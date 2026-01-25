FANTASTICSº´Æ£Âç¼ù¤¬³¨ËÜ¡Ö¤ª¤¤¤Ç¤è ¤¦¤Ñ¤´¤í¤¦¡×¤Ë¹þ¤á¤¿»×¤¤
EXILE¡¿FANTASTICSº´Æ£Âç¼ù¡Ê31¡Ë¤¬25Æü¡¢ÅÔÆâ¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿¡¢³¨ËÜ¡Ö¤ª¤¤¤Ç¤è¡¡¤¦¤Ñ¤´¤í¤¦¡×¡ÊÁÐÍÕ¼Ò¡ËÈ¯ÇäµÇ°¡õÃÂÀ¸Æü¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ë½ÐÀÊ¤·¤¿¡£
¡Ö¤¦¤Ñ¤´¤í¤¦¡×¤Ïº´Æ£¤¬ÂçÀÚ¤Ë°é¤Æ¤Æ¤¤¤¿4É¤¤Î¥¦¡¼¥Ñ¡¼¥ë¡¼¥Ñ¡¼¡£Å·¹ñ¤Ø¤ÈÎ¹Î©¤Ã¤¿¤¬¡¢¼«¤é¤Î¤½¤Ð¤ËµïÂ³¤±¤ëÂ¸ºß¤È¤·¤Æ¤Î»×¤¤¤«¤éº´Æ£¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥¹¡¢Ì¡²è²È¹¬ÅÄ¤â¤â»Ò»á¥Ç¥¶¥¤¥ó¤ÇÃÂÀ¸¤·¤¿¡£
³¨ËÜ¤ÎÆâÍÆ¤ò¡Ö¿Í¤ò¾Ð´é¤Ë¤·¤¿¤¤¡È¤¦¤Ñ¤´¤í¤¦¡É¤¬¡¢¼«Ê¬¤Ë¼«¿®¤ò»ý¤Æ¤Ê¤¤¡È¤ª¤Ë¤´¤í¤¦¡É¤ÎÌ¥ÎÏ¤ò°ú¤½Ð¤·¤Æ¡¢¾Ð´é¤òºî¤Ã¤Æ¤¢¤²¤ë¡£¤ªÍ§Ã£ÂçºîÀï¤Ç2¿Í¤¬Í§¤À¤Á¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¯¡×¤ÈÀâÌÀ¡£À©ºî¤Î¤¤Ã¤«¤±¤ò¡Ö1Êâ¤òÆ§¤ß½Ð¤»¤Ê¤¤¤ª»Ò¤µ¤Þ¤ËÍ¦µ¤¤òÍ¿¤¨¤¿¤¤¡×¤È¤·¤¿¡£¤½¤ÎÎ¢¤Ë¤Ïº´Æ£¤Î¡Ö¿Í¤Ï1¿Í¤ÇÀ¸¤¤Æ¤¤¤±¤Ê¤¤¡×¤È¤¤¤¦»×¤¤¤¬¤¢¤ê¡¢¡ÖËÍ¤â¤¤¤í¤ó¤Ê¿Í¤Ë»Ù¤¨¤Æ¤â¤é¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢¼þ¤ê¤Î¿Í¤òÂçÀÚ¤Ë¤·¤¿¤¤¤·¡¢ºÇ¸å¤Ï¡¢¤¢¤ê¤Î¤Þ¤Þ¤Î»Ñ¤Ç¤¤¤¤¤òÅÁ¤¨¤¿¤¤¡×¤È¶»¤òÄ¥¤Ã¤¿¡£
½é¸ø³«¤µ¤ì¤¿¡È¤¦¤Ñ¤´¤í¤¦¡É¤ò¡ÖÁÛÁü¤ÎÇÜ¥Ç¥«¤«¤Ã¤¿¡×¤È¾Ð¤¤¡¢¡Ö¤Û¤Ã¤Ú¤Î¿§Á¯¤ä¤«¤µ¤ÏºÇ¸å¤ÎºÇ¸å¤Þ¤Ç¤³¤À¤ï¤Ã¤¿¡×¤È¤¤¤¦¡£¡Ö¤¤¤Ä¤«¥é¥¤¥Ö²ñ¾ì¤ä¡¢¤¢¤ï¤è¤¯¤Ð¥é¥¤¥Ö¤Ë¤âÅÐ¾ì¤·¤Æ¤Û¤·¤¤¡×¤ÈÌÜ¤òµ±¤«¤»¤¿¡£
¤³¤ÎÆü¤Ï31ºÐ¤ÎÃÂÀ¸Æü¡£¡ÖLDH¤Ïº£Ç¯PERFECT YEAR¤Ç¤¹¤¬¡¢º´Æ£Âç¼ùPERFECT YEAR¤Ë¤·¤¿¤¤¡×¤ÈÀë¸À¡£¡ÖEXILE¡¢FANTASTICS¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¡¢¸Ä¿Í¤È¤·¤Æ¤â¡¢ÇÐÍ¥¤È¤·¤Æ¤â¡¢1Ç¯¤òÌÜ¤Þ¤°¤ë¤·¤¯À¸¤¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¡×¤È°Õµ¤¹þ¤ó¤À¡£
¡ÖÆüËÜ¤ò¸µµ¤¤Ë¤Ç¤¤¿¤é¤¤¤¤¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£Âè2ÃÆ¤âÈ¯Çä¤·¤¿¤¤¤·¡¢¥¢¥Ë¥á²½¤â¤·¤¿¤¤¡×¤ÈÌîË¾¤òÌÀ¤«¤·¡¢¡ÖÀ¤³¦¤Ë¤â¹¤á¤¿¤¤¡×¤ÈÂç¤¤¤Ê¤ëÌ´¤ò¸ì¤Ã¤¿¡£