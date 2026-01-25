¡ÖÀ¸½¤¤¡×¤ÈÀÚ¤ê¼Î¤Æ¤¿½÷Í¥¤â¡¢Ê¡²¬¤Ø¡È¿©¤Ù¤ËÆüµ¢¤ê¡É¤ÎÂç¸æ½ê¤â¡ÄÆüËÜÎÁÍý¤á¤°¤ë´Ú¹ñ·ÝÇ½¿Í¤Î²¹ÅÙº¹
ÆüËÜ¤òË¬¤ì¤ë´Ú¹ñ¿Í´Ñ¸÷µÒ¤¬Áý¤¨¤ë¤Ê¤«¡¢ÆüËÜÎÁÍý¤ò¤á¤°¤ë´Ú¹ñ½÷Í¥¤¿¤Á¤ÎÉ¾²Á¤â°ìËç´ä¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£Àä»¿¤¹¤ëÀ¼¤¬¤¢¤ë°ìÊý¤Ç¡¢´üÂÔ¤¬Âç¤¤¤Ê¬¤À¤±¼ê¸·¤·¤¤´¶ÁÛ¤¬½Ð¤ë¾ìÌÌ¤â¤¢¤ê¡¢´Ú¹ñ·ÝÇ½¿Í¤Ë¤È¤Ã¤ÆÆüËÜ¤¬¤è¤ê¿È¶á¤ÊÅÏ¹ÒÀè¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¸½¾õ¤¬Æ©¤±¤Æ¸«¤¨¤ë¡£
¡Ú²èÁü¡Û¤â¤Ï¤ä¥´¥ßÎ¯¤á¡Ä´Ú¹ñ¤Î¾×·â¡Ö±øÉô²°¥Û¥Æ¥ë»ö·ï¡×
´Ú¹ñ¤ÇºÇ¶áÊüÁ÷¤µ¤ì¤¿¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£ÈÖÁÈ¡Ø°ì¿Í¤Ç¤Ï¤Ç¤¤Ê¤¤¡Ù¡Ê¸¶Âê¡Ë¤Ç¤Ï¡¢¥²¥¹¥È½Ð±é¤·¤¿80ºÐ¤Î¥Ù¥Æ¥é¥ó½÷Í¥¥½¥Ì¡¦¥è¥ó¥è¤¬MC¤«¤é¡ÖÎ¹¹Ô¤Ï¤è¤¯¹Ô¤«¤ì¤Þ¤¹¤«¡×¤ÈÌä¤ï¤ì¡¢¡Ö¹¥¤¤À¡×¤ÈÂ¨Åú¡£°õ¾Ý¤Ë»Ä¤Ã¤¿ÅÔ»Ô¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¿Ò¤Í¤é¤ì¤ë¤È¡¢¡Ö¿©¤ÙÊª¤ÏÆüËÜ¤¬¤¤¤¤¤È»×¤¦¡×¤ÈÅÁ¤¨¤¿¡£
¤Þ¤¿¡¢¡ÖÊ¡²¬¤Ë¤Ï¤´ÈÓ¤ò¿©¤Ù¤Ë²¿ÅÙ¤â¹Ô¤Ã¤¿¡£Ä«¤ÎÈô¹Ôµ¡¤Ç¹Ô¤Ã¤Æ¿©»ö¤ò¤·¤Æ¡¢Ìë¤ÎÈô¹Ôµ¡¤Ç¥½¥¦¥ë¤ËÌá¤ë¡×¤È¡¢Æüµ¢¤ê¤ÇÆüËÜ¤ËÂ¤ò±¿¤Ö¤Û¤É¤Î¡ÈÆüËÜ¿©¹¥¤¡É¤Ö¤ê¤òÌÀ¤«¤¹¤È¡¢¶¦±é¼Ô¤Î½©»³À®·®¡Ê¤¢¤¤ä¤Þ¤è¤·¤Ò¤í¡¢¥Á¥å¡¦¥½¥ó¥Õ¥ó¡Ë¤¬¡ÖÊ¡²¬¤Ë¤â¤ª¤¤¤·¤¤Å¹¤ÏÂ¿¤¤¤¬¡¢Âçºå¤Ë¤â¤¿¤¯¤µ¤ó¤¢¤ë¡£°ìÈÖ¤ª¹¥¤¤Ê¤Î¤Ï²¿¤Ç¤¹¤«¡×¤È¼ÁÌä¡£¤³¤ì¤Ë¥½¥Ì¡¦¥è¥ó¥è¤Ï¡Öµû¤¬¹¥¤¤À¡£¥Ñ¥¯¡¦¥ß¥½¥ó¤È¼÷»Ê¤ò¿©¤Ù¤ËÂçºå¤Ø¹Ô¤Ã¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤ë¡£¤ª¤Þ¤«¤»¤ò¿©¤Ù¤¿¤¬¡¢¤È¤Æ¤âÏÓ¤¬ÎÉ¤«¤Ã¤¿¡×¤È¡¢¶ñÂÎÅª¤ÊÂÎ¸³ÃÌ¤ò¸ò¤¨¤ÆÅú¤¨¤¿¡£
¥Ç¥Ó¥å¡¼¤«¤é60Ç¯¤òÄ¶¤¨¤ë´Ú¹ñ¤ÎÂç¸æ½ê½÷Í¥¤¬¡¢¸ªÉªÄ¥¤é¤º¤ËÆüËÜ¿©¤ò³Ú¤·¤à»Ñ¤Ï°Õ³°À¤â¤¢¤ê¡¢°õ¾Ý¤Ë»Ä¤ë¾ìÌÌ¤È¤·¤Æ´Ú¹ñ¤Ç¤âÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤¿¡£
°ìÊý¤Ç¡¢ÆüËÜÎÁÍý¤Ë¸·¤·¤¤É¾²Á¤ò¼¨¤·¤¿¥±¡¼¥¹¤â¤¢¤ë¡£
½÷Í¥¥¥à¡¦¥¸¥Û¤ÏºòÇ¯12·î¡¢SNS¤Ç¡Ö·ëº§24¼þÇ¯µÇ°Î¹¹Ô¡£µ×¤·¤Ö¤ê¤Ë»×¤¤½Ðºî¤ê¡×¤È¤Ä¤Å¤ê¡¢É×¤ÇÇÐÍ¥¤Î¥¥à¡¦¥Û¥¸¥ó¤ÈÆüËÜ¤òË¬¤ì¤¿¤³¤È¤òÊó¹ð¤·¤¿¡£¤·¤«¤·¤½¤Î¸å¡¢Å¹¤äÎÁÍý¤Î¼Ì¿¿¤È¤È¤â¤Ë¡¢¡Ö·ëº§µÇ°Æü¤À¤«¤é¤ÈÍ½Ìó¤Þ¤Ç¤·¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ë¡¢30Ê¬¤âÂÔ¤¿¤µ¤ì¤¿¡×¤ÈÉÔËþ¤òÅÇÏª¡£¤µ¤é¤Ë¡ÖÎÁÍý¤â10Æü¡¢28Æü½ÏÀ®¤µ¤»¤¿¤ÈÀâÌÀ¤µ¤ì¤¿¤¬¡¢À¸½¤¯»é¤Ã¤Ý¤¤¤Ë¤ª¤¤¤¬¤·¤¿¡£É×¤È´é¤ò¸«¹ç¤ï¤»¤ÆÊò¤ì¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¡×¤È½ñ¤¹þ¤ß¡¢´éÊ¸»ú¤òÅº¤¨¤Æ¡Ö¼ºÇÔ¡×¤È¤âµ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
Åê¹ÆÆâÍÆ¤«¤é¤Ï¡¢É×ÉØ¤¬¹âµé¼÷»ÊÅ¹¤òË¬¤ì¤¿²ÄÇ½À¤¬¤¦¤«¤¬¤¨¤ë¤¬¡¢»ÄÇ°¤Ê¤¬¤é¹¥¤ß¤Ë¤Ï¹ç¤ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¤è¤¦¤À¡£Ë¬ÆüµÒ¤¬Áý¤¨¡¢ÍèÆüÌÜÅª¤Î1¤Ä¤È¤·¤Æ¿©¤ò½Å»ë¤¹¤ë¿Í¤¬Áý¤¨¤ë¤Û¤É¡¢É¾²Á¤¬°ìÍÍ¤Ç¤Ê¤¯¤Ê¤ë¤Î¤Ï¼«Á³¤ÊÎ®¤ì¤È¤â¤¤¤¨¤ë¡£ÉÑÈË¤ËÂ¤ò±¿¤Ó¡¢ÆüËÜ¿©¤òÆü¾ïÅª¤Ë³Ú¤·¤à¿Í¤¬¤¤¤ë°ìÊý¤Ç¡¢´üÂÔÃÍ¤Î¹â¤µ¤æ¤¨¤Ë¡Ö»×¤Ã¤¿¤Û¤É¤Ç¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×¤È´¶¤¸¤ë¥±¡¼¥¹¤â½Ð¤Æ¤¯¤ë¡£
ÆüËÜÀ¯ÉÜ´Ñ¸÷¶É¤Ë¤è¤ë¤È¡¢ºòÇ¯1¡Á11·î¤ËÆüËÜ¤òË¬¤ì¤¿´Ú¹ñ¿Í´Ñ¸÷µÒ¤Ï848Ëü5000¿Í¤Ç¡¢Á´ÂÎ¤Î21.7¡ó¤òÀê¤á¤¿¡£³°¹ñ¿Í´Ñ¸÷µÒ¤Î¤ª¤è¤½5¿Í¤Ë1¿Í¤¬´Ú¹ñ¿Í¤È¤¤¤¦·×»»¤Ë¤Ê¤ë¡£´Ú¹ñ·ÝÇ½¿Í¤¿¤Á¤ÎÎ¨Ä¾¤ÊÀ¼¤Ï¡¢ÆüËÜ¤¬¡Öµ¤·Ú¤Ë¹Ô¤±¤ëÎ¹¹ÔÀè¡×¤È¤·¤ÆÄêÃå¤·¤Ä¤Ä¤¢¤ë¤³¤È¤ò¾ÝÄ§¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£
