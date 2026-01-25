◆ベルギーリーグ ▽第２２節 ラルビエール１―２シントトロイデン（２４日）

ベルギー１部シントトロイデンが敵地でラルビエールに逆転勝利し、４連勝で２位をキープし、首位までの勝ち点差を「１」に詰めた。

日本代表ＧＫ小久保玲央ブライアン、ＤＦ谷口彰悟、同ＦＷ後藤啓介、ＤＦ畑大雅、ＭＦ伊藤涼太郎の日本人選手５人が先発に名を連ねた一戦。立ち上がりから好機を何度も迎えるが、前半は０―０で折り返し。後半１４分に左ＣＫから失点を許したが、同１８分にＤＦ谷口が「ここ最近感覚はよかった。いいボールがきたし、駆け引きでいいポジショニングが取れて、いいコースにヘディングが出来た」と、右ＦＫを頭で合わせて今季初ゴールとなる同点弾を決める。

同２４分にはＭＦ松沢海斗がピッチに立ち、日本人６選手が同時に出場。すると終了間際の同４４分にＦＷ後藤が自陣ゴール前から前線にロングパスを送ると、直前でピッチに立ったＦＷディウフが抜けだし、決勝点をマーク。逆転勝利で４連勝を飾った。

試合後のインタビューで谷口は「試合を通して自分たちのゲームにならなかったので難しいなと思いながらやっていた。セットプレーから失点したのは改善しないといけないが、こっちもセットプレーで取れましたし、最後まで諦めずに戦った結果、逆転まで持っていけて、非常に力強い逆転勝ちだった。（４連勝に）いい流れだと思います。志高くみんな戦えているし、自分たちの力を信じながら、一戦一戦集中して戦っていきたい」と話した。