¡¡À¤³¦ºÇÂçµé¤Î¥«¥¹¥¿¥à¥«¡¼¤Îº×Åµ¡ÖÅìµþ¥ª¡¼¥È¥µ¥í¥ó¡×¤¬1·î9Æü¤«¤é3Æü´Ö³«ºÅ¤µ¤ì¡¢¹ç·×Ìó27Ëü¿Í¤Î¥¯¥ë¥Þ¹¥¤¤¬½¸¤Þ¤Ã¤¿¡£¤Ò¤È¤¤ï²ñ¾ì¤òÀ¹¤ê¾å¤²¤¿¤Î¤Ï¡Ä¡Ä¡£
Ïª½ÐÅÙ¤Î¹â¤¤°áÁõ¤Ç¡Ä¡Ä
¡¡ÂçÃÀ¤Ê°áÁõ¤Ë¿È¤òÊñ¤ó¤À¥³¥ó¥Ñ¥Ë¥ª¥ó¤¿¤Á¤¬¥Ö¡¼¥¹¤ÎÁ°¤Ç¾¦ÉÊPR¤ò»Ï¤á¤ë¤È¡¢¥«¥á¥é¾®ÁÎ¤¿¤Á¤¬Áè¤¦¤è¤¦¤Ë¿È¤ò¾è¤ê½Ð¤·¤Æ¼Ì¿¿¤ò»£¤ë¡£
¡¡Ïª½ÐÅÙ¤Î¹â¤¤¥Ö¥ë¡¼¤Î¥³¥¹¥Á¥å¡¼¥à¤¬ÄêÈÖ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¥â¡¼¥¿¡¼¥¹¥Ý¡¼¥Ä¥Ö¥é¥ó¥É¡ÖWedsSport¡×¤ÎÈþ½÷¤¿¤Á¤Ï¡¢»Å¾å¤¬¤Ã¤¿ÆùÂÎÈþ¤òÈäÏª¡£Â¾¤Î¥Ö¡¼¥¹¤Ç¤â¡¢ºÝ¤É¤¤¥ß¥Ë¥¹¥«¡¼¥È¤ä¥¿¥¤¥È¤Ê¥ì¥¶¡¼¥Ñ¥ó¥Ä¤òÃå¤³¤Ê¤¹Èþ½÷¤Î»Ñ¤¬¸«¤é¤ì¤¿¡£
¡¡¥È¥è¥¿¤Î¥Ö¡¼¥¹¤Ç¤Ï·Ð±Ä¥È¥Ã¥×¼«¤é¤¬¥¹¥Æ¡¼¥¸¤Ë¡£¿·¤¿¤Ë¥ì¡¼¥·¥ó¥°¥Á¡¼¥à¤òÎ¨¤¤¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤¿ÃæÅèÍµ¼ùÉû¼ÒÄ¹¡Ê63¡Ë¤¬ËÅÄ¾ÏÃË²ñÄ¹¡Ê69¡Ë¤Ë¾¡Éé¤òÄ©¤ó¤Ç¤ß¤»¤¿¡£
¡Ö²ñÄ¹¤ÎÎÏ¤ò¼Ú¤ê¤º¤Ëº£Ç¯¤Î¥ë¡¦¥Þ¥ó¤ÇÍ¥¾¡¤·¤Æ¤ß¤»¤ë¡×
¡¡¤³¤Î¡ÈÂÐ·è¡É¤òÀ¹¤ê¾å¤²¤ë¤¿¤á¡¢Æó¿Í¤Ï¥Ü¥¯¥·¥ó¥°¥°¥í¡¼¥Ö¤òÃå¤±¤Æ¥Õ¥¡¥¤¥Æ¥£¥ó¥°¥Ý¡¼¥º¤ò¼è¤ë±é½Ð¤Þ¤Ç¤¹¤ëÂç¥µ¡¼¥Ó¥¹¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡¤½¤ó¤Ê²Ú¤ä¤«¤ÇÇÉ¼ê¤ÊPR¹çÀï¤¬Å¸³«¤µ¤ì¤¿°ìÊý¡¢¤Þ¤ë¤ÇÅÄ¼Ë¤Î»¨²ßÅ¹¤Î¤è¤¦¤Ê¥¨¥ê¥¢¤â¤¢¤Ã¤¿¡£
¡¡Ãæ¹ñ¤Î¼«Æ°¼Ö¥Ñ¡¼¥Ä¥á¡¼¥«¡¼¤Ê¤É19¼Ò¤¬½¸¤Þ¤ë¡ÖÃæ¹ñ¥Ñ¥Ó¥ê¥ª¥ó¡×¥¨¥ê¥¢¤Ç¤Ï¡¢µÒ¤¬Íè¤Æ¤â¡¢ÀâÌÀ·¸¤Î½÷À¤Ï°Ø»Ò¤ËºÂ¤Ã¤Æ¥¹¥Þ¥Û¤È¤Ë¤é¤á¤Ã¤³¤·¤¿¤Þ¤Þ¡£¡Ö¤³¤ÎLED¥é¥¤¥È¡¢ÆüËÜ¼Ö¤Ë¤â»È¤¨¤Þ¤¹¤«¡©¡×¤ÈÊ¹¤«¤ì¤Æ¤â¡¢¡Ö»È¤¨¤ë¤è¡×¤È¸À¤¤Êü¤Ä¤À¤±¤Ç¡¢¥«¥¿¥í¥°¤òÅÏ¤¹µ¤ÇÛ¤¹¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤À¡£
¡¡¤½¤ì¤¾¤ì¤¬ÆÈ¼«¤ÎÏ©Àþ¤ò´Ó¤¤¤¿3Æü´Ö¡£ºÇ½ªÆü¤Î³«¾ìÁ°¤Ë¤Ï¡¢ÅÏ¹Ò¼«½ÍÃæ¤Ë¤â¤«¤«¤ï¤é¤ºÃæ¹ñ¿Í¤È»×¤·¤½¸ÃÄ¤¬Æþ¤ê¸ý¤Ë»¦Åþ¡¢¥²¡¼¥È¤¬ÊÄº¿¤µ¤ì¤ëÁû¤®¤È¤Ê¤Ã¤¿¤Û¤É¤ÎÇ®µ¤¤Ç¤¢¤Ã¤¿¡£
