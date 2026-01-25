DIGA¤ÈAQUOS¤Î¶¥Áè·ã²½¡ª¡¡4K¥ì¥³¡¼¥À¡¼¿Íµ¤¥é¥ó¥¥ó¥°TOP10¡¡2026/1/25
¡¡¡ÖBCN¥é¥ó¥¥ó¥°¡×2026Ç¯1·î12Æü¡Á18Æü¤ÎÆü¼¡½¸·×¥Ç¡¼¥¿¤Ë¤è¤ë¤È¡¢BS¡¦CS 4K¥Á¥å¡¼¥Ê¡¼ÅëºÜ¥ì¥³¡¼¥À¡¼¡Ê4K¥ì¥³¡¼¥À¡¼¡Ë¤Î¼ÂÇäÂæ¿ô¥é¥ó¥¥ó¥°¤Ï°Ê²¼¤ÎÄÌ¤ê¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
1°Ì¡¡4K¥Á¥å¡¼¥Ê¡¼ÆâÂ¢DIGA
DMR-4TS204S¡Ê¥Ñ¥Ê¥½¥Ë¥Ã¥¯¡Ë
2°Ì¡¡4K¥Á¥å¡¼¥Ê¡¼ÆâÂ¢DIGA
DMR-4T203¡Ê¥Ñ¥Ê¥½¥Ë¥Ã¥¯¡Ë
3°Ì¡¡AQUOS 4K¥ì¥³¡¼¥À¡¼
4B-C20GT3¡Ê¥·¥ã¡¼¥×¡Ë
4°Ì¡¡4K REGZA¥Ö¥ë¡¼¥ì¥¤
DBR-4KZ400¡ÊTVS REGZA¡Ë
5°Ì¡¡4K¥Á¥å¡¼¥Ê¡¼ÆâÂ¢DIGA
DMR-4T303¡Ê¥Ñ¥Ê¥½¥Ë¥Ã¥¯¡Ë
6°Ì¡¡4K¥Á¥å¡¼¥Ê¡¼ÆâÂ¢Ultra HD ¥Ö¥ë¡¼¥ì¥¤/DVD¥ì¥³¡¼¥À¡¼
BDZ-FBT2200¡Ê¥½¥Ë¡¼¡Ë
7°Ì¡¡4K¥Á¥å¡¼¥Ê¡¼ÆâÂ¢Ultra HD ¥Ö¥ë¡¼¥ì¥¤/DVD¥ì¥³¡¼¥À¡¼
BDZ-FBT4200¡Ê¥½¥Ë¡¼¡Ë
7°Ì¡¡4K¥Á¥å¡¼¥Ê¡¼ÆâÂ¢DIGA
DMR-4T403¡Ê¥Ñ¥Ê¥½¥Ë¥Ã¥¯¡Ë
9°Ì¡¡4K¥Á¥å¡¼¥Ê¡¼ÆâÂ¢Ultra HD ¥Ö¥ë¡¼¥ì¥¤/DVD¥ì¥³¡¼¥À¡¼
BDZ-FBW2200¡Ê¥½¥Ë¡¼¡Ë
10°Ì¡¡AQUOS 4K¥ì¥³¡¼¥À¡¼
4B-C40GT3¡Ê¥·¥ã¡¼¥×¡Ë
¡ö¡ÖBCN¥é¥ó¥¥ó¥°¡×¤Ï¡¢Á´¹ñ¤Î¼çÍ×²ÈÅÅÎÌÈÎÅ¹¡¦¥Í¥Ã¥È¥·¥ç¥Ã¥×¤«¤é¥Ñ¥½¥³¥óËÜÂÎ¡¢¥Ç¥¸¥¿¥ë²ÈÅÅ¤Ê¤É¤Î¼ÂÇä¥Ç¡¼¥¿¤òËèÆü¼ý½¸¡¦½¸·×¤·¤Æ¤¤¤ëPOS¥Ç¡¼¥¿¥Ù¡¼¥¹¤Ç¡¢ÆüËÜ¤ÎÅ¹Æ¬»Ô¾ì¤ÎÌó4³ä¡Ê¥Ñ¥½¥³¥ó¤Î¾ì¹ç¡Ë¤ò¥«¥Ð¡¼¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
