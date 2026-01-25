¥¦¥¯¥é¥¤¥Ê¤¬3¥«¹ñ¶¨µÄ¤Ï¡Ö·úÀßÅª¡×¡¢ÊÆ¤â¡ÖÈó¾ï¤ËÁ°¸þ¤¡×¡¡2·î1Æü¤ËºÆ¶¨µÄ
¡ÊCNN¡Ë¥¦¥¯¥é¥¤¥Ê¾ðÀª¤ò¤á¤°¤ê¡¢¥¦¥¯¥é¥¤¥Ê¤È¥í¥·¥¢¡¢ÊÆ¹ñ¤Ë¤è¤ë3¥«¹ñ¶¨µÄ¤¬24Æü¡¢Á°Æü¤ËÂ³¤¤¤Æ¥¢¥é¥Ö¼óÄ¹¹ñÏ¢Ë®¡ÊUAE¡Ë¤Î¥¢¥Ö¥À¥Ó¤Ç¹Ô¤ï¤ì¡¢2Æü´Ö¤Î¶¨µÄ¤ò½ªÎ»¤·¤¿¡£¥¦¥¯¥é¥¤¥Ê¤Ï¡Ö·úÀßÅª¤À¤Ã¤¿¡×¤È¤·¡¢ÊÆ¹ñ¤âÊ·°Ïµ¤¤Ï¡ÖÈó¾ï¤ËÁ°¸þ¤¤À¤Ã¤¿¡×¤ÈÌÀ¤é¤«¤Ë¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢3¥«¹ñ¤Ï¤¤¤º¤ì¤â³Ú´ÑÅª¤Ê»ÑÀª¤ò¼¨¤·¤¿¡£
3¥«¹ñ¤ÎÅö¶É¼Ô¤¬°ìÆ²¤Ë²ñ¤¹¤ë¤Î¤Ï¡¢¥í¥·¥¢¤¬¥¦¥¯¥é¥¤¥Ê¤Ø¤Î¿¯¹¶¤ò³«»Ï¤·¤¿2022Ç¯°Ê¹ß¤Ç½é¤á¤Æ¡£
ÊÆÅö¶É¼Ô¤Ï¡¢º£²ó¤Î¶¨µÄ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ö´üÂÔ¤ò¾å²ó¤ë¤â¤Î¤À¤Ã¤¿¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¡£¸½¾ì¤ÎÊ·°Ïµ¤¤â¡¢Èó¾ï¤ËÌÀ¤ë¤¯Á°¸þ¤¤Ç¡¢·úÀßÅª¤À¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£ÊÆÅö¶É¼Ô¤Î¤Ò¤È¤ê¤Ï¡¢¿ô¥«·î¤ËµÚ¤Ö¿åÌÌ²¼¤Ç¤Î³°¸òÅØÎÏ¤ò·Ð¤Æ¡¢Âç¤¤ÊÁ°¿Ê¤È¤Ê¤Ã¤¿¤È¶¯Ä´¡£ºÇ½ªÅª¤Ê¹ç°Õ¤¬ÊÝ¾Ú¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤ï¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤â¤Î¤Î¡¢ÂÐÌÌ¤Ç¤Î¶¨µÄ¤Ê¤·¤Ë¿ÊÅ¸¤Ï¤¢¤êÆÀ¤Ê¤«¤Ã¤¿¤È¤·¡¢¡Ö¤³¤³¤Þ¤Ç¤¿¤É¤êÃå¤¤¤¿¤³¤È¤ÏËÜÅö¤ËÂç¤¤Ê°ìÊâ¤À¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¡£³Æ¹ñ¤Ï¸ß¤¤¤ÎÎ©¾ì¤òÃµ¤ê¤Ä¤Ä¡¢²ò·èºö¤Ë¸þ¤±¤ÆÁÏÂ¤Åª¤Ë¼è¤êÁÈ¤ó¤Ç¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¡£
¥¦¥¯¥é¥¤¥Ê¤Î¥¼¥ì¥ó¥¹¥¡¼ÂçÅýÎÎ¤ÏÀ¼ÌÀ¤Ç¡ÖÂ¿¤¯¤Î¤³¤È¤¬µÄÏÀ¤µ¤ì¡¢ÂÐÏÃ¤¬·úÀßÅª¤À¤Ã¤¿¤³¤È¤Ï½ÅÍ×¤À¡×¤È½Ò¤Ù¤¿¡£
¥¼¥ì¥ó¥¹¥¡¼»á¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¶¨µÄ¤ÎÃæ¿´¤Ï¡ÖÀïÁè½ª·ë¤Î¤¿¤á¤Î²ÄÇ½¤Ê¾ò·ïÀßÄê¡×¤À¤Ã¤¿¡£ÊÆ¹ñÂ¦¤Ï¡¢¤½¤Î¾ò·ï¤È¼Â¸½¤ËÉ¬Í×¤Ê°ÂÁ´ÊÝ¾ãÁ¼ÃÖ¤òÀµ¼°¤Ê¤â¤Î¤È¤¹¤ë¤è¤¦Äó°Æ¤·¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¥¼¥ì¥ó¥¹¥¡¼»á¤Ë¤è¤ì¤Ð¡¢³Æ¹ñ¤Ï¸ò¾Ä¤Î³ÆÍ×ÁÇ¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÀ¯ÉÜ¤Ë»ý¤Áµ¢¤ê¡¢¼óÇ¾¤é¤Èº£¸å¤ÎÂÐ±þ¤òÄ´À°¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¹ç°Õ¤·¤¿¡£
ÊÆÅö¶É¼Ô¤âÆ±ÍÍ¤Î¸«Êý¤ò¼¨¤·¤Ä¤Ä¡¢°ÍÁ³¤È¤·¤ÆÂç¤¤Ê²ÝÂê¤¬»Ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤âÇ§¤á¤¿¡£Æ±Åö¶É¼Ô¤Ï¡Ö¶ÛÄ¥´ËÏÂ¤Ï½ÅÍ×¤À¡£ÎÎÅÚÌäÂê¤â½ÅÍ×¤À¤¬¡¢¥¸¥å¥Í¡¼¥Ö°ÊÁ°¤ÎÏÂÊ¿¶¨µÄ¤Ç¹ç°Õ¤Ë»ê¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿Â¿¤¯¤ÎÌäÂê¤ò²ò¾Ã¤·¤¿¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¡£¤³¤ì¤Ï¡¢°ÊÁ°¥¹¥¤¥¹¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿¶¨µÄ¤Ç¤Ï¹ç°Õ¤ËÃ£¤·¤Ê¤«¤Ã¤¿¤³¤È¤ò»Ø¤·¤Æ¤¤¤ë¡£Æ±Åö¶É¼Ô¤Ï¡Ö¤³¤ÎÀª¤¤¤ò°Ý»ý¤¹¤ë¤³¤È¤¬½ÅÍ×¤À¡×¤È¶¯Ä´¤·¤¿¡£
ÊÆ¹ñ¤Ë¤è¤ì¤Ð¡¢¼¡²ó¤Î¶¨µÄ¤Ï2·î1Æü¡¢ºÆ¤Ó¥¢¥Ö¥À¥Ó¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤ëÍ½Äê¤À¡£
¥í¥·¥¢¤Î¥ê¥ã¥Ö¥³¥Õ³°Ì³¼¡´±¤Ï¶¨µÄ¸å¡¢¥í¥·¥¢¹ñ±Ä¥¿¥¹ÄÌ¿®¤ËÂÐ¤·¡¢¥í¥·¥¢¤Ï¡¢ºòÇ¯¤ËÊÆ¥¢¥é¥¹¥«½£¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿¥í¥·¥¢¤Î¥×¡¼¥Á¥óÂçÅýÎÎ¤ÈÊÆ¹ñ¤Î¥È¥é¥ó¥×ÂçÅýÎÎ¤Î¼óÇ¾²ñÃÌ¤ÇÅþÃ£¤·¤¿¡Ö´ðËÜÅª¤ÊÍý²ò¤Ë´°Á´¤Ë±è¤¦¡×·×²è¤òºöÄê¤·¤¿¤¤¹Í¤¨¤À¤È¸ì¤Ã¤¿¡£
¥¿¥¹ÄÌ¿®¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¶¨µÄ¤Ï±Ñ¸ì¤È¥í¥·¥¢¸ì¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿¡£¡Ö´Ë¾×ÃÏÂÓ¤ä¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê´ÉÍý¥á¥«¥Ë¥º¥à¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¶¨µÄ¤¬¹Ô¤ï¤ì¤¿¤¬¡¢ÎÎÅÚÌäÂê¤Ï°ÍÁ³¤È¤·¤ÆÆñ¹Ò¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¡£
UAEÀ¯ÉÜ¤ÎÊóÆ»´±¤â¡¢¶¨µÄ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡ÖÁ°¸þ¤¤Ç·úÀßÅª¤ÊÊ·°Ïµ¤¡×¤À¤Ã¤¿¤È½Ò¤Ù¤¿¡£ÊÆ¹ñ¤¬Äó°Æ¤·¤¿ÏÂÊ¿°Æ¤ÎÍ×ÁÇ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¥¦¥¯¥é¥¤¥ÊÂ¦¤È¥í¥·¥¢Â¦¤¬Ä¾ÀÜ¶¨µÄ¤·¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¥í¥·¥¢¤Ïº£²ó¤Î¶¨µÄ¤Ë¾ðÊóµ¡´Ø¥È¥Ã¥×¤é¤òÇÉ¸¯¡£¥¦¥¯¥é¥¤¥Ê¤Ï³°¸ò¡¦°ÂÁ´ÊÝ¾ãÊ¬Ìî¤Î¹â´±¤ò´Þ¤à¸ò¾ÄÃÄ¤òÁ÷¤Ã¤¿¡£ÊÆ¹ñ¤Ï¥¦¥£¥È¥³¥ÕÆÃ»È¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢¥È¥é¥ó¥×ÂçÅýÎÎ¤ÎµÁÍý¤ÎÂ©»Ò¥¯¥·¥å¥Ê¡¼»á¤é¤¬½ÐÀÊ¤·¤¿¡£
¶¨µÄÁ°¤«¤é¡¢ºÇÂç¤Î¾ÇÅÀ¤ÏÎÎÅÚÌäÂê¤È¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£¥í¥·¥¢¤Ï¡¢¥¦¥¯¥é¥¤¥Ê¤¬ÅìÉô¥É¥ó¥Ð¥¹ÃÏÊý¤«¤éÅ±Âà¤¹¤ëÉ¬Í×¤¬¤¢¤ë¤È¤ÎÎ©¾ì¤ò·«¤êÊÖ¤·É½ÌÀ¤·¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢¥¦¥¯¥é¥¤¥Ê¤Ï¤³¤ì¤òµñÈÝ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¥É¥ó¥Ð¥¹ÃÏÊý¤Ï¡¢¤«¤Ä¤Æ¥¦¥¯¥é¥¤¥Ê¤Î¹©¶È¤ÎÃæ¿´ÃÏ¤À¤Ã¤¿¥É¥Í¥Ä¥¯½£¤È¥ë¥Ï¥ó¥¹¥¯½£¤Î2ÃÏ°è¤«¤éÀ®¤ë¡£¥í¥·¥¢¸ìÏÃ¼Ô¤¬Â¿¤¤¤³¤ÎÃÏ°è¤Ç¡¢¥×¡¼¥Á¥ó»á¤Î¥¦¥¯¥é¥¤¥Ê¤ÎÉÔ°ÂÄê²½¤È»ÙÇÛ¤òÁÀ¤¦Æ°¤¤Ï14Ç¯¤Ë»Ï¤Þ¤Ã¤¿¡£
¤³¤ÎÃÏ°è¤Ë¤Ï¡¢¥¦¥¯¥é¥¤¥Ê¤ÎËÉ±Ò¤ÎÍ×¤Ç¤¢¤ê¡¢Á°Àþ¤Ø¤ÎÊäµë¤òÃ´¤¦¹©¶ÈÅÔ»Ô¡¢Å´Æ»¡¢Æ»Ï©¤«¤é¤Ê¤ë¡ÖÍ×ºÉ¡Ê¤è¤¦¤µ¤¤¡ËÃÏÂÓ¡×¤¬¤¢¤ë¡£¥¦¥¯¥é¥¤¥Ê¤ÏÄ¹Ç¯¤Ë¤ï¤¿¤êËÉÈ÷¤ò¸Ç¤á¤Æ¤¤Æ¤ª¤ê¡¢¤³¤³¤ò¼º¤¨¤Ð¡¢¥¦¥¯¥é¥¤¥ÊÅìÉô¤ÎÂ¾ÃÏ°è¤¬ÌµËÉÈ÷¤Ê¾õÂÖ¤È¤Ê¤ë¶²¤ì¤¬¤¢¤ë¡£
Á´ÌÌ¿¯¹¶¤«¤éÌó4Ç¯¤¬¤¿¤Ä¸½ºß¡¢¥í¥·¥¢¤Ï¹ñºÝË¡¾å¥¦¥¯¥é¥¤¥Ê¤Î¼ç¸¢ÎÎÅÚ¤ÈÇ§¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤ëÃÏ°è¤ÎÌó20%¤òÀêÎÎ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¤³¤ì¤Ë¤Ï¥ë¥Ï¥ó¥¹¥¯½£¤Î¤Û¤ÜÁ´°è¤È¡¢¥É¥Í¥Ä¥¯½£¡¢¥Ø¥ë¥½¥ó½£¡¢¥¶¥Ý¥ê¡¼¥¸¥ã½£¤Î°ìÉô¤¬´Þ¤Þ¤ì¤ë¡£