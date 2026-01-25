¡Ø¥ê¥Ö¡¼¥È¡Ù¿·¥¥ã¥¹¥È²ò¶Ø¡¡¸µÊõÄÍ¡¦°¦´õ¤ì¤¤¤«¡¢ÆüÍË·à¾ì¤Ë½é½Ð±é
¡¡ÎëÌÚÎ¼Ê¿¤¬¼ç±é¤òÌ³¤á¤ëTBSÆüÍË·à¾ì¡Ø¥ê¥Ö¡¼¥È¡Ù¡ÊËè½µÆüÍË¡¡¸å9¡§00¡Ë¤Ë¡¢¸µÊõÄÍ²Î·àÃÄ·îÁÈ¥È¥Ã¥×Ì¼Ìò¤ÇÇÐÍ¥¤Î°¦´õ¤ì¤¤¤«¤¬¥²¥¹¥È½Ð±é¤¹¤ë¤³¤È¤¬Ê¬¤«¤Ã¤¿¡£2·î1ÆüÊüÁ÷¤ÎÂè3ÏÃ¤«¤éÅÐ¾ì¤·¡¢·Ù»ëÄ£ÁÜººÆó²Ý¤Î·º»ö¤È¤·¤Æ¡¢¼ç¿Í¸ø¤ÎÀµÂÎ¤Ë±Ô¤¯ÀÚ¤ê¹þ¤ó¤Ç¤¤¤¯½ÅÍ×¤ÊÌò¤É¤³¤í¤òÃ´¤¦¡£
¡Ú¼Ì¿¿Â¿¿ô¡ÛÎëÌÚÎ¼Ê¿¡¢¸ÍÅÄ·ÃÍü¹á¡¢¹õÌÚ¥á¥¤¥µ¤é¡Ä¹ë²Ú¥¥ã¥¹¥È¤ò¾Ò²ð¡ª
¡¡ËÜºî¤Ï¡¢ºÊ»¦¤·¤Îºá¤òÃå¤»¤é¤ì¤¿Ê¿ËÞ¤Ê¥Ñ¥Æ¥£¥·¥¨¤¬¡¢·Ù»ëÄ£¤Î°ÆÁ·º»ö¤Ë´é¤òÊÑ¤¨¤ÆºÆµ¯Æ°¤·¡¢»ö·ï¤Î¿¿Áê¤òÄÉ¤¦¥¨¥¯¥¹¥È¥ê¡¼¥à¡¦¥Õ¥¡¥ß¥ê¡¼¥µ¥¹¥Ú¥ó¥¹¡£2025Ç¯1·î18Æü¤ËÊüÁ÷¤µ¤ì¤¿½é²ó¤Ç¤Ï¡¢¼ç¿Í¸ø¤¬¡È¥ê¥Ö¡¼¥È¡É¤¹¤ëÁ°¤ÎÁáÀ¥Î¦Ìò¤ò¾¾»³¥±¥ó¥¤¥Á¤¬±é¤¸¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤¬ÌÀ¤é¤«¤Ë¤Ê¤ê¡¢Âç¤¤Ê¥µ¥×¥é¥¤¥º¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£¤µ¤é¤Ë¡¢ÎëÌÚ¤È¾¾»³¤¬Æ±°ì¿ÍÊª¤ò±é¤¸Ê¬¤±¤ë¹â¤¤¥·¥ó¥¯¥íÎ¨¤ä¡¢¾×·âÅª¤Ê¥é¥¹¥È¤âÏÃÂê¤ò¸Æ¤Ó¡¢ÊüÁ÷Ä¾¸å¤«¤éÂç¤¤ÊÈ¿¶Á¤ò½¸¤á¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡°¦´õ¤¬±é¤¸¤ë¤Î¤Ï¡¢·Ù»ëÄ£ÁÜººÆó²Ý¤Î·ÙÉô¡¦ÅÚÊýÍªÎ¤¡£º¾µ½¤äÇØÇ¤¤Ê¤É¤ÎÃÎÇ½ÈÈ¤òÃ´Åö¤¹¤ë·º»ö¤Ç¡¢¥´¡¼¥·¥Ã¥¯¥¹¥³¡¼¥Ý¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¤ÎÎ¢¤Î´é¤ËÌÜ¤òÉÕ¤±¡¢Æ±¼Ò¤È´Ø¤ï¤ê¤Î¤¢¤ëÅß¶¶¤Èµ·Æ²¤Î´Ø·¸¤òµ¿¤¦¡£¤µ¤é¤Ë¡¢´Æ»¡´±¤Î¿¿ËÌ¤È¼ê¤òÁÈ¤ß¡¢¡È·Ù»¡Æâ¤ÎºÇ¶¯¥¿¥Ã¥°¡É¤È¤·¤Æ¡¢µ·Æ²¤ËÀ®¤êÂå¤ï¤Ã¤¿ÁáÀ¥¤ÎÀµÂÎ¤Ø¤ÈÇ÷¤Ã¤Æ¤¤¤¯Â¸ºß¤À¡£ÅÚÊý¤ÎÅÐ¾ì¤Ï¡¢Êª¸ì¤òÂç¤¤¯ÍÉ¤ë¤¬¤¹¶¼°Ò¤È¤Ê¤ë¡£
¡¡°¦´õ¤Ï2018Ç¯¤ËÊõÄÍ²Î·àÃÄ¤òÂàÃÄ¸å¡¢ÉñÂæ¤ä±ÇÁüºîÉÊ¤Ç³èÆ°¤ÎÉý¤ò¹¤²¤Æ¤¤¿¡£NHKÂç²Ï¥É¥é¥Þ¡ØÀÄÅ·¤ò¾×¤±¡Ù¡Ê2021Ç¯¡Ë¤ä¡Ø¤Ù¤é¤Ü¤¦¡ÁÄÕ½Å±É²ÚÇµÌ´È¸¡Á¡Ù¡Ê2025Ç¯¡Ë¤Ê¤É¤Ë½Ð±é¤·¤Æ¤¤¿¤¬¡¢TBS¥É¥é¥Þ¤Ø¤Î½Ð±é¤ÏËÜºî¤¬½é¤È¤Ê¤ë¡£Âè3ÏÃ¤Ç¤Ï¡¢ÁáÀ¥¤¬µ·Æ²¤ÎºÊ¡¦ËãÍ§¤Ë¤è¤Ã¤ÆµçÃÏ¤ËÄÉ¤¤¹þ¤Þ¤ì¡¢¤µ¤é¤Ë²Æ³¤»¦³²»ö·ï¤ò½ä¤ë¡È¤¢¤ë¿¿¼Â¡É¤¬ÌÀ¤é¤«¤Ë¤Ê¤ë¤Ê¤É¡¢Êª¸ì¤Ï¿·¤¿¤Ê¶ÉÌÌ¤ò·Þ¤¨¤ë¡£Âè2ÏÃ¤ò·Ð¤ÆÎ©¤Á¤Ï¤À¤«¤ë¿·¤¿¤ÊÊÉ¤È¤·¤ÆÅÐ¾ì¤¹¤ëÅÚÊýÍªÎ¤¤¬¡¢Êª¸ì¤Ë¤É¤Î¤è¤¦¤Ê¶ÛÄ¥´¶¤ò¤â¤¿¤é¤¹¤Î¤«ÃíÌÜ¤¬½¸¤Þ¤ë¡£
¢£¥³¥á¥ó¥È
¡ã°¦´õ¤ì¤¤¤«¡ä
ÅÚÊýÍªÎ¤Ìò¤Î°¦´õ¤ì¤¤¤«¤Ç¤¹¡£
Æ´¤ì¤ÎÆüÍË·à¾ì¤Ë½Ð±é¤Ç¤¤ë¤³¤È¡¢¤È¤Æ¤â´ò¤·¤¤¤Ç¤¹¡£
¥Ï¥é¥Ï¥é¥É¥¥É¥¤¹¤ëÅ¸³«¤Ë¡¢¼¡¤ÎÂæËÜ¤¬ÆÏ¤¯¤Î¤¬ÂÔ¤Á±ó¤·¤¯¤Æ»ÅÊý¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡£
±ÇÁü¤Ë¤Ê¤Ã¤¿ºÝ¤Ë¤É¤Î¤è¤¦¤ËÀ¤³¦¤¬¹¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤Î¤«¡¢¤È¤Æ¤â³Ú¤·¤ß¤Ë¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
ÅÐ¾ì¿ÍÊª¤¿¤Á¤Î¿Í´Ö´Ø·¸¤ÎÙ¹¤ì¤ä¡¢Êª¸ì¤¬¿Ê¤à¤Ë¤Ä¤ì¤Æ¾¯¤·¤º¤Ä¸«¤¨¤Æ¤¯¤ë¿¿¼Â¤Ë¡¢¶»¤¬¤®¤å¤Ã¤ÈÄù¤á¤Ä¤±¤é¤ì¡¢¤½¤ÎÃæ¤Ë¤½¤ì¤¾¤ì¤Î¡Ö°¦¡×¤ò¶¯¤¯´¶¤¸¤Þ¤·¤¿¡£
ÅÚÊý¤Ï¤È¤Æ¤âµ¿¤¤¿¼¤¯¡¢¶¯¤¤ÀµµÁ´¶¤ò´Ó¤¯¿ÍÊª¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
ÁÀ¤Ã¤¿³ÍÊª¤Ï·è¤·¤ÆÆ¨¤µ¤Ê¤¤¡¢±Ô¤¤ÌÜ¤ò»ý¤ÄÈà½÷¤ÎÅÐ¾ì¤Ç¡¢Êª¸ì¤Ï¤É¤Î¤è¤¦¤ËÆ°¤½Ð¤¹¤Î¤«Ž¥Ž¥Ž¥¤¼¤Ò³Ú¤·¤ß¤Ë¤ªÂÔ¤Á¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤·¤¿¤é¹¬¤¤¤Ç¤¹¡£
