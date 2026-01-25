¾ÃÈñÀÇ¸ºÀÇ¤Ê¤É¤á¤°¤êÍ¿ÌîÅÞÅÞ¼ó¤¬Æ¤ÏÀ¡¡½°µÄ±¡Áªµó27Æü¸ø¼¨¡¦2·î8ÆüÅê³«É¼
25ÆüÄ«¤Î¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó¡ÖÆüÍËÊóÆ» THE PRIME¡×¤Ç¤Ï¡¢½°µÄ±¡²ò»¶¤ò¼õ¤±¤ÆÍ¿ÌîÅÞ¤ÎÅÞ¼ó¤¬¾ÃÈñÀÇ¸ºÀÇ¤Ê¤É¤ò¤á¤°¤êÆ¤ÏÀ¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¼«Ì±ÅÞ¡¦¹â»Ô¼óÁê¡§
¡Ê¿©ÎÁÉÊ¤Î¾ÃÈñÀÇ¥¼¥í¤ò¡ËÇ¯ÅÙÆâ¤È¿½¤·¾å¤²¤¿¡£¤Þ¤ÀÍèÇ¯¤Î3·î¤Þ¤Ç»þ´Ö¤Ï¤¢¤ë¡£¿©ÎÁÉÊ¤Ë¸Â¤ê¡¢2Ç¯´Ö¸ÂÄê¡¢¤½¤ì¤ÇÆÃÎã¸øºÄ¤ËÍê¤é¤Ê¤¤¡£
ÃæÆ»²þ³×Ï¢¹ç¡¦ÌîÅÄ¶¦Æ±ÂåÉ½¡§
²æ¡¹¿©ÎÁÉÊ¥¼¥í¸À¤Ã¤Æ¤ë¤¬¡¢¿·¤·¤¤ºâ¸»¤È¤·¤Æ¥Õ¥¡¥ó¥É¤ò³èÍÑ¤·¡¢¤½¤Î±¿ÍÑ±×¤Ç¤ä¤ë¡£Ç¯Æâ¼Â»Ü¤Ë¸þ¤±¤ÆÁ´ÎÏ¤ò¿Ô¤¯¤·¤Æ¤¤¤¯¡£
¹ñÌ±Ì±¼çÅÞ¡¦¶ÌÌÚÂåÉ½¡§
²æ¡¹¤â¾ÃÈñÀÇ¤Î¸ºÀÇ¤òÁÊ¤¨¤Æ¤ë¤¬¡¢¿©ÎÁÉÊ¤À¤±¤ä¤ë¤Î¤ÏÈ¿ÂÐ¡£¤ä¤ë¤Ê¤é°ìÎ§¡¢¥¤¥ó¥Ü¥¤¥¹¤Ï¤Ê¤¯¤½¤¦¡£
ÆüËÜ°Ý¿·¤Î²ñ¡¦Æ£ÅÄ¶¦Æ±ÂåÉ½¡§
°ìÎ§¡Ê¾ÃÈñÀÇ¸ºÀÇ¡Ë¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï¡¢»ä¤â¥·¥ó¥×¥ë¤Ç¤¤¤¤¤È»×¤¦¤ó¤Ç¤¹¤¬¡¢°ìÎ§5¡ó¤Ë¤¹¤ë¤È15Ãû¤«¤é16Ãû¤«¤«¤ë¡£¥Ô¥ó¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ç¼ê¤òº¹¤·¿¤Ù¤¿¤¤¡£
¶¦»ºÅÞ¡¦ÅÄÂ¼°Ñ°÷Ä¹¡§
Âç³ô¼ç¤È¤«Âç´ë¶È¤ËÉÙ¤¬½¸Ãæ¤·¤Æ¤¿¤á¹þ¤Þ¤ì¤Æ¤ë¡£¤³¤³¤ËÀÇ¶â¤«¤±¤Æ¡¢¾ÃÈñÀÇ¤Î¸ºÀÇ¡¢¹±µ×Åª¤Ë¡£
¤ì¤¤¤ï¿·ÁªÁÈ¡¦ÂçÀÐ¶¦Æ±ÂåÉ½¡§
¤µ¤Ã¤µ¤È¾ÃÈñÀÇÇÑ»ß¤¹¤ë¤·¤«¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¡£ÀÇ¼ýºÇ¹â¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤è¡£¤À¤«¤é¡¢¹ñÌ±¤«¤é¤·¤¿¤é¶âÊÖ¤»¡¢ÀÇ¶âÊÖ¤»¡£
»²À¯ÅÞ¡¦¿ÀÃ«ÂåÉ½¡§
²æ¤¬ÅÞ¤ÏÃÊ³¬ÅªÇÑ»ß¤Ê¤Î¤Ç¡¢°ìÎ§2¡ó²¼¤²¤Æ6Ãû±ß¡£¾ÃÈñÀÇ¤ò¤³¤ì¤«¤é¥¼¥í¤Ë¤·¤Æ¤¤¤¯¤È¤¤¤¦¥×¥í¥»¥¹¤òºî¤Ã¤Æ¤¤¤«¤Ê¤¤¤È¤¤¤±¤Þ¤»¤ó¡£
ÆüËÜÊÝ¼éÅÞ¡¦É´ÅÄ¾°¼ùÂåÉ½¡§
»ä¤¿¤Á¤Ï¤Þ¤º¸ºÀÇ¡£¸ºÀÇ¤Ë¤è¤Ã¤Æ¹ñÌ±¤Î²Ä½èÊ¬½êÆÀ¡¢»È¤¨¤ë¤ª¶â¤òÁý¤ä¤¹¡£
¼ÒÌ±ÅÞ¡¦Ê¡Åç¿ðÊæÅÞ¼ó¡§
º£¤À¤«¤é¼ÒÌ±ÅÞ¡£¤¢¤Ê¤¿¤ÎÀÇ¶â¤Ï¤¢¤Ê¤¿¤Î¤¿¤á¤Ë¡£
¥Á¡¼¥à¤ß¤é¤¤¡¦°ÂÌîµ®ÇîÅÞ¼ó¡§
¾ÃÈñÀÇ¤Î¸ºÀÇ¤è¤ê¤â¼Ò²ñÊÝ¸±ÎÁ¤Î¸º³Û¡£¤³¤ì¤Ë¼è¤êÁÈ¤ó¤Ç¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£
½°µÄ±¡Áªµó¤Ï27Æü¸ø¼¨¡¢Åê³«É¼¤Ï2·î8Æü¤Ç¤¹¡£