¡Ú¥í¥Ã¥Æ¡ÛÀÐ³À²í³¤¤¬¡ÖÀÐ³À¾¡³¤¡×¤ËÅÐÏ¿Ì¾ÊÑ¹¹¡¡25Ç¯¥É¥é¥Õ¥È1°Ì¤ÇÆ±À«¤ÎÀÐ³À¸µµ¤Åê¼ê¤¬ÆþÃÄ
¥×¥íÌîµå¡¦¥í¥Ã¥Æ¤Ï25Æü¡¢ÀÐ³À²í³¤Áª¼ê¤ÎÅÐÏ¿Ì¾¤ò¡ÖÀÐ³À²í³¤¡×¤«¤é¡ÖÀÐ³À¾¡³¤¡×¤ËÊÑ¹¹¤¹¤ë¤ÈÈ¯É½¤·¤Þ¤·¤¿¡£
ÀÐ³ÀÁª¼ê¤Ï¼òÅÄÆî¹â¤«¤é2016Ç¯¥É¥é¥Õ¥È3°Ì¤ÇÃæÆü¤ËÆþÃÄ¡£8Ç¯´Ö¤Ç131»î¹ç¤Ë½Ð¾ì¤¹¤ë¤È¡¢24Ç¯¥ª¥Õ¤Ë¤Ï¸½Ìò¥É¥é¥Õ¥È¤Ç¥í¥Ã¥Æ¤Ë°ÜÀÒ¡£25Ç¯¤Ï20»î¹ç½Ð¾ì¤Ç14ÂÇ¿ô2°ÂÂÇ¡¢ÂÇÎ¨.143¤È¤¤¤¦À®ÀÓ¤Ç¤·¤¿¡£
ÀÐ³ÀÁª¼ê¤ÏµåÃÄ¤òÄÌ¤¸¥³¥á¥ó¥È¤òÈ¯É½¡£¡Ö¾¡³¤¤È¤¤¤¦Ì¾Á°¤Ë¤Ï¡¢¡È³¤(¥Þ¥ê¡¼¥ó¥º)¤¬¾¡¤Ä¡É¤È¤¤¤¦´ê¤¤¡¢¤½¤·¤ÆÁê¼ê¤Ë¾¡¤ê¡¢¾¡Íø¤Ë¹×¸¥¤¹¤ë¤È¤¤¤¦·è°Õ¤ò¹þ¤á¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤ÈÅÐÏ¿Ì¾ÊÑ¹¹¤ÎÍýÍ³¤òÌÀ¤«¤·¡¢¡Ö¤³¤ì¤«¤é¤âÁ´ÎÏ¤ÇÀï¤¤¤Þ¤¹¡£°ú¤Â³¤±þ±ç¤è¤í¤·¤¯¤ª´ê¤¤¤·¤Þ¤¹¡×¤È°Õµ¤¹þ¤ß¤Þ¤·¤¿¡£¥í¥Ã¥Æ¤Ï25Ç¯¥É¥é¥Õ¥È1°Ì¤ÇÆ±À«¤ÎÀÐ³À¸µµ¤Åê¼ê¤¬ÆþÃÄ¡£ÅÐÏ¿Ì¾¤Ï¡ÖÀÐ³À(¸µ)¡×¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£