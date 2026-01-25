¤«¤´¤·¤Þ½÷»Ò±ØÅÁ¤¬25Æü¡¢Ì¸Åç»Ô¤Ç³«¤«¤ì¡¢´ÎÂ°¤¬9Ç¯¤Ö¤ê¤ËÍ¥¾¡¤·¤Þ¤·¤¿¡£

¼¯»ùÅç¸©Æâ12ÃÏ¶è¤Î¥é¥ó¥Êー¤¬·òµÓ¤ò¶¥¤¦¤«¤´¤·¤Þ½÷»Ò±ØÅÁ¡£Ì¸Åç»Ô¤Î6¶è´Ö¡¦21.0975¥­¥í¤Ç¤¿¤¹¤­¤ò¤Ä¤Ê¤®¤Þ¤·¤¿¡£

1¶è¤«¤é²÷Áö¤ò¸«¤»¤¿¤Î¤Ï´ÎÂ°¥Áー¥à¡£Ãæ³ØÀ¸¤«¤é¼Ò²ñ¿Í¥é¥ó¥Êー¤Þ¤Ç¤¬¸ü¤ß¤Î¤¢¤ëÁö¤ê¤ÇÃå¼Â¤Ëº¹¤ò¹­¤²¤ë¤È¡¢½ª»Ï¥ìー¥¹¤Î¼çÆ³¸¢¤ò°®¤êÂ³¤±¤Þ¤·¤¿¡£

´ÎÂ°¤¬¥´ー¥ë¤Þ¤ÇÀèÆ¬¤ò¼é¤êÀÚ¤ê¡¢9Ç¯¤Ö¤ê¤ËÍ¥¾¡¤·¤Þ¤·¤¿¡£2°Ì¤Ï¼¯»ùÅç¡¢3°Ì¤Ï°¨ÎÉ¤Ç¤·¤¿¡£

¡¦

¡¦

¡¦