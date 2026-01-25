¡ÖÆ¬ðôÉô¤¬¤ó¼£ÎÅ¡×¤Ë¿·¤¿¤Ê²ÄÇ½À¡ª iPSºÙË¦¤ò»È¤Ã¤¿¼£¸³¤Ç¤É¤Î¤è¤¦¤Ê¸ú²Ì¤¬¸«¤é¤ì¤¿¤Î¤«°å»Õ¤¬²òÀâ
´Æ½¤°å»Õ¡§
ÅÏî´ Íº²ð¡Ê°å»Õ¡Ë
½êÂ°
¹ñºÝ°åÎÅÊ¡»ãÂç³Ø¶µ¼ø
»³²¦¥á¥Ç¥£¥«¥ë¥»¥ó¥¿ーÉû±¡Ä¹
Åìµþ¥Ü¥¤¥¹¥»¥ó¥¿ー¥»¥ó¥¿ーÄ¹
¸¦µæ¥°¥ëー¥×¤¬È¯É½¤·¤¿ÆâÍÆ¤È¤Ï¡©
ÊÔ½¸Éô
ÀéÍÕÂç³Ø°å³ØÉôÉíÂ°ÉÂ±¡¤ÈÍý²½³Ø¸¦µæ½êÀ¸Ì¿°å²Ê³Ø¸¦µæ¥»¥ó¥¿ー¤Î¸¦µæ°÷¤é¤¬È¯É½¤·¤¿ÆâÍÆ¤ò¶µ¤¨¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
ÅÏî´ÀèÀ¸º£²ó¾Ò²ð¤¹¤ë¸¦µæÊó¹ð¤Ï¡¢ÀéÍÕÂç³Ø°å³ØÉôÉíÂ°ÉÂ±¡¤ÈÍý²½³Ø¸¦µæ½êÀ¸Ì¿°å²Ê³Ø¸¦µæ¥»¥ó¥¿ー¤Î¸¦µæ°÷¤é¤Ë¤è¤ë¤â¤Î¤Ç¤¹¡£ºÆÈ¯ÀÆ¬ðôÉô¤¬¤ó´µ¼Ô¤òÂÐ¾Ý¤Ë¡¢iPSºÙË¦¤«¤éºîÀ½¤·¤¿¡ÖiPS-NKTºÙË¦¡×¤Î°ÂÁ´À¤ÈÍ¸úÀ¤ò¸¡¾Ú¤¹¤ëÂè1Áê¤Î¥Ò¥È½é²óÎ×¾²»î¸³¤ò¼Â»Ü¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¼çÍ×É¾²Á¹àÌÜ¤Ï¡ÖDLT¡áÍÑÎÌÀ©¸ÂÆÇÀ¤ÎÈ¯¸½Î¨¡×¤Ç¡¢Éû¼¡É¾²Á¹àÌÜ¤È¤·¤Æ°ÂÁ´À¡¦Í¸úÀ¤ª¤è¤ÓÌÈ±Ö³ØÅªÆ°ÂÖ¤òÉ¾²Á¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£iPS-NKTºÙË¦¤Ï10¿Í¤ËÆ°Ì®ÆâÅêÍ¿¤µ¤ì¡¢2²óÌÜ¤ÎÅêÍ¿»þ¤Ë1¿Í¤Ç¥°¥ìー¥É3¤ÎÈéÉæÈ¯¿¾¤¬³ÎÇ§¤µ¤ì¡¢DLT¤ÈÈ½Äê¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¤½¤Î¸å¤Ë²óÉü¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤ÎÂ¾½ÅÆÆ¤ÊÍ³²»ö¾Ý¤ÏÇ§¤á¤é¤ì¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£¤Þ¤¿¡¢2¿Í¤Ç¤Ï¼ðáç¤Î¿Ê¹Ô¤¬ÍÞÀ©¤µ¤ì¡¢¥á¥â¥êー·¿¤ª¤è¤Ó¥¨¥Õ¥§¥¯¥¿ー·¿CD8¡ÜTºÙË¦¤Î¥¯¥íー¥óÁý¿£¤ä¡¢IFN-¦Ã¥·¥°¥Ê¥ëÅÁÃ£·ÐÏ©¤Î³èÀ²½¤¬´Ñ»¡¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¸¦µæ¥Æー¥Þ¤Ë¤Ê¤Ã¤¿Æ¬ðôÉô¤¬¤ó¤È¤Ï¡©
ÊÔ½¸Éô
º£²ó¤Î¸¦µæ¥Æー¥Þ¤Ë´ØÏ¢¤¹¤ëÆ¬ðôÉô¤¬¤ó¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¶µ¤¨¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
ÅÏî´ÀèÀ¸Æ¬ðôÉô¤Ï¡¢¸ÆµÛ¤ä¿©»ö¤È¤¤¤Ã¤¿À¸Ì¿°Ý»ý¤Ë·ç¤«¤»¤Ê¤¤µ¡Ç½¤Ë²Ã¤¨¡¢È¯À¼¡¢Ì£³Ð¡¢Ä°³Ð¤Ê¤ÉÆü¾ïÀ¸³è¤ÎÍ×¤È¤Ê¤ëÆ¯¤¤¬½¸Ãæ¤¹¤ëÉô°Ì¤Ç¤¹¡£Æ¬ðôÉô¤¬¤ó¤Ë¤Ê¤ë¤È¡¢ÏÃ¤¹¡¦¿©¤Ù¤ë¡¦Â©¤ò¤¹¤ë¤È¤¤¤Ã¤¿Åö¤¿¤êÁ°¤Î¹ÔÆ°¤¬Â»¤Ê¤ï¤ì¤ä¤¹¤¯¡¢»Å»ö¤äÂÐ¿Í´Ø·¸¤Ë¤â±Æ¶Á¤·¤ä¤¹¤¤¤Î¤¬ÆÃÄ§¤Ç¤¹¡£¤½¤Î¤¿¤á¼£ÎÅ¤Ç¤Ï¡¢¤¬¤ó¤ò¼£¤¹¤³¤È¤ÈQOL¤ÎÎ¾Î©¡¢´éÌÌ·ÁÂÖ¤äÉ½¾ð¤Ê¤ÉÀ°ÍÆÌÌ¤Ø¤ÎÇÛÎ¸¤¬½ÅÍ×¤Ç¤¹¡£
´í¸±°ø»Ò¤È¤·¤ÆµÊ±ì¤ä°û¼ò¡¢¸ý¹ÐÆâ¤Î±ÒÀ¸¾õÂÖ¤¬´Ø¤ï¤ê¡¢°ìÉô¤ÏÃæ°öÆ¬¤¬¤ó¤ÈHPV¡¢¾å°öÆ¬¤¬¤ó¤ÈEB¥¦¥¤¥ë¥¹¤Î¤è¤¦¤Ê´ØÏ¢¤âÃíÌÜ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ÆüËÜÆ¬ðôÉô´â³Ø²ñ¤â¶Ø±ì¡¦Àá¼ò¤ò¸Æ¤Ó¤«¤±¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Æ¬ðôÉô¤¬¤ó¤È¿©Æ»¤¬¤ó¤Ê¤É¡¢¤Û¤«¤ÎÉô°Ì¤Î¤¬¤ó¤¬½ÅÊ£¤·¤Æµ¯¤³¤ë¤³¤È¤â¤¢¤ë¤¿¤á¡¢¼£ÎÅ¸å¤âÄê´üÅª¤Ë¸¡¿Ç¤ò¼õ¤±¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
¸¦µæÆâÍÆ¤Ø¤Î¼õ¤±»ß¤á¤Ï¡©
ÊÔ½¸Éô
ÀéÍÕÂç³Ø°å³ØÉôÉíÂ°ÉÂ±¡¤ÈÍý²½³Ø¸¦µæ½êÀ¸Ì¿°å²Ê³Ø¸¦µæ¥»¥ó¥¿ー¤Î¸¦µæ°÷¤é¤¬È¯É½¤·¤¿ÆâÍÆ¤Ø¤Î¼õ¤±»ß¤á¤ò¶µ¤¨¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
ÅÏî´ÀèÀ¸ËÜ¸¦µæ¤Ï¹ñÎ©¸¦µæ³«È¯Ë¡¿ÍÆüËÜ°åÎÅ¸¦µæ³«È¯µ¡¹½¡ÊAMED¡ËºÆÀ¸°åÎÅ¼ÂÍÑ²½¸¦µæ»ö¶È¡§ºÆÈ¯¡¦¿Ê¹ÔÆ¬ðôÉô¤¬¤ó´µ¼Ô¤òÂÐ¾Ý¤È¤·¤¿iPS-NKTºÙË¦Æ°ÃíÎÅË¡¤Ë´Ø¤¹¤ëÂèⅠÁê»î¸³¡¢ºÆÈ¯¡¦¿Ê¹ÔÆ¬ðôÉô¤¬¤ó´µ¼Ô¤òÂÐ¾Ý¤È¤·¤¿iPS-NKTºÙË¦Æ°ÃíÎÅË¡¤Ë´Ø¤¹¤ëÂèⅠÁê»î¸³¤ÎÂè2ÍÑÎÌ¤Î·ë²Ì¤Ë¤è¤ë¤â¤Î¤Ç¡¢ÂèⅡÁê°Ê¹ß¤Î»î¸³·ë²Ì¤¬ÂÔ¤¿¤ì¤Þ¤¹¡£
ÊÔ½¸Éô¤Þ¤È¤á
¸¦µæ¥°¥ëー¥×¤Ï¡¢ºÆÈ¯ÀÆ¬ðôÉô¤¬¤ó´µ¼Ô¤ËiPSºÙË¦¤«¤éºî¤Ã¤¿¡ÖiPS-NKTºÙË¦¡×¤òÅêÍ¿¤¹¤ë¼£¸³¤ò¼Â»Ü¤·¤Þ¤·¤¿¡£½Å¤¤ÉûºîÍÑ¤Ï¸Â¤é¤ì¡¢¼£¸³´ü´ÖÃæ¤Ë¼ðáç¤¬°ÂÄê¤·¤¿¿Í¤â¤ª¤ê¡¢º£¸å¤ÎÈ¯Å¸¤¬ÃíÌÜ¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£Æü¡¹¤ÎÀ¸³è¤Ç¤Ï¡¢¶Ø±ì¡¦Àá¼ò¤È¸ý¹Ð¥±¥¢¤ò¿´¤¬¤±¡¢µ¤¤Ë¤Ê¤ë¾É¾õ¤¬¤¢¤ì¤ÐÁá¤á¤Ë¼õ¿Ç¤·¡¢¸¡¿Ç¤âÂ³¤±¤Þ¤·¤ç¤¦¡£