¥µ¥à¡¦¥é¥¤¥ß´ÆÆÄÎ®¤Î¥¸¥ç¡¼¥¯¡©¡ØHELP¡¿Éü½²Åç¡ÙÆüËÜ¤Ë¸þ¤±¤¿Æ°²è¤Ç¡È¤Þ¤µ¤«¤Î´ª°ã¤¤¡É
¡¡¡Ø¥É¥¯¥¿¡¼¡¦¥¹¥È¥ì¥ó¥¸¡¿¥Þ¥ë¥Á¥Ð¡¼¥¹¡¦¥ª¥Ö¡¦¥Þ¥Ã¥É¥Í¥¹¡Ù¡Ê2022Ç¯¡Ë¤ä¡Ø¥¹¥Ñ¥¤¥À¡¼¥Þ¥ó¡Ù¥·¥ê¡¼¥º¡Ê02Ç¯¡¦04Ç¯¡¦07Ç¯¡Ë¤Ê¤É¤ò¼ê¤¬¤±¤¿±Ç²è´ÆÆÄ¤Î¥µ¥à¡¦¥é¥¤¥ß¡£¤½¤ÎºÇ¿·ºî¡ØHELP¡¿Éü½²Åç¡Ù¤¬¡¢1·î30Æü¤è¤êÆüËÜ¤Ç¸ø³«¤µ¤ì¤ë¡£¤³¤Î¤¿¤Ó¡¢¥é¥¤¥ß´ÆÆÄ¤«¤éÆüËÜ¤Î¥Õ¥¡¥ó¤Ë¸þ¤±¤¿¥á¥Ã¥»¡¼¥¸Æ°²è¤¬ÅþÃå¤·¤¿¡£
¡ÚÆ°²è¡Û¥µ¥à¡¦¥é¥¤¥ß´ÆÆÄ¤«¤éÆüËÜ¤Ø¥³¥á¥ó¥È¤¬ÅþÃå
¡¡ËÜºî¤Î¥×¥í¥â¡¼¥·¥ç¥ó¤ÇÍèÆü¤ò´õË¾¤·¤Æ¤¤¤¿¤â¤Î¤Î¡¢¤½¤ì¤¬¤«¤Ê¤ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¥é¥¤¥ß¡£Æ°²è¤ÎÃæ¤ÇÆÍÁ³¡¢ÃÏµåµ·¤ò¼ê¤Ë¼è¤ë¤È¡¢¡Ö»ÄÇ°¤Ê¤¬¤é»ä¤Ïº£¤³¤³¤Ë¤¢¤ë¥Ï¥ê¥¦¥Ã¥É¤Ë¤¤¤Æ¡¢³§¤µ¤ó¤¬¤¤¤ë¥³¥³¡£ÆüËÜ¤Ë»Ç¤¦¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤»¤ó¡×¤È¿¿´é¤ÇÀâÌÀ¡£¤½¤¦¸À¤¤¤Ê¤¬¤é»Ø¤·¼¨¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢¤Ê¤¼¤«¥Þ¥À¥¬¥¹¥«¥ë½ôÅç¤À¤Ã¤¿¡£´Ö°ã¤¨¤¿¤Þ¤Þ±Ç²è¤Î¹ðÃÎ¤òÂ³¤±¡¢¤½¤Î¤Þ¤Þ¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤ÏÄù¤á¤¯¤¯¤é¤ì¤ë¡£
¡¡¡ØHELP¡¿Éü½²Åç¡Ù¤Ï¡¢Èô¹Ôµ¡»ö¸Î¤Ç¶å»à¤Ë°ìÀ¸¤òÆÀ¤¿¼ç¿Í¸ø¥ê¥ó¥À¡Ê¥ì¥¤¥Á¥§¥ë¡¦¥Þ¥¯¥¢¥À¥à¥¹¡Ë¤È¡¢¥Ñ¥ï¥Ï¥éµ¤¼Á¤Î¡È¥¯¥½¾å»Ê¡É¥Ö¥é¥Ã¥É¥ê¡¼¡Ê¥Ç¥£¥é¥ó¡¦¥ª¥Ö¥é¥¤¥¨¥ó¡Ë¤¬¡¢¡ÈÆ¨¤²¾ì¤Î¤Ê¤¤Ìµ¿ÍÅç¡É¤ÇÆó¿Í¤¤ê¤Ë¤Ê¤ë¤³¤È¤«¤é»Ï¤Þ¤ë¡¢Í½Â¬ÉÔÇ½¤Ê¥Î¥ó¥¹¥È¥Ã¥×¡ÈÉü½²¥¨¥ó¥¿¡¼¥Æ¥¤¥ó¥á¥ó¥È¡É¤À¡£
¡¡¸Â¤é¤ì¤¿¶õ´Ö¡¢¾¯¿Í¿ô¡¢¤½¤·¤Æ¶Ë¸Â¾õ¶·¨¡¨¡¡£¥·¥ó¥×¥ë¤ÊÉñÂæÀßÄê¤È¿Í´Ö¤Î¶²ÉÝ¤ò¡¢³×¿·Åª¤Ê±ÇÁü±é½Ð¤Ç¾º²Ú¤µ¤»¤¿¥é¥¤¥ß´ÆÆÄ¤Î¸¶ÅÀ¡Ø»àÎî¤Î¤Ï¤é¤ï¤¿¡Ù¡Ê1981Ç¯¡Ë¤ò×Ç×Ê¤È¤µ¤»¤ë¹½¿Þ¤â¡¢ËÜºî¤ÎÂç¤¤Ê¸«¤É¤³¤í¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡ÀèÆü¹Ô¤ï¤ì¤¿¥ï¡¼¥ë¥É¥×¥ì¥ß¥¢¤ËÅÐ¾ì¤·¤¿¥Þ¥¯¥¢¥À¥à¥¹¤â¡¢¡Ö¥Û¥é¡¼¤ä¥¹¥ê¥é¡¼¡¢¤½¤ì¤Ë¿´Íý¥µ¥¹¥Ú¥ó¥¹¡Ä¤¤¤í¤ó¤ÊÍ×ÁÇ¤¬ÀäÌ¯¤Ë¥ß¥Ã¥¯¥¹¤µ¤ì¤¿ºîÉÊ¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤Á¤ç¤Ã¤È¥À¡¼¥¯¤Ê¥³¥á¥Ç¥£Í×ÁÇ¤â¸ú¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¡£¥á¥Ã¥»¡¼¥¸Æ°²è¤Î¥¸¥ç¡¼¥¯¤«¤é³À´Ö¸«¤¨¤ë¥æ¡¼¥â¥¢¥»¥ó¥¹¤Ï¡¢ºîÃæ¤Ç¤µ¤é¤Ë¿Ê²½¤ò¿ë¤²¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤À¡£
¡¡´Ö°ã¤¨¤¿¥Þ¥À¥¬¥¹¥«¥ë¤È¼ç±é¤Î¥Þ¥¯¥¢¥À¥à¥¹¨¡¨¡¤É¤³¤«»÷¤Æ¤¤¤ëµ¤¤â¤¹¤ë¡£¥Ð¥«¥Ð¥«¤·¤¯¤Æ¡¢°¼ñÌ£°ìÊâ¼êÁ°¡£¤½¤ó¤Ê¥é¥¤¥ßÎ®¥¸¥ç¡¼¥¯¤Ç¡¢ºîÉÊ¤ò¥¢¥Ô¡¼¥ë¤·¤Æ¤¤¤¿¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£
¡ÚÆ°²è¡Û¥µ¥à¡¦¥é¥¤¥ß´ÆÆÄ¤«¤éÆüËÜ¤Ø¥³¥á¥ó¥È¤¬ÅþÃå
¡¡ËÜºî¤Î¥×¥í¥â¡¼¥·¥ç¥ó¤ÇÍèÆü¤ò´õË¾¤·¤Æ¤¤¤¿¤â¤Î¤Î¡¢¤½¤ì¤¬¤«¤Ê¤ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¥é¥¤¥ß¡£Æ°²è¤ÎÃæ¤ÇÆÍÁ³¡¢ÃÏµåµ·¤ò¼ê¤Ë¼è¤ë¤È¡¢¡Ö»ÄÇ°¤Ê¤¬¤é»ä¤Ïº£¤³¤³¤Ë¤¢¤ë¥Ï¥ê¥¦¥Ã¥É¤Ë¤¤¤Æ¡¢³§¤µ¤ó¤¬¤¤¤ë¥³¥³¡£ÆüËÜ¤Ë»Ç¤¦¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤»¤ó¡×¤È¿¿´é¤ÇÀâÌÀ¡£¤½¤¦¸À¤¤¤Ê¤¬¤é»Ø¤·¼¨¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢¤Ê¤¼¤«¥Þ¥À¥¬¥¹¥«¥ë½ôÅç¤À¤Ã¤¿¡£´Ö°ã¤¨¤¿¤Þ¤Þ±Ç²è¤Î¹ðÃÎ¤òÂ³¤±¡¢¤½¤Î¤Þ¤Þ¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤ÏÄù¤á¤¯¤¯¤é¤ì¤ë¡£
¡¡¸Â¤é¤ì¤¿¶õ´Ö¡¢¾¯¿Í¿ô¡¢¤½¤·¤Æ¶Ë¸Â¾õ¶·¨¡¨¡¡£¥·¥ó¥×¥ë¤ÊÉñÂæÀßÄê¤È¿Í´Ö¤Î¶²ÉÝ¤ò¡¢³×¿·Åª¤Ê±ÇÁü±é½Ð¤Ç¾º²Ú¤µ¤»¤¿¥é¥¤¥ß´ÆÆÄ¤Î¸¶ÅÀ¡Ø»àÎî¤Î¤Ï¤é¤ï¤¿¡Ù¡Ê1981Ç¯¡Ë¤ò×Ç×Ê¤È¤µ¤»¤ë¹½¿Þ¤â¡¢ËÜºî¤ÎÂç¤¤Ê¸«¤É¤³¤í¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡ÀèÆü¹Ô¤ï¤ì¤¿¥ï¡¼¥ë¥É¥×¥ì¥ß¥¢¤ËÅÐ¾ì¤·¤¿¥Þ¥¯¥¢¥À¥à¥¹¤â¡¢¡Ö¥Û¥é¡¼¤ä¥¹¥ê¥é¡¼¡¢¤½¤ì¤Ë¿´Íý¥µ¥¹¥Ú¥ó¥¹¡Ä¤¤¤í¤ó¤ÊÍ×ÁÇ¤¬ÀäÌ¯¤Ë¥ß¥Ã¥¯¥¹¤µ¤ì¤¿ºîÉÊ¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤Á¤ç¤Ã¤È¥À¡¼¥¯¤Ê¥³¥á¥Ç¥£Í×ÁÇ¤â¸ú¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¡£¥á¥Ã¥»¡¼¥¸Æ°²è¤Î¥¸¥ç¡¼¥¯¤«¤é³À´Ö¸«¤¨¤ë¥æ¡¼¥â¥¢¥»¥ó¥¹¤Ï¡¢ºîÃæ¤Ç¤µ¤é¤Ë¿Ê²½¤ò¿ë¤²¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤À¡£
¡¡´Ö°ã¤¨¤¿¥Þ¥À¥¬¥¹¥«¥ë¤È¼ç±é¤Î¥Þ¥¯¥¢¥À¥à¥¹¨¡¨¡¤É¤³¤«»÷¤Æ¤¤¤ëµ¤¤â¤¹¤ë¡£¥Ð¥«¥Ð¥«¤·¤¯¤Æ¡¢°¼ñÌ£°ìÊâ¼êÁ°¡£¤½¤ó¤Ê¥é¥¤¥ßÎ®¥¸¥ç¡¼¥¯¤Ç¡¢ºîÉÊ¤ò¥¢¥Ô¡¼¥ë¤·¤Æ¤¤¤¿¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£