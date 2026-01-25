¡È²¾ÌÌ¥é¥¤¥À¡¼¤Ê¤Ç¤·¤³¡É¿¿Ìî·ÃÎ¤ºÚ¡¢À¼¤Ç¡Ø¥¬¡¼¥ë¥º¥ê¥ß¥Ã¥¯¥¹¡ÙÅÐ¾ì¡Öº£¤Ç¤âÂçÀÚ¡×¡¡±§Ãè¤«¤éÈôÍè
¡¡ÇÛ¿®³«»Ï¤È¤Ê¤Ã¤¿TTFC¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¡Ø²¾ÌÌ¥é¥¤¥À¡¼¥¢¥¤¥ó¥º with¥¬¡¼¥ë¥º¥ê¥ß¥Ã¥¯¥¹¡Ù¤Ë¡¢¡Ø²¾ÌÌ¥é¥¤¥À¡¼¥¢¥®¥È¡Ù¡Ê2001¡Ë¤ËÅÐ¾ì¤·¤¿¾®ÂôÀ¡»Ò¡Ê±é¡§Æ£ÅÄÆ·»Ò¡Ë¡¢¡Ø²¾ÌÌ¥é¥¤¥À¡¼¡ß²¾ÌÌ¥é¥¤¥À¡¼¡¡¥Õ¥©¡¼¥¼¡õ¥ª¡¼¥º¡¡MOVIEÂçÀïMEGA MAX¡Ù¡Ê2011¡Ë¤ËÅÐ¾ì¤·¤¿²¾ÌÌ¥é¥¤¥À¡¼¤Ê¤Ç¤·¤³¡ÊÀ¼¡§¿¿Ìî·ÃÎ¤ºÚ¡Ë¤¬¥µ¥×¥é¥¤¥ºÅÐ¾ì¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬È¯É½¤µ¤ì¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¡Ø²¾ÌÌ¥é¥¤¥À¡¼¥¢¥®¥È¡Ù¾®ÂôÀ¡»Ò¤¬¥µ¥×¥é¥¤¥º¤ÇÅÐ¾ì
¡¡º£Ç¯¸ø³«15¼þÇ¯¤ò·Þ¤¨¤ë¡Ø²¾ÌÌ¥é¥¤¥À¡¼¡ß²¾ÌÌ¥é¥¤¥À¡¼¡¡¥Õ¥©¡¼¥¼¡õ¥ª¡¼¥º¡¡MOVIEÂçÀïMEGA MAX¡Ù¤«¤é¡¢²¾ÌÌ¥é¥¤¥À¡¼¤Ê¤Ç¤·¤³¤¬ÅÐ¾ì¡£±§ÃèÀ¸Ì¿ÂÎSOLU¡ÊÈþºéÉï»Ò¡Ë¤¬¤Ê¤Ç¤·¤³¥É¥é¥¤¥Ð¡¼¤ÇÊÑ¿È¤¹¤ë²¾ÌÌ¥é¥¤¥À¡¼¤Ê¤Ç¤·¤³¡£¿¿Ìî·ÃÎ¤ºÚ¤¬º£²ó¤âÀ¼¤Î½Ð±é¤ÇÃ´Åö¤¹¤ë¡£
¢£¿¿Ìî·ÃÎ¤ºÚ¥³¥á¥ó¥È
¡½¡½¥ª¥Õ¥¡¡¼¤ò¼õ¤±¤¿»þ¤Î´¶ÁÛ¤Ï¡©
¡Ú¿¿Ìî¡Û²¾ÌÌ¥é¥¤¥À¡¼¤Ê¤Ç¤·¤³¤Ï·à¾ìÈÇ¤Ç¤ÎÅÐ¾ì¤Ç¤·¤¿¤¬¡¢¤¿¤¯¤µ¤ó¤ÎÊý¤Ë¹¥¤¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤â¤é¤¨¤¿¤³¤È¤¬ËÜÅö¤Ë¤¦¤ì¤·¤¯¤Æº£¤Ç¤âÂçÀÚ¤Ë»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤ÇºÆ¤ÓÀ¼¤Ç¤Ê¤Ç¤·¤³¤ò±é¤¸¤é¤ì¤ë¤³¤È¤¬¤¦¤ì¤·¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡£¤Ê¤Ç¤·¤³¤ò±é¤¸¤¿¤Î¤Ï¤â¤¦10Ç¯°Ê¾å¤âÁ°¤Ç»ä¤âºÐ¤ò½Å¤Í¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡Ä¡Ê¾Ð¡Ë¡£Åö»þ¤Î¤Ê¤Ç¤·¤³¤Î¥¥ã¥Ô¥Ã¤È¤·¤¿À¼¤ò½Ð¤»¤ë¤«ÀµÄ¾ÉÔ°Â¤Ç¤·¤¿¤¬¡¢¥¢¥Õ¥ì¥³¤ÎÆü¤¬¤È¤Ã¤Æ¤â³Ú¤·¤ß¤Ç¤·¤¿¡£
¡½¡½¥Õ¥¡¥ó¤Ø°ì¸À¡£
¡Ú¿¿Ìî¡ÛSNS¤Çº£¤Ç¤â¤Ê¤Ç¤·¤³¤ò¹¥¤¤À¤È¸À¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤ëÊý¤ä¡¢¤Ê¤Ç¤·¤³¥É¥é¥¤¥Ð¡¼¤ò¼ê¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤¿Êý¤ÎÅê¹Æ¤ò¸«¤«¤±¤ë¤³¤È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£º£²ó¡¢Ì´¤Î¤è¤¦¤ÊºîÉÊ¤Ë»ä¤â»²²Ã¤µ¤»¤Æ¤â¤é¤¨¤Æ¹¬¤»¤Ç¤¹¡ª¡Ø²¾ÌÌ¥é¥¤¥À¡¼¥¢¥¤¥ó¥º with¥¬¡¼¥ë¥º¥ê¥ß¥Ã¥¯¥¹¡Ù¤ò¡¢¤½¤·¤Æ¤Ê¤Ç¤·¤³¤ÎÅÐ¾ì¥·¡¼¥ó¤â³Ú¤·¤ó¤Ç¤¤¤¿¤À¤±¤¿¤é¤¦¤ì¤·¤¤¤Ç¤¹¡ª
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¡Ø²¾ÌÌ¥é¥¤¥À¡¼¥¢¥®¥È¡Ù¾®ÂôÀ¡»Ò¤¬¥µ¥×¥é¥¤¥º¤ÇÅÐ¾ì
¡¡º£Ç¯¸ø³«15¼þÇ¯¤ò·Þ¤¨¤ë¡Ø²¾ÌÌ¥é¥¤¥À¡¼¡ß²¾ÌÌ¥é¥¤¥À¡¼¡¡¥Õ¥©¡¼¥¼¡õ¥ª¡¼¥º¡¡MOVIEÂçÀïMEGA MAX¡Ù¤«¤é¡¢²¾ÌÌ¥é¥¤¥À¡¼¤Ê¤Ç¤·¤³¤¬ÅÐ¾ì¡£±§ÃèÀ¸Ì¿ÂÎSOLU¡ÊÈþºéÉï»Ò¡Ë¤¬¤Ê¤Ç¤·¤³¥É¥é¥¤¥Ð¡¼¤ÇÊÑ¿È¤¹¤ë²¾ÌÌ¥é¥¤¥À¡¼¤Ê¤Ç¤·¤³¡£¿¿Ìî·ÃÎ¤ºÚ¤¬º£²ó¤âÀ¼¤Î½Ð±é¤ÇÃ´Åö¤¹¤ë¡£
¡½¡½¥ª¥Õ¥¡¡¼¤ò¼õ¤±¤¿»þ¤Î´¶ÁÛ¤Ï¡©
¡Ú¿¿Ìî¡Û²¾ÌÌ¥é¥¤¥À¡¼¤Ê¤Ç¤·¤³¤Ï·à¾ìÈÇ¤Ç¤ÎÅÐ¾ì¤Ç¤·¤¿¤¬¡¢¤¿¤¯¤µ¤ó¤ÎÊý¤Ë¹¥¤¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤â¤é¤¨¤¿¤³¤È¤¬ËÜÅö¤Ë¤¦¤ì¤·¤¯¤Æº£¤Ç¤âÂçÀÚ¤Ë»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤ÇºÆ¤ÓÀ¼¤Ç¤Ê¤Ç¤·¤³¤ò±é¤¸¤é¤ì¤ë¤³¤È¤¬¤¦¤ì¤·¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡£¤Ê¤Ç¤·¤³¤ò±é¤¸¤¿¤Î¤Ï¤â¤¦10Ç¯°Ê¾å¤âÁ°¤Ç»ä¤âºÐ¤ò½Å¤Í¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡Ä¡Ê¾Ð¡Ë¡£Åö»þ¤Î¤Ê¤Ç¤·¤³¤Î¥¥ã¥Ô¥Ã¤È¤·¤¿À¼¤ò½Ð¤»¤ë¤«ÀµÄ¾ÉÔ°Â¤Ç¤·¤¿¤¬¡¢¥¢¥Õ¥ì¥³¤ÎÆü¤¬¤È¤Ã¤Æ¤â³Ú¤·¤ß¤Ç¤·¤¿¡£
¡½¡½¥Õ¥¡¥ó¤Ø°ì¸À¡£
¡Ú¿¿Ìî¡ÛSNS¤Çº£¤Ç¤â¤Ê¤Ç¤·¤³¤ò¹¥¤¤À¤È¸À¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤ëÊý¤ä¡¢¤Ê¤Ç¤·¤³¥É¥é¥¤¥Ð¡¼¤ò¼ê¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤¿Êý¤ÎÅê¹Æ¤ò¸«¤«¤±¤ë¤³¤È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£º£²ó¡¢Ì´¤Î¤è¤¦¤ÊºîÉÊ¤Ë»ä¤â»²²Ã¤µ¤»¤Æ¤â¤é¤¨¤Æ¹¬¤»¤Ç¤¹¡ª¡Ø²¾ÌÌ¥é¥¤¥À¡¼¥¢¥¤¥ó¥º with¥¬¡¼¥ë¥º¥ê¥ß¥Ã¥¯¥¹¡Ù¤ò¡¢¤½¤·¤Æ¤Ê¤Ç¤·¤³¤ÎÅÐ¾ì¥·¡¼¥ó¤â³Ú¤·¤ó¤Ç¤¤¤¿¤À¤±¤¿¤é¤¦¤ì¤·¤¤¤Ç¤¹¡ª