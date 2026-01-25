世界18位の26歳が体調不良で途中棄権、昨年は4.5キロ減からV 2024年覇者もリタイア
＜ザ・アメリカンエキスプレス 3日目◇24日◇PGAウエスト ピート・ダイ スタジアムC（7210ヤード）、ニクラス・トーナメントC（7147ヤード）、ラキンタCC（7060ヤード・いずれもパー72、米カリフォルニア州）＞米国男子ツアー今季2戦目となる「ザ・アメリカンエキスプレス」。例年であればシーズンは「ザ・セントリー」で幕を開けるが、今年は開幕戦の中止を受け、同大会にも例年以上にトップ選手が集結した。
〈連続写真〉世界1位シェフラーは“超”変則スイングだった！
その一人が、世界ランキング18位のルドビク・オーバーグ（スウェーデン）だ。参戦を決めたのは大会直前。米ツアーの公式戦出場は、昨年8月の「ツアー選手権」以来だった。初日はラ・キンタCCで「68」、2日目はニクラウス・トーナメントCで「67」をマーク。トータル9アンダーの48位タイと予選通過圏内でプレーを終えた。しかし3日目、PGAウエスト ピート・ダイ・スタジアムCでのスタートを前に「体調不良」を訴え、棄権を決断した。オーバーグは昨年も同時期に体調を崩している。昨年1月の「ファーマーズ・インシュランス・オープン」では初日に「63」で首位発進し、第2ラウンド終了時点でも2位につけていたが、週末に失速して42位でフィニッシュ。この体調不良により、約4.5キロの体重減少を経験したという。次戦は欠場を余儀なくされたものの、昨2月にトーリーパインズGCで開催された「ジェネシス招待」でツアー通算2勝目を挙げている。現時点では、次週のファーマーズ・インシュランス・オープン（1月29日〜2月1日）には出場予定となっている。一方、2024年にアマチュアとして、この大会を制したニック・ダンラップ（米国）は、第2ラウンド終了後に「ケガ」のため大会から棄権。第3ラウンド終了時点で、4人の選手が棄権している。（文・武川玲子＝米国在住）
