¡ÖÆüËÜ¤ÏÊÌ¼¡¸µ¤Î¶¯¤µ¡×º£Âç²ñÌµ¼ºÅÀ¢ª·è¾¡¤Ç£°¡Ý£´»´ÇÔ¡ÄÃæ¹ñ»Ø´ø´±¤¬Âç´äJ¤ËÃ¦Ë¹¡Ö¥ì¥Ù¥ë¤¬³ÊÃÊ¤Ë¹â¤¯¡¢ÁÇÀ²¤é¤·¤¤Áª¼ê¤òÍÊ¤·¤Æ¤¤¤ë¡×¡ÚU-23¥¢¥¸¥¢ÇÕ¡Û
¡¡Âç´ä¹ä´ÆÆÄ¤¬Î¨¤¤¤ëU-23ÆüËÜÂåÉ½¤Ï¸½ÃÏ£±·î24Æü¡¢¥µ¥¦¥¸¥¢¥é¥Ó¥¢³«ºÅ¤ÎU-23¥¢¥¸¥¢¥«¥Ã¥×¤Î·è¾¡¤ÇÃæ¹ñ¤ÈÂÐÀï¡££´¡Ý£°¤Ç°µ¾¡¤·¡¢¸«»ö¤ËÏ¢ÇÆ¤òÃ£À®¤·¤¿¡£
¡¡³«»Ï12Ê¬¤ËÂç´ØÍ§æÆ¤¬¹¬ÀèÎÉ¤¯ÀèÀ©ÅÀ¤òÃ¥¤¨¤Ð¡¢20Ê¬¤Ë¾®ÁÒ¹¬À®¤ÎÆÀÅÀ¤Ç¥ê¡¼¥É¤ò£²ÅÀ¤Ë¡£¸åÈ¾¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤â59Ê¬¤Ëº´Æ£Î¶Ç·²ð¤ÎPK¡¢76Ê¬¤Ë¾®ÁÒ¤Î¤³¤ÎÆü£²ÅÀÌÜ¤Ç²ÃÅÀ¤·¡¢Âç´ä¥¸¥ã¥Ñ¥ó¤¬È´·²¤Î¶¯¤µ¤ò¸«¤»¤Ä¤±¤¿¡£
¡¡°ìÊý¡¢º£Âç²ñÌµ¼ºÅÀ¤À¤Ã¤¿Ãæ¹ñ¤Ï¼éÈ÷¤¬Êø²õ¤·¤¿¡£¥¢¥¸¥¢¥µ¥Ã¥«¡¼Ï¢ÌÁ¤Ë¤è¤ì¤Ð¡¢Ãæ¹ñ¤òÎ¨¤¤¤ë¥¢¥ó¥È¥Ë¥ª¡¦¥×¥Á¥§´ÆÆÄ¤Ï¡ÖÍ¥¾¡¤·¤¿ÆüËÜ¤ò½ËÊ¡¤·¤¿¤¤¡£Èà¤é¤Î¥ì¥Ù¥ë¤Ï³ÊÃÊ¤Ë¹â¤¯¡¢ÁÇÀ²¤é¤·¤¤Áª¼ê¤ÈÈó¾ï¤Ë¶¯ÎÏ¤Ê¥Á¡¼¥à¤òÍÊ¤·¤Æ¤¤¤ë¡×¤ÈÁê¼ê¤Ë¥ê¥¹¥Ú¥¯¥È¤ò¼¨¤·¤¿¾å¤Ç¡¢¼¡¤Î¤è¤¦¤Ë»×¤¤¤òÅÁ¤¨¤¿¡£
¡Ö¤³¤Î¤è¤¦¤Ê·ë²Ì¤ÇËþÂ¤Ç¤¤ë¤Ï¤º¤¬¤Ê¤¤¡£ÅöÁ³¤Ê¤¬¤é»ä¤Ï¥Ï¥Ã¥Ô¡¼¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£¤¿¤À¡¢Áª¼ê¤¿¤Á¤òÈó¾ï¤Ë¸Ø¤ê¤Ë»×¤¦¡£ÇÔÀï¤Ï¼ºË¾¤ò¤â¤¿¤é¤¹¤¬¡¢²æ¡¹¤ÏÎäÀÅ¤µ¤òÊÝ¤¿¤Í¤Ð¤Ê¤é¤Ê¤¤¡£ÆüËÜ¤ÏÊÌ¼¡¸µ¤Î¶¯¤µ¤À¤Ã¤¿¤È¤Ï¤¤¤¨¡¢²æ¡¹¤Ï¥Ù¥¹¥È¤ò¿Ô¤¯¤·¤¿¡££±¼ºÅÀÌÜ¤È£²¼ºÅÀÌÜ¤ÏÆÃ¤Ë¸·¤·¤¤¤â¤Î¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢¥Á¡¼¥à¤ÏºÇ¸å¤Þ¤ÇÀï¤¤È´¤¤¤¿¡×
¡¡53ºÐ¤Î¥¹¥Ú¥¤¥ó¿Í»Ø´ø´±¤Ï¡¢Áª¼ê¤¿¤Á¤Î¥Õ¥¡¥¤¥È¤Ë¤ÏËþÂ¤·¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤À¡£¡ÖÈà¤é¤Ï¿´¤«¤é¾¡¤Á¤¿¤¬¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢£´ÅÀº¹¤òÉé¤Ã¤Æ¤â·üÌ¿¤ËÀï¤Ã¤¿¡£²æ¡¹¤Ï¤³¤Î¤è¤¦¤Ê¾õ¶·¤ËÄ¾ÌÌ¤·¤¿·Ð¸³¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¤¬¡¢»î¹ç½ªÎ»¤ÎÅ«¤¬ÌÄ¤ë¤½¤Î½Ö´Ö¤Þ¤ÇÁÇÀ²¤é¤·¤¤Àº¿ÀÎÏ¤ò¸«¤»¤¿¡×¤È¤â¸ì¤Ã¤¿¡£
