¥º¥Ð¥êÊ¹¤¯¡¢¥¹¥È¥í¥ó¥°·Ï¥Á¥åー¥Ï¥¤¤ÏÂÎ¤Ë°¤¤¤ª¼ò¤Ê¤Î¡©¡Ú°å»Õ¤¬²óÅú¡Û
¥¹¥È¥í¥ó¥°·Ï¥Á¥åー¥Ï¥¤¤Ï¥¢¥ë¥³ー¥ëÅÙ¿ô¤¬¹â¤¯¡¢¼ê·Ú¤Ë¿ì¤¨¤ë¤ª¼ò¤È¤·¤Æ¿Íµ¤¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤·¤«¤·¡Ö°ÍÂ¸À¤¬¹â¤¯¡¢·ò¹¯¤Ë°±Æ¶Á¤òµÚ¤Ü¤¹´í¸±¤Ê¤ª¼ò¡×¤È¤Î»ØÅ¦¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤Ç¤Ï¡¢¼ÂºÝ¤Ë¥¹¥È¥í¥ó¥°·Ï¥Á¥åー¥Ï¥¤¤Ï¤É¤Î¤è¤¦¤Ê¥ê¥¹¥¯¤ò»ý¤Ä¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡© °å»Õ¤Îº´Æ£¾¿ÍÀèÀ¸¤Ë²òÀâ¤·¤Æ¤â¤é¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
´Æ½¤°å»Õ¡§
º´Æ£ ¾¿Í¡ÊSUGAR LLC¡Ë
¡Ö·ò¹¯Åª¤ËË¤«¤ËÀ¸¤¤ë¡×¤òÍýÇ°¤Ë¿ÍÅª»ñËÜ·Ð±Ä¥³¥ó¥µ¥ë¥Æ¥£¥ó¥°¤ò¼ê¤¬¤±¤ë´ë¶ÈSUGARÂåÉ½°å»Õ¡£µÜ¾ë¸©ÀçÂæ»Ô¤òµòÅÀ¤Ë¡¢¼Ò°÷¤Î¿´¿È¤Î¥á¥ó¥Æ¥Ê¥ó¥¹¤ä´ë¶È¤ÎÁÈ¿¥±¿±Ä¤Ê¤É¤Î·Ð±Ä¤ò»Ù±ç¤¹¤ë»ö¶È¤òÅ¸³«¡£°å³Ø¤ÎÃÎ¸«¤òÀ¸¤«¤·ÆùÂÎ²þÂ¤¤·¤Æ¥·¥Ã¥¯¥¹¥Ñ¥Ã¥¯¤òÃ£À®¤·¤¿¤ê¡¢Àº¿À¿´ÍýÅªÃÎ¸«¤«¤é¥á¥¿Ç§ÃÎÅª³èÆ°¤Ë½¾»ö¡£ÅìËÌÂç³Ø°å³ØÉô°å³Ø²ÊÂ´¶È¡¢ÆüËÜ°å»Õ²ñÇ§Äê»º¶È°å¡¢Ãæ¾®´ë¶È¿ÇÃÇ»Î¡¢Ï«Æ¯±ÒÀ¸¥³¥ó¥µ¥ë¥¿¥ó¥È¡ÊÊÝ·ò±ÒÀ¸¡ËÎ×¾²¿´Íý»Î¡¢JSPO¸øÇ§¥¹¥Ýー¥Ä¥É¥¯¥¿ー¡¢ÆüËÜ´ÎÂ¡³Ø²ñÀìÌç°å¡¢ÆüËÜ³°²Ê³Ø²ñÀìÌç°å¡¢¸µÀçÂæ»Ô¿©°é¿ä¿Ê²ñµÄ°Ñ°÷¡¢¥ô¥£ー¥¬¥ó¡£
ÊÔ½¸Éô
¥º¥Ð¥ê¡¢¥¹¥È¥í¥ó¥°·Ï¥Á¥åー¥Ï¥¤¤ÏÂÎ¤Ë°¤¤¤ª¼ò¤Ê¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡©
º´Æ£ÀèÀ¸
·ëÏÀ¤È¤·¤Æ¡¢¥¹¥È¥í¥ó¥°·Ï¥Á¥åー¥Ï¥¤¤ÏÂÎ¤Ë°¤¤¤ª¼ò¤Î²ÄÇ½À¤¬¹â¤¤¤Ç¤¹¤Í¡£°å»Õ¤Ë¤è¤Ã¤Æ¤Ï¡¢¥¹¥È¥í¥ó¥°·Ï¥Á¥åー¥Ï¥¤¤ÏÂÎ¤Ë°¤¤¤É¤³¤í¤«°ÍÂ¸À¤Î¹â¤¤´í¸±¤ÊÌôÊªÊÂ¤ß¤Ë¤ä¤Ð¤¤¤ª¼ò¤Ç¤¢¤ë¤È¼çÄ¥¤¹¤ë¿Í¤â¤¤¤Þ¤¹¡£
ÊÔ½¸Éô
¤Ê¤¼¡¢¥¹¥È¥í¥ó¥°·Ï¥Á¥åー¥Ï¥¤¤ÏÂÎ¤Ë°¤¤¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡©
º´Æ£ÀèÀ¸
¥¹¥È¥í¥ó¥°·Ï¥Á¥åー¥Ï¥¤¤¬ÂÎ¤Ë°¤¤ÍýÍ³¤Î°ì¤Ä¤Ï¡¢¥¹¥È¥í¥ó¥°¤Ê¤À¤±¤Ë¡Ö¥¢¥ë¥³ー¥ëÅÙ¿ô¤¬¹â¤¤¤³¤È¡×¤¬µó¤²¤é¤ì¤Þ¤¹¡£¶ñÂÎÅª¤Ë¤Ï¡¢¥¹¥È¥í¥ó¥°·Ï¥Á¥åー¥Ï¥¤¤Ï¥¢¥ë¥³ー¥ëÅÙ¿ô¤¬7～9¡ó¤È¹â¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤Î¤¿¤á¡¢1Æü¤ÎÅ¬ÎÌ¤È¤µ¤ì¤ë¥¢¥ë¥³ー¥ëÎÌ¤ò´ÊÃ±¤ËÄ¶¤¨¤Æ¤·¤Þ¤¦´í¸±À¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
ÊÔ½¸Éô
¤Ç¤Ï¡¢¥¢¥ë¥³ー¥ëÅÙ¿ô7～9¡ó¤Î¥¹¥È¥í¥ó¥°·Ï¥Á¥åー¥Ï¥¤¤ò°û¤à¤È¡¢¼ÂºÝ¤Ë¤É¤Î¤¯¤é¤¤¤Î¥¢¥ë¥³ー¥ëÎÌ¤òÀÝ¼è¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡©
º´Æ£ÀèÀ¸1´Ì500ml¤Î¥¹¥È¥í¥ó¥°·Ï¥Á¥åー¥Ï¥¤¤ò°û¤à¤È¡¢7¡ó¥¢¥ë¥³ー¥ë¤Î¾ì¹ç¤Ë¤Ï½ã¥¢¥ë¥³ー¥ë¤Ç28g¡¢9¡ó¥¢¥ë¥³ー¥ë¤Î¾ì¹ç¤Ë¤Ï½ã¥¢¥ë¥³ー¥ë36g¤òÀÝ¼è¤¹¤ë·×»»¤Ç¤¹¡Ê¢¨¡Ë¡£ÆüËÜ¤Ç¤ÏÀáÅÙ¤¢¤ëÅ¬ÅÙ¤Ê°û¼òÎÌ¤È¤·¤Æ¤Ï¡¢½ã¥¢¥ë¥³ー¥ëÎÌ¤ÇÃËÀ¤Ï20g¡¢½÷À¤Ï10g¤È¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢500ml¤Î¥¹¥È¥í¥ó¥°·Ï¥Á¥åー¥Ï¥¤¤ò1´Ì°û¤à¤È¡¢ÃËÀ¤Ï1Æü¤Î¸ÂÅÙ¤Î1.4～1.8ÇÜ¡¢½÷À¤Ï1Æü¤Î¸ÂÅÙ¤Î2.8～3.6ÇÜ¤â¤Î¥¢¥ë¥³ー¥ë¤ò°ìÅÙ¤ËÀÝ¼è¤·¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤¹¡Ê1¡Ë¡£¤½¤Î¤¿¤á¡¢¤ª¼ò¤Î°û¤ß²á¤®¤Ë¤è¤ê´Îµ¡Ç½¾ã³²¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¡¢¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¤¬¤ó¤äÀ¸³è½¬´·ÉÂ¤Î¥ê¥¹¥¯¤¬¹â¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡Ê2¡Ë¡£
¡Ê¢¨¡Ë½ã¥¢¥ë¥³ー¥ëÎÌ(g)=¤ª¼ò¤ÎÎÌ(ml) ¡ß ¥¢¥ë¥³ー¥ëÅÙ¿ô/100 ¡ß0.8¡Ê¥¢¥ë¥³ー¥ë¤ÎÈæ½Å¡Ë¤È¤·¤Æ·×»»
»²¹ÍÊ¸¸¥¡§
¡Ê1¡Ë¸üÀ¸Ï«Æ¯¾Ê¡Ö·ò¹¯ÆüËÜ21¡Ê¥¢¥ë¥³ー¥ë¡Ë¡×
https://www.mhlw.go.jp/www1/topics/kenko21_11/b5.html
¡Ê2¡Ëe-¥Ø¥ë¥¹¥Í¥Ã¥È¡Ö¥¢¥ë¥³ー¥ë¤Ë¤è¤ë·ò¹¯¾ã³²¡×
https://www.e-healthnet.mhlw.go.jp/information/alcohol-summaries/a-01
¢¨¤³¤Îµ»ö¤Ï¥á¥Ç¥£¥«¥ë¥É¥Ã¥¯¤Ë¤Æ¡Ú¡Ö¥¹¥È¥í¥ó¥°·Ï¥Á¥åー¥Ï¥¤¡×¤¬ÂÎ¤Ë°¤¤ÍýÍ³3Áª¡ª ¥¹¥È¥í¥ó¥°·Ï¥Á¥åー¥Ï¥¤¤¬¤ä¤Ð¤¤ÍýÍ³¤ò°å»Õ¤¬²òÀâ¡Û¤ÈÂê¤·¤Æ¸ø³«¤·¤¿µ»ö¤òºÆÊÔ½¸¤·¤ÆÇÛ¿®¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢ÆâÍÆ¤Ï¤½¤Î¼èºà»þ¤Î¤â¤Î¤Ç¤¹¡£