¡Ö¤ª¤á¤Ç¤È¤¦¡×¡Ä¥Ö¥ë¥º¤Î¥ì¥¸¥§¥ó¥É2¿Í¤¬¥íー¥º¤Î±Êµ×·çÈÖÆþ¤ê¤ò½ËÊ¡¡Ö·¯¤ò¸Ø¤é¤·¤¯»×¤¦¡×
¡¡2024Ç¯9·î²¼½Ü¤Ë¸½Ìò°úÂà¤òÉ½ÌÀ¤·¤¿¥Ç¥ê¥Ã¥¯¡¦¥íー¥º¡Ê¸µ¥·¥«¥´¡¦¥Ö¥ë¥º¤Û¤«¡Ë¤Ï¡¢2025Ç¯1·î5Æü¡Ê¸½ÃÏ»þ´Ö4Æü¡¢ÆüÉÕ¤Ï°Ê²¼Æ±¡Ë¤Ë¥Ö¥ë¥º¤«¤é¡È¥Ç¥ê¥Ã¥¯¡¦¥íー¥º¡¦¥Ê¥¤¥È¡É¤ò³«ºÅ¤µ¤ì¡¢Èà¤Î¥¥ã¥ê¥¢¤ò¾Î¤¨¤ë¥»¥ì¥â¥Ëー¤¬¹Ô¤ï¤ì¤¿¡£
¡¡¤½¤·¤Æ¤³¤ÎÆü¡£¥Ö¥ë¥º¤Î¥ªー¥Êー¡¢¥¸¥§¥êー¡¦¥é¥¤¥ó¥º¥Éー¥Õ¤ÏÍèÇ¯¤ËÇØÈÖ¹æ1¤¬±Êµ×·çÈÖ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¥Ûー¥à¥¢¥êー¥Ê¤Î¥æ¥Ê¥¤¥Æ¥Ã¥É¡¦¥»¥ó¥¿ー¤ÎÅ·°æ¤Ø·Ç¤²¤é¤ì¤ë¤È¥íー¥º¤ØÅÁ¤¨¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡2026Ç¯1·î25Æü¤Î¥Ü¥¹¥È¥ó¡¦¥»¥ë¥Æ¥£¥Ã¥¯¥¹Àï¡£¥Ö¥ë¥º¤Ï¥íー¥º¤Î±Êµ×·çÈÖ¥»¥ì¥â¥Ëー¤ò³«ºÅ¤¹¤ë¤Ë¤¢¤¿¤ê¡¢¥Õ¥é¥ó¥Á¥ã¥¤¥º¤òÂåÉ½¤¹¤ë2¿Í¤Î¥ì¥¸¥§¥ó¥É¤Î¥á¥Ã¥»ー¥¸¤ò¥½ー¥·¥ã¥ë¥á¥Ç¥£¥¢¤ØÅê¹Æ¡£
¡¡¥Ö¥ë¥º¤ÎÁª¼ê¤Ç±Êµ×·çÈÖ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï¡¢¥¸¥§¥êー¡¦¥¹¥íー¥ó¡Ê4ÈÖ¡Ë¡¢¥Ü¥Ö¡¦¥é¥Ö¡Ê10ÈÖ¡Ë¡¢¤½¤·¤Æ1990Ç¯Âå¤Ë2ÅÙ¤Î3Ï¢ÇÆ¤òÃ£À®¤·¤¿¡È¥¹ー¥Ñー¥Ç¥å¥ª¡É¤Î¥Þ¥¤¥±¥ë¡¦¥¸¥çー¥À¥ó¡Ê23ÈÖ¡Ë¤È¥¹¥³¥Ã¥Æ¥£¡¦¥Ô¥Ú¥ó¡Ê33ÈÖ¡Ë¤Î4¿Í¡£¥íー¥º¤Ï2000Ç¯Âå°Ê¹ß¤Ë¥×¥ìー¤·¤¿Áª¼ê¤Ç½é¤Î±Êµ×·çÈÖÆþ¤ê¤È¤Ê¤ë¡£
¡Ö¥Ç¥ê¥Ã¥¯¡¢±Êµ×·çÈÖÆþ¤ê¤ª¤á¤Ç¤È¤¦¡£¤È¤Æ¤â¤¦¤ì¤·¤¤¤è¡£·¯¤Ï¿®¤¸¤é¤ì¤Ê¤¤¤Û¤ÉÁÇÀ²¤é¤·¤¤¥¥ã¥ê¥¢¤òÁ÷¤Ã¤Æ¤¤¿¡£ËÜÅö¤Ë¥·¥«¥´¤Î³¹¡¢¥·¥«¥´¡¦¥Ö¥ë¥º¡¢·¯¤Î¥Õ¥¡¥ß¥êー¡¢¤½¤·¤Æ·¯¼«¿È¤ò¤È¤Æ¤â¸«»ö¤ËÂåÉ½¤·¤Æ¤¯¤ì¤¿¡£¤À¤«¤é¡¢»ä¤Ï·¯¤ò¤È¤Æ¤â¸Ø¤é¤·¤¯»×¤¦¡£·¯¤ÎÆÃÊÌ¤ÊÌë¤ò¤È¤Æ¤â¤¦¤ì¤·¤¯»×¤¦¡×
¡¡Æ°²è¤ÎÃæ¤Ç¥¸¥çー¥À¥ó¤Ï¤½¤¦¸ì¤ê¡¢¤µ¤é¤Ë¡Ö¥æ¥Ê¥¤¥Æ¥Ã¥É¡¦¥»¥ó¥¿ー¤Ø¹Ô¤Ã¤Æ¡¢·¯¤Î¥¸¥ãー¥¸ー¤¬»ä¤Î¥¸¥ãー¥¸ー¤È°ì½ï¤Ë¤¢¤½¤³¤Ø·Ç¤²¤é¤ì¤ë¤Î¤ò³Ú¤·¤ß¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¤ª¤á¤Ç¤È¤¦¡£·¯¤ÎÌë¤ò³Ú¤·¤ó¤Ç¤¯¤ì¡×¤È½ËÊ¡¡£
¡¡Â³¤¤¤Æ¥Ô¥Ú¥ó¤¬¤³¤¦ÏÃ¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¡Ö¥Ç¥ê¥Ã¥¯¡¢¤ª¤á¤Ç¤È¤¦¡£·¯¤Ï¥·¥«¥´¡¦¥Ö¥ë¥º¤Î°ì°÷¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤Î°ÕÌ£¤òÂÎ¸½¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¤³¤Î³¹¤ò¿®¤¸¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¡£»ý¤Á¤¦¤ë¤¹¤Ù¤Æ¤òÊû¤²¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¡£¤½¤·¤Æ¡¢¼¡À¤Âå¤Ø»É·ã¤òÍ¿¤¨¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¡£°ìÅÙ¥Ö¥ë¥º¤Î°ì°÷¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤é¡¢¤º¤Ã¤È¥Ö¥ë¥º¤À¡£¤ª¤á¤Ç¤È¤¦¡¢·»Äï¡£¤µ¤¢¡¢°ì½ï¤Ë¾å¤¬¤í¤¦¡×
¡¡¥¤¥ê¥Î¥¤½£¥·¥«¥´¤ÇÀ¸¤Þ¤ì¤¿¥íー¥º¤Ï¡¢2008Ç¯¤Î¥É¥é¥Õ¥ÈÁ´ÂÎ1°Ì¤Ç¥Ö¥ë¥º¤«¤é»ØÌ¾¤µ¤ì¤ÆNBAÆþ¤ê¡£¥¥ã¥ê¥¢ºÇ½é¤Î7¥·ー¥º¥ó¡ÊºßÀÒ¤Ï8¥·ー¥º¥ó¡Ë¤ò¥Ö¥ë¥º¤Ç¥×¥ìー¤·¤Æ¿·¿Í²¦¡¢¥ªー¥ë¥¹¥¿ーÁª½Ð¤Ë²Ã¤¨¡¢¥¥ã¥ê¥¢3Ç¯ÌÜ¤Î2010－11¥·ー¥º¥ó¤ËNBA»Ë¾åºÇÇ¯¾¯¡Ê22ºÐ¡Ë¤ÇMVP¤â¼õ¾Þ¡£
¡¡ÇØÈÖ¹æ1¤ò¿È¤Ë¤Þ¤È¤¤¡¢¥È¥Ã¥×¥¹¥³¥¢¥éー¤È¤·¤ÆÄ¹Ç¯³èÌö¤·¤Æ¤¤¿ÃË¤Ï¡¢ÄÌ»»8001ÆÀÅÀ¤ÇµåÃÄ»Ë¾å11°Ì¡¢2516¥¢¥·¥¹¥È¤ÏÆ±5°Ì¡¢¥Õ¥£ー¥ë¥É¥´ー¥ëÀ®¸ù3102ËÜ¤ÏÆ±9°Ì¡¢¥Õ¥êー¥¹¥íーÀ®¸ù1447ËÜ¤¬Æ±13°Ì¡¢Ê¿¶Ñ19.7ÆÀÅÀ¤ÏÆ±10°Ì¡¢6.2¥¢¥·¥¹¥È¤âÆ±6°Ì¤È¡¢Â¿¤¯¤ÎÉôÌç¤Ç¾å°Ì¤Ë¥é¥ó¥¯¥¤¥ó¡£
¡¡¥Ö¥ë¥º¤ÎÁª¼ê¤Ç¥·ー¥º¥óMVP¤ËÁª¤Ð¤ì¤¿¤Î¤Ï¥¸¥çー¥À¥ó¡Ê5ÅÙ¡Ë¤È¥íー¥º¤Î¤ß¡£¥¸¥çー¥À¥ó°úÂà¸å¡¢¥Ö¥ë¥º¤ÇºÇ¤â¶¯Îõ¤Ê¥¤¥ó¥Ñ¥¯¥È¤òÊü¤Ã¤Æ¤¤¿¤À¤±¤Ë¡¢¥íー¥º¤Î±Êµ×·çÈÖÆþ¤ê¤Ï½½Ê¬¤Õ¤µ¤ï¤·¤¤¤È¸À¤Ã¤Æ¤¤¤¤¤Ï¤º¤À¡£
