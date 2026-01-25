タレントの三田寛子さん（59）が2026年1月20日、自身のインスタグラムを更新。オートクチュールのコートをあわせたコーデを披露した。

「50代最後の一週間」

三田さんは、「50代最後の一週間 浅草公会堂 新橋演舞場 大阪松竹座 駆け回り息子たちの舞台姿を目に焼き付けたいです」といい、40年にわたり愛用している特注コート姿の写真を投稿した。

「40年前に成人のお祝いにと当時の事務所の会長さんが本物を知り学び取りなさいとオートクチュールでコートを仕立てて下さった」とのことで、「店一番の高級な欧州のカシミアの生地でデザインして採寸して世界で一つだけの私のコート」と明かした。「今でも大切に寒い冬でもあったかく初心を思い出させてくれます」と締めくくった。

インスタグラムに投稿された写真では、思い出の詰まった、黒のカシミアロングコートを着用。黒のバックを手にし、黒いストッキング、ヒールを履いてすらりとした美脚をのぞかせ、空を見上げるようなショットを投稿した。成人の頃から変わらないスタイルを維持している様子がうかがえる。

この投稿には、「とてもお似合いです」「今でも大切に着ている事も色々含めて素敵」「美し過ぎです」「可愛い」「いつもいつも素敵です」といったコメントが寄せられていた。