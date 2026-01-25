ミスFLASH2026・板野優花、『FLASH』で受賞を記念した圧巻の美脚グラビア披露♡

18歳の鮮烈！虹咲カリナの初表紙＆巻頭10P、カンヌで話題・齊藤京子の素顔撮、日南まみ、小野たまり、ミスFLASH2026・板野優花、Sakura掲載の『FLASH』は1月20日(火)発売

ミスFLASH2026の板野優花 宮古島で弾けた“きれいなお姉さん”の艶BODY！

昨年12月に「ミスFLASH2026」グランプリに輝いた板野優花が、受賞記念のソログラビア第1弾として1月20日発売の『FLASH』に登場した。舞台は宮古島。突き抜けるような青空の下で、彼女の代名詞とも言える長い手足と、完成された美しいスタイルを存分に披露している。新グランプリに相応しい貫禄を漂わせつつも、解放感あふれるロケーションで見せる美貌は圧巻だ。

【プロフィール】

板野優花（いたの・ゆうか）

32歳 1993年９月５日生まれ

兵庫県出身

T165・B80(D) W58 H88

約10年前にタレントやモデルとして芸能活動を開始。2023年にミスヤングチャンピオン2023グランプリを受賞した。モデルの経験を生かし、現在はポージングの講師としても活動している。大阪府在住。

そのほか最新情報は、公式X(@harunoyuki)、公式Instagram(@yuka_itano)にて

【クレジット】

板野優花(C)光文社/週刊FLASH 写真◎木村哲夫