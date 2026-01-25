¡ÚÌ¾µå²ñ¡Û¿·Æþ¤ê¤ÎÅÄÃæ¾Âç¡õÀõÂ¼±ÉÅÍ¤¬¡ÈÆþ¤êÂÔ¤Á¡É¡¡ºäËÜÍ¦¿Í¤¬¥Ä¥Ã¥³¥ß¤â¡ÚBSÆü¥Æ¥ì¡Û
¥×¥íÌîµå¤Ç¸¶Â§¡¢200¾¡¤Þ¤¿¤Ï250¥»¡¼¥Ö°Ê¾å¤ò¤¢¤²¤¿Åê¼ê¡¢2000°ÂÂÇ°Ê¾å¤òÂÇ¤Ã¤¿Ìî¼ê¤¬¤½¤ÎÌ¾¤ò¹ï¤à¤³¤È¤Ë¤Ê¤ëÌ¾µå²ñ¡£¤½¤ÎÁí²ñ¤¬2Ç¯¤Ö¤ê¤Ë¥Ï¥ï¥¤¤Ç¹Ô¤ï¤ì¡¢2025Ç¯¥·¡¼¥º¥ó¤ËÆüÊÆÄÌ»»200¾¡ÌÜ¤ò¤¢¤²¤¿µð¿Í¤ÎÅÄÃæ¾ÂçÅê¼ê¤È2000°ÂÂÇ¤òÃ£À®¤·¤¿³ÚÅ·¤ÎÀõÂ¼±ÉÅÍÁª¼ê¤¬¡¢½é¤á¤Æ»²²Ã¤·¤Þ¤·¤¿¡£
Áí²ñ¤Î²ñ¾ìÁ°¤Ç¥ì¥¸¥§¥ó¥É¤Î¡ÈÆþ¤êÂÔ¤Á¡É¤ò¤¹¤ëÅÄÃæÅê¼ê¤ÈÀõÂ¼Áª¼ê¤Ï¡Ö¤è¤í¤·¤¯¤ª´ê¤¤¤·¤Þ¤¹¡×¤ÈÀèÇÚ¥ì¥¸¥§¥ó¥É¤¿¤Á¤Ë°§»¢¡£2020Ç¯¤ËÌ¾µå²ñÆþ¤ê¤ò²Ì¤¿¤·¤¿µð¿Í¤ÎºäËÜÍ¦¿ÍÁª¼ê¤¬¡Ö¤Ê¤Ë¤·¤Æ¤ó¤Î¡×¤È2¿Í¤ò¤«¤é¤«¤¦¾ìÌÌ¤â¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
BSÆü¥Æ¥ì¤Î¡ÖÆüËÜ¥×¥íÌîµåÌ¾µå²ñSP in ¥Ï¥ï¥¤2026¡×¤¬Ì¾µå²ñÁí²ñ¤ä¥Á¥ã¥ê¥Æ¥£¡¼¥´¥ë¥Õ¡¢¤½¤·¤ÆÌîµå¶µ¼¼¤ÎÍÍ»Ò¤ò¼èºà¡£ÆÃÊÌ´ë²è¤È¤·¤Æ¸ÅÅÄÆØÌé²ñÄ¹¤¬¡¢ÃæÆü¤ÎÂçÅçÍÎÊ¿Áª¼ê¡¢ºäËÜÁª¼ê¡¢ÀõÂ¼Áª¼ê¤é¸½Ìò3Ìî¼ê¤ÎËÜ²»¤ò°ú¤½Ð¤¹ºÂÃÌ²ñ¤È¡¢¶âËÜÃÎ·û¤µ¤ó¡¢Ã«ÈË¸µ¿®¤µ¤ó¡¢¤½¤·¤Æ°¤Éô¿µÇ·½õ´ÆÆÄ¤Î´ÆÆÄ·Ð¸³¼Ô¤Ë2026Ç¯¤ÎÍ¥¾¡¸õÊä¤òÊ¹¤¯¤Ê¤É¡¢¡È¤Ö¤Ã¤Á¤ã¤±¤¿¡ÉºÂÃÌ²ñ2¤Ä¤òÊüÁ÷¤·¤Þ¤¹¡£ÈÖÁÈ¤Ï1·î25Æü¤Î¸á¸å4»þ¤«¤é¤ÎÊüÁ÷¤Ç¤¹¡£