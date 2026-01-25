Ê¡°æ¸©ÃÎ»öÁª¡¢ÅêÉ¼»Ï¤Þ¤ë¡¡ÊÝ¼éÊ¬Îö¡¢3¿·¿ÍÁè¤¦
¡¡¥»¥¯¥Ï¥éÌäÂê¤Ë¤è¤ëÁ°¿¦¤Î¼¿¦¤ËÈ¼¤¦Ê¡°æ¸©ÃÎ»öÁª¤Ï25Æü¸áÁ°9»þ¤Þ¤Ç¤Ë¸©Æâ347¥«½ê¤ÇÅêÉ¼¤¬»Ï¤Þ¤Ã¤¿¡£Î©¸õÊä¤·¤¿¤Î¤Ï¿·¿Í3»á¡£Á°±ÛÁ°»ÔÄ¹»³ÅÄ¸°ì»á¡Ê67¡Ë¡á¼«Ì±»Ù»ý¡á¤È¸µ³°Ì³¾Ê¿¦°÷ÀÐÅÄ¿ó¿Í»á¡Ê35¡Ë¤ÎÌµ½êÂ°2»á¤¬¶¥¤ê¹ç¤¦¡£¼«Ì±ÅÞ¤Ï»³ÅÄ»á¤ò»Ù»ý¤¹¤ë¤¬¡¢¸©Ï¢¤Î°ìÉô¤¬ÀÐÅÄ»á¤ò»Ù±ç¤¹¤ëÊÝ¼éÊ¬ÎöÁª¡£Â¨Æü³«É¼¤µ¤ì¡¢ÂçÀªÈ½ÌÀ¤Ï¿¼Ìë¤Ë¤Ê¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë¡£
¡¡Â¾¤ËÎ©¸õÊä¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢¶¦»ºÅÞ¸©°Ñ°÷²ñ½ñµÄ¹¶â¸µ¹¬»Þ»á¡Ê67¡Ë¡£º®Íð¤·¤¿¸©À¯¤ÎÎ©¤ÆÄ¾¤·ºö¤Ê¤É¤¬ÁèÅÀ¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡Ê¡°æ¸©Æâ¤Ï¶¯¤¤Åß·¿¤Îµ¤°µÇÛÃÖ¤ä´¨µ¤¤ÎÎ®¤ì¹þ¤ß¤Î±Æ¶Á¤Ç¡¢ÁªµóÀï½ªÈ×¤ÏÂçÀã¤¬Â³¤¤¤¿¡£