¡½¡½Âç¤ß¤½¤«Âç²ñ¤Ç¤Ïµ×ÊÝÍ¥ÂÀÁª¼ê¤¬Éüµ¢¤·¤Æ¡¢¥«¥ë¥·¥ã¥¬¡¦¥À¥¦¥È¥Ù¥Ã¥¯Áª¼ê¤ÈÂÐÀï¤·¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢µ×ÊÝÁª¼ê¤Î¥µ¥ß¥ó¥°¤Ç¥Î¡¼¥³¥ó¥Æ¥¹¥È¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
Ê¿ËÜ¡§µ×ÊÝÍ¥ÂÀ¤â¥À¥¦¥È¥Ù¥Ã¥¯¤ËÁ´Á³¾¡¤Ã¤Æ¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¹½¤¨Êý¤Çµ×ÊÝÍ¥ÂÀ¤Ï¤º¤Ã¤ÈÁê¼ê¤Ë»Ø¤ò¸þ¤±¤Æ¤ë¤ó¤Ç¤¹¤è¡£¤¢¤ì¤ÏÉáÄÌ¤ËÈ¿Â§¤¬¼è¤ì¤é¤ì¤ë¤ó¤Ç¡¢¥ë¡¼¥ë¥ß¡¼¥Æ¥£¥ó¥°¤Ç¡ÖÁê¼ê¤Ë»Ø¤ò¸þ¤±¤¿»þÅÀ¤Ç¸ºÅÀ¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡×¤Ã¤Æ¥ì¥Õ¥§¥ê¡¼¤¬¸À¤Ã¤Æ¤ë¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢Á´Á³¼è¤Ã¤Æ¤Ê¤¯¤Æ¡£´í¸±¤À¤«¤é»Ø¤ò¸þ¤±¤¿½Ö´Ö¤Ë¸ºÅÀ¤Ë¤Ê¤ë¤è¤¦¤ËJMOC¤Ë¤Ï¤½¤¦¤¤¤¦Æ°¤¤ò¤â¤Ã¤È¶¯¤á¤Æ¤Û¤·¤¤¤Ç¤¹¤Í¡£¤½¤·¤¿¤é¡¢¤¢¤¢¤¤¤¦¥µ¥ß¥ó¥°¤Ç»î¹ç¤¬¥¹¥È¥Ã¥×¤¹¤ë¤Î¤â¤Ê¤¯¤Ê¤ë¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤Ê¤È¡£
¡½¡½¥µ¥ß¥ó¥°¤Ï¤Ê¤¤¤Û¤¦¤¬¤¤¤¤¤Ç¤¹¤«¤é¤Í¡£
Ê¿ËÜ¡§´é¤ò¤Ï¤¬¤·¤¿¤ê¤¹¤ë¤Î¤Ë¡¢»Ø¤òÌÜ¤Ë¸þ¤±¤ë¤Ã¤Æ¸Î°Õ¤¸¤ã¤Ê¤¤¤È¤ä¤é¤Ê¤¤¤È»×¤¦¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡£¤½¤ì¤¬¤Ê¤«¤Ã¤¿¤éµ×ÊÝÍ¥ÂÀ¤¬¾¡¤Ä¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤Ã¤Æ»×¤Ã¤¿¤±¤É¡¢¥À¥¦¥È¥Ù¥Ã¥¯¤¬¤«¤ï¤¤¤½¤¦¤À¤Ã¤¿¤Ç¤¹¤Í¡£¤Þ¤¡¡¢¤¢¤Î»î¹ç¤Ï¥À¥¦¥È¥Ù¥Ã¥¯¤¬¼å¤¹¤®¤Ç¤¹¤Í¡£ÁêÀ¤ÎÌäÂê¤Ç¤¹¤±¤É¡¢YA-MAN¤Èµ×ÊÝÍ¥ÂÀ¤À¤Ã¤¿¤éÀäÂÐ¤ËYA-MAN¤¬¾¡¤Á¤Þ¤¹¤è¡£
¡½¡½¤½¤ÎYA-MANÁª¼ê¤Ï´ããÝÄì¹üÀÞ¤ÇÄ¾Á°¤Î·ç¾ì¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
Ê¿ËÜ¡§¤¢¤ì¤Ï±éµ»¤Ç¤¹¤è¡£
¼ÄÄÍ¡§±éµ»¤Ç¤¢¤ó¤Ê´é¤Ë¤Ê¤é¤Í¤§¤è¡Ê¶ì¾Ð¡Ë¡£
Ê¿ËÜ¡§²¶¤â±éµ»¤Ã¤Æ¸À¤ï¤ì¤Æ¤ë¤«¤é¡Ê¾Ð¡Ë¡£²ø²æ¤·¤¿¤é¤È¤ê¤¢¤¨¤º¡Ö±éµ»¡×¡Ö²¾ÉÂ¡×¤È¤«¡ÖÁá¤¯»î¹ç¤ä¤ì¡×¤Ã¤Æ¸À¤ï¤ì¤ë¤Î¤Ç¡¢º£¤Î¤¦¤Á¤Ë´·¤ì¤Æ¤ª¤¤¤¿¤Û¤¦¤¬¤¤¤¤¤¾¤È¡£¤Ç¤âÀµÄ¾¡¢Âç¤ß¤½¤«Âç²ñ¤ÇºØÆ£ÍµÁª¼ê¤ÈYA-MAN¤Î»î¹ç¤¬°ìÈÖ³Ú¤·¤ß¤À¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤è¤Í¡£¤¤¤¤Áª¼ê¤À¤«¤éÁá¤¯¼£¤Ã¤Æ¤Û¤·¤¤¤±¤É¡¢¤±¤Ã¤³¤¦´°¼£¤Þ¤Ç¤«¤«¤ë¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¡£ºÆ¼ê½Ñ¤·¤¿¤ê¤È¤«¡¢¤¤¤í¤¤¤í¤·¤Ê¤¤¤È¤À¤·¡£
¡½¡½ºØÆ£Áª¼ê¤¬Â¾¤ÎÁª¼ê¤È»î¹ç¤ò¤»¤º¤Ë·ç¾ì¤·¤¿¤³¤È¤Ç¡¢½©¸µÁª¼ê¤¬ÈãÈ½¤·¤¿¤³¤È¤â»¿ÈÝ¤ò¸Æ¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤¹¡£
Ê¿ËÜ¡§Ä¾Á°¤ÇÁê¼ê¤¬ÊÑ¤ï¤ë¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤Î¤Ï¡¢¤Ê¤«¤Ê¤«Æñ¤·¤¤ÌäÂê¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¤«¤é¡¢ºØÆ£Áª¼ê¤ÎÁªÂò¤ÏÎÉ¤«¤Ã¤¿¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤Ã¤Æ»×¤¤¤Þ¤¹¡£¥µ¥È¥·¡Ê¥Û¥Ù¥ë¥È¡¦¥µ¥È¥·¡¦¥½¥¦¥¶¡Ë¤âÄ¾Á°¤ÇÁê¼ê¤¬ÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¡¢¥á¥ó¥¿¥ëÅª¤ËÊÑ¤ï¤ëÉôÊ¬¤¬¤À¤¤¤ÖÂ¿¤«¤Ã¤¿¤À¤í¤¦¤·¡¢É¬¤º»î¹ç¤Ë±Æ¶Á¤·¤Æ¤¤¿¤À¤í¤¦¤·¡£¥µ¥È¥·¤¬¡Ê¥¤¥ë¥Û¥à¡¦¡Ë¥Î¥¸¥â¥ÕÁê¼ê¤Ë²¿¥ö·î¤â½àÈ÷¤·¤Æ¤¤¿¾õ¶·¤È¡¢¶ÛµÞ¤ÇÁê¼ê¤¬ÊÑ¤ï¤ë¾õ¶·¤À¤ÈÁ´Á³°ã¤¦¤È»×¤¦¤ó¤Ç¡£¡Ê23Ç¯7·î¤Î¡Ë¡ØÄ¶RIZIN.2¡Ù¤ÇÉé½ý¤·¤¿AJ¡¦¥Þ¥Ã¥¡¼¤ÎÂåÌò¤Ç¶ÛµÞ»²Àï¤·¤Æ¥Ñ¥È¥ê¥Ã¥¡¼¡¦¥Ô¥Ã¥È¥Ö¥ë¤ÈÂÐÀï¤·¤¿¤È¤¤â¡¢ÉáÄÌ¤Ë»î¹ç¤¬·è¤Þ¤Ã¤Æ¤¿¤éÍ¾Íµ¤Ç¥µ¥È¥·¤¬¾¡¤Ã¤Æ¤¿¤Ï¤º¤À¤±¤É¡¢¤¢¤Î»î¹ç¤Ï·ý¤òÉé½ý¤·¤¿¤È¤Ï¤¤¤¨µ¤»ý¤Á¤¬¥Ê¥¤¡¼¥Ö¤Ê¤Þ¤ÞÀï¤Ã¤Æ¤¿¥¤¥á¡¼¥¸¤Ç¤¹¤Í¡£¥µ¥È¥·¤Ï¿´¤ò·è¤á¤Æ¤¤¿»î¹ç¤Ë¤Ï¤á¤Ã¤Á¤ã¶¯¤¤¤±¤É¡¢¶ÛµÞ¤È¤«¥¹¥È¥ì¥¹¤¬¤¢¤Ã¤¿¤ê¤¹¤ë¤È±Æ¶Á¤¹¤ë¤Î¤«¤Ê¤Ã¤Æ¸«¤Æ¤Æ´¶¤¸¤Þ¤·¤¿¡£
¡½¡½º£²ó¤ÎÂç¤ß¤½¤«¤Ï¡¢¶ÛµÞ¤Ç¥Ù¥ë¥È¤ËÄ©Àï¤·¤¿¥Î¥¸¥â¥Õ¤ä¡¢½©¸µÁª¼ê¤ä»¨²ì¥ä¥óË·Áª¼ê¤Ê¤É¶ÛµÞ»²Àï¤ÎÁª¼ê¤¬¾¡Íø¤·¤Þ¤·¤¿¡£
Ê¿ËÜ¡§¶ÛµÞ»²Àï¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤Î¤Ï¡¢µÕ¤Ë¥â¥Á¥Ù¡¼¥·¥ç¥ó¤¬¾å¤¬¤Ã¤¿¤ê¤¹¤ë¤ó¤Ç¡£ËÍ¤â¡Ê23Ç¯Âç¤ß¤½¤«¤Î¡ËYA-MAN¤È¤Î»î¹ç¤ÏÂç²ñ¤Î2¡Á3½µ´ÖÁ°¤¯¤é¤¤¤Ë·è¤Þ¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤½¤¦¤¤¤¦¤Î¤Ç¥Æ¥ó¥·¥ç¥ó¤¬¾å¤¬¤ë¥¿¥¤¥×¤È¾å¤¬¤é¤Ê¤¤¥¿¥¤¥×¤Ï¤¤¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤è¡£
¡½¡½¼ÄÄÍÁª¼ê¤ÏMMA½éÀï¤ÇÂÐÀï¤·¤¿¥Ò¥í¥äÁª¼ê¤È¿ÀÎ¶À¿Áª¼ê¤Î»î¹ç¤ò¤É¤Î¤è¤¦¤Ë¸«¤Þ¤·¤¿¤«¡©
¼ÄÄÍ¡§ÉáÄÌ¤ËÀ¿¤¬¶¯¤¯¤ÆÍ½ÁÛÄÌ¤ê¡¢¤½¤Î¤Þ¤Þ¤Ç¤¹¤Í¡£¤Þ¤ÀÀ¿¤âÅÝ¤»¤ë´¶¤¸¤È¤«¤Ê¤¤¤ó¤Ç¡¢¤È¤ê¤¢¤¨¤º¥Ò¥í¥ä¤ò¤Ö¤ÃÅÝ¤·¤Þ¤¹¡£
¡½¡½¤¹¤°¤ËºÆÀï¤ò¤·¤¿¤¤¡©
¼ÄÄÍ¡§¤¹¤°¤Ç¤â¤¤¤¤¤±¤É¡¢¥¢¥¤¥Ä¤ÏÀäÂÐ¤Ë¤ä¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤Ê¤¤¤ó¤Ç¡¢¤â¤¦2Àï¤¯¤é¤¤¤ä¤Ã¤Æº£Ç¯¤ÎÂç¤ß¤½¤«¤Ë¤Ç¤¤¿¤é¤Ã¤Æ´¶¤¸¤Ç¤¹¡£
¡½¡½Âè1»î¹ç¤Î°²ß·ÎµÀ¿vs.¥¸¥ç¥ê¡¼Àï¤Î´¶ÁÛ¤â¶µ¤¨¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
Ê¿ËÜ¡§¥¸¥ç¥ê¡¼¤Ï¤±¤Ã¤³¤¦¿²µ»¤¬¤Ç¤¤ë¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤Î¤òÊ¹¤¤¤Æ¤¿¤ó¤Ç¡¢ÎµÀ¿¤¯¤ó¤¬ÉáÄÌ¤Ë½àÈ÷¤·¤Æ¤ä¤ì¤ÐÁ´Á³¾¡¤Æ¤ëÁê¼ê¤À¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤Á¤ç¤Ã¤ÈÌýÃÇ¤·¤Á¤ã¤Ã¤¿ÉôÊ¬¤Ï¤¢¤Ã¤¿¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤Ê¤Ã¤Æ¸«¤Æ¤Æ»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤â¤Ã¤¿¤¤¤Ê¤¤¤Ê¤Ã¤Æ¡£ÀäÂÐ¤Ë¾¡¤Æ¤ëÁê¼ê¤È¤Î»î¹ç¤Ã¤Æ¡¢Ä©Àï¤¹¤ëÎ©¾ì¤è¤ê¥Þ¥¤¥ó¥ÉÅª¤ËÆñ¤·¤¤ÉôÊ¬¤¬¤¢¤ë¤ó¤Ç¤¹¤è¡£¥â¥Á¥Ù¡¼¥·¥ç¥ó¤ÎÄã²¼¤äÌýÃÇ¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤Î¤¬É¬¤ºÀ¸¤Þ¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¦¤Î¤Ç¡£¤½¤³¤éÊÕ¤â¼«Ê¬¤È¤ÎÀï¤¤¤Ç¡¢·è¤Þ¤Ã¤¿»î¹ç¤Ë¤É¤¦¤ä¤Ã¤Æ¥â¥Á¥Ù¡¼¥·¥ç¥ó¤ò¾å¤²¤Æ¤¤¤¯¤«¤Ã¤Æ¤¤¤¦¾¡Éé¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢ÎµÀ¿¤¯¤ó¤ÏÁ°Àï¤ËÉé¤±¤¿¤éRIZIN¤«¤éÄó°Æ¤µ¤ì¤¿Áê¼ê¤ÏÀäÂÐ¤ËÃÇ¤é¤Ê¤¤¤Ã¤Æ¼çµÁ¤À¤·¡¢¤½¤ÎÎ®¤ì¤Ç¥¸¥ç¥ê¡¼Àï¤ò¼õ¤±¤ë¤Î¤ÏÉÔ°Â¤Ê¤È¤³¤í¤â¤¢¤Ã¤¿¤Î¤«¤Ê¡£¡ÖÉ¬¤º»¦¤¹¡×¤ß¤¿¤¤¤Ê¥â¥Á¥Ù¡¼¥·¥ç¥ó¤¬¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¿¤éÊÌ¤ÎÏÃ¤À¤Ã¤¿¤±¤É¡¢¡Ö¤·¤ç¤¦¤¬¤Ê¤¤¡¢¥³¥¤¥Ä¤È¤ä¤ë¤«¡×¤Ã¤ÆÎ®¤ì¤Ç¹Ô¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤Æ¡¢¤â¤Ã¤¿¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¡½¡½°²ß·Áª¼ê¤ÏÌ¥ÎÏÅª¤Ê¥Õ¥¡¥¤¥¿¡¼¤Ê¤Î¤Ç¡¢¤¤¤¤»î¹ç¤Ç¥Ð¡¼¥ó¤ÈÃÆ¤±¤Æ¤Û¤·¤¤¤Ç¤¹¤Í¡£
Ê¿ËÜ¡§ÉáÄÌ¤ËÎý½¬¤¹¤ì¤ÐÀäÂÐ¤ËÉé¤±¤ë¤Ï¤º¤Ê¤¤Áê¼ê¤À¤Ã¤¿¤È»×¤¦¤±¤É¡¢¾¡Éé¤Ï°ì´ü°ì²ñ¤Ê¤ó¤Ç¡¢¤½¤¦¤¤¤¦Î®¤ì¤Ë¤µ¤»¤Æ¤·¤Ã¤«¤ê¾¡Íø¤ò¤â¤®¼è¤Ã¤¿¥¸¥ç¥ê¡¼¤¬¡¢»î¹çÁ°¤ÎºîÀï¤â´Þ¤á¤ÆÍ¥½¨¤À¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤«¤Ê¤È¡£¶ÛµÞ»²Àï¤¸¤ã¤Ê¤¤¤±¤É¡¢¼º¤¦¤â¤Î¤¬¤Ê¤¤¾õÂÖ¤Ï¥é¥¯¤À¤·¡£É½ÉñÂæ¤Ë½Ð¤ë¤Î¤Ï´·¤ì¤Æ¤ë¤Î¤â¤¢¤Ã¤¿¤ó¤Ç¡¢¤½¤ÎÊÕ¤â´Þ¤á¤Æ¤Ç¤¹¤Í¡£ÎµÀ¿¤¯¤ó¤Ï¤³¤¦¤Ê¤Ã¤¿¤é¡¢¤â¤¦¤ä¤ë¤·¤«¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¤é¡£
¡½¡½¤Û¤«¤Ë¤âÀ¹¤ê¾å¤¬¤Ã¤¿»î¹ç¤¬¤¿¤¯¤µ¤ó¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢ÆÃ¤Ë°õ¾Ý¤Ë»Ä¤Ã¤¿»î¹ç¤Ï¡©
Ê¿ËÜ¡§Âç²ñ2ÆüÁ°¤Î¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ç°ìÈÖ¤ÎÃíÌÜ»î¹ç¤Ï¡Ö»¨²ì¥ä¥óË·vs.¥Ù¥¤¥Î¥¢¡×¤Ã¤Æ¸À¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤è¡£ÍýÍ³¤ÏÃ¯¤âÃíÌÜ¤·¤Æ¤Ê¤µ¤½¤¦¤À¤Ã¤¿¤«¤é¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡Ê¾Ð¡Ë¡¢»¨²ìÁª¼ê¤ÎÆ°¤¤¬ºÇ½é¤«¤éÅÝ¤·¤Ë¹Ô¤¯´¶¤¸¤ÇÎÉ¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¤Í¡£¤¿¤À¥Ù¥¤¥Î¥¢¡¢¸µ¥¥Ã¥¯¥Ü¥¯¥µ¡¼¤¬¥Ï¥¤¥¥Ã¥¯¤â¤é¤¦¤Ê¤è¡¢¶Ë¿¿¶õ¼ê²È¤¬¤â¤é¤¦¤Ê¤Ã¤Æ¡£¤É¤Ã¤Á¤¬¶õ¼ê²È¤ä¤Í¤ó¤Ã¤Æ¤Ê¤ë¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¡Ê¾Ð¡Ë¡£¶Ë¿¿º²¤È¤·¤Æ¥Ï¥¤¥¥Ã¥¯¤â¤é¤Ã¤Á¤ã¥À¥á¤Ç¤·¤ç¡£
¼ÄÄÍ¡§ºÇ¶á¤ÏÄ´»Ò¤¬ÎÉ¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ë¤Í¡£¥¢¥á¥ê¥«¤Ç¤Ï¾¡¤Ã¤Æ¤¿¤Î¤Ë¡¢ÆüËÜ¤¬¹ç¤Ã¤Æ¤Ê¤¤¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¡Ê¾Ð¡Ë¡£
Ê¿ËÜ¡§°Ëß·À±²Övs.RENA¤Ï¡¢RENA¤¬ÀË¤·¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¤±¤É¤Í¡¢²ñ¾ì¤¬°ìÈÖÊ¨¤¤¤¿¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¡©¡¡¤¢¤ì¤Ï¤·¤Ã¤«¤ê¥Õ¥£¥Ë¥Ã¥·¥å¤òÁÀ¤¨¤ÐÅÝ¤»¤Þ¤·¤¿¤è¡¢¤¢¤½¤³¤Ç¾ö¤ß³Ý¤±¤ì¤Ð¡£
¼ÄÄÍ¡§µ¯¤³¤·¤Æ¤âÎÉ¤«¤Ã¤¿¤è¤Í¡¢¤½¤Ã¤«¤éÂÇ·â¤ò¤·¤Æ¤â¡£
Ê¿ËÜ¡§¡Ê°Ëß·¤Ï¡Ë¸«¤¨¤Æ¤Ê¤«¤Ã¤¿¤·¡¢¤â¤Ã¤¿¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Ã¤¹¤Í¡£RENA¤Î±¿¤ò°Ëß·À±²Ö¤¬²¿¤â¤µ¤»¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
¡½¡½¥Õ¥é¥¤µéGP·è¾¡¤ÎÀðµ×ÊÝÇîÀµvs.¸µÃ«Í§µ®¤â·ãÆ®¤Ç¤·¤¿¡£
¼ÄÄÍ¡§¤«¤Ê¤êÂÇ¤Á¹ç¤Ã¤Æ¤Þ¤·¤¿¤Í¡£¸µÃ«Áª¼ê¤Ïº£¸å¤â¥Õ¥é¥¤µé¤Ç¤¤¤±¤ë¤ó¤Ç¤¹¤«¤Í¡©¡¡·×ÎÌ¤Î¤È¤¤Ë¥ä¥Ð¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¤è¡¢¤³¤Î¿Í¤Ï»î¹ç¤¬¤Ç¤¤ë¤Î¤«¤Ã¤Æ»×¤Ã¤¿¤±¤É¡¢¤Á¤ã¤ó¤ÈÀï¤¨¤Æ¤¹¤´¤¤¤Ê¤Ã¤Æ¡£
¡½¡½¼ÄÄÍÁª¼ê¤¬°ì½ï¤ËÎý½¬¤·¤¿Ê¡ÅÄÎ¶×½Áª¼ê¤È°ÂÆ£Ã£ÌéÁª¼ê¤Î»î¹ç¤Î´¶ÁÛ¤Ï¡©
¼ÄÄÍ¡§¤á¤Ã¤Á¤ã¤ª¤â¤·¤í¤«¤Ã¤¿¥Ã¥¹¡£°ÂÆ£¤µ¤ó¤¬°û¤ß¹þ¤Þ¤ì¤¿´¶¤¸¤Ç¡¢¤ä¤Ã¤ÑÊ¡ÅÄÁª¼ê¤¬ÎäÀÅ¤Ç¶¯¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¤Í¡£
Ê¿ËÜ¡§¤¢¤ó¤À¤±¶¯¿¶¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤«°ìÈ¯¤¢¤ëÆ±»Î¤Ç¤¢¤Îµ÷Î¥´¶¤Î²¥¤ê¹ç¤¤¤À¤È¡¢ÂÔ¤Ã¤¿¤Û¤¦¤¬¶¯¤¤¤Ç¤¹¤è¤Í¡£ÂÔ¤Á¤ËÅ°¤·¤Æ¡È¸å½Ð¤·¡É¤¬ÍÍø¤Ç¡¢¤É¤Ã¤Á¤â·Ù²ü¤·¤Æ½Ð¤µ¤Ê¤¤»î¹ç¤Ë¤Ê¤ë¤ÈÂà¶þ¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¡£ÊÒÊý¤¬°ÂÆ£¤µ¤ó¤¯¤é¤¤¡ÖÀ¹¤ê¾å¤²¤è¤¦¤¼¡ª¡×¤Ã¤Æ¾õÂÖ¤Ç¡¢ÂÔ¤Á¤¬°ìÈÖ¶¯¤¤¤Ç¤¹¡£¡Ö¤ª¸ß¤¤¤ËÂÇ¤Á¹ç¤ª¤¦¤¼¡×¤«¤é¤ÎÂÔ¤Ã¤Æ¤ë¥¹¥¿¥¤¥ë¤¬¶¯¤¤¤ó¤Ç¡£°ÂÆ£¤µ¤ó¤«¤éÅ¸³«¤ò¤¤¤í¤¤¤íºî¤Ã¤Æ¡¢ÁêÂÇ¤Á¤Ç¥¸¥ã¥Ö¤ò»É¤·¤¿¤ê¤·¤¿¤±¤É¡¢Ê¡ÅÄ¤µ¤ó¤âÎäÀÅ¤Ë¸å½Ð¤·¤ËÅ°¤·¤Æ¤¿¤Î¤Ç¡£¤¢¤½¤³¤Þ¤ÇÂÔ¤Ä¤È¡¢¤¢¤¢¤¤¤¦À¹¤ê¾å¤¬¤ë»î¹ç¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤Î¤ÏÂÔ¤Ã¤¿¤â¤ó¾¡¤Á¤Ë¤Ê¤ë¤ó¤Ç¤¹¡£
¡½¡½¤¢¤ÎÊ·°Ïµ¤¤ÇÂÔ¤Ä¤Î¤â¡¢¤Ê¤«¤Ê¤«Æñ¤·¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
Ê¿ËÜ¡§ÂÔ¤Á¤¹¤®¤ÆÁê¼ê¤Ë¤âÂÔ¤¿¤ì¤Á¤ã¤¦¤È¡¢»î¹ç¤¬¥·¡¼¥ó¤Ã¤Æ¤Ê¤Ã¤Á¤ã¤¦¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤½¤¦¤µ¤»¤Ê¤¤¤¿¤á¤Ë¼«Ê¬¤â¹Ô¤¯´¶¤¸¤Ï½Ð¤·¤Ä¤Ä¡¢¤ä¤Ã¤Ñ¤êÂÔ¤Ä¤Ã¤Æ¤¤¤¦¶î¤±°ú¤¤¬Âç»ö¤Ê¤ó¤Ç¤¹¡£
¡½¡½ÂÔ¤Á¤¹¤®¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤é¡¢ÀÎ¤Î¥Ù¥¤¥Î¥¢Áª¼ê¤Î»î¹ç¤ß¤¿¤¤¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¡£
Ê¿ËÜ¡§¤¢¤ì¤ÏÂÔ¤Á¤¹¤®¤Æ¤¤Ã¤«¤±¤âºî¤ì¤Æ¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢Ê¡ÅÄ¤µ¤ó¤Î¾ì¹ç¤Ï¤±¤Ã¤³¤¦¼«Ê¬¤«¤é¤â¹Ô¤Ã¤¿¤ê¤·¤Æ¤Æ¡¢»ß¤Þ¤Ã¤Æ¤Æ¤â´í¤Ê¤¤¡¢¤º¤Ã¤ÈÂÔ¤Á¤¹¤®¤Æ¤â´í¤Ê¤¤¤Ã¤Æ¤¤¤¦¾õ¶·¤òÊ¡ÅÄ¤µ¤ó¤¬ºî¤ë¤Î¤¬¤¦¤Þ¤«¤Ã¤¿¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤ì¤Ç°ÂÆ£¤µ¤ó¤¬Àè¤ËÅö¤Æ¤Æ¤ä¤í¤¦¤Ã¤Æ¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢°ÂÆ£¤µ¤ó¤ò¤½¤Îµ¤¤Ë¤µ¤»¤¿¤Î¤¬Ê¡ÅÄ¤µ¤ó¤Ê¤ó¤Ç¤¹¡£
¼ÄÄÍ¡§Ê¡ÅÄ¤µ¤ó¤Ï¥Þ¥¸¤ÇÎäÀÅ¤Ç¤¹¤Í¡£
¡½¡½¸«¤¨¤Ê¤¤¹¶ËÉ¤¬¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¤¢¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤Í¡£
¡½¡½2026Ç¯¤ÎRIZIN¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤â¤ª»Ç¤¤¤·¤Þ¤¹¡£3·î7Æü¤ËÍÌÀ¥¢¥ê¡¼¥Ê¤Ç¡ØRIZIN.52¡Ù¡¢4·î12Æü¤Ë¥Þ¥ê¥ó¥á¥Ã¥»Ê¡²¬¤Ç¡ØRIZIN LANDMARK 13 in FUKUOKA¡Ù¤¬·èÄê¤·¡¢¡ØRIZIN.52¡Ù¤Ç¤ÏÊ¿ËÜÁª¼ê¤ÈÆ±¤¸¥Õ¥§¥¶¡¼µé¤Ç¥Ó¥¯¥¿¡¼¡¦¥³¥ì¥¹¥Ë¥Ã¥¯vs. ÁêËÜ½¡µ±Àï¤¬È¯É½¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¤¤¤¤Ê¤ê¥³¥ì¥¹¥Ë¥Ã¥¯¤ÈÂÐÀï¤¹¤ëÁêËÜÁª¼ê¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢Ê¿ËÜÁª¼ê¤Ï¤´Â¸ÃÎ¤Ç¤¹¤«¡©
Ê¿ËÜ¡§DEEP¤ò¤è¤¯¸«¤ë¤Î¤ÇÁêËÜÁª¼ê¤Î»î¹ç¤â¸«¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¿ÈÂÎÇ½ÎÏ¤¬¤¹¤´¤¯¹â¤¯¤Æ¡¢»î¹ç¤ÇÈ¯´ø¤¹¤ëÇúÈ¯ÎÏ¤ÏÀª¤¤¤ò´Þ¤á¤Æ¤¹¤µ¤Þ¤¸¤¤ÉôÊ¬¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¤Í¡£¤¿¤À¡¢DEEP¤Ç¤ä¤Ã¤Æ¤¤¿ÆüËÜ¿ÍÁª¼ê¤ÈÈæ¤Ù¤Æ¡¢¥³¥ì¥¹¥Ë¥Ã¥¯¤Ï¤·¤Ã¤«¤ê¤È¸«¤Æ¤¯¤ë¤Î¤ÇÀª¤¤¤À¤±¤Ç¤ÏÆñ¤·¤¤¡£¤·¤Ã¤«¤ê¤·¤¿µ»½Ñ¤âµ¤»ý¤Á¤Î¶¯¤µ¤â¤¢¤ë¤ó¤Ç¡¢¤±¤Ã¤³¤¦¤à¤º¤«¤·¤¤¤«¤Ê¤È¤Ï»×¤¤¤Þ¤¹¤±¤É¡¢Àª¤¤¤Ç¹Ô¤Ã¤Á¤ã¤¦¥Ñ¥¿¡¼¥ó¤â¤¢¤ë¤«¤Ê¤È¡£
¡½¡½¥³¥ì¥¹¥Ë¥Ã¥¯Áª¼ê¤Ï¥¿¥¤¥È¥ëÄ©ÀïÎò¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¤·¡¢ºòÇ¯6·î¤Ë¤Ï½¤ÅÍ²¦¼Ô¤ÎSASUKEÁª¼ê¤Ë¤â¾¡Íø¤·¤¿¤Î¤Ç¡¢´ÊÃ±¤ËÆüËÜ¿Í¤¬Ä¶¤¨¤é¤ì¤ëÊÉ¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤è¤Í¡£
Ê¿ËÜ¡§¥³¥ì¥¹¥Ë¥Ã¥¯¤¬ÁÈ¤ó¤Ç¤¯¤ë¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤Í¡¢¥°¥é¥Ã¥×¥ê¥ó¥°¤â¤¦¤Þ¤¤¤ó¤Ç¡¢°Õ³°¤È¤½¤Ã¤Á¤ÎÁªÂò»è¤â¤¢¤ë¤«¤È¡£
¼ÄÄÍ¡§ÁêËÜÁª¼ê¤Ï¿²µ»¤â¶¯¤¤¤Î¡©ÂÇ·â¤Î¥¤¥á¡¼¥¸¤¢¤ë¤±¤É¤Í¡£
Ê¿ËÜ¡§¥Õ¥£¥¸¥«¥ë¤È¥ì¥¹¥ê¥ó¥°¤Îº¹¤·¹ç¤¤¤ÎÂÎ¤Î¶¯¤µ¤Ï¤¢¤ë¤±¤É¡¢¤É¤¦¤Ê¤ó¤À¤í¤¦¡£¸ÞÌÀ¡Ê¹¨¿Í¡Ë¤ÈÈ½Äê¤Þ¤Ç¤¤¤Ã¤Æ¤ë¤«¤é¤Í¡Ê24Ç¯9·î¤ÎDEEP121¡Ë¡£º£¤ä¤Ã¤¿¤éKO¤Ç¤¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤±¤É¡£
¼ÄÄÍ¡§²È¤ÇÎý½¬¤·¤Æ¤ë¤ó¤Ç¤·¤ç¡©
Ê¿ËÜ¡§¤½¤¦¡¢¤À¤«¤éÎý½¬´Ä¶¤òÊÑ¤¨¤¿¤é¤â¤Ã¤È²½¤±¤ë¤«¤â¡£¤È¤Ë¤«¤¯Àª¤¤¤ÈÇúÈ¯ÎÏ¤¬¤¹¤´¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¥³¥ì¥¹¥Ë¥Ã¥¯¤Ë¤¤¤¤¾¡¤ÁÊý¤ò¤·¤¿¤é°ìµ¤¤Ë¾å°Ì¤Ë¹Ô¤¤½¤¦¤Ç¤¹¤Í¡£
¡½¡½Çë¸¶µþÊ¿Áª¼ê¤â¤É¤Á¤é¤«¤ÎÂç²ñ¤Ë»²Àï¤¬È¯É½¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£Âç¤ß¤½¤«¤Î¥ê¥ó¥°¾å¤Ç¤ÏÊ¿ËÜÁª¼ê¤Ø¤ÎÂÐÀïÍ×µá¤â¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¤¬¡Ä¡£
Ê¿ËÜ¡§¤¦¡¼¤ó¡¢Éüµ¢Àï¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¤Ê¡£¤½¤ì¤è¤ê¡¢Çë¸¶¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤ª¤¤ÎÁê¼ê¤¬¤¤¤Þ¤¹¤è¡£DEEP¥Õ¥§¥¶¡¼µéGP¤ÇÍ¥¾¡¤·¤¿¿åÌî¿·ÂÀÁª¼ê¡¢¤É¤¦¤Ç¤¹¤«¡©
¡½¡½RIZIN»²Àï¤¬´üÂÔ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¿åÌîÁª¼ê¤Ç¤¹¤¬¡¢°ì½ï¤ËÎý½¬¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤ó¤Ç¤¹¤«¡©
Ê¿ËÜ¡§¤Ï¤¤¡¢ÂçÄÍ¡ÊÎ´»Ë¡Ë¥³¡¼¥Á¤È°ì½ï¤Ë¤ä¤Ã¤Æ¤Þ¤¹¡£Çë¸¶¤è¤ê¿åÌî¤¯¤ó¤Î¤Û¤¦¤¬¶¯¤¤¤Ç¤¹¤è¡£¤â¤¦°ì¿Í¡¢º£Ç¯DEEP¤Ë»²Àï¤¹¤ë¥Õ¥§¥¶¡¼µé¤ÎÀ¸¤¤Î¥¤¥¤Áª¼ê¤¬¤¤¤ë¤ó¤Ç¡£ÍÄ¾¯´ü¤«¤é½À½Ñ¤ò¤ä¤Ã¤Æ¤Æ¡¢¥Õ¥§¥¶¡¼µé¤ÇÂÎ¤â¿åÌî¤¯¤ó¤°¤é¤¤¥Ç¥«¤¯¤Æ¡¢±üÂ¼ÊâÀ¸¡Ê¤ª¤¯¤à¤é¡¦¤¢¤¤¤ë¡Ë¤Ã¤ÆÁª¼ê¤Ê¤Î¤Ç³Ú¤·¤ß¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£¥Ð¥Ã¥¯¤ò¼è¤Ã¤¿¤é¤Û¤Ü°ìËÜ¼è¤Ã¤Á¤ã¤¦Áª¼ê¤Ç¤¹¡£
¡½¡½½Õ¤Ë¤ÏONE¤ÇÉðÂºÁª¼ê¤Î°úÂà»î¹ç¤â·è¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢¤½¤³¤âÃíÌÜ¤Ç¤¹¤Í¡£
Ê¿ËÜ¡§ÂÐÀïÁê¼ê¤Ï¥í¥Ã¥¿¥ó¤Ç·èÄê¤·¤¿¤ó¤Ç¤¹¤«¡©¡¡ONE¤À¤Ã¤¿¤éÊ¿µ¤¤ÇÉðÂºÁª¼ê¤Î°úÂà»î¹ç¤Ç¤âÉáÄÌ¤Ë°ã¤¦Áê¼ê¤òÍÑ°Õ¤·¤½¤¦¤Ç¤¹¤è¤Í¡Ê¾Ð¡Ë¡£
¼ÄÄÍ¡§¤¼¤ó¤¼¤ó°ã¤¦Áê¼ê¤¬½Ð¤Æ¤¯¤ó¤Î¡Ê¾Ð¡Ë¡£
Ê¿ËÜ¡§ONEÆüËÜÂç²ñ¤Ç¸«¤¿¤¤¥«¡¼¥É¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£°ÂÊÝÎÜµ±Ìé¤È¡¢ÌîÛµÀµÌÀÁª¼ê¤Ë¾¡¤Ã¤Æ¥¿¥ï¥ó¥Á¥ã¥¤¤âÅÝ¤·¤¿Ãæ¹ñ¿ÍÁª¼ê¡Ê¥ê¥¦¡¦¥á¥ó¥ä¥ó¡Ë¡¢¸«¤¿¤¤¤Ç¤¹¤Í¡£°ÂÊÝ¤â¾¡¤Ã¤¿¤éÌîÛµÁª¼ê¤Ø¤Î¥ê¥Ù¥ó¥¸Àï¤Ë¶á¤Å¤¯¤«¤é¡¢¥â¥Á¥Ù¡¼¥·¥ç¥ó¤â¾å¤¬¤ë¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¡£
¡½¡½ÌîÛµÁª¼ê¤¬»î¹ç¤¹¤ë¤È¤·¤¿¤éÃ¯¤È¤ä¤Ã¤¿¤é¤¤¤¤¤Ç¤¹¤«¡©
Ê¿ËÜ¡§¥°¥ì¥´¥ê¥¢¥ó¤È¤«¡¢µîÇ¯¤Ë³¤¿ÍÁª¼ê¤Ë¾¡¤Ã¤¿Áª¼ê¡Ê¥â¥Ï¥á¥É¡¦¥·¥¢¥µ¥é¥Ë¡Ë¤È¤«¤Ç¤¹¤«¤Í¡£³¤¿ÍÁª¼ê¤ÈONE¤Ç¤â¤¦1²ó¤ä¤Ã¤Æ¤â¤ª¤â¤·¤í¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤±¤É¡¢³¤¿ÍÁª¼ê¤¬¤É¤³¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤Î¤«¤ï¤«¤é¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡£µîÇ¯¤Ë¥·¥å¡¼¥È¥Ü¥¯¥·¥ó¥°¤ÎÂå¡¹ÌÚÂç²ñ¤ò¸«¤Ë¹Ô¤Ã¤Æ¡¢³¤¿ÍÁª¼ê¤¬¡Öº£²ó¤¬¥·¥å¡¼¥È¥Ü¥¯¥·¥ó¥°¤ÎºÇ¸å¤Ç¡¢¤³¤ì¤«¤éÀ¤³¦¤ËÄ©Àï¤·¤Þ¤¹¡×¤Ã¤Æ¸À¤Ã¤Æ¤¿¤«¤é¡¢¤Ä¤¤¤ËONE¤ËÀìÇ°¤¹¤ë¤Î¤«¤È»×¤Ã¤¿¤é¡¢Ç¯Ëö¤ËKNOCK OUT¤Ë½Ð¾ì¤·¤¿¤Î¤Ç¡£Æñ¤·¤¤¤Ç¤¹¤è¤Í¡¢¤É¤¦¤¤¤¦ÁªÂò¤ò¤·¤Æ¤¤¤¯¿Í¤Ê¤Î¤«¡£ONE¤È¤â·ÀÌó¤¬¤¤¤í¤¤¤í¤¢¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤±¤É¡£¤¢¤È¡¢ÀÄÌÚ¡Ê¿¿Ìé¡Ë¤µ¤ó¤òRIZIN¤Ç¸«¤¿¤¤¤Ç¤¹¡£
¡½¡½ºòÇ¯¤Ë¤½¤ÎÏÃ¤¬Éâ¾å¤·¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢ONE¤È¤Î·ÀÌó¥Þ¥Ã¥Á¥ó¥°¤Ç¼Â¸½¤·¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£
Ê¿ËÜ¡§ÀÄÌÚ¤µ¤ó¤Ë¤Ï¤Þ¤À¸½Ìò¤Ç¤¤¤Æ¤Û¤·¤¤¤Ç¤¹¤Í¡¢¤ª¤â¤·¤í¤¤¿Í¤Ê¤Î¤Ç¡£º£¤ä¤ê¤¿¤¤¤Î¤Ï¡¢ÀÄÌÚ¤µ¤ó¤È¡ÊºÙÀî¡Ë¥Ð¥ì¥ó¥¿¥¤¥ó¤µ¤ó¤È3¿Í¤Ç¸ì¤ê¤¿¤¤¤Ç¤¹¡£¥ª¥ê¥³¥ó¤Ç´ë²è¤·¤Æ¤Û¤·¤¤¤Ç¤¹¡Ê¾Ð¡Ë¡£
¡½¡½¤¤¤í¤ó¤ÊÏÃ¤ò»Ç¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢ºÇ¸å¤ÏÂ¿¤¯¤Î¥Õ¥¡¥ó¤¬µ¤¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ëÊ¿ËÜÁª¼ê¤ÎÉüµ¢»þ´ü¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤â¡¢¸½¾õ¤Î¸À¤¨¤ëÈÏ°Ï¤Ç¶µ¤¨¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
Ê¿ËÜ¡§¤¿¤Ö¤óÍèÇ¯¤«ºÆÍèÇ¯¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¡£
¼ÄÄÍ¡§»î¹ç¥Ú¡¼¥¹¤¬¥ª¥ê¥ó¥Ô¥Ã¥¯¤¸¤ã¤ó¡Ê¾Ð¡Ë¡£
Ê¿ËÜ¡§30ºÐ¤Þ¤Ç¤Ë¤ÏÉüµ¢¤·¤Þ¤¹¡Êº£Ç¯5·î¤Ç28ºÐ¡Ë¡£
¡½¡½¥¢¥ó¥Á¤â´Þ¤á¤Æ¤¤¤í¤ó¤Ê¤³¤È¤ò¸À¤Ã¤Æ¤¤Þ¤¹¤¬¡¢ËÜÅö¤ÏÊ¿ËÜÁª¼ê¼«¿È¤¬°ìÈÖ»î¹ç¤ò¤·¤¿¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡¢¥Õ¥¡¥ó¤Ï¤½¤ì¤òÍý²ò¤·¤Æ´°Á´¤Ë²óÉü¤·¤ÆÌá¤Ã¤Æ¤¤Æ¤Û¤·¤¤¤È´ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Ê¿ËÜ¡§¥¢¥ó¥Á¤ÎÀ¼¤Î¥Õ¥é¥¹¥È¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¤ò¥×¥é¥¹¤ËÊÑ¤¨¤Æ¡¢¤ä¤ëµ¤¤Ë¤ÏËþ¤Á°î¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ºÆÍèÇ¯¤ÎÉüµ¢¤Ë¸þ¤±¤ÆÉû¶È¤òÃµ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢¿å¤Î¥á¡¼¥«¡¼¤Ç¥¸¥à¤Î¥¹¥Ý¥ó¥µ¡¼¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¯¤À¤µ¤ëÊý¤Ï¡¢¤´Ï¢Íí¤¯¤À¤µ¤¤¡Ê¾Ð¡Ë¡£»×¤¤¤Ã¤¤êÀëÅÁ¤·¤Þ¤¹¡£
¼ÄÄÍ¡§²¶¤Ï»î¹ç¤ò¤ä¤ê¤Þ¤¯¤ë¤ó¤Ç¡£Ç¯´Ö4»î¹ç¤Ï¤ä¤é¤Ê¤¤¤±¤É3»î¹ç¤Ï¤ä¤ê¤¿¤¤¤ó¤Ç¡¢½Õ¤Ë¤Ï»î¹ç¤ä¤ê¤Þ¤¹¡£Áê¼ê¤Ï¥Þ¥¸¤Ç¤¤¤í¤¤¤íÏÃ¤·¤Æ¤ë¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤ï¤«¤é¤ó¥Ã¥¹¡Ê¾Ð¡Ë¡£¤¤¤¤¤Ê¤È»×¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡¢ÃæÂ¼Í¥ºî¤È¤«¤Á¤ç¤¦¤É¤¤¤¤¤«¤Ê¤Ã¤Æ¡£
Ê¿ËÜ¡§¤¢¤È¤Ï¡ü¡ü¡ü¡ü¤È¤«¡Ê¾Ð¡Ë¡£
¼ÄÄÍ¡§¥¢¥¤¥Ä¤Ï¤â¤¦»à¤ó¤À¤è¡Ê¾Ð¡Ë¡£Ã¯¤â¾Ã¤¨¤¿¿¿Áê¤òÃÎ¤é¤Ê¤¤¤«¤é¡£
Ê¿ËÜ¡§¤¤¤¤Áª¼ê¤À¤Ã¤¿¤Ç¤¹¤±¤É¤Í¡Ê¾Ð¡Ë¡£¿ÈÂÎÇ½ÎÏ¤¬¹â¤¯¤Æ°ìÈ¯¤¬¤¢¤Ã¤¿¤·¡¢´é¤â¥«¥Ã¥³¤è¤«¤Ã¤¿¤·¡¢¤â¤Ã¤¿¤¤¤Ê¤¤¡£
¼ÄÄÍ¡§¥³¥ó¥×¥é¤Ï¼é¤Ã¤Æ¤¤¤¤Þ¤·¤ç¤¦¡Ê¾Ð¡Ë¡£
¡½¡½Âç¤ß¤½¤«Âç²ñ¤Ç¤Ïµ×ÊÝÍ¥ÂÀÁª¼ê¤¬Éüµ¢¤·¤Æ¡¢¥«¥ë¥·¥ã¥¬¡¦¥À¥¦¥È¥Ù¥Ã¥¯Áª¼ê¤ÈÂÐÀï¤·¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢µ×ÊÝÁª¼ê¤Î¥µ¥ß¥ó¥°¤Ç¥Î¡¼¥³¥ó¥Æ¥¹¥È¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
Ê¿ËÜ¡§µ×ÊÝÍ¥ÂÀ¤â¥À¥¦¥È¥Ù¥Ã¥¯¤ËÁ´Á³¾¡¤Ã¤Æ¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¹½¤¨Êý¤Çµ×ÊÝÍ¥ÂÀ¤Ï¤º¤Ã¤ÈÁê¼ê¤Ë»Ø¤ò¸þ¤±¤Æ¤ë¤ó¤Ç¤¹¤è¡£¤¢¤ì¤ÏÉáÄÌ¤ËÈ¿Â§¤¬¼è¤ì¤é¤ì¤ë¤ó¤Ç¡¢¥ë¡¼¥ë¥ß¡¼¥Æ¥£¥ó¥°¤Ç¡ÖÁê¼ê¤Ë»Ø¤ò¸þ¤±¤¿»þÅÀ¤Ç¸ºÅÀ¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡×¤Ã¤Æ¥ì¥Õ¥§¥ê¡¼¤¬¸À¤Ã¤Æ¤ë¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢Á´Á³¼è¤Ã¤Æ¤Ê¤¯¤Æ¡£´í¸±¤À¤«¤é»Ø¤ò¸þ¤±¤¿½Ö´Ö¤Ë¸ºÅÀ¤Ë¤Ê¤ë¤è¤¦¤ËJMOC¤Ë¤Ï¤½¤¦¤¤¤¦Æ°¤¤ò¤â¤Ã¤È¶¯¤á¤Æ¤Û¤·¤¤¤Ç¤¹¤Í¡£¤½¤·¤¿¤é¡¢¤¢¤¢¤¤¤¦¥µ¥ß¥ó¥°¤Ç»î¹ç¤¬¥¹¥È¥Ã¥×¤¹¤ë¤Î¤â¤Ê¤¯¤Ê¤ë¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤Ê¤È¡£
¡½¡½¥µ¥ß¥ó¥°¤Ï¤Ê¤¤¤Û¤¦¤¬¤¤¤¤¤Ç¤¹¤«¤é¤Í¡£
Ê¿ËÜ¡§´é¤ò¤Ï¤¬¤·¤¿¤ê¤¹¤ë¤Î¤Ë¡¢»Ø¤òÌÜ¤Ë¸þ¤±¤ë¤Ã¤Æ¸Î°Õ¤¸¤ã¤Ê¤¤¤È¤ä¤é¤Ê¤¤¤È»×¤¦¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡£¤½¤ì¤¬¤Ê¤«¤Ã¤¿¤éµ×ÊÝÍ¥ÂÀ¤¬¾¡¤Ä¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤Ã¤Æ»×¤Ã¤¿¤±¤É¡¢¥À¥¦¥È¥Ù¥Ã¥¯¤¬¤«¤ï¤¤¤½¤¦¤À¤Ã¤¿¤Ç¤¹¤Í¡£¤Þ¤¡¡¢¤¢¤Î»î¹ç¤Ï¥À¥¦¥È¥Ù¥Ã¥¯¤¬¼å¤¹¤®¤Ç¤¹¤Í¡£ÁêÀ¤ÎÌäÂê¤Ç¤¹¤±¤É¡¢YA-MAN¤Èµ×ÊÝÍ¥ÂÀ¤À¤Ã¤¿¤éÀäÂÐ¤ËYA-MAN¤¬¾¡¤Á¤Þ¤¹¤è¡£
¡½¡½¤½¤ÎYA-MANÁª¼ê¤Ï´ããÝÄì¹üÀÞ¤ÇÄ¾Á°¤Î·ç¾ì¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
Ê¿ËÜ¡§¤¢¤ì¤Ï±éµ»¤Ç¤¹¤è¡£
¼ÄÄÍ¡§±éµ»¤Ç¤¢¤ó¤Ê´é¤Ë¤Ê¤é¤Í¤§¤è¡Ê¶ì¾Ð¡Ë¡£
Ê¿ËÜ¡§²¶¤â±éµ»¤Ã¤Æ¸À¤ï¤ì¤Æ¤ë¤«¤é¡Ê¾Ð¡Ë¡£²ø²æ¤·¤¿¤é¤È¤ê¤¢¤¨¤º¡Ö±éµ»¡×¡Ö²¾ÉÂ¡×¤È¤«¡ÖÁá¤¯»î¹ç¤ä¤ì¡×¤Ã¤Æ¸À¤ï¤ì¤ë¤Î¤Ç¡¢º£¤Î¤¦¤Á¤Ë´·¤ì¤Æ¤ª¤¤¤¿¤Û¤¦¤¬¤¤¤¤¤¾¤È¡£¤Ç¤âÀµÄ¾¡¢Âç¤ß¤½¤«Âç²ñ¤ÇºØÆ£ÍµÁª¼ê¤ÈYA-MAN¤Î»î¹ç¤¬°ìÈÖ³Ú¤·¤ß¤À¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤è¤Í¡£¤¤¤¤Áª¼ê¤À¤«¤éÁá¤¯¼£¤Ã¤Æ¤Û¤·¤¤¤±¤É¡¢¤±¤Ã¤³¤¦´°¼£¤Þ¤Ç¤«¤«¤ë¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¡£ºÆ¼ê½Ñ¤·¤¿¤ê¤È¤«¡¢¤¤¤í¤¤¤í¤·¤Ê¤¤¤È¤À¤·¡£
¡½¡½ºØÆ£Áª¼ê¤¬Â¾¤ÎÁª¼ê¤È»î¹ç¤ò¤»¤º¤Ë·ç¾ì¤·¤¿¤³¤È¤Ç¡¢½©¸µÁª¼ê¤¬ÈãÈ½¤·¤¿¤³¤È¤â»¿ÈÝ¤ò¸Æ¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤¹¡£
Ê¿ËÜ¡§Ä¾Á°¤ÇÁê¼ê¤¬ÊÑ¤ï¤ë¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤Î¤Ï¡¢¤Ê¤«¤Ê¤«Æñ¤·¤¤ÌäÂê¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¤«¤é¡¢ºØÆ£Áª¼ê¤ÎÁªÂò¤ÏÎÉ¤«¤Ã¤¿¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤Ã¤Æ»×¤¤¤Þ¤¹¡£¥µ¥È¥·¡Ê¥Û¥Ù¥ë¥È¡¦¥µ¥È¥·¡¦¥½¥¦¥¶¡Ë¤âÄ¾Á°¤ÇÁê¼ê¤¬ÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¡¢¥á¥ó¥¿¥ëÅª¤ËÊÑ¤ï¤ëÉôÊ¬¤¬¤À¤¤¤ÖÂ¿¤«¤Ã¤¿¤À¤í¤¦¤·¡¢É¬¤º»î¹ç¤Ë±Æ¶Á¤·¤Æ¤¤¿¤À¤í¤¦¤·¡£¥µ¥È¥·¤¬¡Ê¥¤¥ë¥Û¥à¡¦¡Ë¥Î¥¸¥â¥ÕÁê¼ê¤Ë²¿¥ö·î¤â½àÈ÷¤·¤Æ¤¤¿¾õ¶·¤È¡¢¶ÛµÞ¤ÇÁê¼ê¤¬ÊÑ¤ï¤ë¾õ¶·¤À¤ÈÁ´Á³°ã¤¦¤È»×¤¦¤ó¤Ç¡£¡Ê23Ç¯7·î¤Î¡Ë¡ØÄ¶RIZIN.2¡Ù¤ÇÉé½ý¤·¤¿AJ¡¦¥Þ¥Ã¥¡¼¤ÎÂåÌò¤Ç¶ÛµÞ»²Àï¤·¤Æ¥Ñ¥È¥ê¥Ã¥¡¼¡¦¥Ô¥Ã¥È¥Ö¥ë¤ÈÂÐÀï¤·¤¿¤È¤¤â¡¢ÉáÄÌ¤Ë»î¹ç¤¬·è¤Þ¤Ã¤Æ¤¿¤éÍ¾Íµ¤Ç¥µ¥È¥·¤¬¾¡¤Ã¤Æ¤¿¤Ï¤º¤À¤±¤É¡¢¤¢¤Î»î¹ç¤Ï·ý¤òÉé½ý¤·¤¿¤È¤Ï¤¤¤¨µ¤»ý¤Á¤¬¥Ê¥¤¡¼¥Ö¤Ê¤Þ¤ÞÀï¤Ã¤Æ¤¿¥¤¥á¡¼¥¸¤Ç¤¹¤Í¡£¥µ¥È¥·¤Ï¿´¤ò·è¤á¤Æ¤¤¿»î¹ç¤Ë¤Ï¤á¤Ã¤Á¤ã¶¯¤¤¤±¤É¡¢¶ÛµÞ¤È¤«¥¹¥È¥ì¥¹¤¬¤¢¤Ã¤¿¤ê¤¹¤ë¤È±Æ¶Á¤¹¤ë¤Î¤«¤Ê¤Ã¤Æ¸«¤Æ¤Æ´¶¤¸¤Þ¤·¤¿¡£
¡½¡½º£²ó¤ÎÂç¤ß¤½¤«¤Ï¡¢¶ÛµÞ¤Ç¥Ù¥ë¥È¤ËÄ©Àï¤·¤¿¥Î¥¸¥â¥Õ¤ä¡¢½©¸µÁª¼ê¤ä»¨²ì¥ä¥óË·Áª¼ê¤Ê¤É¶ÛµÞ»²Àï¤ÎÁª¼ê¤¬¾¡Íø¤·¤Þ¤·¤¿¡£
Ê¿ËÜ¡§¶ÛµÞ»²Àï¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤Î¤Ï¡¢µÕ¤Ë¥â¥Á¥Ù¡¼¥·¥ç¥ó¤¬¾å¤¬¤Ã¤¿¤ê¤¹¤ë¤ó¤Ç¡£ËÍ¤â¡Ê23Ç¯Âç¤ß¤½¤«¤Î¡ËYA-MAN¤È¤Î»î¹ç¤ÏÂç²ñ¤Î2¡Á3½µ´ÖÁ°¤¯¤é¤¤¤Ë·è¤Þ¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤½¤¦¤¤¤¦¤Î¤Ç¥Æ¥ó¥·¥ç¥ó¤¬¾å¤¬¤ë¥¿¥¤¥×¤È¾å¤¬¤é¤Ê¤¤¥¿¥¤¥×¤Ï¤¤¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤è¡£
¡½¡½¼ÄÄÍÁª¼ê¤ÏMMA½éÀï¤ÇÂÐÀï¤·¤¿¥Ò¥í¥äÁª¼ê¤È¿ÀÎ¶À¿Áª¼ê¤Î»î¹ç¤ò¤É¤Î¤è¤¦¤Ë¸«¤Þ¤·¤¿¤«¡©
¼ÄÄÍ¡§ÉáÄÌ¤ËÀ¿¤¬¶¯¤¯¤ÆÍ½ÁÛÄÌ¤ê¡¢¤½¤Î¤Þ¤Þ¤Ç¤¹¤Í¡£¤Þ¤ÀÀ¿¤âÅÝ¤»¤ë´¶¤¸¤È¤«¤Ê¤¤¤ó¤Ç¡¢¤È¤ê¤¢¤¨¤º¥Ò¥í¥ä¤ò¤Ö¤ÃÅÝ¤·¤Þ¤¹¡£
¡½¡½¤¹¤°¤ËºÆÀï¤ò¤·¤¿¤¤¡©
¼ÄÄÍ¡§¤¹¤°¤Ç¤â¤¤¤¤¤±¤É¡¢¥¢¥¤¥Ä¤ÏÀäÂÐ¤Ë¤ä¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤Ê¤¤¤ó¤Ç¡¢¤â¤¦2Àï¤¯¤é¤¤¤ä¤Ã¤Æº£Ç¯¤ÎÂç¤ß¤½¤«¤Ë¤Ç¤¤¿¤é¤Ã¤Æ´¶¤¸¤Ç¤¹¡£
¡½¡½Âè1»î¹ç¤Î°²ß·ÎµÀ¿vs.¥¸¥ç¥ê¡¼Àï¤Î´¶ÁÛ¤â¶µ¤¨¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
Ê¿ËÜ¡§¥¸¥ç¥ê¡¼¤Ï¤±¤Ã¤³¤¦¿²µ»¤¬¤Ç¤¤ë¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤Î¤òÊ¹¤¤¤Æ¤¿¤ó¤Ç¡¢ÎµÀ¿¤¯¤ó¤¬ÉáÄÌ¤Ë½àÈ÷¤·¤Æ¤ä¤ì¤ÐÁ´Á³¾¡¤Æ¤ëÁê¼ê¤À¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤Á¤ç¤Ã¤ÈÌýÃÇ¤·¤Á¤ã¤Ã¤¿ÉôÊ¬¤Ï¤¢¤Ã¤¿¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤Ê¤Ã¤Æ¸«¤Æ¤Æ»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤â¤Ã¤¿¤¤¤Ê¤¤¤Ê¤Ã¤Æ¡£ÀäÂÐ¤Ë¾¡¤Æ¤ëÁê¼ê¤È¤Î»î¹ç¤Ã¤Æ¡¢Ä©Àï¤¹¤ëÎ©¾ì¤è¤ê¥Þ¥¤¥ó¥ÉÅª¤ËÆñ¤·¤¤ÉôÊ¬¤¬¤¢¤ë¤ó¤Ç¤¹¤è¡£¥â¥Á¥Ù¡¼¥·¥ç¥ó¤ÎÄã²¼¤äÌýÃÇ¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤Î¤¬É¬¤ºÀ¸¤Þ¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¦¤Î¤Ç¡£¤½¤³¤éÊÕ¤â¼«Ê¬¤È¤ÎÀï¤¤¤Ç¡¢·è¤Þ¤Ã¤¿»î¹ç¤Ë¤É¤¦¤ä¤Ã¤Æ¥â¥Á¥Ù¡¼¥·¥ç¥ó¤ò¾å¤²¤Æ¤¤¤¯¤«¤Ã¤Æ¤¤¤¦¾¡Éé¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢ÎµÀ¿¤¯¤ó¤ÏÁ°Àï¤ËÉé¤±¤¿¤éRIZIN¤«¤éÄó°Æ¤µ¤ì¤¿Áê¼ê¤ÏÀäÂÐ¤ËÃÇ¤é¤Ê¤¤¤Ã¤Æ¼çµÁ¤À¤·¡¢¤½¤ÎÎ®¤ì¤Ç¥¸¥ç¥ê¡¼Àï¤ò¼õ¤±¤ë¤Î¤ÏÉÔ°Â¤Ê¤È¤³¤í¤â¤¢¤Ã¤¿¤Î¤«¤Ê¡£¡ÖÉ¬¤º»¦¤¹¡×¤ß¤¿¤¤¤Ê¥â¥Á¥Ù¡¼¥·¥ç¥ó¤¬¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¿¤éÊÌ¤ÎÏÃ¤À¤Ã¤¿¤±¤É¡¢¡Ö¤·¤ç¤¦¤¬¤Ê¤¤¡¢¥³¥¤¥Ä¤È¤ä¤ë¤«¡×¤Ã¤ÆÎ®¤ì¤Ç¹Ô¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤Æ¡¢¤â¤Ã¤¿¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¡½¡½°²ß·Áª¼ê¤ÏÌ¥ÎÏÅª¤Ê¥Õ¥¡¥¤¥¿¡¼¤Ê¤Î¤Ç¡¢¤¤¤¤»î¹ç¤Ç¥Ð¡¼¥ó¤ÈÃÆ¤±¤Æ¤Û¤·¤¤¤Ç¤¹¤Í¡£
Ê¿ËÜ¡§ÉáÄÌ¤ËÎý½¬¤¹¤ì¤ÐÀäÂÐ¤ËÉé¤±¤ë¤Ï¤º¤Ê¤¤Áê¼ê¤À¤Ã¤¿¤È»×¤¦¤±¤É¡¢¾¡Éé¤Ï°ì´ü°ì²ñ¤Ê¤ó¤Ç¡¢¤½¤¦¤¤¤¦Î®¤ì¤Ë¤µ¤»¤Æ¤·¤Ã¤«¤ê¾¡Íø¤ò¤â¤®¼è¤Ã¤¿¥¸¥ç¥ê¡¼¤¬¡¢»î¹çÁ°¤ÎºîÀï¤â´Þ¤á¤ÆÍ¥½¨¤À¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤«¤Ê¤È¡£¶ÛµÞ»²Àï¤¸¤ã¤Ê¤¤¤±¤É¡¢¼º¤¦¤â¤Î¤¬¤Ê¤¤¾õÂÖ¤Ï¥é¥¯¤À¤·¡£É½ÉñÂæ¤Ë½Ð¤ë¤Î¤Ï´·¤ì¤Æ¤ë¤Î¤â¤¢¤Ã¤¿¤ó¤Ç¡¢¤½¤ÎÊÕ¤â´Þ¤á¤Æ¤Ç¤¹¤Í¡£ÎµÀ¿¤¯¤ó¤Ï¤³¤¦¤Ê¤Ã¤¿¤é¡¢¤â¤¦¤ä¤ë¤·¤«¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¤é¡£
¡½¡½¤Û¤«¤Ë¤âÀ¹¤ê¾å¤¬¤Ã¤¿»î¹ç¤¬¤¿¤¯¤µ¤ó¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢ÆÃ¤Ë°õ¾Ý¤Ë»Ä¤Ã¤¿»î¹ç¤Ï¡©
Ê¿ËÜ¡§Âç²ñ2ÆüÁ°¤Î¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ç°ìÈÖ¤ÎÃíÌÜ»î¹ç¤Ï¡Ö»¨²ì¥ä¥óË·vs.¥Ù¥¤¥Î¥¢¡×¤Ã¤Æ¸À¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤è¡£ÍýÍ³¤ÏÃ¯¤âÃíÌÜ¤·¤Æ¤Ê¤µ¤½¤¦¤À¤Ã¤¿¤«¤é¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡Ê¾Ð¡Ë¡¢»¨²ìÁª¼ê¤ÎÆ°¤¤¬ºÇ½é¤«¤éÅÝ¤·¤Ë¹Ô¤¯´¶¤¸¤ÇÎÉ¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¤Í¡£¤¿¤À¥Ù¥¤¥Î¥¢¡¢¸µ¥¥Ã¥¯¥Ü¥¯¥µ¡¼¤¬¥Ï¥¤¥¥Ã¥¯¤â¤é¤¦¤Ê¤è¡¢¶Ë¿¿¶õ¼ê²È¤¬¤â¤é¤¦¤Ê¤Ã¤Æ¡£¤É¤Ã¤Á¤¬¶õ¼ê²È¤ä¤Í¤ó¤Ã¤Æ¤Ê¤ë¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¡Ê¾Ð¡Ë¡£¶Ë¿¿º²¤È¤·¤Æ¥Ï¥¤¥¥Ã¥¯¤â¤é¤Ã¤Á¤ã¥À¥á¤Ç¤·¤ç¡£
¼ÄÄÍ¡§ºÇ¶á¤ÏÄ´»Ò¤¬ÎÉ¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ë¤Í¡£¥¢¥á¥ê¥«¤Ç¤Ï¾¡¤Ã¤Æ¤¿¤Î¤Ë¡¢ÆüËÜ¤¬¹ç¤Ã¤Æ¤Ê¤¤¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¡Ê¾Ð¡Ë¡£
Ê¿ËÜ¡§°Ëß·À±²Övs.RENA¤Ï¡¢RENA¤¬ÀË¤·¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¤±¤É¤Í¡¢²ñ¾ì¤¬°ìÈÖÊ¨¤¤¤¿¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¡©¡¡¤¢¤ì¤Ï¤·¤Ã¤«¤ê¥Õ¥£¥Ë¥Ã¥·¥å¤òÁÀ¤¨¤ÐÅÝ¤»¤Þ¤·¤¿¤è¡¢¤¢¤½¤³¤Ç¾ö¤ß³Ý¤±¤ì¤Ð¡£
¼ÄÄÍ¡§µ¯¤³¤·¤Æ¤âÎÉ¤«¤Ã¤¿¤è¤Í¡¢¤½¤Ã¤«¤éÂÇ·â¤ò¤·¤Æ¤â¡£
Ê¿ËÜ¡§¡Ê°Ëß·¤Ï¡Ë¸«¤¨¤Æ¤Ê¤«¤Ã¤¿¤·¡¢¤â¤Ã¤¿¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Ã¤¹¤Í¡£RENA¤Î±¿¤ò°Ëß·À±²Ö¤¬²¿¤â¤µ¤»¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
¡½¡½¥Õ¥é¥¤µéGP·è¾¡¤ÎÀðµ×ÊÝÇîÀµvs.¸µÃ«Í§µ®¤â·ãÆ®¤Ç¤·¤¿¡£
¼ÄÄÍ¡§¤«¤Ê¤êÂÇ¤Á¹ç¤Ã¤Æ¤Þ¤·¤¿¤Í¡£¸µÃ«Áª¼ê¤Ïº£¸å¤â¥Õ¥é¥¤µé¤Ç¤¤¤±¤ë¤ó¤Ç¤¹¤«¤Í¡©¡¡·×ÎÌ¤Î¤È¤¤Ë¥ä¥Ð¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¤è¡¢¤³¤Î¿Í¤Ï»î¹ç¤¬¤Ç¤¤ë¤Î¤«¤Ã¤Æ»×¤Ã¤¿¤±¤É¡¢¤Á¤ã¤ó¤ÈÀï¤¨¤Æ¤¹¤´¤¤¤Ê¤Ã¤Æ¡£
¡½¡½¼ÄÄÍÁª¼ê¤¬°ì½ï¤ËÎý½¬¤·¤¿Ê¡ÅÄÎ¶×½Áª¼ê¤È°ÂÆ£Ã£ÌéÁª¼ê¤Î»î¹ç¤Î´¶ÁÛ¤Ï¡©
¼ÄÄÍ¡§¤á¤Ã¤Á¤ã¤ª¤â¤·¤í¤«¤Ã¤¿¥Ã¥¹¡£°ÂÆ£¤µ¤ó¤¬°û¤ß¹þ¤Þ¤ì¤¿´¶¤¸¤Ç¡¢¤ä¤Ã¤ÑÊ¡ÅÄÁª¼ê¤¬ÎäÀÅ¤Ç¶¯¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¤Í¡£
Ê¿ËÜ¡§¤¢¤ó¤À¤±¶¯¿¶¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤«°ìÈ¯¤¢¤ëÆ±»Î¤Ç¤¢¤Îµ÷Î¥´¶¤Î²¥¤ê¹ç¤¤¤À¤È¡¢ÂÔ¤Ã¤¿¤Û¤¦¤¬¶¯¤¤¤Ç¤¹¤è¤Í¡£ÂÔ¤Á¤ËÅ°¤·¤Æ¡È¸å½Ð¤·¡É¤¬ÍÍø¤Ç¡¢¤É¤Ã¤Á¤â·Ù²ü¤·¤Æ½Ð¤µ¤Ê¤¤»î¹ç¤Ë¤Ê¤ë¤ÈÂà¶þ¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¡£ÊÒÊý¤¬°ÂÆ£¤µ¤ó¤¯¤é¤¤¡ÖÀ¹¤ê¾å¤²¤è¤¦¤¼¡ª¡×¤Ã¤Æ¾õÂÖ¤Ç¡¢ÂÔ¤Á¤¬°ìÈÖ¶¯¤¤¤Ç¤¹¡£¡Ö¤ª¸ß¤¤¤ËÂÇ¤Á¹ç¤ª¤¦¤¼¡×¤«¤é¤ÎÂÔ¤Ã¤Æ¤ë¥¹¥¿¥¤¥ë¤¬¶¯¤¤¤ó¤Ç¡£°ÂÆ£¤µ¤ó¤«¤éÅ¸³«¤ò¤¤¤í¤¤¤íºî¤Ã¤Æ¡¢ÁêÂÇ¤Á¤Ç¥¸¥ã¥Ö¤ò»É¤·¤¿¤ê¤·¤¿¤±¤É¡¢Ê¡ÅÄ¤µ¤ó¤âÎäÀÅ¤Ë¸å½Ð¤·¤ËÅ°¤·¤Æ¤¿¤Î¤Ç¡£¤¢¤½¤³¤Þ¤ÇÂÔ¤Ä¤È¡¢¤¢¤¢¤¤¤¦À¹¤ê¾å¤¬¤ë»î¹ç¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤Î¤ÏÂÔ¤Ã¤¿¤â¤ó¾¡¤Á¤Ë¤Ê¤ë¤ó¤Ç¤¹¡£
¡½¡½¤¢¤ÎÊ·°Ïµ¤¤ÇÂÔ¤Ä¤Î¤â¡¢¤Ê¤«¤Ê¤«Æñ¤·¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
Ê¿ËÜ¡§ÂÔ¤Á¤¹¤®¤ÆÁê¼ê¤Ë¤âÂÔ¤¿¤ì¤Á¤ã¤¦¤È¡¢»î¹ç¤¬¥·¡¼¥ó¤Ã¤Æ¤Ê¤Ã¤Á¤ã¤¦¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤½¤¦¤µ¤»¤Ê¤¤¤¿¤á¤Ë¼«Ê¬¤â¹Ô¤¯´¶¤¸¤Ï½Ð¤·¤Ä¤Ä¡¢¤ä¤Ã¤Ñ¤êÂÔ¤Ä¤Ã¤Æ¤¤¤¦¶î¤±°ú¤¤¬Âç»ö¤Ê¤ó¤Ç¤¹¡£
¡½¡½ÂÔ¤Á¤¹¤®¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤é¡¢ÀÎ¤Î¥Ù¥¤¥Î¥¢Áª¼ê¤Î»î¹ç¤ß¤¿¤¤¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¡£
Ê¿ËÜ¡§¤¢¤ì¤ÏÂÔ¤Á¤¹¤®¤Æ¤¤Ã¤«¤±¤âºî¤ì¤Æ¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢Ê¡ÅÄ¤µ¤ó¤Î¾ì¹ç¤Ï¤±¤Ã¤³¤¦¼«Ê¬¤«¤é¤â¹Ô¤Ã¤¿¤ê¤·¤Æ¤Æ¡¢»ß¤Þ¤Ã¤Æ¤Æ¤â´í¤Ê¤¤¡¢¤º¤Ã¤ÈÂÔ¤Á¤¹¤®¤Æ¤â´í¤Ê¤¤¤Ã¤Æ¤¤¤¦¾õ¶·¤òÊ¡ÅÄ¤µ¤ó¤¬ºî¤ë¤Î¤¬¤¦¤Þ¤«¤Ã¤¿¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤ì¤Ç°ÂÆ£¤µ¤ó¤¬Àè¤ËÅö¤Æ¤Æ¤ä¤í¤¦¤Ã¤Æ¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢°ÂÆ£¤µ¤ó¤ò¤½¤Îµ¤¤Ë¤µ¤»¤¿¤Î¤¬Ê¡ÅÄ¤µ¤ó¤Ê¤ó¤Ç¤¹¡£
¼ÄÄÍ¡§Ê¡ÅÄ¤µ¤ó¤Ï¥Þ¥¸¤ÇÎäÀÅ¤Ç¤¹¤Í¡£
¡½¡½¸«¤¨¤Ê¤¤¹¶ËÉ¤¬¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¤¢¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤Í¡£
¡½¡½2026Ç¯¤ÎRIZIN¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤â¤ª»Ç¤¤¤·¤Þ¤¹¡£3·î7Æü¤ËÍÌÀ¥¢¥ê¡¼¥Ê¤Ç¡ØRIZIN.52¡Ù¡¢4·î12Æü¤Ë¥Þ¥ê¥ó¥á¥Ã¥»Ê¡²¬¤Ç¡ØRIZIN LANDMARK 13 in FUKUOKA¡Ù¤¬·èÄê¤·¡¢¡ØRIZIN.52¡Ù¤Ç¤ÏÊ¿ËÜÁª¼ê¤ÈÆ±¤¸¥Õ¥§¥¶¡¼µé¤Ç¥Ó¥¯¥¿¡¼¡¦¥³¥ì¥¹¥Ë¥Ã¥¯vs. ÁêËÜ½¡µ±Àï¤¬È¯É½¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¤¤¤¤Ê¤ê¥³¥ì¥¹¥Ë¥Ã¥¯¤ÈÂÐÀï¤¹¤ëÁêËÜÁª¼ê¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢Ê¿ËÜÁª¼ê¤Ï¤´Â¸ÃÎ¤Ç¤¹¤«¡©
Ê¿ËÜ¡§DEEP¤ò¤è¤¯¸«¤ë¤Î¤ÇÁêËÜÁª¼ê¤Î»î¹ç¤â¸«¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¿ÈÂÎÇ½ÎÏ¤¬¤¹¤´¤¯¹â¤¯¤Æ¡¢»î¹ç¤ÇÈ¯´ø¤¹¤ëÇúÈ¯ÎÏ¤ÏÀª¤¤¤ò´Þ¤á¤Æ¤¹¤µ¤Þ¤¸¤¤ÉôÊ¬¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¤Í¡£¤¿¤À¡¢DEEP¤Ç¤ä¤Ã¤Æ¤¤¿ÆüËÜ¿ÍÁª¼ê¤ÈÈæ¤Ù¤Æ¡¢¥³¥ì¥¹¥Ë¥Ã¥¯¤Ï¤·¤Ã¤«¤ê¤È¸«¤Æ¤¯¤ë¤Î¤ÇÀª¤¤¤À¤±¤Ç¤ÏÆñ¤·¤¤¡£¤·¤Ã¤«¤ê¤·¤¿µ»½Ñ¤âµ¤»ý¤Á¤Î¶¯¤µ¤â¤¢¤ë¤ó¤Ç¡¢¤±¤Ã¤³¤¦¤à¤º¤«¤·¤¤¤«¤Ê¤È¤Ï»×¤¤¤Þ¤¹¤±¤É¡¢Àª¤¤¤Ç¹Ô¤Ã¤Á¤ã¤¦¥Ñ¥¿¡¼¥ó¤â¤¢¤ë¤«¤Ê¤È¡£
¡½¡½¥³¥ì¥¹¥Ë¥Ã¥¯Áª¼ê¤Ï¥¿¥¤¥È¥ëÄ©ÀïÎò¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¤·¡¢ºòÇ¯6·î¤Ë¤Ï½¤ÅÍ²¦¼Ô¤ÎSASUKEÁª¼ê¤Ë¤â¾¡Íø¤·¤¿¤Î¤Ç¡¢´ÊÃ±¤ËÆüËÜ¿Í¤¬Ä¶¤¨¤é¤ì¤ëÊÉ¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤è¤Í¡£
Ê¿ËÜ¡§¥³¥ì¥¹¥Ë¥Ã¥¯¤¬ÁÈ¤ó¤Ç¤¯¤ë¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤Í¡¢¥°¥é¥Ã¥×¥ê¥ó¥°¤â¤¦¤Þ¤¤¤ó¤Ç¡¢°Õ³°¤È¤½¤Ã¤Á¤ÎÁªÂò»è¤â¤¢¤ë¤«¤È¡£
¼ÄÄÍ¡§ÁêËÜÁª¼ê¤Ï¿²µ»¤â¶¯¤¤¤Î¡©ÂÇ·â¤Î¥¤¥á¡¼¥¸¤¢¤ë¤±¤É¤Í¡£
Ê¿ËÜ¡§¥Õ¥£¥¸¥«¥ë¤È¥ì¥¹¥ê¥ó¥°¤Îº¹¤·¹ç¤¤¤ÎÂÎ¤Î¶¯¤µ¤Ï¤¢¤ë¤±¤É¡¢¤É¤¦¤Ê¤ó¤À¤í¤¦¡£¸ÞÌÀ¡Ê¹¨¿Í¡Ë¤ÈÈ½Äê¤Þ¤Ç¤¤¤Ã¤Æ¤ë¤«¤é¤Í¡Ê24Ç¯9·î¤ÎDEEP121¡Ë¡£º£¤ä¤Ã¤¿¤éKO¤Ç¤¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤±¤É¡£
¼ÄÄÍ¡§²È¤ÇÎý½¬¤·¤Æ¤ë¤ó¤Ç¤·¤ç¡©
Ê¿ËÜ¡§¤½¤¦¡¢¤À¤«¤éÎý½¬´Ä¶¤òÊÑ¤¨¤¿¤é¤â¤Ã¤È²½¤±¤ë¤«¤â¡£¤È¤Ë¤«¤¯Àª¤¤¤ÈÇúÈ¯ÎÏ¤¬¤¹¤´¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¥³¥ì¥¹¥Ë¥Ã¥¯¤Ë¤¤¤¤¾¡¤ÁÊý¤ò¤·¤¿¤é°ìµ¤¤Ë¾å°Ì¤Ë¹Ô¤¤½¤¦¤Ç¤¹¤Í¡£
¡½¡½Çë¸¶µþÊ¿Áª¼ê¤â¤É¤Á¤é¤«¤ÎÂç²ñ¤Ë»²Àï¤¬È¯É½¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£Âç¤ß¤½¤«¤Î¥ê¥ó¥°¾å¤Ç¤ÏÊ¿ËÜÁª¼ê¤Ø¤ÎÂÐÀïÍ×µá¤â¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¤¬¡Ä¡£
Ê¿ËÜ¡§¤¦¡¼¤ó¡¢Éüµ¢Àï¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¤Ê¡£¤½¤ì¤è¤ê¡¢Çë¸¶¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤ª¤¤ÎÁê¼ê¤¬¤¤¤Þ¤¹¤è¡£DEEP¥Õ¥§¥¶¡¼µéGP¤ÇÍ¥¾¡¤·¤¿¿åÌî¿·ÂÀÁª¼ê¡¢¤É¤¦¤Ç¤¹¤«¡©
¡½¡½RIZIN»²Àï¤¬´üÂÔ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¿åÌîÁª¼ê¤Ç¤¹¤¬¡¢°ì½ï¤ËÎý½¬¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤ó¤Ç¤¹¤«¡©
Ê¿ËÜ¡§¤Ï¤¤¡¢ÂçÄÍ¡ÊÎ´»Ë¡Ë¥³¡¼¥Á¤È°ì½ï¤Ë¤ä¤Ã¤Æ¤Þ¤¹¡£Çë¸¶¤è¤ê¿åÌî¤¯¤ó¤Î¤Û¤¦¤¬¶¯¤¤¤Ç¤¹¤è¡£¤â¤¦°ì¿Í¡¢º£Ç¯DEEP¤Ë»²Àï¤¹¤ë¥Õ¥§¥¶¡¼µé¤ÎÀ¸¤¤Î¥¤¥¤Áª¼ê¤¬¤¤¤ë¤ó¤Ç¡£ÍÄ¾¯´ü¤«¤é½À½Ñ¤ò¤ä¤Ã¤Æ¤Æ¡¢¥Õ¥§¥¶¡¼µé¤ÇÂÎ¤â¿åÌî¤¯¤ó¤°¤é¤¤¥Ç¥«¤¯¤Æ¡¢±üÂ¼ÊâÀ¸¡Ê¤ª¤¯¤à¤é¡¦¤¢¤¤¤ë¡Ë¤Ã¤ÆÁª¼ê¤Ê¤Î¤Ç³Ú¤·¤ß¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£¥Ð¥Ã¥¯¤ò¼è¤Ã¤¿¤é¤Û¤Ü°ìËÜ¼è¤Ã¤Á¤ã¤¦Áª¼ê¤Ç¤¹¡£
¡½¡½½Õ¤Ë¤ÏONE¤ÇÉðÂºÁª¼ê¤Î°úÂà»î¹ç¤â·è¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢¤½¤³¤âÃíÌÜ¤Ç¤¹¤Í¡£
Ê¿ËÜ¡§ÂÐÀïÁê¼ê¤Ï¥í¥Ã¥¿¥ó¤Ç·èÄê¤·¤¿¤ó¤Ç¤¹¤«¡©¡¡ONE¤À¤Ã¤¿¤éÊ¿µ¤¤ÇÉðÂºÁª¼ê¤Î°úÂà»î¹ç¤Ç¤âÉáÄÌ¤Ë°ã¤¦Áê¼ê¤òÍÑ°Õ¤·¤½¤¦¤Ç¤¹¤è¤Í¡Ê¾Ð¡Ë¡£
¼ÄÄÍ¡§¤¼¤ó¤¼¤ó°ã¤¦Áê¼ê¤¬½Ð¤Æ¤¯¤ó¤Î¡Ê¾Ð¡Ë¡£
Ê¿ËÜ¡§ONEÆüËÜÂç²ñ¤Ç¸«¤¿¤¤¥«¡¼¥É¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£°ÂÊÝÎÜµ±Ìé¤È¡¢ÌîÛµÀµÌÀÁª¼ê¤Ë¾¡¤Ã¤Æ¥¿¥ï¥ó¥Á¥ã¥¤¤âÅÝ¤·¤¿Ãæ¹ñ¿ÍÁª¼ê¡Ê¥ê¥¦¡¦¥á¥ó¥ä¥ó¡Ë¡¢¸«¤¿¤¤¤Ç¤¹¤Í¡£°ÂÊÝ¤â¾¡¤Ã¤¿¤éÌîÛµÁª¼ê¤Ø¤Î¥ê¥Ù¥ó¥¸Àï¤Ë¶á¤Å¤¯¤«¤é¡¢¥â¥Á¥Ù¡¼¥·¥ç¥ó¤â¾å¤¬¤ë¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¡£
¡½¡½ÌîÛµÁª¼ê¤¬»î¹ç¤¹¤ë¤È¤·¤¿¤éÃ¯¤È¤ä¤Ã¤¿¤é¤¤¤¤¤Ç¤¹¤«¡©
Ê¿ËÜ¡§¥°¥ì¥´¥ê¥¢¥ó¤È¤«¡¢µîÇ¯¤Ë³¤¿ÍÁª¼ê¤Ë¾¡¤Ã¤¿Áª¼ê¡Ê¥â¥Ï¥á¥É¡¦¥·¥¢¥µ¥é¥Ë¡Ë¤È¤«¤Ç¤¹¤«¤Í¡£³¤¿ÍÁª¼ê¤ÈONE¤Ç¤â¤¦1²ó¤ä¤Ã¤Æ¤â¤ª¤â¤·¤í¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤±¤É¡¢³¤¿ÍÁª¼ê¤¬¤É¤³¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤Î¤«¤ï¤«¤é¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡£µîÇ¯¤Ë¥·¥å¡¼¥È¥Ü¥¯¥·¥ó¥°¤ÎÂå¡¹ÌÚÂç²ñ¤ò¸«¤Ë¹Ô¤Ã¤Æ¡¢³¤¿ÍÁª¼ê¤¬¡Öº£²ó¤¬¥·¥å¡¼¥È¥Ü¥¯¥·¥ó¥°¤ÎºÇ¸å¤Ç¡¢¤³¤ì¤«¤éÀ¤³¦¤ËÄ©Àï¤·¤Þ¤¹¡×¤Ã¤Æ¸À¤Ã¤Æ¤¿¤«¤é¡¢¤Ä¤¤¤ËONE¤ËÀìÇ°¤¹¤ë¤Î¤«¤È»×¤Ã¤¿¤é¡¢Ç¯Ëö¤ËKNOCK OUT¤Ë½Ð¾ì¤·¤¿¤Î¤Ç¡£Æñ¤·¤¤¤Ç¤¹¤è¤Í¡¢¤É¤¦¤¤¤¦ÁªÂò¤ò¤·¤Æ¤¤¤¯¿Í¤Ê¤Î¤«¡£ONE¤È¤â·ÀÌó¤¬¤¤¤í¤¤¤í¤¢¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤±¤É¡£¤¢¤È¡¢ÀÄÌÚ¡Ê¿¿Ìé¡Ë¤µ¤ó¤òRIZIN¤Ç¸«¤¿¤¤¤Ç¤¹¡£
¡½¡½ºòÇ¯¤Ë¤½¤ÎÏÃ¤¬Éâ¾å¤·¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢ONE¤È¤Î·ÀÌó¥Þ¥Ã¥Á¥ó¥°¤Ç¼Â¸½¤·¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£
Ê¿ËÜ¡§ÀÄÌÚ¤µ¤ó¤Ë¤Ï¤Þ¤À¸½Ìò¤Ç¤¤¤Æ¤Û¤·¤¤¤Ç¤¹¤Í¡¢¤ª¤â¤·¤í¤¤¿Í¤Ê¤Î¤Ç¡£º£¤ä¤ê¤¿¤¤¤Î¤Ï¡¢ÀÄÌÚ¤µ¤ó¤È¡ÊºÙÀî¡Ë¥Ð¥ì¥ó¥¿¥¤¥ó¤µ¤ó¤È3¿Í¤Ç¸ì¤ê¤¿¤¤¤Ç¤¹¡£¥ª¥ê¥³¥ó¤Ç´ë²è¤·¤Æ¤Û¤·¤¤¤Ç¤¹¡Ê¾Ð¡Ë¡£
¡½¡½¤¤¤í¤ó¤ÊÏÃ¤ò»Ç¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢ºÇ¸å¤ÏÂ¿¤¯¤Î¥Õ¥¡¥ó¤¬µ¤¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ëÊ¿ËÜÁª¼ê¤ÎÉüµ¢»þ´ü¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤â¡¢¸½¾õ¤Î¸À¤¨¤ëÈÏ°Ï¤Ç¶µ¤¨¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
Ê¿ËÜ¡§¤¿¤Ö¤óÍèÇ¯¤«ºÆÍèÇ¯¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¡£
¼ÄÄÍ¡§»î¹ç¥Ú¡¼¥¹¤¬¥ª¥ê¥ó¥Ô¥Ã¥¯¤¸¤ã¤ó¡Ê¾Ð¡Ë¡£
Ê¿ËÜ¡§30ºÐ¤Þ¤Ç¤Ë¤ÏÉüµ¢¤·¤Þ¤¹¡Êº£Ç¯5·î¤Ç28ºÐ¡Ë¡£
¡½¡½¥¢¥ó¥Á¤â´Þ¤á¤Æ¤¤¤í¤ó¤Ê¤³¤È¤ò¸À¤Ã¤Æ¤¤Þ¤¹¤¬¡¢ËÜÅö¤ÏÊ¿ËÜÁª¼ê¼«¿È¤¬°ìÈÖ»î¹ç¤ò¤·¤¿¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡¢¥Õ¥¡¥ó¤Ï¤½¤ì¤òÍý²ò¤·¤Æ´°Á´¤Ë²óÉü¤·¤ÆÌá¤Ã¤Æ¤¤Æ¤Û¤·¤¤¤È´ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Ê¿ËÜ¡§¥¢¥ó¥Á¤ÎÀ¼¤Î¥Õ¥é¥¹¥È¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¤ò¥×¥é¥¹¤ËÊÑ¤¨¤Æ¡¢¤ä¤ëµ¤¤Ë¤ÏËþ¤Á°î¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ºÆÍèÇ¯¤ÎÉüµ¢¤Ë¸þ¤±¤ÆÉû¶È¤òÃµ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢¿å¤Î¥á¡¼¥«¡¼¤Ç¥¸¥à¤Î¥¹¥Ý¥ó¥µ¡¼¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¯¤À¤µ¤ëÊý¤Ï¡¢¤´Ï¢Íí¤¯¤À¤µ¤¤¡Ê¾Ð¡Ë¡£»×¤¤¤Ã¤¤êÀëÅÁ¤·¤Þ¤¹¡£
¼ÄÄÍ¡§²¶¤Ï»î¹ç¤ò¤ä¤ê¤Þ¤¯¤ë¤ó¤Ç¡£Ç¯´Ö4»î¹ç¤Ï¤ä¤é¤Ê¤¤¤±¤É3»î¹ç¤Ï¤ä¤ê¤¿¤¤¤ó¤Ç¡¢½Õ¤Ë¤Ï»î¹ç¤ä¤ê¤Þ¤¹¡£Áê¼ê¤Ï¥Þ¥¸¤Ç¤¤¤í¤¤¤íÏÃ¤·¤Æ¤ë¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤ï¤«¤é¤ó¥Ã¥¹¡Ê¾Ð¡Ë¡£¤¤¤¤¤Ê¤È»×¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡¢ÃæÂ¼Í¥ºî¤È¤«¤Á¤ç¤¦¤É¤¤¤¤¤«¤Ê¤Ã¤Æ¡£
Ê¿ËÜ¡§¤¢¤È¤Ï¡ü¡ü¡ü¡ü¤È¤«¡Ê¾Ð¡Ë¡£
¼ÄÄÍ¡§¥¢¥¤¥Ä¤Ï¤â¤¦»à¤ó¤À¤è¡Ê¾Ð¡Ë¡£Ã¯¤â¾Ã¤¨¤¿¿¿Áê¤òÃÎ¤é¤Ê¤¤¤«¤é¡£
Ê¿ËÜ¡§¤¤¤¤Áª¼ê¤À¤Ã¤¿¤Ç¤¹¤±¤É¤Í¡Ê¾Ð¡Ë¡£¿ÈÂÎÇ½ÎÏ¤¬¹â¤¯¤Æ°ìÈ¯¤¬¤¢¤Ã¤¿¤·¡¢´é¤â¥«¥Ã¥³¤è¤«¤Ã¤¿¤·¡¢¤â¤Ã¤¿¤¤¤Ê¤¤¡£
¼ÄÄÍ¡§¥³¥ó¥×¥é¤Ï¼é¤Ã¤Æ¤¤¤¤Þ¤·¤ç¤¦¡Ê¾Ð¡Ë¡£
