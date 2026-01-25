Ê¡²¬¸©Æâ¤ÎÁ´»ÔÄ®Â¼¤ËÌó177ËüËç¡¡½°±¡Áª¤Î¡Ö´üÆüÁ°¡×ÅêÉ¼ÍÑ»æ¤òÈ¯Á÷
2·î8Æü¤ËÅê³«É¼¤µ¤ì¤ë½°µÄ±¡µÄ°÷Áªµó¤Î´üÆüÁ°ÅêÉ¼¤ÎÅêÉ¼ÍÑ»æ¤¬¡¢25Æü¤ËÊ¡²¬¸©Æâ¤ÎÁ´»ÔÄ®Â¼¤ËÆÏ¤±¤é¤ì¤Þ¤¹¡£
25Æü¸áÁ°¡¢Ê¡²¬»Ô¤ÎÅì¶èÌò½ê¤Ë¡¢ÅêÉ¼ÍÑ»æ¤òµÍ¤á¹þ¤ó¤À¥À¥ó¥Üー¥ë¤¬¥È¥é¥Ã¥¯¤ÇÆÏ¤±¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
ÆÏ¤±¤é¤ì¤¿¤Î¤Ï¡¢¾®Áªµó¶è¤ÈÈæÎã¤Î¡Ö´üÆüÁ°¡×¤È¡ÖÉÔºß¼Ô¡×ÅêÉ¼ÍÑ¤ÎÍÑ»æ¤Ç¡¢25Æü¤Ë¸©Æâ¤ÎÁ´»ÔÄ®Â¼¤Ë¤ª¤è¤½177ËüËç¤¬ÇÛÁ÷¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
2·î8Æü¤ÎÅê³«É¼Æü¤Ë»ÈÍÑ¤µ¤ì¤ëÅêÉ¼ÍÑ»æ¤Ï¡¢30Æü¤ËÈ¯Á÷¤µ¤ì¤ëÍ½Äê¤Ç¤¹¡£
½°µÄ±¡µÄ°÷Áªµó¤Ï¡¢27Æü¸ø¼¨¡¢28Æü¤«¤é´üÆüÁ°ÅêÉ¼¤¬»Ï¤Þ¤ê¡¢2·î8Æü¤ËÅê³«É¼¤Ç¤¹¡£
Ê¡²¬»Ô¤Ê¤É¡¢ÅêÉ¼½ê¤ÎÆþ¾ìÀ°Íý·ô¤ÎÈ¯Á÷¤¬ÃÙ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢´üÆüÁ°ÅêÉ¼¤Ï¡¢Æþ¾ìÀ°Íý·ô¤¬Ìµ¤¯¤Æ¤âÅêÉ¼½ê¤ÇÀëÀÀ½ñ¤òµÆþ¤¹¤ì¤ÐÅêÉ¼¤Ç¤¤Þ¤¹¡£