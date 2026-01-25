¸µÊõÄÍ¥È¥Ã¥×Ì¼Ìò¤Î°¦´õ¤ì¤¤¤«¡¡TBS¥É¥é¥Þ½é½Ð±é¡ª¡¡ÆüÍË·à¾ì¡Ö¥ê¥Ö¡¼¥È¡×Âè3ÏÃ¤«¤é¥²¥¹¥È½Ð±é
¡¡ÇÐÍ¥¤ÎÎëÌÚÎ¼Ê¿¡Ê42¡Ë¤¬¼ç±é¤òÌ³¤á¤ëÆüÍË·à¾ì¡Ö¥ê¥Ö¡¼¥È¡×¡ÊTBS·Ï¡¢ÆüÍË¸å9¡¦00¡Ë¤ÎÂè3ÏÃ¤Ë¡¢¸µÊõÄÍ·îÁÈ¥È¥Ã¥×Ì¼Ìò¤Î°¦´õ¤ì¤¤¤«¡Ê34¡Ë¤¬½Ð±é¤¹¤ë¤³¤È¤¬25Æü¡¢È¯É½¤µ¤ì¤¿¡£TBS¥É¥é¥Þ½é½Ð±é¤È¤Ê¤ë°¦´õ¤Ï¡ÖÆ´¤ì¤ÎÆüÍË·à¾ì¤Ë½Ð±é¤Ç¤¤ë¤³¤È¡¢¤È¤Æ¤â¤¦¤ì¤·¤¤¤Ç¤¹¡×¤È´î¤Ó¤ò¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡Æ±ºî¤Ï¡¢ºÊ»¦¤·¤Îºá¤òÃå¤»¤é¤ì¤¿Ê¿ËÞ¤Ê¥Ñ¥Æ¥£¥·¥¨¡¦ÁáÀ¥Î¦¤¬¡¢¼«¤é¤Î·éÇò¤ò¾ÚÌÀ¤·¿¿ÈÈ¿Í¤ò¸«¤Ä¤±½Ð¤¹¤¿¤á°¦¤¹¤ë²ÈÂ²¤È²áµî¤ò¼Î¤Æ¡¢·Ù»ëÄ£¤Î°ÆÁ·º»ö¡¦µ·Æ²¤Î´é¤ËÊÑ¤ï¤ë¡Ê¡á¥ê¥Ö¡¼¥È¤¹¤ë¡Ë¤È¤¤¤¦·è°Õ¤ò¤¹¤ë¡£±³¤È¿¿¼Â¤¬Æþ¤êÍð¤ì¡¢ÆüÍË·à¾ì»Ë¾åÎà¤ò¸«¤Ê¤¤ÅÜ¤È¤¦¤Î¥¹¥Ô¡¼¥É¤ÇÅ¸³«¤·¤Æ¤¤¤¯¡È¥¨¥¯¥¹¥È¥ê¡¼¥à¥Õ¥¡¥ß¥ê¡¼¥µ¥¹¥Ú¥ó¥¹¡É¡£
¡¡½é²óÊüÁ÷¤È¤Ê¤Ã¤¿18Æü¤ÎÂè1ÏÃ¤Ç¤Ï¡¢µ·Æ²Êâ¤Ë¥ê¥Ö¡¼¥È¤¹¤ëÁ°¤ÎÁáÀ¥Î¦Ìò¤ò¾¾»³¥±¥ó¥¤¥Á¤¬±é¤¸¤ë¥µ¥×¥é¥¤¥º¡£ÎëÌÚÎ¼Ê¿¤È¾¾»³¥±¥ó¥¤¥Á¤¬ÁáÀ¥Î¦¤È¤¤¤¦1¿Í¤ÎÃË¤ò±é¤¸¤¿¥·¥ó¥¯¥íÎ¨¤Î¹â¤µ¤âÂç¤¤ÊÏÃÂê¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£¤Þ¤¿¡¢µ·Æ²¤Î´é¤ËÊÑ¤¨¤¿ÁáÀ¥¤¬¡¢±ÊÀ¥Î÷±é¤¸¤ëÅß¶¶¤Ë²¥¤é¤ì¤¿¤È¤³¤í¤Ç½ª¤ï¤ë¤È¤¤¤¦¾×·â¤Î¥é¥¹¥È¤âÈ¿¶Á¤ò¸Æ¤ó¤À¡£
¡¡2·î1ÆüÊüÁ÷¤ÎÂè3ÏÃ¤«¤é¡¢¸µÊõÄÍ²Î·àÃÄ·îÁÈ¥È¥Ã¥×Ì¼Ìò¤Î°¦´õ¤¬¥²¥¹¥È½Ð±é¤¹¤ë¡£°¦´õ¤Ï2018Ç¯¤ËÊõÄÍ¤òÂàÃÄ¡£°Ê¹ß¤ÏÉñÂæ¤ä¥Æ¥ì¥Ó¥É¥é¥Þ¤Ê¤É³èÆ°¤ÎÉý¤ò¹¤²¡¢NHKÂç²Ï¥É¥é¥Þ¡ÖÀÄÅ·¤ò¾×¤±¡×¡Ö¤Ù¤é¤Ü¤¦¡ÁÄÕ½Å±É²ÚÇµÌ´È¸¡Á¡×¤Ê¤É¤Ë½Ð±é¡£TBS¥É¥é¥Þ¤Ø¤Î½Ð±é¤Ïº£ºî¤¬½é¤á¤Æ¤È¤Ê¤ë¡£
¡¡°¦´õ¤¬±é¤¸¤ë¤Î¤Ï¡¢·Ù»ëÄ£ÁÜººÆó²Ý¤Î·ÙÉô¡¦ÅÚÊýÍªÎ¤¡Ê¤Ò¤¸¤«¤¿¡¦¤æ¤¦¤ê¡Ë¡£¥´¡¼¥·¥Ã¥¯¥¹¥³¡¼¥Ý¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¤ÎÎ¢¤Î´é¤ËÌÜ¤òÉÕ¤±¡¢¥´¡¼¥·¥Ã¥¯¥¹¥³¡¼¥Ý¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¤È´Ø¤ï¤ê¤Î¤¢¤ëÅß¶¶¤Èµ·Æ²¤Î´Ø·¸¤òµ¿¤¦¡£¤Þ¤¿¡¢´Æ»¡´±¤Î¿¿ËÌ¡Ê°ËÆ£±ÑÌÀ¡Ë¤Ë¤â¼ê¤òÂß¤¹¤³¤È¤Ç¡¢¡È·Ù»¡Æâ¤ÎºÇ¶¯¥¿¥Ã¥°¡É¤¬µ·Æ²¤Ë¥ê¥Ö¡¼¥È¤·¤¿ÁáÀ¥¤ÎÀµÂÎ¤ËÇ÷¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¡£¤³¤ÎÍªÎ¤¤ÎÂ¸ºß¤¬ÁáÀ¥¤Ë¤È¤Ã¤Æ¶¼°Ò¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¯¡£
¡¡°¦´õ¤ÏÆ±¶É¤òÄÌ¤¸¡ÖÅÚÊýÍªÎ¤Ìò¤Î°¦´õ¤ì¤¤¤«¤Ç¤¹¡£Æ´¤ì¤ÎÆüÍË·à¾ì¤Ë½Ð±é¤Ç¤¤ë¤³¤È¡¢¤È¤Æ¤â¤¦¤ì¤·¤¤¤Ç¤¹¡£¥Ï¥é¥Ï¥é¥É¥¥É¥¤¹¤ëÅ¸³«¤Ë¡¢¼¡¤ÎÂæËÜ¤¬ÆÏ¤¯¤Î¤¬ÂÔ¤Á±ó¤·¤¯¤Æ»ÅÊý¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡£±ÇÁü¤Ë¤Ê¤Ã¤¿ºÝ¤Ë¤É¤Î¤è¤¦¤ËÀ¤³¦¤¬¹¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤Î¤«¡¢¤È¤Æ¤â³Ú¤·¤ß¤Ë¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤·¤¿¡£ÅÐ¾ì¿ÍÊª¤¿¤Á¤Î¿Í´Ö´Ø·¸¤Î¤³¤¸¤ì¤ä¡¢Êª¸ì¤¬¿Ê¤à¤Ë¤Ä¤ì¤Æ¾¯¤·¤º¤Ä¸«¤¨¤Æ¤¯¤ë¿¿¼Â¤Ë¡¢¶»¤¬¤®¤å¤Ã¤ÈÄù¤á¤Ä¤±¤é¤ì¡¢¤½¤ÎÃæ¤Ë¤½¤ì¤¾¤ì¤Î¡Ø°¦¡Ù¤ò¶¯¤¯´¶¤¸¤Þ¤·¤¿¡£ÅÚÊý¤Ï¤È¤Æ¤âµ¿¤¤¿¼¤¯¡¢¶¯¤¤ÀµµÁ´¶¤ò´Ó¤¯¿ÍÊª¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£ÁÀ¤Ã¤¿³ÍÊª¤Ï·è¤·¤ÆÆ¨¤µ¤Ê¤¤¡¢±Ô¤¤ÌÜ¤ò»ý¤ÄÈà½÷¤ÎÅÐ¾ì¤Ç¡¢Êª¸ì¤Ï¤É¤Î¤è¤¦¤ËÆ°¤½Ð¤¹¤Î¤«¡Ä¤¼¤Ò³Ú¤·¤ß¤Ë¤ªÂÔ¤Á¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤·¤¿¤é¹¬¤¤¤Ç¤¹¡×¤È¸Æ¤Ó¤«¤±¤¿¡£