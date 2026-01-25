¡Ø²¾ÌÌ¥é¥¤¥À¡¼¥¢¥®¥È¡Ù¾®ÂôÀ¡»Ò¤¬¡Ø¥¬¡¼¥ë¥º¥ê¥ß¥Ã¥¯¥¹¡Ù¤ËÅÐ¾ì¡¡Æ£ÅÄÆ·»Ò¤¬´î¤Ó¡Ö¾®ÂôÀá¤ò³Ú¤·¤ó¤Ç¡×
¡¡ÇÛ¿®³«»Ï¤È¤Ê¤Ã¤¿TTFC¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¡Ø²¾ÌÌ¥é¥¤¥À¡¼¥¢¥¤¥ó¥º with¥¬¡¼¥ë¥º¥ê¥ß¥Ã¥¯¥¹¡Ù¤Ë¡¢¡Ø²¾ÌÌ¥é¥¤¥À¡¼¥¢¥®¥È¡Ù¡Ê2001¡Ë¤ËÅÐ¾ì¤·¤¿¾®ÂôÀ¡»Ò¡Ê±é¡§Æ£ÅÄÆ·»Ò¡Ë¡¢¡Ø²¾ÌÌ¥é¥¤¥À¡¼¡ß²¾ÌÌ¥é¥¤¥À¡¼¡¡¥Õ¥©¡¼¥¼¡õ¥ª¡¼¥º¡¡MOVIEÂçÀïMEGA MAX¡Ù¡Ê2011¡Ë¤ËÅÐ¾ì¤·¤¿²¾ÌÌ¥é¥¤¥À¡¼¤Ê¤Ç¤·¤³¡ÊÀ¼¡§¿¿Ìî·ÃÎ¤ºÚ¡Ë¤¬¥µ¥×¥é¥¤¥ºÅÐ¾ì¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬È¯É½¤µ¤ì¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Ûº£¤âÊÑ¤ï¤é¤Ê¤¤Èþ¤·¤µ¤ÎÆ£ÅÄÆ·»Ò
¡¡º£Ç¯ÊüÁ÷³«»Ï25¼þÇ¯¤ò·Þ¤¨¤ë¡Ø²¾ÌÌ¥é¥¤¥À¡¼¥¢¥®¥È¡Ù¤«¤é¡¢¾®ÂôÀ¡»Ò¤¬ÅÐ¾ì¡£·Ù»ëÄ£Ì¤³ÎÇ§À¸Ì¿ÂÎÂÐºöÈÉ¤Î¥ê¡¼¥À¡¼¤Ç¤¢¤ê¡¢G3¥·¥¹¥Æ¥à¤òÀß·×¡¦³«È¯¤·¤¿À¸¤ß¤Î¿Æ¤Ç¤â¤¢¤ë¾®Âô¤Ï¡¢¥Æ¥ì¥Ó¥·¥ê¡¼¥ººÇ½ª²ó¤ÇÀ¾¥í¥ó¥É¥óÂç³Ø¤Î¶µ¼ø¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤³¤È¤¬ÉÁ¤«¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£À¾¥í¥ó¥É¥óÂç³Ø¡¢¤½¤·¤Æ¡È¾®Âô¶µ¼ø¡É¤ÎÌ¾Á°¤Ï¡¢Á°¡¹ºî¡Ø²¾ÌÌ¥é¥¤¥À¡¼¥Þ¥¸¥§¡¼¥É with¥¬¡¼¥ë¥º¥ê¥ß¥Ã¥¯¥¹¡Ù¤Ç¤âÅÐ¾ì¤·¤Æ¤¤¤¿¤¬¡ÈÉúÀþ²ó¼ý¡É¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¢£Æ£ÅÄÆ·»Ò¥³¥á¥ó¥È
¡½¡½¥ª¥Õ¥¡¡¼¤ò¼õ¤±¤¿¤È¤¤Î´¶ÁÛ¤Ï¡©
¡ÚÆ£ÅÄ¡ÛÉÔ°ÂÈ¾Ê¬¡¢¤¦¤ì¤·¤µÈ¾Ê¬¡¢¤Ç¤·¤¿¡£¡Ø²¾ÌÌ¥é¥¤¥À¡¼¥¢¥®¥È¡Ù¤«¤é20Ç¯°Ê¾å·Ð¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡¢Åö»þ´Ñ¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤¤¤¿Êý¤ÎÃæ¤Ç¤â¾®ÂôÀ¡»ÒÁü¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï¤¢¤ë¤È»×¤¦¤Î¤Ç¡¢¤½¤ì¤¬Êø¤ì¤Á¤ã¤¦¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤È¤¤¤¦ÉÔ°Â¤È¡¢¤Ç¤â¡¢»ä¼«¿È¤¬µ×¤·¤Ö¤ê¤Ë¾®ÂôÀ¡»Ò¤Ë²ñ¤¤¤¿¤¤¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¦¡¢¤ï¤¯¤ï¤¯¤·¤¿¤¦¤ì¤·¤µ¤È¡¢È¾¡¹¤Ê´¶¤¸¤Ç¤·¤¿¡£
¡½¡½¥Õ¥¡¥ó¤Ø°ì¸À¡£
¡ÚÆ£ÅÄ¡Û³§¤µ¤ó¤³¤ó¤Ë¤Á¤Ï¡£¾®ÂôÀ¡»Ò¤³¤È¡¢Æ£ÅÄÆ·»Ò¤Ç¤¹¡£»ä¤¬¡Ø²¾ÌÌ¥é¥¤¥À¡¼¥¢¥®¥È¡Ù¤Ë½Ð±é¤·¤Æ¤¤¤¿º¢¤Ï¡¢½÷À¥é¥¤¥À¡¼¤Ï¤¤¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£¤½¤ì¤¬º£¤Ç¤Ï½÷À¥é¥¤¥À¡¼¤â¥¹¥¿¥ó¥À¡¼¥É¤Ë¤Ê¤ê¤Ä¤Ä¤¢¤ê¡¢¤½¤ì¤¬°ì¤Ä¤ÎºîÉÊ¤Ë¤Ê¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ë¤È¤Æ¤â´¶³´¿¼¤¤»×¤¤¤òÊú¤¯¤ÈÆ±»þ¤Ë¡¢¤½¤ó¤ÊºîÉÊ¤Ë»²²Ã¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤¿¤³¤È¤ò¿´¤«¤é¸÷±É¤Ë»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤Ï¤¸¤á¤Þ¤·¤Æ¤ÎÊý¤â¡¢Åö»þ´Ñ¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤Æ¤¤¤¿Êý¤â¡¢¾®ÂôÀá¤ò³Ú¤·¤ó¤Ç¤¤¤¿¤À¤±¤ì¤Ð¤¦¤ì¤·¤¤¤Ç¤¹¡£¤³¤ì¤«¤é¤â¡Ö²¾ÌÌ¥é¥¤¥À¡¼¡×¥·¥ê¡¼¥º¤ò¤è¤í¤·¤¯¤ª´ê¤¤¤·¤Þ¤¹¡£
