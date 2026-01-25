¡ÖÆüËÜ¤Ï¤Þ¤Ã¤¿¤¯¥ì¥Ù¥ë¤¬°ã¤¦¡×¡Öº¹¤ÏÂç¤¤¤¡×Ãæ¹ñ¤¬¾×·â¤Î£°¡Ý£´»´ÇÔ¡¢Êì¹ñ¥á¥Ç¥£¥¢¤Ïè«Á³¡ª¡Ö¾¡¤Ä¼«¿®¤¬¤¢¤ë¤ÈÂ¿¤¯¤Î¿Í¤¬¹Í¤¨¤Æ¤¤¤¿¤¬¡Ä¡×¡ÚU-23¥¢¥¸¥¢ÇÕ¡Û
¡¡Âç´ä¹ä´ÆÆÄ¤¬Î¨¤¤¤ëU-23ÆüËÜÂåÉ½¤Ï¸½ÃÏ£±·î24Æü¡¢¥µ¥¦¥¸¥¢¥é¥Ó¥¢¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤¿U-23¥¢¥¸¥¢¥«¥Ã¥×¤Î·è¾¡¤Ç¡¢Ãæ¹ñ¤ÈÂÐÀï¡££´¡Ý£°¤ÇÂç¾¡¤ò¼ý¤á¡¢Ï¢ÇÆ¤ò²Ì¤¿¤·¤¿¡£
¡¡³«»Ï12Ê¬¤ËÂç´ØÍ§æÆ¤ÎÁ¯¤ä¤«¤Ê¥´¡¼¥ë¤ÇÀèÀ©¤·¤¿ÆüËÜ¤Ï¡¢20Ê¬¡¢Å¨¿Ø¤Ç¥Ü¡¼¥ë¤òÃ¥¤Ã¤¿MF¾®ÁÒ¹¬À®¤¬¥ß¥É¥ë¥·¥å¡¼¥È¤Ç²ÃÅÀ¡£¸åÈ¾¤Ë¤â£²ÅÀ¤ò²Ã¤¨¡¢¤³¤³¤Þ¤Ç£µ»î¹çÌµ¼ºÅÀ¤À¤Ã¤¿Ãæ¹ñ¤òÊ´ºÕ¤·¤¿¡£
¡¡Ãæ¹ñ¤Î¥Ý¡¼¥¿¥ë¥µ¥¤¥È¡Ø¥½¡¼¥Õ¡¼¡Ù¤Ï¡Ö£°¡Ý£´¡ªU-23Ãæ¹ñÂåÉ½¤¬¥¢¥¸¥¢¥«¥Ã¥×½àÍ¥¾¡¤È¤¤¤¦Îò»ËÅª¤Ê°Î¶È¤òÀ®¤·¿ë¤²¤¿¤¬¡¢ÆüËÜ¤È¤Îº¹¤Ï°ÍÁ³¤È¤·¤ÆÂç¤¤¤¡×¤È¸«½Ð¤·¤òÂÇ¤Ã¤¿µ»ö¤ò·ÇºÜ¡£¡Ö¼ÂÎÏº¹¤ÎÂç¤¤¤ÆüËÜ¤ËÉé¤±¤ë¤Î¤ÏÅöÁ³¤À¤Ã¤¿¡×¤ÈÃ²¤¤¤¿¡£
¡¡Æ±¥á¥Ç¥£¥¢¤Ï¡Ö»î¹çÁ°¡¢U-20ÆüËÜÂåÉ½¤ÏÃæ¹ñÂåÉ½¤Û¤ÉÂÎÎÏ¤Ë·Ã¤Þ¤ì¤Æ¤ª¤é¤º¡¢Ãæ¹ñÂåÉ½¤ÏºÇ½é¤Î£µ»î¹ç¤ÇÌµ¼ºÅÀ¤À¤Ã¤¿¤¿¤á¡¢ÆüËÜÂåÉ½¤Ë¾¡¤Æ¤ë¼«¿®¤¬¤¢¤ë¤ÈÂ¿¤¯¤Î¿Í¤¬¹Í¤¨¤Æ¤¤¤¿¡£¤·¤«¤·¡¢ÆüËÜÂåÉ½¤Ï¹ª¤ß¤Ê¥Ñ¥¹²ó¤·¤ÈÆ°¤¤Ç¡¢Ãæ¹ñÂåÉ½¤Ë¥µ¥Ã¥«¡¼¤Î¿¿¿ñ¤ò¸«¤»¤Ä¤±¤¿¡×¤Èè«Á³¡£¤³¤¦Â³¤±¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ö»î¹ç¤Î¥Ú¡¼¥¹¤È¤¤¤¦ÅÀ¤Ç¤Ï¡¢Ãæ¹ñ¤ÈÆüËÜ¤Î¥Á¡¼¥à¤Î´Ö¤Ë¤ÏÂç¤¤Êº¹¤¬¤¢¤ë¤È¸À¤ï¤¶¤ë¤òÆÀ¤Ê¤¤¡£Ãæ¹ñ¤ÏÁ´¤¯Æ±¤¸¥ì¥Ù¥ë¤ËÃ£¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡£ÆüËÜ¤ÎÁª¼ê¤ò¸«¤ì¤Ð¡¢Èà¤é¤ÏÈó¾ï¤ËÍ¥¤ì¤¿ÂÎÎÏ¤È¹â¤¤µ»½Ñ¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¤Ä¤Þ¤ê¡¢Ãæ¹ñ¥µ¥Ã¥«¡¼¤Ë¤Ï¤Þ¤À¤Þ¤ÀÈ¯Å¸ÅÓ¾å¤Ê¤Î¤À¡×
¡¡Î¾¹ñ¤Îº¹¤ò²þ¤á¤Æ´¶¤¸¤µ¤»¤¿°ìÀï¤È¤Ê¤Ã¤¿¤è¤¦¤À¡£
