【AFC U23アジアカップ】U-23日本代表 4−0 U-23中国代表（日本時間1月25日／プリンス・アブドゥッラー・アル・ファイサル・スタジアム）

【映像】「両足アフタータックル」で吹っ飛ぶ瞬間

U-23日本代表のMF佐藤龍之介（FC東京）が、U-23中国代表DFから危険なアフタータックルを受けた。しかしノーファウル判定となり、解説やファンも苦言を呈した。

U-23日本代表は1月25日、AFC U23アジアカップの決勝でU-23中国代表と対戦。MF大関友翔（川崎フロンターレ）の先制ゴールに、MF小倉幸成（法政大）のミドルシュート2発、MF佐藤龍之介（FC東京）のPK弾など、ここまで5試合・無失点だった“鉄壁”を崩して4−0で勝利し、大会史上初となる2連覇を達成した。

ただ、試合内容で終始圧倒する日本だったが、時間の経過とともに中国のラフなプレーに苦しめられる。2点リードで迎えた53分には、かなり危険なワンシーンもあった。

自陣でボールを奪った大関のプレーから日本がカウンターを開始。センターサークル内でボールを受けた佐藤が、左サイドに流れながらのドリブルで一気に相手陣内へとボールを運んでいく。MFシュウ・ビンのスライディングをかわしてさらに前進し、ボックス手前まで運んだところで、プレスバックしてきたDFヤン・シーのスライディングに潰された。それでも倒される直前にパスを出すと、これを拾った大関が右足でフィニッシュ。GKリー・ハオに止められたが、シュートまで持ち込んだ。

解説も思わず「危ない！」と絶叫

しかし、ヤン・シーのチャレンジは完全にアフターで、佐藤の両足を挟み込むようにしていた。このプレーにDAZNで解説を務めた佐藤寿人氏は「危ない！」と絶叫。続けて「少しアフター気味に佐藤龍之介にいきましたからね。佐藤の緩急の外し方は見事でしたが、この後のプレーはかなりダーティーでした」と、危険プレーに苦言を呈した。

しかも、このシーンでサウジアラビア人のファイサル・アルバラウィ主審は、なんとノーファウルで処理。そのためファンも騒然とし、ABEMAのコメント欄やSNSでは「審判の基準があやふや」「あぶないわ」「ありえんやろ」「ひでえ」「ん？龍之介にPKなかった？」「えぐいスラやったやろ」「めっちゃアフターなのにファウルもカードもなし？」「アフターで削られてるやん」「怪我させたらまじで許さん」「何してくれるんだ」など怒りの反応が並んだ。

幸いにも佐藤は、怪我もなくプレーを続行。すると59分にはPKから今大会4ゴール目となる追加点を奪うなどチームの勝利に貢献し、試合後には大会のMVPと得点王（4ゴール）を受賞している。

（ABEMA de DAZN／AFC U23アジアカップ）

