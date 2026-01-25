¡Ö°ßÄ²±ê¤Ï²¿Æü¡×¤Ç¼£¤ë¤Î¡©¼£¤¹¤¿¤á¤Ë¼«Ê¬¤Ç¤Ç¤¤ë¤³¤È¤â²òÀâ¡ª¡Ú°å»Õ´Æ½¤¡Û
°ßÄ²±ê¤Ï¡¢ÆÍÁ³¤Î²¼Î¡¤äÓÒÅÇ¡¢Ê¢ÄË¤Ê¤É¤¬µ¯¤³¤ê¡¢Æü¾ïÀ¸³è¤Ë»Ù¾ã¤ò¤¤¿¤·¤ä¤¹¤¤¿È¶á¤ÊÉÂµ¤¤Ç¤¹¡£¾É¾õ¤¬¶¯¤¤»þ´ü¤Ë¤Ï¡¢»Å»ö¤ä³Ø¹»¤òµÙ¤à¤Ù¤¤«¡¢¤¤¤Äº¢¤«¤éÉáÃÊ¤É¤ª¤ê¤Ë²á¤´¤»¤ë¤Î¤«¤ÈÇº¤àÊý¤â¾¯¤Ê¤¯¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¤Þ¤¿¡¢²ÈÂ²¤ä¼þ°Ï¤ÎÊý¤Ø¤¦¤Ä¤·¤Æ¤·¤Þ¤ï¤Ê¤¤¤«¡¢ÉÔ°Â¤Ë´¶¤¸¤ë¾ìÌÌ¤â¤¢¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£°ßÄ²±ê¤Ë¤Ï¡¢¥¦¥¤¥ë¥¹¤äºÙ¶Ý¤Ê¤É¸¶°ø¤Ë¤è¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤Ä¤«¤Î¼ïÎà¤¬¤¢¤ê¡¢¾É¾õ¤ÎÂ³¤¯´ü´Ö¤ä²óÉü¤Þ¤Ç¤Î·Ð²á¤Ë¤Ï°ã¤¤¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£²óÉü¤ÎÌÜ°Â¤òÃÎ¤Ã¤Æ¤ª¤¯¤³¤È¤Ç¡¢ÌµÍý¤òÈò¤±¤¿À¸³èÄ´À°¤ä¡¢¼õ¿Ç¤ÎÈ½ÃÇ¤Ë¤Ä¤Ê¤²¤ä¤¹¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¤³¤Îµ»ö¤Ç¤Ï¡¢°ßÄ²±ê¤¬¼£¤ë¤Þ¤Ç¤ÎÆü¿ô¤Î¹Í¤¨Êý¤ä¡¢¾É¾õ¤¬½Ð¤Æ¤¤¤ë´Ö¤Î²á¤´¤·Êý¡¢ÉáÃÊ¤ÎÀ¸³è¤ËÌá¤ë¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤ÎÌÜ°Â¤ò²òÀâ¤·¤Þ¤¹¡£
´Æ½¤°å»Õ¡§
ÎÓ ÎÉÅµ¡Ê°å»Õ¡Ë
Ì¾¸Å²°»ÔÎ©Âç³Ø
¡Ú·ÐÎò¡Û
Åìµþ°åÎÅ¥»¥ó¥¿ーÁí¹çÆâ²Ê¡¢À¾°ËÆ¦·ò°é²ñÉÂ±¡Æâ²Ê¡¢Åìµþ¹âÎØÉÂ±¡´¶À÷¾ÉÆâ²Ê¡¢½çÅ·Æ²Âç³ØÁí¹ç¿ÇÎÅ²Ê¡¢NTTÅìÆüËÜ´ØÅìÉÂ±¡Í½ËÉ°å³Ø¥»¥ó¥¿ー¡¦Áí¹ç¿ÇÎÅ²Ê¤ò·Ð¤Æ¸½¿¦¡£
¡Ú»ñ³Ê¡Û
°å³ØÇî»Î¡¢¸øÇ§¿´Íý»Õ¡¢Áí¹ç¿ÇÎÅÆÃÇ¤»ØÆ³°å¡¢Áí¹çÆâ²ÊÀìÌç°å¡¢Ï·Ç¯²ÊÀìÌç°å¡¢Ç§ÃÎ¾ÉÀìÌç°å¡¦»ØÆ³°å¡¢ºßÂð°åÎÅÏ¢¹ç³Ø²ñÀìÌç°å¡¢¶Ø±ì¥µ¥Ýー¥¿ー
¡Ú¿ÇÎÅ²ÊÌÜ¡Û
Áí¹ç¿ÇÎÅ²Ê¡¢Ï·Ç¯²Ê¡¢´¶À÷¾É¡¢´ËÏÂ°åÎÅ¡¢¾Ã²½´ïÆâ²Ê¡¢¸ÆµÛ´ïÆâ²Ê¡¢ÈéÉæ²Ê¡¢À°·Á³°²Ê¡¢´ã²Ê¡¢½Û´Ä´ïÆâ²Ê¡¢Ç¾¿À·ÐÆâ²Ê¡¢Àº¿À²Ê¡¢ç±¸¶ÉÂÆâ²Ê
°ßÄ²±ê¤¬¼£¤ëÆü¿ô¤ÎÌÜ°Â
°ßÄ²±ê¤Î¼ïÎà¤ò¶µ¤¨¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤°ßÄ²±ê¤Ï¡¢¸¶°ø¤Ë¤è¤Ã¤ÆÂç¤¤¯Ê¬¤±¤ë¤È´¶À÷À¤ÈÈó´¶À÷À¤ËÊ¬¤«¤ì¤Þ¤¹¡£´¶À÷À°ßÄ²±ê¤Ï¡¢¥¦¥¤¥ë¥¹¤äºÙ¶Ý¡¢´óÀ¸Ãî¤Ê¤É¤¬¸¶°ø¤Çµ¯¤³¤ê¡¢¿È¶á¤ÊÎã¤È¤·¤Æ¥Î¥í¥¦¥¤¥ë¥¹¤ä¥í¥¿¥¦¥¤¥ë¥¹¡¢¥µ¥ë¥â¥Í¥é¶Ý¡¢¥«¥ó¥Ô¥í¥Ð¥¯¥¿ー¶Ý¤Ê¤É¤¬µó¤²¤é¤ì¤Þ¤¹¡£¿©»ö¤ä¿å¤ò²ð¤·¤ÆÂÎÆâ¤ËÆþ¤ë¾ì¹ç¤ä¡¢ÅÇÊª¤äÊØ¤ò²ð¤·¤¿ÀÜ¿¨¤Ë¤è¤Ã¤Æ¹¤¬¤ë¾ì¹ç¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£°ìÊý¡¢Èó´¶À÷À°ßÄ²±ê¤Ï¡¢Ë½°ûË½¿©¤ä¥¢¥ë¥³ー¥ë¤ÎÀÝ¼è¡¢¥¹¥È¥ì¥¹¡¢Ìô¤Î±Æ¶Á¤Ê¤É¤¬´ØÍ¿¤·¡¢¤Û¤«¤ÎÊý¤Ø¤¦¤Ä¤ë¿´ÇÛ¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
°ßÄ²±ê¤¬¼£¤Ã¤¿¤ÈÈ½ÃÇ¤·¤Æ¤è¤¤¤Î¤Ï¤É¤Î¤è¤¦¤Ê¾õÂÖ¤Ç¤¹¤«¡©°ßÄ²±ê¤¬¼£¤Ã¤¿¤È¹Í¤¨¤ëÌÜ°Â¤Ï¡¢¾É¾õ¤¬Íî¤ÁÃå¤¡¢ÉáÃÊ¤ÎÀ¸³è¤Ë»Ù¾ã¤¬½Ð¤Ë¤¯¤¯¤Ê¤Ã¤¿¾õÂÖ¤Ç¤¹¡£¶ñÂÎÅª¤Ë¤Ï¡¢ÓÒÅÇ¤¬»ß¤Þ¤ê¿åÊ¬¤ä¿©»ö¤òÌµÍý¤Ê¤¯ÀÝ¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡¢²¼Î¡¤Î²ó¿ô¤¬¸º¤êÊØ¤Î¾õÂÖ¤¬°ÂÄê¤·¤Æ¤¤Æ¤¤¤ë¡¢È¯Ç®¤ä¶¯¤¤Ê¢ÄË¤¬¤ß¤é¤ì¤Ê¤¤¡¢¤È¤¤¤Ã¤¿ÅÀ¤¬µó¤²¤é¤ì¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢Ìë´Ö¤Ë¾É¾õ¤ÇÌÜ¤¬³Ð¤á¤º¡¢¿çÌ²¤¬¼è¤ì¤Æ¤¤¤ë¤«¤É¤¦¤«¤â²óÉü¤ò¹Í¤¨¤ë¼ê¤¬¤«¤ê¤Ç¤¹¡£¾É¾õ¤¬·Ú¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤â¡¢ÂÎÎÏ¤Ï½½Ê¬¤ËÌá¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¾ì¹ç¤¬¤¢¤ë¤¿¤á¡¢µÞ¤Ë³èÆ°ÎÌ¤òÁý¤ä¤µ¤º¡¢ÃÊ³¬Åª¤ËÆü¾ïÀ¸³è¤ØÌá¤¹¤³¤È¤¬ÂçÀÚ¤Ç¤¹¡£
°ßÄ²±ê¤Î¼ïÎàÊÌ¤Ë°ßÄ²±ê¤¬¼£¤ë¤Þ¤Ç¤Î´ü´Ö¤ÎÌÜ°Â¤ò¶µ¤¨¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¥¦¥¤¥ë¥¹À°ßÄ²±ê¤Ï¡¢ÓÒÅÇ¤ÏÈ¯¾É¸å1Æü¤«¤é¿ôÆü¤Ç¼£¤Þ¤ê¡¢²¼Î¡¤Ï3Æü¤«¤é1½µ´Ö¤Û¤É¤Ç²þÁ±¤¹¤ë¤³¤È¤¬Â¿¤¯¤ß¤é¤ì¤Þ¤¹¡£¥Î¥í¥¦¥¤¥ë¥¹¤Ï¾É¾õ¤¬1～3Æü´ÖÄøÅÙ¤Ç·Ú¤¯¤Ê¤ê¡¢¥í¥¿¥¦¥¤¥ë¥¹¤Ï²¼Î¡¤¬¿ôÆü¤«¤é1½µ´ÖÄøÅÙÂ³¤¯¾ì¹ç¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£ºÙ¶ÝÀ°ßÄ²±ê¤Ï¡¢¸¶°ø¤È¤Ê¤ë¶Ý¤ä¾É¾õ¤ÎÄøÅÙ¤Ë¤è¤Ã¤Æº¹¤¬¤¢¤ê¡¢¿ôÆü¤Ç²óÉü¤¹¤ë¾ì¹ç¤â¤¢¤ì¤Ð1½µ´Ö°Ê¾å¤«¤«¤ë¾ì¹ç¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£Èó´¶À÷À°ßÄ²±ê¤Ï¡¢¸¶°ø¤È¤Ê¤Ã¤¿¿©»ö¤ä»É·ã¤òÈò¤±¤ë¤³¤È¤Ç¡¢1Æü¤«¤é¿ôÆü¤Ç¾É¾õ¤¬Íî¤ÁÃå¤¯¥±ー¥¹¤¬Â¿¤¤·¹¸þ¤Ç¤¹¡£
°ßÄ²±ê¤òÁá¤¯¼£¤¹ÊýË¡
°ßÄ²±ê¤òÁá¤¯¼£¤¹ÊýË¡¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¤«¡©°ßÄ²±ê¤Î²óÉü¤òÁá¤á¤ë¤¿¤á¤Ë¤Ï¡¢°ßÄ²¤Ø¤ÎÉéÃ´¤ò¸º¤é¤·¡¢Ã¦¿å¤òËÉ¤®¤Ê¤¬¤é¼«Á³¤Ë²óÉü¤¹¤ë¤Î¤òÂÔ¤Ä¤³¤È¤¬´ðËÜ¤Ç¤¹¡£ÌµÍý¤Ë¿©»öÎÌ¤òÁý¤ä¤·¤¿¤ê¡¢¾É¾õ¤òÍÞ¤¨¹þ¤â¤¦¤È¤·¤Æ¼«¸ÊÈ½ÃÇ¤ÇÌô¤ò»È¤Ã¤¿¤ê¤¹¤ë¤È¡¢¤«¤¨¤Ã¤Æ²óÉü¤¬ÃÙ¤ì¤ë¾ì¹ç¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤Þ¤º¤Ï¿åÊ¬¤ò¾¯ÎÌ¤º¤Ä¤³¤Þ¤á¤ËÀÝ¤ê¡¢ÓÒÅÇ¤ä²¼Î¡¤¬Íî¤ÁÃå¤¯¤Þ¤Ç¿ÈÂÎ¤òµÙ¤á¤ë¤³¤È¤¬ÂçÀÚ¤Ç¤¹¡£¾É¾õ¤¬·Ú¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¿ÃÊ³¬¤Ç¡¢¾Ã²½¤Î¤è¤¤¿©»ö¤ò¾¯¤·¤º¤ÄºÆ³«¤¹¤ë¤È¤è¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
°ßÄ²±ê¤ò¼£¤¹¤¿¤á¤Ë¼«Ê¬¤Ç¤Ç¤¤ë¤³¤È¤ò¶µ¤¨¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¼«Âð¤Ç¤Ç¤¤ëÂÐ±þ¤È¤·¤Æ¡¢¿åÊ¬Êäµë¤Î¹©É×¤¬½ÅÍ×¤Ç¤¹¡£°ìÅÙ¤ËÂ¿¤¯°û¤à¤ÈÅÇ¤µ¤¤òÍ¶È¯¤·¤ä¤¹¤¤¤¿¤á¡¢¾¯ÎÌ¤ò´Ö³Ö¤ò¤¢¤±¤ÆÀÝ¤ê¤Þ¤¹¡£¿å¤ä¤ªÃã¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢ÅÅ²ò¼Á¤ò´Þ¤à·Ð¸ýÊä¿å±Õ¤ò¼è¤êÆþ¤ì¤ë¤È¡¢¼º¤ï¤ì¤¿¿åÊ¬¤È±öÊ¬¤òÊä¤¤¤ä¤¹¤¤¤Ç¤¹¡£¿©»ö¤Ï¡¢¾É¾õ¤¬¶¯¤¤´Ö¤ÏÌµÍý¤ËÀÝ¤é¤º¡¢Íî¤ÁÃå¤¤¤Æ¤¤¿¤é¤ª¤«¤æ¤ä¤¦¤É¤ó¡¢¤ä¤ï¤é¤«¤¯¼Ñ¤¿ÌîºÚ¤Ê¤É¤«¤é»Ï¤á¤Þ¤¹¡£»é¤Ã¤³¤¤Êª¤ä»É·ã¤Î¶¯¤¤Êª¡¢¥¢¥ë¥³ー¥ë¤Ï²óÉü¤òË¸¤²¤ë¤¿¤á¹µ¤¨¤Þ¤¹¡£
°ßÄ²±ê¤ÇÉÂ±¡¤ò¼õ¿Ç¤·¤¿Êý¤¬¤è¤¤¾É¾õ¤ä¥µ¥¤¥ó¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¤«¡©Â¿¤¯¤Î°ßÄ²±ê¤Ï¼«Âð¤ÇÍÍ»Ò¤ò¤ß¤Ê¤¬¤é²óÉü¤·¤Þ¤¹¤¬¡¢¼õ¿Ç¤ò¹Í¤¨¤ëÌÜ°Â¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¿åÊ¬¤¬¤Û¤È¤ó¤ÉÀÝ¤ì¤Ê¤¤¾õÂÖ¤¬Â³¤¯¡¢Ç¢ÎÌ¤¬¸º¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡¢¹¢¤Î³é¤¤ä¶¯¤¤·ñÂÕ´¶¤¬¤¢¤ë¾ì¹ç¤Ï¡¢Ã¦¿å¤¬¿Ê¤ó¤Ç¤¤¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢¹â¤¤È¯Ç®¤¬Â³¤¯¡¢·ìÊØ¤¬½Ð¤ë¡¢·ã¤·¤¤Ê¢ÄË¤¬¤¢¤ë¤È¤¤Ë¤Ï¡¢ºÙ¶ÝÀ°ßÄ²±ê¤äÊÌ¤ÎÉÂµ¤¤¬±£¤ì¤Æ¤¤¤ë¾ì¹ç¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¾®¤µ¤Ê»Ò¤É¤â¤ä¹âÎð¤ÎÊý¤Ï¡¢¾É¾õ¤¬·Ú¤¯¤ß¤¨¤Æ¤âÂÎÄ´¤¬µÞ¤ËÊÑ²½¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤¢¤ë¤¿¤á¡¢Áá¤á¤ÎÁêÃÌ¤¬°Â¿´´¶¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ê¤Þ¤¹¡£
ÉÂ±¡¤Ç¤Î°ßÄ²±ê¤Î¼£ÎÅÊýË¡¤ò¶µ¤¨¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤°ßÄ²±ê¤Î¼£ÎÅ¤Ï¡¢¿åÊ¬¤ÈÅÅ²ò¼Á¤òÊä¤¦ÂÐ±þ¤¬Ãæ¿´¤Ç¤¹¡£°û¤ßÊª¤òÀÝ¤ë¤³¤È¤âÆñ¤·¤¤¾ì¹ç¤Ë¤Ï¡¢ÅÀÅ©¤Ë¤è¤ëÊäµë¤¬Áª¤Ð¤ì¤ë¤³¤È¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¸¶°ø¤¬ºÙ¶Ý¤Ë¤è¤ë¤â¤Î¤È¹Í¤¨¤é¤ì¤ë¾ì¹ç¤ä¡¢¾É¾õ¤¬¶¯¤¤¾ì¹ç¤Ë¤Ï¸¡ºº¤ò¹Ô¤¤¡¢¾õÂÖ¤Ë±þ¤¸¤Æ¹³¶ÝÌô¤¬»È¤ï¤ì¤Þ¤¹¡£ÅÇ¤µ¤¤äÊ¢ÄË¤¬¤Ä¤é¤¤¤È¤¤Ë¤Ï¡¢¾É¾õ¤òÏÂ¤é¤²¤ëÌô¤¬½èÊý¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢Ä²Æâ´Ä¶¤òÀ°¤¨¤ëÌÜÅª¤ÇÀ°Ä²ºÞ¤¬ÍÑ¤¤¤é¤ì¤ë¾ì¹ç¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
°ßÄ²±ê¤Î¾É¾õ¤¬½Ð¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤Î¼«Âð¤Ç¤Î²á¤´¤·Êý
°ßÄ²±ê¤ÇÅÇ¤µ¤¤äÓÒÅÇ¤¬¤Ò¤É¤¤¤È¤¤Î¿©»ö¤ä°û¤ßÊª¤Ï¤É¤¦¤¹¤ì¤Ð¤è¤¤¤Ç¤¹¤«¡©ÅÇ¤µ¤¤äÓÒÅÇ¤¬¶¯¤¤»þ´ü¤Ï¡¢°ß¤äÄ²¤¬»É·ã¤ËÉÒ´¶¤Ê¾õÂÖ¤Ë¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤½¤Î¤¿¤á¡¢ÌµÍý¤Ë¿©»ö¤òÀÝ¤ëÉ¬Í×¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¤Þ¤º¤Ï¿ÈÂÎ¤òµÙ¤á¡¢ÓÒÅÇ¤¬Íî¤ÁÃå¤¯¤³¤È¤òÍ¥Àè¤·¤Þ¤¹¡£¿åÊ¬¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤â¡¢°ìÅÙ¤Ë¤¿¤¯¤µ¤ó°û¤à¤ÈÅÇ¤µ¤¤òÍ¶È¯¤·¤ä¤¹¤¤¤¿¤á¡¢¾¯ÎÌ¤ò»þ´Ö¤ò¤¢¤±¤Ê¤¬¤éÀÝ¤ëÊýË¡¤¬¸þ¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¾ï²¹¤Î¿å¤ä·Ð¸ýÊä¿å±Õ¤Ê¤É¡¢°ßÄ²¤Ø¤Î»É·ã¤¬¾¯¤Ê¤¤¤â¤Î¤òÁª¤Ö¤ÈÉéÃ´¤òÍÞ¤¨¤ä¤¹¤¤¤Ç¤¹¡£ÓÒÅÇ¤¬Â³¤¯¤¢¤¤¤À¤Ï¡¢¿©»ö¤ò¹µ¤¨¤ë¤³¤È¤Ç°ßÄ²¤òµÙ¤Þ¤»¤ë¤³¤È¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ê¤Þ¤¹¡£
°ßÄ²±ê¤Ç°û¿©Êª¤ò¸ý¤Ë¤¹¤ë¤È¤¹¤°¤Ë²¼Î¡¤ò¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦¤È¤¤Ï²¿¤â¿©¤Ù¤Ê¤¤Êý¤¬¤è¤¤¤Ç¤¹¤«¡©²¼Î¡¤¬Â³¤¤¤Æ¤¤¤ë»þ´ü¤Ï¡¢ÌµÍý¤Ë¿©»öÎÌ¤òÁý¤ä¤¹É¬Í×¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£²¼Î¡¤Ï¡¢Ä²¤¬ÉÂ¸¶ÂÎ¤äÉÔÍ×¤ÊÊª¼Á¤ò¿ÈÂÎ¤Î³°¤Ø½Ð¤½¤¦¤È¤·¤Æ¤¤¤ëÈ¿±þ¤Ç¤¢¤ê¡¢¾Ã²½¤äµÛ¼ý¤¬½½Ê¬¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤Ë¤¯¤¤¾õÂÖ¤Ç¤¹¡£¤½¤Î¤¿¤á¡¢¾É¾õ¤¬¶¯¤¤´Ö¤Ï¿åÊ¬Êäµë¤òÃæ¿´¤Ë¤·¡¢¿©»ö¤Ï¹µ¤¨¤á¤Ë¿Ê¤á¤ëÊýË¡¤¬¹ç¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¶õÊ¢¤ò¶¯¤¯´¶¤¸¤Ê¤¤¾ì¹ç¤Ë¤Ï¡¢Ä²¤òµÙ¤Þ¤»¤ë»þ´Ö¤ò¼è¤ë¤³¤È¤ÇÉéÃ´¤ò¸º¤é¤¹¤³¤È¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ê¤Þ¤¹¡£²¼Î¡¤Î²ó¿ô¤¬¸º¤Ã¤Æ¤¤¿ÃÊ³¬¤Ç¡¢¾Ã²½¤Î¤è¤¤¿©ÉÊ¤«¤é¾¯¤·¤º¤ÄºÆ³«¤¹¤ë¤È¡¢¾É¾õ¤¬¤Ö¤êÊÖ¤·¤Ë¤¯¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¤É¤Î¤è¤¦¤Ê¾õÂÖ¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤éÉáÃÊ¤É¤ª¤ê¤Î¿©À¸³è¤ËÌá¤·¤Æ¤â¤è¤¤¤Ç¤¹¤«¡©ÉáÃÊ¤É¤ª¤ê¤Î¿©À¸³è¤ØÌá¤¹ÌÜ°Â¤È¤·¤Æ¤Ï¡¢ÅÇ¤µ¤¤äÓÒÅÇ¤¬¤Ê¤¯¤Ê¤ê¡¢²¼Î¡¤Î²ó¿ô¤¬ÌÀ¤é¤«¤Ë¸º¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬µó¤²¤é¤ì¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢¿©»ö¤òÀÝ¤Ã¤Æ¤âÊ¢ÄË¤äÉÔ²÷´¶¤¬¶¯¤Þ¤é¤º¡¢¿ÈÂÎ¤òÆ°¤«¤·¤Æ¤âÈè¤ì¤¬¶¯¤¯½Ð¤Ê¤¤¾õÂÖ¤¬¤Ò¤È¤Ä¤ÎÌÜ°Â¤Ç¤¹¡£²óÉü½é´ü¤Ï¡¢»é¤Ã¤³¤¤ÎÁÍý¤ä»É·ã¤Î¶¯¤¤Ì£ÉÕ¤±¤òÈò¤±¡¢¾Ã²½¤Î¤è¤¤¿©»ö¤«¤é»Ï¤á¤ÆÂÎÄ´¤ò¤ß¤Ê¤¬¤é¾¯¤·¤º¤ÄÉáÃÊ¤Î¿©»ö¤ØÌá¤·¤Þ¤¹¡£
ÊÔ½¸Éô¤Þ¤È¤á
°ßÄ²±ê¤Ï¡¢ÅÇ¤µ¤¤äÓÒÅÇ¡¢²¼Î¡¡¢Ê¢ÄË¤Ê¤É¤¬ÆÍÁ³¤¢¤é¤ï¤ì¡¢Æü¾ïÀ¸³è¤Ë±Æ¶Á¤òµÚ¤Ü¤¹ÉÂµ¤¤Ç¤¹¡£¸¶°ø¤Ë¤Ï¥¦¥¤¥ë¥¹¤äºÙ¶Ý¡¢¿©»ö¤äÀ¸³è½¬´·¤Î±Æ¶Á¤Ê¤É¤¬¤¢¤ê¡¢²óÉü¤Þ¤Ç¤ÎÆü¿ô¤ä¾É¾õ¤Î·Ð²á¤Ë¤Ï¸Ä¿Íº¹¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£Â¿¤¯¤Î¾ì¹ç¡¢¿ôÆü¤«¤é1½µ´Ö¤Û¤É¤Ç¾É¾õ¤ÏÍî¤ÁÃå¤¤Þ¤¹¤¬¡¢²óÉü¤·¤¿¤«¤É¤¦¤«¤Ï¡¢¾É¾õ¤¬·Ú¤¯¤Ê¤ê¡¢¿©»ö¤ä¿åÊ¬¤òÌµÍý¤Ê¤¯ÀÝ¤ì¤ë¾õÂÖ¤«¤É¤¦¤«¤òÌÜ°Â¤Ë¹Í¤¨¤ë¤³¤È¤¬ÂçÀÚ¤Ç¤¹¡£
¾É¾õ¤¬½Ð¤Æ¤¤¤ë´Ö¤ÏÌµÍý¤ò¤»¤º¡¢µÙÍÜ¤È¿åÊ¬Êäµë¤òÃæ¿´¤Ë²á¤´¤¹¤³¤È¤¬²óÉü¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ê¤Þ¤¹¡£¿©»ö¤Ï¾õÂÖ¤Ë¹ç¤ï¤»¤ÆÃÊ³¬Åª¤ËºÆ³«¤·¡¢ÂÎÄ´¤ÎÊÑ²½¤ò³ÎÇ§¤·¤Ê¤¬¤éÉáÃÊ¤ÎÀ¸³è¤ØÌá¤·¤Æ¤¤¤¯»ÑÀª¤¬µá¤á¤é¤ì¤Þ¤¹¡£°ìÊý¤Ç¡¢¿åÊ¬¤¬ÀÝ¤ì¤Ê¤¤¾õÂÖ¤¬Â³¤¯¡¢¾É¾õ¤¬Ä¹°ú¤¯¡¢¶¯¤¤ÉÔÄ´¤¬¤ß¤é¤ì¤ë¾ì¹ç¤Ë¤Ï¡¢Áá¤á¤ËÉÂ±¡¤ØÁêÃÌ¤¹¤ë¤³¤È¤â½ÅÍ×¤Ç¤¹¡£¤´¼«¿È¤ä¤´²ÈÂ²¤ÎÂÎÄ´¤ò¸«¼é¤ê¤Ê¤¬¤é¡¢ÌµÍý¤Î¤Ê¤¤ÂÐ±þ¤ò¿´¤¬¤±¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
