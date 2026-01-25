¡Ú1·î24Æü¤ÎB2»î¹ç·ë²Ì¡ÛÆàÎÉ¤¬Ê¡²¬¤È¤ÎÂçÀÜÀï¤òÀ©¤¹¡Ä²£ÉÍEX¤ÏÊ¡Åç¤È¤ÎÅì¾å°ÌÂÐ·èÀ©¤·13Ï¢¾¡ÌÜ¡¢ÃÏ¶è¼ó°Ì¤Ë°ìÊâÁ°¿Ê
¡¡1·î24Æü¡¢Á´¹ñ³ÆÃÏ¤Ç¡Ö¤ê¤½¤Ê¥°¥ëー¥× B.LEAGUE 2025－26 SEASON¡×B2¥êー¥°ÀïÂè17Àá¤Î7»î¹ç¤¬³«ºÅ¤µ¤ì¤¿¡£
¡¡¥Ð¥ó¥Ó¥·¥ã¥¹ÆàÎÉ¤Ï¥¢¥¦¥§ー¤Ç¥é¥¤¥¸¥ó¥°¥¼¥Õ¥¡ーÊ¡²¬¤ÈÂÐÀï¡£»î¹ç¤ÏºÇ¸å¤Þ¤Ç1ÅÀ¤òÁè¤¦Âç·ãÆ®¤È¤Ê¤ê¡¢»î¹ç»Ä¤ê1Ê¬¤òÀÚ¤Ã¤Æ¥¸¥§¥¤¥ß¥ó¡¦¥Ö¥ì¥¤¥¯¥Õ¥£ー¥ë¥É¤¬¥»¥«¥ó¥É¥Á¥ã¥ó¥¹¤«¤é¥´ー¥ë¤ò¤â¤®¼è¤ê¡¢ÆàÎÉ¤¬2ÅÀ¤ò¥êー¥É¤¹¤ë¡£»Ä¤ê3ÉÃ¤Ë¤ÏÊ¡²¬¤Ë2ËÜ¤Î¥Õ¥êー¥¹¥íー¤ò¸¥¾å¤¹¤ë¤â¡¢¥ß¥¹¤È¤Ê¤Ã¤¿2ËÜÌÜ¤ò¥ê¥Ð¥¦¥ó¥É¤Ç³ÎÊÝ¡£ºÇ¸å¤ÏÆàÎÉ¤Î¥Õ¥êー¥¹¥íー¤ÇÄù¤á¤¯¤¯¤ê¡¢70－68¤ÇÀÜÀï¤òÀ©¤·¤¿¡£
¡¡À¾ÃÏ¶è¼ó°Ì¤Î¿À¸Í¥¹¥Èー¥¯¥¹¤Ï¡¢Å¨ÃÏ¤ÇÊ¡°æ¥Ö¥íー¥¦¥£¥ó¥º¤È·ãÆÍ¡£¿À¸Í¤ÏÁ°È¾¤«¤é¥¢¥Ã¥×¥Æ¥ó¥Ý¤Ê¹¶·â¤Ç¥êー¥É¤ò¿¤Ð¤·¡¢Á°È¾¤ò½ª¤¨¤Æ2¥±¥¿ÅÀº¹¤ò³ÎÊÝ¤¹¤ë¤È¡¢¸åÈ¾¤Ç¤â»û±àæûÅÍ¤ä¥èー¥ê¡¦¥Á¥ã¥¤¥ë¥º¤¬¹â³ÎÎ¨¤Ç¥·¥åー¥È¤òÄÀ¤á¤Æ¤¤¤¯¡£¤½¤Î¤Þ¤ÞÍÍø¤Ê¾õ¶·¤ò²õ¤¹¤³¤È¤Ê¤¯¡¢101－86¤Î¡È100ÅÀ¥²ー¥à¡É¤Ç¾¡Î¨9³ä¡Ê28¾¡3ÇÔ¡Ë¤ò°Ý»ý¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡ÅìÃÏ¶è3°Ì¤Î²£ÉÍ¥¨¥¯¥»¥ì¥ó¥¹¤Ï¡¢Æ±2°Ì¤ÎÊ¡Åç¥Õ¥¡¥¤¥äー¥Ü¥ó¥º¤ÈÁê¤Þ¤ß¤¨¤¿¡£²£ÉÍEX¤Ï¥È¥ì¥¤¡¦¥Ü¥¤¥É¤¬Á°È¾¤À¤±¤Ç17ÆÀÅÀ¤òµó¤²¤ë¤È¡¢Âè4¥¯¥©ー¥¿ー¤Ç¤Ï±ÊÌî°Ò²¢¤é¤¬Í×½ê¤Ç3¥Ý¥¤¥ó¥È¥·¥åー¥È¤òÄÀ¤á¤Æ¤¤¤¡¢»î¹ç½ªÈ×¤Ë¤Ï2¥±¥¿¥êー¥É¤ò³ÎÊÝ¡£ºÇ¸å¤Ï¥Ü¥¤¥É¤¬¥À¥á²¡¤·¤ÎÂ®¹¶¤Ç¤È¤É¤á¤ò»É¤·¡¢97－84¤ÇÏ¢¾¡¿ô¤ò¡Ö13¡×¤Ë¿¤Ð¤·¤¿¡£
¡¡1·î24Æü¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤¿B2»î¹ç·ë²Ì¤Ï°Ê²¼¤Î¤È¤ª¤ê¡£
¢£1·î24Æü¤ÎB2»î¹ç·ë²Ì
¥é¥¤¥¸¥ó¥°¥¼¥Õ¥¡ーÊ¡²¬ 68－70 ¥Ð¥ó¥Ó¥·¥ã¥¹ÆàÎÉ
»³·Á¥ï¥¤¥ô¥¡¥ó¥º 70－82 ´ä¼ê¥Ó¥Ã¥°¥Ö¥ë¥º
ÀÄ¿¹¥ï¥Ã¥Ä 62－74 ¿®½£¥Ö¥ì¥¤¥Ö¥¦¥©¥ê¥¢ー¥º
Ê¡°æ¥Ö¥íー¥¦¥£¥ó¥º 86－101 ¿À¸Í¥¹¥Èー¥¯¥¹
¼¯»ùÅç¥ì¥Ö¥Ê¥¤¥º 101－91 °¦É²¥ª¥ì¥ó¥¸¥Ð¥¤¥¥ó¥°¥¹
¥Ù¥ë¥Æ¥Ã¥¯¥¹ÀÅ²¬ 78－91 ·§ËÜ¥ô¥©¥ë¥¿ー¥º
²£ÉÍ¥¨¥¯¥»¥ì¥ó¥¹ 97－84 Ê¡Åç¥Õ¥¡¥¤¥äー¥Ü¥ó¥º
