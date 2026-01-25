±Ä¶È»þ´Ö³°¤ÎÆþÍá»ÜÀß¤Ç²Ð»ö ·úÊª2³¬¤Î¥¢¥Ñー¥È¤Ë½»¤àÃËÀ2¿Í¤¬±ìµÛ¤¤ÈÂÁ÷¡¡»³·Á¡¦ÊÆÂô»Ô
25ÆüÌ¤ÌÀ¡¢»³·Á¸©ÊÆÂô»Ô¤ÎÆþÍá»ÜÀß¤Ç²Ð»ö¤¬¤¢¤ê¡¢»ÜÀß¤Î·úÊª¤Î2³¬¤Ë½»¤àÃËÀ2¿Í¤¬±ì¤òµÛ¤¤ÉÂ±¡¤ØÈÂÁ÷¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£Ì¿¤ËÊÌ¾ò¤Ï¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
25Æü¸áÁ°1»þ¤´¤í¡¢ÊÆÂô»ÔÃæÅÄÄ®¤ÎÆþÍá»ÜÀß¡ÖÊÆÂô²¹ÀôÊ¿°Â¤ÎÅò¡×¤ÇÈó¾ï¥Ù¥ë¤¬ÌÄ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È·úÊª¤Î2³¬¤Ë½»¤àÃËÀ¤«¤é119ÈÖÄÌÊó¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
·Ù»¡¤È¾ÃËÉ¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢²Ð¤ÏÄÌÊó¤«¤é¤ª¤è¤½1»þ´Ö40Ê¬¸å¤Ë¾Ã¤·»ß¤á¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¤³¤Î²Ð»ö¤Ç¡¢ÆþÍá»ÜÀß¤Î¥Õ¥í¥ó¥ÈÉôÊ¬¤Ê¤É¤¬¾Æ¤±¤¿¤È¤ß¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
»ÜÀß¤Î·úÊª¤Ï2³¬¤¬¥¢¥Ñー¥È¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡¢½»¿Í¤Î50Âå¤ÎÃËÀ¤È60Âå¤ÎÃËÀ¤¬±ì¤òµÛ¤¤¡¢ÉÂ±¡¤ËÈÂÁ÷¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¤¤¤º¤ì¤âÌ¿¤ËÊÌ¾ò¤Ï¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
½Ð²ÐÅö»þ¡¢ÆþÍá»ÜÀß¤Ï±Ä¶È¤·¤Æ¤ª¤é¤º¡¢Ìµ¿Í¤À¤Ã¤¿¤È¤ß¤é¤ì¤Æ¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
·Ù»¡¤È¾ÃËÉ¤Ï¼Â¶·¸«Ê¬¤ò¹Ô¤¤¡¢¾Ü¤·¤¤½Ð²Ð¸¶°ø¤Ê¤É¤òÄ´¤Ù¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£