２５年シーズンに２年連続３度目のＭＶＰに輝いたヤンキースのＡ・ジャッジ外野手（３３）が２４日（日本時間２５日）、全米野球記者協会（ＢＢＷＡＡ）ニューヨーク支部主催の晩さん会に出席した。前年ナ・リーグＭＶＰのドジャース・大谷翔平投手（３１）とは壇上であいさつを交わす場面も。グラウンド外ではついに“初共演”が実現した。

２４年シーズンでも両者が両リーグのＭＶＰを獲得したことで、２５年の晩さん会で共演が期待されたが、大谷はロサンゼルスや周辺で続いていた山火事への影響から断念し、ビデオ出演となっていた。

昨季のジャッジは１５２試合に出場し、打率３割３分１厘で初の首位打者。５３本塁打、１１４打点はリーグ２位だった。ア・リーグではマリナーズのＣ・ローリー捕手（２９）が捕手＆両打ち選手の最多記録を更新する６０本塁打を放ち、１２５打点と合わせて２冠に輝いたが、記者投票によるＭＶＰ争いではジャッジが１位票を１７票集めて３５５ポイント、ローリーは１位票１３票で３３５ポイントにとどまり、ジャッジが歴史的な競争を制していた。

ジャッジはこの日、壇上でのスピーチで大トリを務めた。ニューヨークということもあり、盛大な拍手で迎えられ「このイベントを開いてくれた記者の皆さんに感謝したいです。本当に素晴らしいイベントです。特にニューヨークの担当記者の皆さん。僕たちの移動もかなり大変ですが、皆さんの移動は僕たちを追いかけて、僕たちの物語を世界に伝えるために、本当にとんでもなく大変だと思います」と頭を下げた。

続けて「妻のサマンサに感謝したいです。長年に渡る愛とサポートをありがとう。君がいなければ、僕はここに立っていなかった。必要な時は打撃コーチになってくれて、必要な時はセラピストになってくれて、本当に何でもやってくれる存在です。そして、人生で最高の贈り物をくれました。私たちの美しい娘、ノラです。父親になること、そしてそれが人生にもたらしてくれたものは本当に素晴らしい。４打数４安打の日でも、４打数０安打の日でも、家に帰って彼女たちの笑顔を見る。それこそが全てなんです。本当に物事の見方が変わります」と家族への思いを語った。ジャッジは昨年１月２７日（同２８日）に第１子となる長女の「ノラ・ローズ・ジャッジ」が誕生したことを発表していた。

スピーチの締めは、時に厳しいヤジも飛ばしてくるファンに向けて。「このユニホームを着て、ヤンキースだけでなく、ニューヨークという街を代表できること。それには高い基準が伴います。皆さんは多くを期待し、多くを求めます。それが私たち全員の最高の力を引き出し、そして私自身の最高の力を引き出してくれるのだと思います。だから感謝したいんです。なぜなら、多くの皆さんは１試合を見るためにお金を貯めて、場合によっては、頭にボールが当たるかもしれないというリスクを負ってまで球場に来てくれるからです。だから皆さんには最高のものを届けたい。皆さんのためにショーを見せたい」と力を込めた。

今年３月に開催されるＷＢＣでは初出場にして米国代表の主将を務めることが決まっているジャッジ。ＭＶＰ争いを繰り広げたローリーらドリームチームが完成しつつある。前回２３年大会では決勝で日本に敗れた米国はリベンジに燃えており、今大会でも決勝で対戦する可能性がある日本、そして大谷と新たな名勝負が期待されている。

◇晩さん会 ＢＢＷＡＡニューヨーク支部が主催。１９２４年から前年のＭＶＰなど記者投票で選ばれた各賞の受賞者を招待した食事会を開催しており、今回１０１回目を迎えた。第１回にはベーブ・ルース、９６年には前年新人王の野茂英雄（当時ドジャース）が出席した。