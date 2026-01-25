¡Ö²¿¤â¸«¤¨¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×À¤³¦¥é¥ê¡¼¡¢ÅÁÅý¥â¥ó¥Æ¥«¥ë¥í¤Ç¾×·â¸÷·Ê ¡Ö±ìËë¡ÜÌ¸¤ÇÀ¨¤¤¤³¤È¤Ë¡×¥é¥ê¡¼ÃæÃÇ¤Î¥Ï¥×¥Ë¥ó¥°¤Ë¥Õ¥¡¥óÁûÁ³
¡¡À¤³¦¥é¥ê¡¼Áª¼ê¸¢¡ÊWRC¡Ë¤Î2026Ç¯¥·¡¼¥º¥ó³«ËëÀï¡¢ÅÁÅý¤Î°ìÀï¤¬¤¤¤¤Ê¤êÇÈÍð¤ÎËë³«¤±¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡Ú±ÇÁü¡Û¥Ï¥¤¥Ó¡¼¥àÅÀÅô¤â»ë³¦¥¼¥í¤Î¾×·â¸÷·Ê¡Ê¼ÂºÝ¤ÎÍÍ»Ò¡Ë
¡¡¥Ç¥¤1¤ÎºÇ½ª¥¹¥Æ¡¼¥¸¤È¤Ê¤ëSS3¤Ç¡¢Ç»Ì¸¤ÈÈ¯±ìÅû¤Î±ì¤¬º®¤¶¤ê¹ç¤¦¶ËÅÙ¤Î»ë³¦ÉÔÎÉ¤¬È¯À¸¡£¶¥µ»Â³¹Ô¤¬ÉÔ²ÄÇ½¤ÈÈ½ÃÇ¤µ¤ì¡¢SS¤¬ÃæÃÇ¤È¤Ê¤ë»öÂÖ¤Ë¡£²èÌÌ±Û¤·¤Ç¤âÅÁ¤ï¤ë¡È¥Û¥ï¥¤¥È¥¢¥¦¥È¡É¤Î¸÷·Ê¤Ë¡¢¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤â¡Ö¤³¤ì¤Ï¤Ò¤É¤¤¡×¡Ö²¿¤â¸«¤¨¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×¤È¶Ã¤¤ÎÀ¼¤¬¾å¤¬¤Ã¤¿¡£
¡¡»öÂÖ¤¬µ¯¤¤¿¤Î¤Ï¡¢ÆüËÜ»þ´Ö23Æü¤Î½éÆü¡Ê¥Ç¥¤1¡Ë¤òÄù¤á¤¯¤¯¤ëSS3¤À¤Ã¤¿¡£ÆüË×¸å¤Î¥Ê¥¤¥È¥¹¥Æ¡¼¥¸¤È¤·¤Æ¹Ô¤ï¤ì¤ë¤³¤Î¶è´Ö¤Ï¡¢¥â¥ó¥Æ¥«¥ë¥íÆÃÍ¤ÎÇ®¶¸Åª¤Ê¥®¥ã¥é¥ê¡¼¤¬Ê²¤¯È¯±ìÅû¤ä²Ö²Ð¤¬Ì¾Êª¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢º£Ç¯¤Ï¤½¤³¤Ë°¾ò·ï¤¬½Å¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡±ì¤Ë²Ã¤¨¡¢»³´ÖÉô¤ËÎ©¤Á¹þ¤á¤¿Ç»Ì¸¤Ç¥é¥¤¥È¤Î¸÷¤¬ÍðÈ¿¼Í¤·¡¢¥É¥é¥¤¥Ð¡¼¤Î»ë³¦¤ò´°Á´¤ËÃ¥¤¦ºÇ°¤Î¥³¥ó¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¾¡ÅÄµ®¸µ¤â¥¹¥í¡¼Áö¹Ô¡Ä¥È¥Ã¥×¥É¥é¥¤¥Ð¡¼¤¿¤Á¤â¤ª¼ê¾å¤²
¡¡25Æü¤ÎÃæ·Ñ¤Ç¤â¡¢¤³¤ÎÍÍ»Ò¤Ï²þ¤á¤Æ¥Ô¥Ã¥¯¥¢¥Ã¥×¤µ¤ì¡¢¼Â¶·¤ÎÉÛ»Ü¹¨¸ö¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¤¬¡Ö7Âæ¤¬¥Õ¥£¥Ë¥Ã¥·¥å¤·¤¿»þÅÀ¤Ç¡¢»ë³¦ÉÔÎÉ¤«¤éSS¤¬ÃæÃÇ¤È¤Ê¤Ã¤¿¤¯¤é¤¤¸«¤Å¤é¤¤¡×¤È¸½ÃÏ¤Îº®Íð¤Ö¤ê¤òÅÁ¤¨¤ë¤È¡¢²òÀâ¤Î¥Ô¥¨¡¼¥ëËÌÀî»á¤â¡Öº£Ç¯¤Î¥â¥ó¥Æ¥«¥ë¥í¤ÏÅ·¸õ¤ËÇº¤Þ¤µ¤ì¤ë¥é¥ê¡¼¡×¤È¡¢³«ËëÁá¡¹¤ÎÇÈÍð¤Ë¸ÀµÚ¤·¤¿¡£
¡¡¼ÂºÝ¡¢¥È¥è¥¿¡¦¾¡ÅÄµ®¸µ¤Î¥ª¥ó¥Ü¡¼¥É¥«¥á¥é¡Ê¼ÖºÜ±ÇÁü¡Ë¤Ç¤Ï¡¢¥Ü¥ó¥Í¥Ã¥È¤ÎÀè¤¬¤Û¤È¤ó¤É¸«ÅÏ¤»¤Ê¤¤¤Û¤É¤ÎÇ»¤¤Ì¸¤¬±Ç¤·½Ð¤µ¤ì¤¿¡£
¡¡¾¡ÅÄ¤Ï»þÂ®60kmÄøÅÙ¤Î¥¹¥í¡¼Áö¹Ô¤òÍ¾µ·¤Ê¤¯¤µ¤ì¡¢»ë³¦¤ò³ÎÊÝ¤·¤è¤¦¤È°ì»þÅª¤Ë¥Ï¥¤¥Ó¡¼¥à¤òÅÀÅô¤µ¤»¤ë¾ìÌÌ¤â¤¢¤Ã¤¿¤¬¡¢Ì¸¤Ç¸÷¤¬ÍðÈ¿¼Í¤·¤Æ¤·¤Þ¤¤¡¢»ë³¦¤Ï³ÎÊÝ¤Ç¤¤Ê¤¤ÍÍ»Ò¤âÂª¤¨¤é¤ì¡¢¤½¤Î²á¹ó¤µ¤òÊª¸ì¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢¥°¥ì¥´¥ï¡¼¥ë¡¦¥ß¥å¥ó¥¹¥¿¡¼¤â¡¢¥ï¥¤¥Ñ¡¼¤ò¥Õ¥ë²ÔÆ¯¤µ¤»¤Ê¤¬¤éÌó30km/h¤ÇÁö¹Ô¤¹¤ë¤â¤Î¤Î¡¢¥Õ¥í¥ó¥È¥¬¥é¥¹¤Î¸þ¤³¤¦¤Ï¿¿¤ÃÇò¤Ê¤Þ¤Þ¡£¤â¤Ï¤ä¥é¥ê¡¼¤É¤³¤í¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¾õ¶·¤¬¤Ï¤Ã¤¤ê¤È¸«¤Æ¼è¤ì¤¿¡£Áö¹Ô¤ò½ª¤¨¤¿¥Æ¥£¥¨¥ê¡¼¡¦¥Ì¡¼¥Ó¥ë¡Ê¥Ò¥ç¥ó¥Ç¡Ë¤â¡¢¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤Ç¡Ö¤È¤Æ¤â¤È¤Æ¤â´í¸±¤Ê¥³¥ó¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¤À¤Ã¤¿¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¡£É´ÀïÏ£Ëá¤Î¥È¥Ã¥×¥É¥é¥¤¥Ð¡¼¤¿¤Á¤¬¸ý¡¹¤Ë´í¸±¤òÁÊ¤¨¤ë¡¢°ÛÎã¤Î»öÂÖ¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡¤³¤Î¾×·âÅª¤Ê±ÇÁü¤¬ÇÛ¿®¤µ¤ì¤ë¤È¡¢Ãæ·Ñ¤ò¸«¤Æ¤¤¤¿¥Õ¥¡¥ó¤âÁûÁ³¡£¥³¥á¥ó¥ÈÍó¤Ë¤Ï¡Ö¤³¤ì¤Ï¤Ò¤É¤¤£÷¡×¡Ö±ìËë¡ÜÌ¸¤ÇÀ¨¤¤¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤ë¡×¡Ö²¿¤â¸«¤¨¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×¤Ê¤É¶Ã¤¤È¸ÍÏÇ¤¤¤ÎÀ¼¤¬»¦Åþ¤·¤¿¡£¡ÊABEMA¡ØWRC À¤³¦¥é¥ê¡¼Áª¼ê¸¢ 2026¡Ù¡Ë