À¤±¹ÖÉ¾¤¬¤Ä¤¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£»ä¤Î½ñ¤¤¤¿¤â¤Î¤òÆÉ¤ó¤Ç²¿¤«¸À¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤ë¿Í¤¬¤¤¤ë¤Î¤¬¤â¤¦³Ú¤·¤¯¤Æ¡¢¤½¤³¤«¤é°ìÀ¸·üÌ¿½ñ¤»Ï¤á¤¿´¶¤¸¤Ç¤¹¡£¤½¤Î¥³¥ó¥¯ー¥ë¤Î¤Û¤«¤Ë¡¢»°±º¤µ¤ó¤¬Áª¹Í°Ñ°÷¤À¤Ã¤¿¥³¥Ð¥ë¥ÈÃ»ÊÔ¾®Àâ¿·¿Í¾Þ¤ËËèÇ¯±þÊç¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤â¤È¤â¤È¥³¥Ð¥ë¥ÈÊ¸¸Ë¤Ï¤¤¤í¤¤¤íÆÉ¤ó¤Ç¤¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£ÏÉÅÄÚ×Åá(¤ï¤·¤À¤»¤¤¤È¤¦)¤µ¤ó¤Î¡ØÊü²Ý¸åÀïÌò¡Ù¤â¹¥¤¤Ç¤·¤¿¤·¡¢·¬¸¶¿åºÚ¤µ¤ó¤Î¡ØÀÖ¤Î¿ÀÌæ¡Ù¤òÆÉ¤ó¤Ç¡Ö°¦Áþ¡¢¼»ÅÊ¡¢ºÇ¹â¡ª¡×¤Ã¤Æ»×¤Ã¤Æ¤Þ¤·¤¿¡Ê¾Ð¡Ë¡£¤½¤ì¤ÇÃ»ÊÔ¾Þ¤Ø¤Î±þÊç¤òÂ³¤±¤Æ¡¢Âç³ØÀ¸¤Î»þ¤Ë¡ÖÎ¦¤Îµû¡×¤ÇÆþÁª¤·¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£
µÜÅç¡¡»ä¤Ï¾®³Ø»°Ç¯À¸¤Î»þ¤ËºîÊ¸¤òË«¤á¤é¤ì¤Æ¡¢¤â¤·¤«¤·¤¿¤éºÍÇ½¤¬¤¢¤ë¤Î¤«¤â¤È»×¤Ã¤Æ¾®Àâ¤ò½ñ¤»Ï¤á¤¿¤ó¤Ç¤¹¤è¡£
°¤Éô¡¡¤º¤¤¤Ö¤ó¤Ï¤ä¤«¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤Í¡£
µÜÅç¡¡¤Ç¤âÆó½½Âå¤Ç°ì²ó½ñ¤¯¤Î¤ò¼¤á¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£¤½¤ì¤Ë¤Ï¤¤¤í¤ó¤ÊÍýÍ³¤¬¤¢¤ë¤ó¤Ç¤¹¤¬¡¢¤½¤Î¤Ò¤È¤Ä¤¬¡¢»°±º¤µ¤ó¤Î¡ØÉ÷¤¬¶¯¤¯¿á¤¤¤Æ¤¤¤ë¡Ù¤òÆÉ¤ó¤Ç¾×·â¤ò¼õ¤±¤¿¤³¤È¤Ç¤·¤¿¡£¡Ö¤³¤ó¤Ê¤¹¤´¤¤¤â¤Î¤Ï»ä¤Ë¤Ï½ñ¤±¤Ê¤¤¡×¤È»×¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£»°½½ÂåÈ¾¤Ð¤Ë½ñ¤¯¤³¤È¤òºÆ³«¤·¤¿¤ó¤Ç¤¹¤¬¡¢¤½¤ì¤Ï¿¹¸«ÅÐÈþÉ§¤µ¤ó¤Î¡ØÌë¹Ô¡Ù¤¬¤¤Ã¤«¤±¤Ç¤·¤¿¡£¡ØÌë¹Ô¡Ù¤ÏÉ½¤ÎÀ¤³¦¤ÈÎ¢¤ÎÀ¤³¦¤¬Æþ¤ìÂØ¤ï¤ë¤è¤¦¤Ê¤ªÏÃ¤Ç¤¹¤¬¡¢»ä¤âÎ¢¤ÎÀ¤³¦¤Ç¤Ï¾®Àâ²È¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤È»×¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤è¤Í¡£¤½¤ì¤Ç¤Þ¤¿¾®Àâ¤ò½ñ¤¤¤Æ¡¢½÷¤Ë¤è¤ë½÷¤Î¤¿¤á¤ÎR-18Ê¸³Ø¾Þ¤ËÁ÷¤Ã¤¿¤éºÇ½ªÁª¹Í¤Ë»Ä¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£ÊÔ½¸¼Ô¤«¤é¤½¤ÎÃÎ¤é¤»¤ÎÅÅÏÃ¤¬¤«¤«¤Ã¤Æ¤¤ÆÏÃ¤·¤Æ¤¤¤¿¤é¡¢»°±º¤·¤ò¤ó¤µ¤ó¤¬¥³¥Ð¥ë¥È¤Î¥µ¥¤¥È¤Ç¾®Àâ¹ÖºÂ¤ò¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤«¤éÆÉ¤à¤È¤¤¤¤¤Ç¤¹¤è¡¢¤È¸À¤ï¤ì¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£¤¤¤Þ¤Ï¡Ø¥Þ¥Êー¤Ï¤¤¤é¤Ê¤¤¡¡¾®Àâ¤Î½ñ¤¤«¤¿¹ÖºÂ¡Ù¤È¤¤¤¦ËÜ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤Þ¤¹¤±¤É¡¢Åö»þ¤Ï¥¦¥§¥Ö¤ÇÏ¢ºÜ¤·¤Æ¤¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¤Í¡£¤½¤ì¤òÆÉ¤ó¤Ç¥³¥Ð¥ë¥ÈÃ»ÊÔ¾®Àâ¿·¿Í¾Þ¤ÎÂ¸ºß¤òÃÎ¤ê¡¢±þÊç¤·¤¿¡ÖÆó°Ì¤Î·¯¡×¤ÇÆþÁª¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¥Ç¥Ó¥åー¸å¤Î°¤Éô¤µ¤ó¤ËË¬¤ì¤¿ºîÉ÷ÌÏº÷¤ÎÆü¡¹
°¤Éô¡¡»ä¤Ï¤¤¤Ä¤â¥³¥Ð¥ë¥ÈÃ»ÊÔ¾®Àâ¿·¿Í¾Þ¤ÎºîÉÊ¤¬¥Í¥Ã¥È¤Ë¥¢¥Ã¥×¤µ¤ì¤ë¤È¤¹¤°ÆÉ¤ó¤Ç¤¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¤è¡£¼«Ê¬¤¬¤â¤é¤Ã¤¿¾Þ¤À¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ë´Ø·¸¤Ê¤¯¡¢ÌÌÇò¤¤ºîÉÊ¤¬Â¿¤«¤Ã¤¿¤«¤é¡£¡ÖÆó°Ì¤Î·¯¡×¤âÆþÁª¤µ¤ì¤¿»þ¤ËÆÉ¤ó¤Ç¡¢¤¹¤´¤¯°¦¤ª¤·¤¤ºîÉÊ¤À¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£¼ç¿Í¸ø¤¿¤Á¤Î²ñÏÃ¤¬¤¹¤´¤¯¤è¤¯¤Æ¡¢¡Ö¤¢¤¢¡¢ÀÄ½Õ¤À¡ª¡×¤Ã¤Æ¡Ê¾Ð¡Ë¡£
µÜÅç¡¡¤½¤ó¤Ê¥ê¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¤ò¤¤¤¿¤À¤±¤ë¤Ê¤ó¤Æ¡¢¤á¤Á¤ã¤á¤Á¤ã´ò¤·¤¤¤Ç¤¹¡£»ä¡¢R-18Ê¸³Ø¾Þ¤Ë¤ÏÂç¿Í¤ÎÎø°¦¾®Àâ¤òÅê¹Æ¤·¤Æ¤¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£Ãæ³ØÀ¸¤Îº¢¤«¤é¡Ø¼º³Ú±à¡Ù¤È¤«¤òÆÉ¤ó¤Ç¤¤¤¿»Ò¶¡¤À¤Ã¤¿¤·¡Ê¾Ð¡Ë¡¢¥Æ¥ì¥Ó¥É¥é¥Þ¤â¥é¥Ö¥¹¥Èー¥êー¤¬¼çÎ®¤Ê»þÂå¤À¤Ã¤¿¤«¤é¡¢¤½¤¦¤¤¤¦¤â¤Î¤À¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£¤Ç¤â¤µ¤¹¤¬¤Ëº£¼«Ê¬¤¬½ñ¤¤¤Æ¤¤¤ë¤â¤Î¤Ï¥³¥Ð¥ë¥È¤Ã¤Ý¤¯¤Ê¤¤¤Ê¤È»×¤¤¡¢ÀÎ¥ïー¥×¥í¤Ç½ñ¤¤¤Æ¤¤¤¿º¢¤Î¥Æ¥¥¹¥È¥Çー¥¿¤«¤é¡ÖÆó°Ì¤Î·¯¡×¤Î¸¶·¿¤Ë¤Ê¤ëÏÃ¤ò°ú¤ÃÄ¥¤ê½Ð¤·¤Æ¤¤Æ¡¢²þ¹Æ¤·¤Æ±þÊç¤·¤Þ¤·¤¿¡£
°¤Éô¡¡¤è¤¯¥Çー¥¿¤ò»Ä¤·¤Æ¤Þ¤·¤¿¤Í¡£¥³¥Ð¥ë¥ÈÃ»ÊÔ¾®Àâ¿·¿Í¾Þ¤Î¤ª¤«¤²¤Ç¡ÖÆó°Ì¤Î·¯¡×¤¬ÆÉ¤á¤¿¤Ã¤Æ¤³¤È¤Ç¤¹¤Í¡£
µÜÅç¡¡¤½¤ÎÁ°¤ÎR-18Ê¸³Ø¾Þ¤¬ºÇ½ªÁª¹Í¤Ç¥À¥á¤À¤Ã¤¿¤Î¤ÇÍî¤Á¹þ¤ó¤Ç¤¤¤¿¤±¤ì¤É¡¢¥³¥Ð¥ë¥È¤ÇÆþÁª¤·¤¿¤ª¤«¤²¤Ç½ñ¤Â³¤±¤Ê¤¤¤È¤â¤Ã¤¿¤¤¤Ê¤¤¤Ê¤È»×¤¨¤Þ¤·¤¿¡£¤À¤«¤é¥³¥Ð¥ë¥È¤ËÇØÃæ¤ò²¡¤µ¤ì¤¿´¶¤¸¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£°¤Éô¤µ¤ó¤Î¼õ¾Þºî¡ÖÎ¦¤Îµû¡×¤â¡¢¤á¤Á¤ã¤á¤Á¤ã¤è¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¤è¤Í¡£¿å±ËÉô¤Î»Ò¤ÎÏÃ¤Ç¡£
°¤Éô¡¡¤¤¤ä¤¤¤ä¡¢ÀÎ½ñ¤¤¤¿¤â¤Î¤ÎÏÃ¤ÏÃÑ¤º¤«¤·¤¯¤Æ¡¢¤â¤¦¼ª¤«¤é´À¤¬½Ð¤½¤¦¡Ê¾Ð¡Ë¡£
µÜÅç¡¡»°½½Ëç¤ÎÃæ¤ËÌµÍý¤Ê¤¯À¤³¦¤¬µÍ¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡¢¤³¤ÎËç¿ô¤Ç¤³¤ó¤Ê¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¤Î¤«¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
°¤Éô¡¡¶²½Ì¤Ç¤¹¡£Âç³ØÀ¸¤Î»þ¡¢½¢³è¤ËÈè¤ì²Ì¤Æ¡¢»ä¤Ï¿Í´Ö¼Ò²ñ¤ÇÀ¸¤¤Æ¤¤¤¯¤Î¤¬·ù¤Ê¤ó¤À¤è¤È»×¤¤¤Ê¤¬¤éÂç³Ø¤Î¥Ñ¥½¥³¥ó¼¼¤Ç¥«¥¿¥«¥¿¥«¥¿¤ÈÃ»»þ´Ö¤Ç½ñ¤¤¢¤²¤¿¤â¤Î¤Ç¤¹¡£
µÜÅç¡¡·ë¹½ÂçÀª¤Î¿Í¤¬½Ð¤Æ¤¯¤ë¤Î¤ËÁ´Á³¤³¤ó¤¬¤é¤¬¤é¤Ê¤¤¤·¡¢¤·¤«¤âÁ´°÷¤¬¤Á¤ã¤ó¤ÈÊª¸ì¤ËÉ¬Í×¤ÊÂ¸ºß¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤è¤Í¡£¤¹¤´¤«¤Ã¤¿¡£
°¤Éô¡¡»ä¤Ï¤¢¤ÎÃ»ÊÔ¤ÇÆþÁª¤·¤¿¤³¤È¤ËÇØÃæ¤ò²¡¤µ¤ì¤Æ¡¢Â´¶ÈÏÀÊ¸¤ÈÊÂ¹Ô¤·¤Æ¥³¥Ð¥ë¥È¤Î¥í¥Þ¥óÂç¾Þ¤ËÁ÷¤ëÄ¹ÊÔ¤ò½ñ¤»Ï¤á¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£
µÜÅç¡¡¤½¤ì¤¬¥Ç¥Ó¥åーºî¤È¤Ê¤Ã¤¿¡Ø²°¾å¥Üー¥¤¥º¡Ù¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤Í¡£
°¤Éô¡¡¤Ï¤¤¡£¤Ç¤â¡¢¤½¤³¤«¤é°Å¹õ»þÂå¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤Æ¡£Æó¡»¡»È¬Ç¯¤ËºÇ½é¤ÎËÜ¤¬½Ð¤¿¤ó¤Ç¤¹¤¬¡¢Çä¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£Åö»þ¤Î¿Íµ¤¤Î¥Æー¥Þ¤Ï〝¥é¥Ö〟¤À¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤¬¡¢»ä¤ÏµÜÅç¤µ¤ó¤ÈÈ¿ÂÐ¤Ç¡¢Îø°¦¾®Àâ¤ÏÆÉ¤à¤Î¤Ï¹¥¤¤À¤±¤É½ñ¤±¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¡£¤À¤«¤é¡¢´Ú¹ñ¥É¥é¥Þ¤ò¸«¤¿¤ê¥Ïー¥ì¥¯¥¤¥ó¤Î¥í¥Þ¥ó¥¹¾®Àâ¤òÆÉ¤ó¤ÇÊÙ¶¯¤·¤Þ¤·¤¿¡£
µÜÅç¡¡¥Ïー¥ì¥¯¥¤¥ó¤Ï»ä¤âÆÉ¤ß¤Þ¤·¤¿¡£ÅÄ¼Ë¤Î½ñÅ¹¤Ç¤â¥Ïー¥ì¥¯¥¤¥ó¤À¤±¤Ï¤¢¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡£¤¢¤Î¥ìー¥Ù¥ë¤Ï·è¤Þ¤Ã¤¿·¿¤¬¤¢¤ë¤Ê¤«¤Ç¤¤¤í¤¤¤í¹©É×¤¬¤¢¤Ã¤ÆÌÌÇò¤¤¤Ç¤¹¤è¤Í¡£
°¤Éô¡¡¤½¤¦¤Ê¤ó¤Ç¤¹¡£¤½¤ì¤Ç¡¢ÆÉ¤ó¤Ç¼«Ê¬¤ÎºîÉ÷¤òÌÏº÷¤·¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤ì¤É¡¢¤â¤¬¤±¤Ð¤â¤¬¤¯¤Û¤ÉÅ¥¾Â¤Ç¡£¤â¤¦¾®Àâ¤ò½ñ¤¯¤Î¤Ï¤ä¤á¤è¤¦¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿»þ¤Ë¡¢¥ª¥ì¥ó¥¸Ê¸¸Ë¤¬ÁÏ´©¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¡¢¤ªÍ¶¤¤¤¤¤¿¤À¤¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£¤¤Ã¤È¤³¤ì¤¬ºÇ¸å¤Ë¤Ê¤ë¤«¤é¹¥¤¤Ë¤ä¤í¤¦¤È»×¤Ã¤Æ½ñ¤¤¤¿¤Î¤¬¡Ø³ùÁÒ¹áË¼¥á¥â¥êー¥º¡Ù¤Ç¡¢±¿¤è¤¯¥·¥êー¥º²½¤·¤Æ¤â¤é¤¤¡¢¤ä¤Ã¤È¾®Àâ¤ò½ñ¤¯³Ú¤·¤µ¤ò»×¤¤½Ð¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤¿¤À¡¢¤¢¤Î¥·¥êー¥º¤Ï¡Ö¥é¥¤¥È¤Ê¥ß¥¹¥Æ¥êー¤ò½ñ¤¤Þ¤·¤ç¤¦¡×¤È¸À¤ï¤ì¤Æ¤¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤ì¤É¡¢»ä¡¢¤½¤ì¤Þ¤Ç°ìÀÚ¥ß¥¹¥Æ¥êー¤ò½ñ¤¤¤¿¤³¤È¤¬¤Ê¤«¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤è¡£½ñ¤Êý¤¬Ê¬¤«¤é¤Ê¤¯¤Æ¤¹¤´¤¯Çº¤ß¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤ì¤Ç¡¢¤¿¤Þ¤¿¤ÞÅö»þ¥Ä¥¤¥Ã¥¿ー¾å¤ÇÃÎ¤ê¤¢¤Ã¤¿¥ß¥¹¥Æ¥êー¤ÎÊÔ½¸¼Ô¤µ¤ó¤Ë¡Ö¥ß¥¹¥Æ¥êー¤ò¶µ¤¨¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡×¤ÈÏ¢Íí¤·¤Æ¡¢¿·´´Àþ¤ÇÅìµþ¤Þ¤Ç¹Ô¤Ã¤Æ¡¢¥ß¥¹¥Æ¥êー¤È¤Ï²¿¤¾¤ä¤ò¹ÖµÁ¤·¤Æ¤â¤é¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
µÜÅç¡¡¤Ø¤¨¤¨¡£¤¹¤´¤¤¹ÔÆ°ÎÏ¤Ç¤¹¤Í¡£
°¤Éô¡¡ËÜÅö¤ËÀÚ±©µÍ¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£¤½¤ÎÊÔ½¸¼Ô¤µ¤ó¤¬¸å¤Î¡Ø¶â´ÄÆü¿ª¡Ù¤ÎÃ´Åö¼Ô¤Ç¤¹¡£
µÜÅç¤µ¤ó¤Î¥Ç¥Ó¥åー¤Î¤¤Ã¤«¤±¤Ï»×¤¤¤¤Ã¤Æ½ñ¤¤¤¿¡ÖÃæ³ØÀ¸¤ÎÏÃ¡×
µÜÅç¡¡¡Ø¶â´ÄÆü¿ª¡Ù¤òÆÉ¤ó¤Ç¡¢°¤Éô¤µ¤ó¤Æ¤³¤ó¤Ê¥ß¥¹¥Æ¥êー¤ò½ñ¤«¤ì¤ëÊý¤Ê¤ó¤À¤È¶Ã¤¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£·Ð°Þ¤òÊ¹¤¤¤Æ¤Ê¤ë¤Û¤É¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡»ä¤Î¾ì¹ç¤Ï¡¢¥Ç¥Ó¥åーÁ°¤Ë¡¢¼«Ê¬¤ÏÀ¤¤ÎÃæ¤Ë¤É¤ó¤Ê¾®Àâ¤¬¤¢¤ë¤Î¤«Á´Á³ÃÎ¤é¤Ê¤¤¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¡¢¤Ò¤¿¤¹¤é¾®Àâ¤òÆÉ¤ß¤Þ¤·¤¿¡£¿Þ½ñ´Û¤Ç¤¤¤í¤ó¤Ê¾Þ¤Î²áµî¤Î¼õ¾Þºî¤ò¼Ú¤ê¤¿¤ê¤·¤Æ¡£Ê¬ÀÏ¤¹¤ë¤È¤¤¤¦¤è¤ê¡¢¤É¤¦¤¤¤¦¤â¤Î¤¬¼õ¾Þ¤·¤Æ¤¤¤ë¤«ÃÎ¤ë¤¿¤á¤Ç¤·¤¿¡£¤½¤Î¤Ê¤«¤Ç¡¢R-18Ê¸³Ø¾Þ¤Î¼õ¾Þºî¤¬¤É¤ì¤â¤¹¤´¤¯ÌÌÇò¤«¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£½ñ¤¼ê¤ËÆ±À¤Âå¤Î½÷À¤¬Â¿¤¤¤»¤¤¤«¡¢½ñ¤«¤ì¤Æ¤¤¤ëÇº¤ß¤ò¼«Ê¬¤Ë°ú¤´ó¤»¤ÆÀÚ¼Â¤Ë¹Í¤¨¤é¤ì¤¿¤Î¤Ç¡¢¤½¤ì¤Ç»ä¤âR-18Ê¸³Ø¾Þ¤ò³Í¤ê¤¿¤¤¤È»×¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£
°¤Éô¡¡¤½¤·¤Æ¡ØÀ®À¥¤ÏÅ·²¼¤ò¼è¤ê¤Ë¤¤¤¯¡Ù¤Î´¬Æ¬¤Î¡Ö¤¢¤ê¤¬¤È¤¦À¾ÉðÂçÄÅÅ¹¡×¤ÇR-18Ê¸³Ø¾Þ¤ÎÂç¾Þ¤ò¼õ¾Þ¤µ¤ì¤Æ¡£
µÜÅç¡¡R-18Ê¸³Ø¾Þ¤Ï°ì²ó¤Ë»°ÊÔ±þÊç¤Ç¤¤ë¤ó¤Ç¤¹¤Í¡£Ëè²ó¡¢¼«Ê¬¤ÈºÐ¤Î¶á¤¤½÷À¤ò½ñ¤¯¤³¤È¤¬Â¿¤«¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤¬¡¢»Í²óÌÜ¤ÎÄ©Àï¤Î»þ¤Ë¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¤È¤Á¤ç¤Ã¤È°ã¤¦¤³¤È¤ò¤·¤è¤¦¤È¤¤¤¦µ¤»ý¤Á¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¡¢»°ÊÔ¤Î¤¦¤Á¤Î°ìÊÔ¤ò»×¤¤¤¤Ã¤ÆÃæ³ØÀ¸¤ÎÏÃ¤Ë¤·¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£¤½¤ì¤¬¡Ö¤¢¤ê¤¬¤È¤¦À¾ÉðÂçÄÅÅ¹¡×¤Ç¤·¤¿¡£º£¤Î¼«Ê¬¤¬½½Âå¤Î»Ò¤ò½ñ¤±¤ë¤Î¤«¤È»×¤Ã¤¿¤±¤ì¤É¡¢¥³¥Ð¥ë¥È¤Ç¡ÖÆó°Ì¤Î·¯¡×¤ÇÆþÁª¤·¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤¬¸å²¡¤·¤·¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤Î»þ¤ÎR-18Ê¸³Ø¾Þ¤â»°±º¤·¤ò¤ó¤µ¤ó¤¬Áª¹Í°Ñ°÷¤ò¤Ê¤µ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¡¢ËÜÅö¤Ë¤´±ï¤¬¤¢¤ë¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
°¤Éô¡¡À®À¥ÈëÏÃ¤¬Ê¹¤±¤Æ³Ú¤·¤¤¤Ç¤¹¡Ê¾Ð¡Ë¡£¼õ¾Þ¸å¤Ë¥·¥êー¥º²½¤¬·è¤Þ¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¤«¡£
µÜÅç¡¡±þÊç¤ÎÃÊ³¬¤Ç¤ÏÆþÁª¤¹¤ë¤«¤âÊ¬¤«¤é¤Ê¤¤¤«¤é¡¢¤½¤¦¤¤¤¦¤³¤È¤Ë°Õ¼±¤Ï¸þ¤¤¤Æ¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡£¼õ¾Þ¤·¤ÆÏ¢ºî¤Ë¤·¤è¤¦¤È¸À¤ï¤ì¤¿»þ¤â¡¢»ä¤Ï¡ØÀ®À¥¤ÏÅ·²¼¤ò¼è¤ê¤Ë¤¤¤¯¡Ù°ìºý¤Ç½ª¤ï¤ë¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£¤½¤¦¤¸¤ã¤Ê¤«¤Ã¤¿¤é°ìºîÌÜ¤Ç¼ç¿Í¸ø¤òÃæÆó¤«¤é¹â»°¤Þ¤ÇÀ®Ä¹¤µ¤»¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤è¡Ê¾Ð¡Ë¡£À®À¥¤ÎÍ§Ã£¤ÎÅçºê¤â°ú¤Ã±Û¤·¤µ¤»¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
°¤Éô¡¡À®À¥¤ÈÅçºê¤ÎÏÃ¤Ï±Ê±ó¤ËÆÉ¤ó¤Ç¤¤¤¿¤¤¤Ç¤¹¡£Â³ÊÔ¤Î¡ØÀ®À¥¤Ï¿®¤¸¤¿Æ»¤ò¤¤¤¯¡Ù¤Ç¤ÏÅçºê¤¬°ú¤Ã±Û¤·¤ÆÆó¿Í¤Î´Ö¤Ëµ÷Î¥¤¬¤Ç¤¤Æ¤¤¤¿¤±¤ì¤É¡¢¤À¤«¤é¤³¤½¤Î¤ªÏÃ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡¢¤¹¤´¤¯ÌÌÇò¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡£
µÜÅç¡¡»°ºýÌÜ¤Î¡ØÀ®À¥¤ÏÅÔ¤ò¶î¤±È´¤±¤ë¡Ù¤Ç¤Ï¡¢Âç³ØÀ¸¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
°¤Éô¡¡³Ú¤·¤ß¤Ç¤¹¡ª
¨¡¨¡µÜÅç¤µ¤ó¤Ï¥Ç¥Ó¥åーºî¤Ç¤¤¤¤Ê¤êËÜ²°Âç¾Þ¤ò¼õ¾Þ¤µ¤ì¤¿¤ï¤±¤Ç¤¹¤è¤Í¡£
µÜÅç¡¡¶È³¦¤Î¤³¤È¤ò²¿¤âÊ¬¤«¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤Þ¤Þ¿ÀÍÁ¤Ë¾è¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤Æ¡¢ºÇ¶á¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤è¤¦¤ä¤¯ÎäÀÅ¤Ë¼þ¤ê¤¬¸«¤¨¤Æ¤¤¿´¶¤¸¤Ç¤¹¡£¤½¤ì¤È¡¢º£¸å²¿¤ò½ñ¤¤¤Æ¤â¡¢Çä¤ê¾å¤²ÌÌ¤Ç¤Ï¡ØÀ®À¥¤ÏÅ·²¼¤ò¼è¤ê¤Ë¤¤¤¯¡Ù¤òÄ¶¤¨¤é¤ì¤Ê¤¤¤Ê¤È¤¤¤¦´¶³Ð¤¬¤¢¤ë¤ó¤Ç¤¹¡£¤½¤ì¤¬·ù¤È¤Þ¤Ç¤Ï»×¤ï¤Ê¤¤¤±¤ì¤É¡¢º£¸å¤É¤¦¤·¤Æ¤¤¤¯¤«¡¢¤Á¤ç¤Ã¤ÈÇº¤ß¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
°¤Éô¡¡»ä¤â¤¤¤í¤¤¤íÌÏº÷¤·¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢·ë¶É¡¢½ñ¤±¤ë¤â¤Î¤·¤«½ñ¤±¤Ê¤¤¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡£
µÜÅç¡¡¤¢¤¢¡¢Ê¬¤«¤ê¤Þ¤¹¡£»ä¤â¤½¤¦¡£
°¤Éô¡¡»×¤¤¤Ä¤¤¤¿¤â¤Î¤òÀ¿¿´À¿°Õ½ñ¤¤¤Æ¤¤¤±¤Ð¤½¤ì¤Ç¤¤¤¤¤ó¤À¤Ã¤Æ¡¢ºÇ¶á»×¤¦¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤¢¤È¡¢Çä¤ì¤ë¤³¤È¤Ï¤¤¤¤¤³¤È¤Ç¤¹¤è¡Ê¾Ð¡Ë¡£µÜÅç¤µ¤ó¤Î¡Øº§³è¥Þ¥¨¥¹¥È¥í¡Ù¤â¡Ø¤½¤ì¤¤¤±¡ªÊ¿°ÂÉô¡Ù¤â¤¹¤´¤¯¤è¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡£¡ÖÊ¿°ÂÉô¡×¤Î°Â°Ê²Ã(¤¢¤¤¤«)¤Á¤ã¤ó¤Î¡Ö¤¢¤Ê¤ä¡×¤È¡Ö¤¤¤ß¤¸¡×¤ò»È¤¤Ê¬¤±¤Æ¤¤¤ë¤È¤³¤í¤¬²Ä°¦¤«¤Ã¤¿¤·¡¢½³µÇ(¤±¤Þ¤ê)Âç²ñ¤âÌÌÇò¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡£
µÜÅç¡¡¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£½³µÇ¤ò¤ä¤ë¤Î¤Ï·è¤á¤Æ¤¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤ì¤É¡¢¤¢¤ó¤Ê¥¹¥Ýº¬¤â¤Î¤ß¤¿¤¤¤Ë¤Ê¤ë¤È¤Ï»×¤ï¤º¡Ä¡Ä¡£
°¤Éô¡¡¤½¤ì¤¬ÌÌÇò¤«¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡Ê¾Ð¡Ë¡£
½ñ¤¿Ê¤á¤Ê¤¬¤éÊª¸ì¤¬ÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤¯〝¥é¥¤¥Ö´¶〟
¨¡¨¡°¤Éô¤µ¤ó¤ÎËÜ²°Âç¾Þ¼õ¾Þºî¡Ø¥«¥Õ¥Í¡Ù¤Ï¡¢²È»öÂå¹Ô¥µー¥Ó¥¹¤Ë´Ø¤ï¤ëÆó¿Í¤òÃæ¿´¤Ë¡¢¿©¤Ù¤ë¤³¤È¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÀÚ¼Â¤Ê¥Æー¥Þ¤¬¤³¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢½ÐÈ¯ÅÀ¤Ï¤É¤³¤Ë¤¢¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¤«¡£
°¤Éô¡¡¤¢¤ì¤Ï¿··¿¥³¥í¥Ê¤¬Êª¸ì¤òÊÑ¤¨¤¿¤È¤³¤í¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£ºÇ½é¤ÏÇ¯¤Îº¹¤Î¤¢¤ë½÷¤Î¿ÍÆó¿Í¤¬¡¢¤ï¤¤¤ï¤¤¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤ëÏÃ¤ò¹Í¤¨¤Æ¤¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤ì¤É¡¢¥ê¥¢¥ë¤ÊÀ¤³¦¤¬¤¹¤´¤¯¶ì¤·¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢Êª¸ì¤ÎÃæ¤À¤±¤Ç¤â¤Ê¤ó¤È¤«¤¤¤¤Êý¸þ¤ËÅ¾¤¬¤»¤é¤ì¤Ê¤¤¤«¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¿©¤Ù¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤ÏÎÉ¤¯¤â°¤¯¤â²æ¡¹¤ÈÀÚ¤êÎ¥¤»¤Ê¤¤¤â¤Î¤Ê¤Î¤Ç¡¢¤¢¤¨¤Æ¥Æー¥Þ¤Ë¼è¤ê¾å¤²¤¿¤È¤³¤í¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
µÜÅç¡¡Êª¸ì¤ÎºÇ¸å¤Î¤Û¤¦¡¢¤¢¤¢¡¢¤³¤ó¤ÊÅ¸³«¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤«¡¢¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
°¤Éô¡¡¤¢¤ì¤Ï¤«¤Ê¤ê²þ¹Æ¤·¤Þ¤·¤¿¡£»ä¤Ï¥×¥í¥Ã¥Èº¾µ½»Õ¤Ç¡¢¤¤¤Ä¤âºÇ½é¤ËÊÔ½¸¼Ô¤Ë¸«¤»¤¿¥×¥í¥Ã¥È¤È¡¢ºÇ½ªÅª¤Ë½ÐÍè¾å¤¬¤Ã¤¿¾®Àâ¤Ï¤À¤¤¤ÖÃæ¿È¤¬°ã¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¤ó¤Ç¤¹¡£
µÜÅç¡¡½ñ¤¿Ê¤á¤Æ¤¤¤¯¤¦¤Á¤ËÊª¸ì¤¬ÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤ó¤Ç¤¹¤Í¡£¤½¤ì¤Ï¡¢¥é¥¤¥Ö´¶¤¬¤¢¤ë¤Ã¤Æ¤³¤È¤Ç¤¹¤Í¡£
°¤Éô¡¡¤ï¤¢¡£¥é¥¤¥Ö´¶¤Ã¤Æ¡¢¤¹¤Ù¤Æ¤ò¤¤¤¤´¶¤¸¤ËÈþ¤·¤¯¾º²Ú¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë¸ÀÍÕ¤Ç¤¹¤Í¡£»ä¡¢¥é¥¤¥Ö´¶¡¢Âç»ö¤Ë¤·¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£
µÜÅç¡¡ºîÃæ¤ËÆ¦Æý¤½¤¦¤á¤ó¤È¤«¡¢¤¤¤í¤ó¤Ê¥ì¥·¥Ô¤¬½Ð¤Æ¤¤Þ¤¹¤è¤Í¡£
°¤Éô¡¡¤¢¤ì¤ÏÁÛÁü¾å¤ÎÎÁÍý¤À¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤¬¡¢¹ÖÃÌ¼Ò¤µ¤ó¤¬¥×¥í¤ÎÊý¤ËÍê¤ó¤Ç¥ì¥·¥Ôºý»Ò¤òºî¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¥×¥í¤ÎÊý¤Ï¤¹¤´¤¤¤Ç¤¹¡£
µÜÅç¡¡¥¿¥¤¥È¥ë¤â¤¤¤¤¤Ç¤¹¤è¤Í¡£»ä¡¢¼ÂºÝ¤Ë¡Ö¥«¥Õ¥Í¡×¤È¤¤¤¦¸ÀÍÕ»È¤Ã¤Æ¤Þ¤¹¤è¡£»Ò¶¡¤ÎÆ¬¤ò¤Ê¤Ç¤Æ¡Ö¥«¥Õ¥Í¡×¤Ã¤Æ¸À¤Ã¤¿¤ê¤·¤Æ¡£
°¤Éô¡¡ÁÇÅ¨¡£ºÇ½é¤Îº¢¡¢Ã´ÅöÊÔ½¸¤µ¤ó¤¬¡Ö¥«¥Õ¥Í¡×¤òÎ®¹Ô¸ì¤Ë¤¹¤ë¤È¸À¤Ã¤Æ·ë¹½»È¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤ì¤É¡¢ºÇ¶á¤È¤ó¤È¡¢»È¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¤³¤í¤ò¸«¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¡£
¼¡¤Ï°Ìò¤Ë¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸⁉
¨¡¨¡¤ªÆó¿Í¤Î½ñ¤«¤ì¤ë¤â¤Î¤Ï¡¢ÆÉ¼Ô¤òÁ°¸þ¤¤Ë¤µ¤»¤Æ¤¯¤ì¤ë¤È¤¤¤¦¤«¡¢·è¤·¤ÆÀäË¾¤ËÆÍ¤Íî¤È¤¹¤è¤¦¤Ê·ëËö¤Ë¤·¤Ê¤¤°õ¾Ý¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢°Õ¼±¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¤«¡£
µÜÅç¡¡»ä¤Ï¸½¼Â¤Ê¤ó¤Æ·ù¤Ê¤³¤È¤Ð¤«¤ê¤À¤«¤é¡¢Êª¸ì¤ÎÃæ¤¯¤é¤¤¤Ï¤¦¤Þ¤¯¤¤¤Ã¤Æ¤â¤¤¤¤¤¸¤ã¤ó¡¢¤È¤¤¤¦»×¤¤¤Ç½ñ¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
°¤Éô¡¡»ä¤Ï²¿¤ò½ñ¤¤¤¿¤é¤¤¤¤¤Î¤«Ê¬¤«¤é¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿º¢¤Ë¡¢¡Ø¥Ï¥¦¥ë¤ÎÆ°¤¯¾ë¡Ù¤Î¸¶ºî¼Ô¤Ç¤â¤¢¤ë¥À¥¤¥¢¥Ê¡¦¥¦¥£¥ó¡¦¥¸¥çー¥ó¥º¤µ¤ó¤ÎÊª¸ì¤òÆÉ¤ó¤À¤ó¤Ç¤¹¡£¤½¤¦¤·¤¿¤é¡¢¿Í¤¬Ì¥ÎÏÅª¤À¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤è¡£Í¥¤·¤¤¤È¤«¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢°¤À¤¯¤ß¤·¤Æ¤¤¤ë¿Í¤Þ¤Ç¥¥åー¥È¤Ê¤ó¤Ç¤¹¡£»ä¤â¡¢ÆÉ¤ó¤À¿Í¤ËÅÐ¾ì¿ÍÊª¤òµ¤¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤â¤é¤¨¤ëÏÃ¤ò½ñ¤¤¿¤¤¤Ç¤¹¡£¤Ç¤â¡¢º£Ê¹¤¤¤Æ¤¤¤Æ¡¢ÀäË¾¤ÎÄì¤ËÆÍ¤Íî¤È¤¹ÏÃ¤â½ñ¤¤¤Æ¤ß¤¿¤¤¤È¤Á¤ç¤Ã¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡Ê¾Ð¡Ë¡£
µÜÅç¡¡»ä¤â¤Ê¤¼¤«°Ìò¤¬½ñ¤±¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¤è¤Í¡£»ä¤Î¾®Àâ¤Ï°¤¤¿Í¤¬½Ð¤Æ¤³¤Ê¤¤¤È¸À¤ï¤ì¤ë¤±¤ì¤É¡¢¼«Ê¬¤¬°Ìò¤È¤Ï¸þ¤¹ç¤¤¤¿¤¯¤Ê¤¯¤ÆÈò¤±¤Æ¤¤¤ë¤ó¤À¤È»×¤¦¡£¤Ç¤â¡¢¤³¤ÎÀè½ñ¤¯¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤·¡¢¤½¤ì¤ÏÊ¬¤«¤é¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤è¤Í¡£
¨¡¨¡ËÜ²°Âç¾Þ¼õ¾Þ¸å¡¢À¸³è¤ä¼¹É®¤ËÊÑ²½¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¤«¡£
°¤Éô¡¡µÜÅç¤µ¤ó¤ÏÂçË»¤·¤Ç¤·¤¿¤è¤Í¡£
µÜÅç¡¡ÃÏ°è¤ËÌ©Ãå¤·¤Æ¤¤¤ëÏÃ¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢¼¢²ì¸©¤È¤Î¥³¥é¥Ü¤Ç¤¤¤í¤ó¤Ê¤³¤È¤ò¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤·¤¿¡£»Ïµå¼°¤â¤ä¤Ã¤¿¤·¡£¤Ç¤â¡¢·ë¶É¡¢½ñ¤¯¤â¤Î¤¬·àÅª¤ËÊÑ¤ï¤Ã¤¿¤ï¤±¤¸¤ã¤Ê¤¤¤·¡¢¼«Ê¬¼«¿È¤ÏÊÑ²½¤Ï¤Ê¤¤¤«¤Ê¡£
°¤Éô¡¡¤½¤¦¤Ç¤¹¤è¤Í¡£»ä¤â¡¢¼èºà¤ò¼õ¤±¤ëµ¡²ñ¤¬Áý¤¨¤¿¤ê¤Ï¤·¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢ËÜ²°Âç¾Þ¤ò¤â¤é¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡Ø¥«¥Õ¥Í¡Ù¤È¤¤¤¦°ìºîÉÊ¤Ê¤Î¤Ç¤¢¤Ã¤Æ¡¢»ä¼«¿È¤ËÊÑ²½¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤¹¡£ÊÑ¤ï¤é¤º¡¢»à¤Ì¤Þ¤Ç¾®Àâ¤ò½ñ¤¤¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤·¡¢¤Ç¤¤¿¤éÌÌÇò¤¤¤â¤Î¤ò½ñ¤±¤¿¤é¤¤¤¤¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¨¡¨¡º£¸å¡¢¤É¤ó¤Ê¤â¤Î¤ò½ñ¤¤¿¤¤¤Ç¤¹¤«¡£
°¤Éô¡¡Á°¤«¤é¸À¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤ó¤Ç¤¹¤±¤ì¤É¡¢¤¤¤Ä¤«ÇÀ¶È¾®Àâ¤ò½ñ¤¤¿¤¤¤ó¤Ç¤¹¡£ºÇ¶á¡¢ËèÇ¯¹ë±«Èï³²¤ÇÇÀ²È¤µ¤ó¤¬ÂçÂÇ·â¤ò¼õ¤±¤Æ¤¤¤ë¤Î¤¬µ¤¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡¢¤½¤¦¤¤¤¦¤È¤³¤í¤òÄ´¤Ù¤Æ¤ß¤¿¤¯¤Æ¡£¤½¤ì¤È¡¢°ìÈÌÊ¸·Ý¤ò½ñ¤¯¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¡¢¼«Ê¬¤Ï¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¥³¥Ð¥ë¥ÈÊ¸¸Ë¤ä¥ª¥ì¥ó¥¸Ê¸¸Ë¤ß¤¿¤¤¤Ê¥é¥¤¥ÈÊ¸·Ý¤â¤¹¤´¤¯¹¥¤¤À¤È¼Â´¶¤·¤Þ¤·¤¿¡£ÅÐ¾ì¿ÍÊª¤¿¤Á¤¬¥Æ¥ó¥·¥ç¥ó¹â¤á¤Ë³Ý¤±¹ç¤¤¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤¬¹¥¤¤Ê¤Î¤Ç¡¢¤Þ¤¿¥ª¥ì¥ó¥¸Ê¸¸Ë¤Ç¤â½ñ¤«¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤¿¤é´ò¤·¤¤¤Ç¤¹¡£
µÜÅç¡¡»ä¤Ï¥Ç¥Ó¥åーÁ°¤Îº¢¤Î¤è¤¦¤Ë¡¢Îø°¦¾®Àâ¤â½ñ¤¤¿¤¤¤Ç¤¹¤Í¡£¤¤¤Ä¤«¡Ø¼º³Ú±à¡Ù¤ß¤¿¤¤¤Ê¥É¥í¥É¥í¤·¤¿Îø°¦¾®Àâ¤ò½ñ¤¤Þ¤¹¡£º£¤¹¤°½ñ¤¯¤È¡ÖÀ®À¥¡×¤ÎÆÉ¼Ô¤µ¤ó¤¿¤Á¤¬¤Ó¤Ã¤¯¤ê¤·¤Á¤ã¤¦¤«¤é¡¢Ä¹´üÅª¤ÊÅ¸Ë¾¤Ç¤¹¡£
°¤Éô¡¡¤½¤ì¡¢¤á¤Ã¤Á¤ã³Ú¤·¤ß¤Ç¤¹¡ª
Ã»ÊÔ¾®Àâ¿·¿Í¾Þ¥¢¥ó¥½¥í¥¸ー
Ãø¼Ô¡§Áê±© Îë¡¡°¤Éô ¶Ç»Ò¡¡µ×²ì ÍýÀ¤¡¡ÇòÀî º°»Ò¡¡¸åÇò²Ï °Â¼÷¡¡°ì¸¶ ¤ß¤¦¡¡º´ÁÒ ¥æ¥ß
±üÇµ ºù»Ò¡¡º´¸¶ ¤Ò¤«¤ê¡¡µÜÅç Ì¤Æà¡¡Àô ¥µ¥ê¡¡¿¹¥Î·°
Áõ²è¡§Àé³¤ ÇîÈþ
2026Ç¯1·î19ÆüÈ¯Çä
792±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
Ê¸¸ËÈ½¡¿320¥Úー¥¸
ISBN¡§ 978-4-08-680678-7
¡Ú¹ë²Úºî²È¿Ø12¿Í¤Î¡È¸¸¤Î¥Ç¥Ó¥åーºî¡É¤ò¼ýÏ¿¤·¤¿¡¢É¬ÆÉ¤Î·æºîÃ»ÊÔ½¸!¡Û
¤³¤ì¤Þ¤Ç¿ôÂ¿¤¯¤Î¿Íµ¤ºî²È¤òÇÚ½Ð¤·¤Æ¤¤¿¥³¥Ð¥ë¥È¡¦¥ª¥ì¥ó¥¸Ê¸¸Ë¤ÎÃ»ÊÔ¾®Àâ¿·¿Í¾Þ¡£¤½¤ÎÎòÂå¼õ¾Þºî¤«¤éÁª¤Ó¤Ì¤«¤ì¤¿¼î¶Ì¤Î12ÊÔ¤¬¡¢Åö»þ¤ÎÁªÉ¾ÉÕ¤¤Ç¥¢¥ó¥½¥í¥¸ー¤Ë!
µÜÅçÌ¤Æà¡Ê¡ØÀ®À¥¤ÏÅ·²¼¤ò¼è¤ê¤Ë¤¤¤¯¡Ù¤Û¤«¡Ë¡¢°¤Éô¶Ç»Ò¡Ê¡Ø¥«¥Õ¥Í¡Ù¤Û¤«¡Ë¤È¤¤¤Ã¤¿¿Íµ¤ºî²È¤Î¡É¸¶ÅÀ¡í¤È¤Ê¤Ã¤¿Êª¸ì¤òÌ£¤ï¤¤¤Ä¤¯¤»¤ë¡¢¤¹¤Ù¤Æ¤Î¾®Àâ¹¥¤¤Èºî²È»ÖË¾¼Ô¤ËÂ£¤ê¤¿¤¤¡¢É¬·È¤ÎÃ»ÊÔ½¸¡£
¡öµÜÅçÌ¤Æà¡Ö¤ï¤¿¤·¤Î¸¶ÅÀ¤Ë¤·¤ÆºÇ¹â¤Î¼«¿®ºî¤Ç¤¹¡×
¡ö°¤Éô¶Ç»Ò¡Öº£¤Î¼«Ê¬¤Ë¤Ï¤â¤¦½ñ¤±¤Ê¤¤¾®Àâ¤Ç¤¹¡×
¤µ¤é¤Ë¡¢Ã»ÊÔ¾®Àâ¿·¿Í¾ÞÁª¹Í°Ñ°÷¤Î»°±º¤·¤ò¤ó¡¦ÀÄÌÚÍ´»Ò¤¬ÊÔ½¸Éô¤Èº²¤ò¤Ö¤Ä¤±¤ÆµÄÏÀ¤ò½Å¤Í¤¿¡¢¼õ¾ÞÅö»þ¤ÎÁªÉ¾¥³¥á¥ó¥È¤âÆÃÊÌ·ÇºÜ¡£¾®Àâ²È¤òÌÜ»Ø¤¹¤¢¤Ê¤¿¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤â»²¹Í¤Ë¤Ê¤ë¤³¤È´Ö°ã¤¤¤Ê¤·!
¡ö»°±º¤·¤ò¤ó (Ã»ÊÔ¾®Àâ¿·¿Í¾Þ¡¦Á°Áª¹Í°Ñ°÷)¡Ö¸¶ÀÐ¤ËËá¤¤¬¤«¤±¤é¤ì¤¿ºÇ½é¤Î½Ö´Ö¤Î¸÷¤¬¡¢ËÜ½ñ¤Ë¤ÏµÍ¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡×
¡öÀÄÌÚÍ´»Ò(Ã»ÊÔ¾®Àâ¿·¿Í¾Þ¡¦¸½Áª¹Í°Ñ°÷)¡ÖÁè¤¤¤¬·ù¤¤¤Ê¤ï¤¿¤·¤ò¡¢¤³¤ó¤Ê¤ËÁ´ÎÏ¤ÇÀï¤ï¤»¤ë¤È¤Ï¡Ä¡×
¡Ú¼ýÏ¿ºîÉÊ¡Û
Áê±©Îë¡Ö¥´¥ß²°Éß¤Î¥Þ¥¤¥ë¥¹¥Èー¥ó¡×(Âè127²ó¼õ¾Þ)
°¤Éô¶Ç»Ò¡ÖÎ¦¤Îµû¡×(Âè130²ó¼õ¾Þ)
µ×²ìÍýÀ¤¡Ö¤ß¤º¤¤¤í¥µ¥Ê¥®¤ÎÅÁÀâ¡×(Âè141²ó¼õ¾Þ)
ÇòÀîº°»Ò¡Ö¥µ¥«¥ÊÆüÏÂ¡×(Âè154²ó¼õ¾Þ)
¸åÇò²Ï°Â¼÷¡Ö·¹¾ë¤ÎÈþ½÷Ï¤É±¡×(Âè158²ó¼õ¾Þ)
°ì¸¶¤ß¤¦¡Ö¿åÎø²Ö¡×(Âè160²ó¼õ¾Þ)
º´ÁÒ¥æ¥ß¡Ö·¤Ëá¤¤Î¥Ü¥ì¥í¡×(Âè171²ó¼õ¾Þ)
±üÇµºù»Ò¡Ö³¥¿§¥Ï¥ó¥¹¤È¤Ë¤»¤â¤Î¸ô½÷¡×(Âè172²ó¼õ¾Þ)
º´¸¶¤Ò¤«¤ê¡Ö¤Þ¤Þ¤Ê¤é¤Ê¤¤¤¤ß¤Ë¡×(Âè190²ó¼õ¾Þ)
µÜÅçÌ¤Æà¡ÖÆó°Ì¤Î·¯¡×(Âè196²ó¼õ¾Þ)
Àô¥µ¥ê¡ÖÎÓ¤Á¤ã¤ó¡×(Âè209²ó¼õ¾Þ)
¿¹¥Î·°¡Ö¥Û¥Æ¥ë¥¢¥à¥¹¥Æ¥ë¥À¥à¤ÎÏ·ÇÌ¡×(Âè215²ó¼õ¾Þ)
(´¬Æ¬Ê¸:»°±º¤·¤ò¤ó/´¬ËöÊ¸:ÀÄÌÚÍ´»Ò)